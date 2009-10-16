Пак Ро-Бёк: «Ключевая предпосылка для корейских инвестиций – это политическая стабильность и предсказуемость»

Из дальневосточной рецессии 1998 года Корея извлекла необходимые уроки и к текущему кризису подготовилась основательно, реструктуризируя экономику и внедряя энергосберегающие технологии. Тем не менее, из-за падения мировых рынков, на которые ориентируются корейские производители, последствия мирового финансового кризиса ощутили и в Сеуле.На протяжении последних десяти лет торгово-экономический оборот между Украиной и Республикой Корея увеличивался практически в геометрической прогрессии, но с начала текущего года сократился в разы. О том, как чувствует себя корейский капитал на украинском рынке, что могут посоветовать корейцы украинцам для борьбы с кризисом и что тормозит развитие Украины, «Главред» расспросил у Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Украине Пак Ро-Бëка.Во-первых, это форум для обсуждения глобальных экономических проблем. Он фактически полностью заменил встречи «Большой восьмерки». Что касается прогресса этого диалога, то он сформировал базис для общих действий. Кроме стимулирования экономики, страны увеличили статутный фонд МВФ для кредитования нуждающихся государств. Что касается Украины, то глобальная стратегия выхода из кризиса произведет позитивный эффект на украинскую экономику. Как известно, Украина ослаблена двумя факторами – нехваткой финансовой ликвидности и падением собственного экспорта. Поэтому, с одной стороны, с улучшением глобальной экономической среды Украина имеет больше шансов для восстановления экономического роста. А с другой стороны, мировой кризис – это возможность для изменений с тем, чтобы более эффективно соблюдать контракты, чтобы улучшить систему налогообложения. Считаю, что украинское руководство должно думать о том, как привлечь больше инвестиций и технологий извне.На заседаниях «Большой двадцатки» мы занимаемся глобальными, а не двухсторонними вопросами. Но в Украине хватает подобных форумов для обмена мнениями с другими странами.Тут есть положительные и отрицательные моменты. С одной стороны, нам удалось консолидировать все внутренние ресурсы. Во-первых, мы разрешили проблему банковской ликвидности и стабилизации обменного курса. Во-вторых, компании средней величины стимулируют экономику потребительскими кредитами. И в-третьих, мы создали новые рабочие места путем внедрения энергосберегающих технологий. С другой стороны, нам необходимо найти разумный баланс между влиянием государства и свободным рынком.В 80-х и 90-х мы думали только об объемах торговли, величине компаний, не обращая внимания на прозрачность и контроль над качеством активов. В 1998 году в Корее осознали необходимость разрешения проблемы эффективности. С того времени мы прошли большую программу реструктуризации экономики. В 60-х у нас ВВП на душу населения было $87 США, теперь же этот показатель в Корее составляет $19000.Несмотря на эти преобразования, текущий кризис также задел Корею. Но благодаря нашей готовности к этому кризису, мы сейчас выходим из него значительно легче. Надеюсь, Украине удастся преодолеть этот кризис, а после ближайших президентских выборов будет создан политический консенсус.Хочу отметить, что для распределения негативных последствий кризиса необходим политический консенсус. Одни могут позитивно оценивать мероприятия украинского правительства по преодолению кризиса, другие – наоборот – критиковать их. Это демократия. Но должна быть дискуссия, а позиция большинства (пусть даже не совсем верная) должна преобладать. Таким образом, и экономические проблемы будут разрешены. Поэтому приближающиеся выборы так важны.Я бы сказал, что пройдет немного времени, прежде чем удастся добиться последовательной политики и позитивных результатов. Даже то, что я не понимаю украинского, не мешает мне увидеть по телевидению, какими горячими становятся дебаты между украинскими политиками по поводу того, каким путем необходимо выходить из кризиса. В этом смысле я бы хотел отметить важность международного сотрудничества. Конечно, в Украине есть огромный кадровый потенциал, страна богата полезными ископаемыми. Но без необходимого использования технологии и ресурсов много прибыли не будет. Наши автомобильные заводы есть в России, Словакии и Польше, но их пока что нет в Украине. Мы постоянно спрашиваем себя, является ли отсутствие такого завода в Украине свидетельством того, что эта возможность была упущена из-за внутриполитической ситуации тут.Ключевая предпосылка для корейских инвестиций – это политическая стабильность и предсказуемость. Дальше потенциальным инвесторам необходимо представить конкретные проекты. В ином случае мы можем говорить до бесконечности. Знаю, что сейчас для Украины важен вопрос диверсификации импортируемых энергоресурсов. И я уже получил несколько запросов по этому поводу от корейских энергетических компаний.Всемирный Банк проанализировал и составил условия иностранных инвестиций во многих странах. Большинство корейских бизнесменов не закрывали своих представительств, продолжают работать в Украине и с большим нетерпением ожидают возвращения Украины к нормальному состоянию в ближайшем будущем.Я не стану утверждать, что между нашими странами есть какие-то проблемы. Частично это происходит из-за того, что приоритетом для Украины было развитие отношений с ЕС и соседствующими странами. И это естественно. То же самое и с Кореей. Поэтому трудно организовать более частые официальные визиты между нашими странами. По возможности мы встречаемся.Да, мы думаем об этом. Возможно, даже наш президент посетит Украину.Мы пытаемся строить дружественную политику по отношению к нашим соседям. Если мы проводим проамериканскую политику, это не означает, что она является антикитайской и наоборот. Мы пытаемся добиться максимум общих интересов.Истории размещения американского военного контингента в Корее и российского флота в Крыму разные. Наличие у нас американских военных не означает, что безопасность Кореи зависит от американского «зонтика безопасности». Тем не менее, эти войска могут стать гармонизатором интересов стран региона.Да, у нас есть такой опыт. Инвестиции в инфраструктуру - это долгосрочные инвестиции. Инвестору необходимо показать, как он сможет на конкретном проекте заработать. Под большие проекты должны идти государственные деньги, и только под небольшие элементы этих проектов можно привлечь иностранные инвестиции. Главное - убедить инвестора в том, что он сможет на этом заработать, и чем быстрее, тем лучше.