Пак Ро-Бёк: «Ключевая предпосылка для корейских инвестиций – это политическая стабильность и предсказуемость»

Несмотря на глобальный экономический кризис, Республика Корея вынашивает амбициозные планы – войти в топ-10 экономик мира.
Сейчас ей для этого необходимо обогнать буквально несколько стран.
Из дальневосточной рецессии 1998 года Корея извлекла необходимые уроки и к текущему кризису подготовилась основательно, реструктуризируя экономику и внедряя энергосберегающие технологии. Тем не менее, из-за падения мировых рынков, на которые ориентируются корейские производители, последствия мирового финансового кризиса ощутили и в Сеуле.
На протяжении последних десяти лет торгово-экономический оборот между Украиной и Республикой Корея увеличивался практически в геометрической прогрессии, но с начала текущего года сократился в разы. О том, как чувствует себя корейский капитал на украинском рынке, что могут посоветовать корейцы украинцам для борьбы с кризисом и что тормозит развитие Украины, «Главред» расспросил у Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Украине Пак Ро-Бëка.
Недавно закончился саммит «Большой двадцатки» в Питтсбурге. По вашему мнению, какого прогресса достигли мировые лидеры для преодоления кризиса и как эти наработки повлияют на преодоление экономического кризиса в Украине?
Во-первых, это форум для обсуждения глобальных экономических проблем. Он фактически полностью заменил встречи «Большой восьмерки». Что касается прогресса этого диалога, то он сформировал базис для общих действий. Кроме стимулирования экономики, страны увеличили статутный фонд МВФ для кредитования нуждающихся государств. Что касается Украины, то глобальная стратегия выхода из кризиса произведет позитивный эффект на украинскую экономику. Как известно, Украина ослаблена двумя факторами – нехваткой финансовой ликвидности и падением собственного экспорта. Поэтому, с одной стороны, с улучшением глобальной экономической среды Украина имеет больше шансов для восстановления экономического роста. А с другой стороны, мировой кризис – это возможность для изменений с тем, чтобы более эффективно соблюдать контракты, чтобы улучшить систему налогообложения. Считаю, что украинское руководство должно думать о том, как привлечь больше инвестиций и технологий извне.
Имеет ли Украина партнеров среди стран «Большой двадцатки», которые могли бы посылать более мощные мессиджи о ситуации здесь? Может быть, у вас лично есть связи в украинском правительстве?
На заседаниях «Большой двадцатки» мы занимаемся глобальными, а не двухсторонними вопросами. Но в Украине хватает подобных форумов для обмена мнениями с другими странами.
Как кризис отразился на корейской экономике?
Тут есть положительные и отрицательные моменты. С одной стороны, нам удалось консолидировать все внутренние ресурсы. Во-первых, мы разрешили проблему банковской ликвидности и стабилизации обменного курса. Во-вторых, компании средней величины стимулируют экономику потребительскими кредитами. И в-третьих, мы создали новые рабочие места путем внедрения энергосберегающих технологий. С другой стороны, нам необходимо найти разумный баланс между влиянием государства и свободным рынком.
Кризис 1998 года помог Корее лучше подготовиться к текущему кризису?
В 80-х и 90-х мы думали только об объемах торговли, величине компаний, не обращая внимания на прозрачность и контроль над качеством активов. В 1998 году в Корее осознали необходимость разрешения проблемы эффективности. С того времени мы прошли большую программу реструктуризации экономики. В 60-х у нас ВВП на душу населения было $87 США, теперь же этот показатель в Корее составляет $19000.
Несмотря на эти преобразования, текущий кризис также задел Корею. Но благодаря нашей готовности к этому кризису, мы сейчас выходим из него значительно легче. Надеюсь, Украине удастся преодолеть этот кризис, а после ближайших президентских выборов будет создан политический консенсус.
Как вы оцениваете усилия украинского правительства по борьбе с кризисом?
Хочу отметить, что для распределения негативных последствий кризиса необходим политический консенсус. Одни могут позитивно оценивать мероприятия украинского правительства по преодолению кризиса, другие – наоборот – критиковать их. Это демократия. Но должна быть дискуссия, а позиция большинства (пусть даже не совсем верная) должна преобладать. Таким образом, и экономические проблемы будут разрешены. Поэтому приближающиеся выборы так важны.
Я бы сказал, что пройдет немного времени, прежде чем удастся добиться последовательной политики и позитивных результатов. Даже то, что я не понимаю украинского, не мешает мне увидеть по телевидению, какими горячими становятся дебаты между украинскими политиками по поводу того, каким путем необходимо выходить из кризиса. В этом смысле я бы хотел отметить важность международного сотрудничества. Конечно, в Украине есть огромный кадровый потенциал, страна богата полезными ископаемыми. Но без необходимого использования технологии и ресурсов много прибыли не будет. Наши автомобильные заводы есть в России, Словакии и Польше, но их пока что нет в Украине. Мы постоянно спрашиваем себя, является ли отсутствие такого завода в Украине свидетельством того, что эта возможность была упущена из-за внутриполитической ситуации тут.
Вы вспомнили о президентских выборах. Можно ли ожидать того, что корейские инвестиции после президентских выборов хлынут в Украину с новой силой?
Ключевая предпосылка для корейских инвестиций – это политическая стабильность и предсказуемость. Дальше потенциальным инвесторам необходимо представить конкретные проекты. В ином случае мы можем говорить до бесконечности. Знаю, что сейчас для Украины важен вопрос диверсификации импортируемых энергоресурсов. И я уже получил несколько запросов по этому поводу от корейских энергетических компаний.
Есть ли у корейских компаний, которые работают в Украине, какие-либо жалобы относительно инвестиционного климата тут? Их не пугает экономический кризис в Украине?
Всемирный Банк проанализировал и составил условия иностранных инвестиций во многих странах. Большинство корейских бизнесменов не закрывали своих представительств, продолжают работать в Украине и с большим нетерпением ожидают возвращения Украины к нормальному состоянию в ближайшем будущем.
Почему публичное общение между нашими странами не очень активное?
Я не стану утверждать, что между нашими странами есть какие-то проблемы. Частично это происходит из-за того, что приоритетом для Украины было развитие отношений с ЕС и соседствующими странами. И это естественно. То же самое и с Кореей. Поэтому трудно организовать более частые официальные визиты между нашими странами. По возможности мы встречаемся.
Стоит ли ожидать официального визита с корейской стороны после президентских выборов в Украине?
Да, мы думаем об этом. Возможно, даже наш президент посетит Украину.
В Украине политиков часто именуют то пророссийскими, то проамериканскими. А у вас в Корее бывает так, что какие-то политики считаются прокитайскими, прояпонскими или проамериканскими?
Мы пытаемся строить дружественную политику по отношению к нашим соседям. Если мы проводим проамериканскую политику, это не означает, что она является антикитайской и наоборот. Мы пытаемся добиться максимум общих интересов.
В Корее есть американский военный контингент. У нас, как вы знаете, есть Черноморский флот РФ. Можете порекомендовать Украине что-то, что поможет разрешить наши проблемы с Россией по поводу этого флота?
Истории размещения американского военного контингента в Корее и российского флота в Крыму разные. Наличие у нас американских военных не означает, что безопасность Кореи зависит от американского «зонтика безопасности». Тем не менее, эти войска могут стать гармонизатором интересов стран региона.
У Кореи есть большой опыт организации мирового чемпионата по футболу и олимпийских игр. Что можете посоветовать Украине для организации Евро-2012?
Да, у нас есть такой опыт. Инвестиции в инфраструктуру - это долгосрочные инвестиции. Инвестору необходимо показать, как он сможет на конкретном проекте заработать. Под большие проекты должны идти государственные деньги, и только под небольшие элементы этих проектов можно привлечь иностранные инвестиции. Главное - убедить инвестора в том, что он сможет на этом заработать, и чем быстрее, тем лучше.
Из дальневосточной рецессии 1998 года Корея извлекла необходимые уроки и к текущему кризису подготовилась основательно, реструктуризируя экономику и внедряя энергосберегающие технологии. Тем не менее, из-за падения мировых рынков, на которые ориентируются корейские производители, последствия мирового финансового кризиса ощутили и в Сеуле.
На протяжении последних десяти лет торгово-экономический оборот между Украиной и Республикой Корея увеличивался практически в геометрической прогрессии, но с начала текущего года сократился в разы. О том, как чувствует себя корейский капитал на украинском рынке, что могут посоветовать корейцы украинцам для борьбы с кризисом и что тормозит развитие Украины, «Главред» расспросил у Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Украине Пак Ро-Бëка.
Недавно закончился саммит «Большой двадцатки» в Питтсбурге. По вашему мнению, какого прогресса достигли мировые лидеры для преодоления кризиса и как эти наработки повлияют на преодоление экономического кризиса в Украине?
Во-первых, это форум для обсуждения глобальных экономических проблем. Он фактически полностью заменил встречи «Большой восьмерки». Что касается прогресса этого диалога, то он сформировал базис для общих действий. Кроме стимулирования экономики, страны увеличили статутный фонд МВФ для кредитования нуждающихся государств. Что касается Украины, то глобальная стратегия выхода из кризиса произведет позитивный эффект на украинскую экономику. Как известно, Украина ослаблена двумя факторами – нехваткой финансовой ликвидности и падением собственного экспорта. Поэтому, с одной стороны, с улучшением глобальной экономической среды Украина имеет больше шансов для восстановления экономического роста. А с другой стороны, мировой кризис – это возможность для изменений с тем, чтобы более эффективно соблюдать контракты, чтобы улучшить систему налогообложения. Считаю, что украинское руководство должно думать о том, как привлечь больше инвестиций и технологий извне.
Имеет ли Украина партнеров среди стран «Большой двадцатки», которые могли бы посылать более мощные мессиджи о ситуации здесь? Может быть, у вас лично есть связи в украинском правительстве?
На заседаниях «Большой двадцатки» мы занимаемся глобальными, а не двухсторонними вопросами. Но в Украине хватает подобных форумов для обмена мнениями с другими странами.
Как кризис отразился на корейской экономике?
Тут есть положительные и отрицательные моменты. С одной стороны, нам удалось консолидировать все внутренние ресурсы. Во-первых, мы разрешили проблему банковской ликвидности и стабилизации обменного курса. Во-вторых, компании средней величины стимулируют экономику потребительскими кредитами. И в-третьих, мы создали новые рабочие места путем внедрения энергосберегающих технологий. С другой стороны, нам необходимо найти разумный баланс между влиянием государства и свободным рынком.
Кризис 1998 года помог Корее лучше подготовиться к текущему кризису?
В 80-х и 90-х мы думали только об объемах торговли, величине компаний, не обращая внимания на прозрачность и контроль над качеством активов. В 1998 году в Корее осознали необходимость разрешения проблемы эффективности. С того времени мы прошли большую программу реструктуризации экономики. В 60-х у нас ВВП на душу населения было $87 США, теперь же этот показатель в Корее составляет $19000.
Несмотря на эти преобразования, текущий кризис также задел Корею. Но благодаря нашей готовности к этому кризису, мы сейчас выходим из него значительно легче. Надеюсь, Украине удастся преодолеть этот кризис, а после ближайших президентских выборов будет создан политический консенсус.
Как вы оцениваете усилия украинского правительства по борьбе с кризисом?
Хочу отметить, что для распределения негативных последствий кризиса необходим политический консенсус. Одни могут позитивно оценивать мероприятия украинского правительства по преодолению кризиса, другие – наоборот – критиковать их. Это демократия. Но должна быть дискуссия, а позиция большинства (пусть даже не совсем верная) должна преобладать. Таким образом, и экономические проблемы будут разрешены. Поэтому приближающиеся выборы так важны.
Я бы сказал, что пройдет немного времени, прежде чем удастся добиться последовательной политики и позитивных результатов. Даже то, что я не понимаю украинского, не мешает мне увидеть по телевидению, какими горячими становятся дебаты между украинскими политиками по поводу того, каким путем необходимо выходить из кризиса. В этом смысле я бы хотел отметить важность международного сотрудничества. Конечно, в Украине есть огромный кадровый потенциал, страна богата полезными ископаемыми. Но без необходимого использования технологии и ресурсов много прибыли не будет. Наши автомобильные заводы есть в России, Словакии и Польше, но их пока что нет в Украине. Мы постоянно спрашиваем себя, является ли отсутствие такого завода в Украине свидетельством того, что эта возможность была упущена из-за внутриполитической ситуации тут.
Вы вспомнили о президентских выборах. Можно ли ожидать того, что корейские инвестиции после президентских выборов хлынут в Украину с новой силой?
Ключевая предпосылка для корейских инвестиций – это политическая стабильность и предсказуемость. Дальше потенциальным инвесторам необходимо представить конкретные проекты. В ином случае мы можем говорить до бесконечности. Знаю, что сейчас для Украины важен вопрос диверсификации импортируемых энергоресурсов. И я уже получил несколько запросов по этому поводу от корейских энергетических компаний.
Есть ли у корейских компаний, которые работают в Украине, какие-либо жалобы относительно инвестиционного климата тут? Их не пугает экономический кризис в Украине?
Всемирный Банк проанализировал и составил условия иностранных инвестиций во многих странах. Большинство корейских бизнесменов не закрывали своих представительств, продолжают работать в Украине и с большим нетерпением ожидают возвращения Украины к нормальному состоянию в ближайшем будущем.
Почему публичное общение между нашими странами не очень активное?
Я не стану утверждать, что между нашими странами есть какие-то проблемы. Частично это происходит из-за того, что приоритетом для Украины было развитие отношений с ЕС и соседствующими странами. И это естественно. То же самое и с Кореей. Поэтому трудно организовать более частые официальные визиты между нашими странами. По возможности мы встречаемся.
Стоит ли ожидать официального визита с корейской стороны после президентских выборов в Украине?
Да, мы думаем об этом. Возможно, даже наш президент посетит Украину.
В Украине политиков часто именуют то пророссийскими, то проамериканскими. А у вас в Корее бывает так, что какие-то политики считаются прокитайскими, прояпонскими или проамериканскими?
Мы пытаемся строить дружественную политику по отношению к нашим соседям. Если мы проводим проамериканскую политику, это не означает, что она является антикитайской и наоборот. Мы пытаемся добиться максимум общих интересов.
В Корее есть американский военный контингент. У нас, как вы знаете, есть Черноморский флот РФ. Можете порекомендовать Украине что-то, что поможет разрешить наши проблемы с Россией по поводу этого флота?
Истории размещения американского военного контингента в Корее и российского флота в Крыму разные. Наличие у нас американских военных не означает, что безопасность Кореи зависит от американского «зонтика безопасности». Тем не менее, эти войска могут стать гармонизатором интересов стран региона.
У Кореи есть большой опыт организации мирового чемпионата по футболу и олимпийских игр. Что можете посоветовать Украине для организации Евро-2012?
Да, у нас есть такой опыт. Инвестиции в инфраструктуру - это долгосрочные инвестиции. Инвестору необходимо показать, как он сможет на конкретном проекте заработать. Под большие проекты должны идти государственные деньги, и только под небольшие элементы этих проектов можно привлечь иностранные инвестиции. Главное - убедить инвестора в том, что он сможет на этом заработать, и чем быстрее, тем лучше.