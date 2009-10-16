Тигипко и Мороза развели идеи и деньги

Пока весь отечественный политикум активно движется к президентским выборам, Александр Мороз и кандидат в президенты Сергей Тигипко зашли в тупик.

Из диалога переговоры окончательно превратились в торг, где самый весомый аргумент – деньги и будущие мандаты. Окончательно надежды на альянс СПУ и Тигипко «похоронили» идеологические трения.

Как известно, первоначально социалисты собирались участвовать в «Левом блоке», ориентированном на поддержку на президентских выборах Петра Симоненко. Однако в последний момент «Левый блок», инициированный КПУ, был создан без участия Соцпартии. Последняя предпочла тандем с бизнесменом Сергеем Тигипко.

На заседании политсовета СПУ 11 сентября 14 партийцев высказались в пользу кандидатуры Тигипко, трое глав областных организаций СПУ выступили за союз с коммунистами, пятеро – поддержали кандидата от СПУ Валентину Семенюк-Самсоненко. На следующий день это решение одобрил съезд партии.

В условиях хронического недофинансирования и отсутствия в обозримом будущем перспектив, сообщение о сотрудничестве с бизнесменом было воспринято «на ура», особенно, среди молодежи и прагматичного крыла партии. Шанс снова попасть в парламент и местные советы на тот момент превысил все идеологические разногласия, а Тигипко даже записали в число единомышленников, «разделяющих принципы Соцпартии».

По рассказам очевидцев, одним из наиболее активных лоббистов кандидатуры Тигипко был Николай Рудьковский. На съезде он долго добивался слова, а, когда получил его, произнес пламенный спич в адрес бизнесмена. Более того, Рудьковский даже изъявил готовность профинансировать все расходы черниговской партийной ячейки СПУ на выборах, если решение партии будет в пользу Тигипко.

Раз «партия сказала надо», Мороз ответил – «есть», и формально переговоры начались. Опрос «Главреда» среди социалистов показал, что в партии по поводу этого альянса сложились две доминирующих позиции. Одна часть партийцев питала иллюзии о возрождении СПУ и получении депутатских мандатов по списку «Блока Тигипко». Другая – не желала упускать возможности заработать на выборах в связи с привлечением в партию средств банкира.



Однако очень скоро стало очевидно, что диалог о сотрудничестве застопорился. 16 октября, за три дня до старта президентской кампании, Александр Александрович в комментарии «Главреду» подтвердил отсутствие конкретных результатов по итогам встреч с Тигипко. «Процесс переговоров с Тигипко окончательно не прекращен, однако актив партии склоняется к необходимости самостоятельного участия СПУ в избирательной кампании. Мотивы понятны: партия не должна поневоле оказаться в политическом лагере оппонента», – констатировал лидер СПУ.



СПУ не досчиталась денег



Утечки из штаба СПУ указывали на то, что идейные разногласия являются одной из трех основных причин фиаско переговоров. Другие две – деньги и депутатские мандаты.



Прагматичный Тигипко рассчитывал получить от СПУ помощь в виде партийных структур и «человеческого ресурса» (агитаторов, членов комиссий, наблюдателей, депутатов-социалистов в местных советах), отбросив все, что представлялось ему лишним, – антирейтинг Мороза и центральный аппарат.



В связи с этим банкир выдвинул ультиматум: он финансирует напрямую организации СПУ в тех областях, где у него нет своих штабов. Все остальные ячейки партии или формально распускаются или содержатся за счет средств Соцпартии.



Эту информацию фактически подтвердил «Главреду» секретарь политсовета СПУ по оргработе Алексей Малиновский, посвященный в детали переговоров. По его словам, Тигипко проявил интерес к партийным структурам СПУ в 5-7 областях. «Сергей не видел возможности полностью задействовать СПУ на выборах», – признался Малиновский.



Социалистов, по понятным причинам, такие условия не устроили. Во-первых, Тигипко соглашался финансировать нужные ему ячейки напрямую, тогда как «верхушка» СПУ рассчитывала, что деньги будут распределяться через центральную партийную кассу СПУ. Во-вторых, финансовая помощь банкира могла обернуться для Мороза потерей влияния на указанные ячейки. Принцип «кто платит, тот и музыку заказывает» в политической жизни страны появился не вчера.



В ответ социалисты попытались навязать свой формат переговоров: или вся партия участвует в избирательной кампании (и соответственно для Тигипко увеличивается финансовое бремя) или никакого союза не будет. Договориться стороны так и не смогли.



Социалистов подвели аппетиты



Вопрос квоты СПУ в списке блока Тигипко на будущих парламентских выборах тоже стал одной из причин, по которой застопорился союз капитала и «левых идей».



Здесь уместным будет напомнить неудачный опыт переговоров Мороза и Симоненко. Ныне социалисты уже не делают тайны, почему этот тандем не сложился – не договорились о квотах. Согласно предварительным договоренностям, в каждой «десятке» списка «Левого блока» коммунистам отходило пять мест, и по одному месту – СПУ, СДПУ, «Справедливости», «СЛС» и ПСПУ. Если бы на выборах «Левый блок» набрал 30 мандатов, социалистам досталось бы всего 3 места.



Такие условия СПУ, естественно, не устроили. Малого того, что ее приравняли к «карликовым» партиям типа «Союза левых сил» Василия Волги или «Справедливости» Станислава Николаенко (кстати, оба – экс-социалисты), так еще и денег на выборы не дали. В «Левом блоке» все расходы на выборах СПУ обязана была оплачивать самостоятельно, не имея 100% гарантий получения мест в списке.

Блокирование с Тигипко на тот момент выглядело наиболее привлекательным из всех имеющихся вариантов. По мнению Малиновского, если бы Соцпартия «поставила Тигипко условие – отдать ей 50% мест в списке на будущих выборах, это его устроило бы». Однако, подчеркнул социалист, стороны «увязли» в идейных разногласиях.

Идеология или трезвый расчет?

Заложенная в союзе Соцпартии и Тигипко идеологическая «бомба» включает три основных противоречия.

Противоречие первое – Тигипко повсюду себя позиционирует как сторонник «сильной президентской модели». А Мороз? Правильно, является убежденным сторонником парламентской республики и автором «политреформы», ознаменовавшей переход к парламентско-президентской республике.



Противоречие второе – столь же неразрешимое на данный момент, как и первое. Социалисты настаивают: рынка земли не должно быть. Госакты на землю государство должно выкупить у крестьян. После чего государство-собственник сдает землю в аренду разным субъектам хозяйствования. Для либерала-«рыночника» Тигипко такой подход – абсолютная дикость.



И, наконец, противоречие третье – кого поддержать во втором туре президентских выборов. Логично предположить, что Тигипко, который работал советником премьер-министра Юлии Тимошенко и сопредседателем совета инвесторов при Кабинете Министров, во втором туре президентских выборов поддержит именно «ту, которая работает». Недаром многие СМИ даже называли его «техническим кандидатом» Леди Ю, хотя банкир всячески открещивался от такого статуса.



Ирония момента состоит в том, что именно Тимошенко в 2006 году лишила Мороза политического будущего после вхождения СПУ в «антикризисную» коалицию с Партией регионов и КПУ. «Бренд» «Мороз – предатель» изобрела именно Леди Ю. Поэтому, СПУ ни при каких условиях не поддержит кандидатуры нынешнего премьера, что фактически подтвердил «Главреду» Мороз, не называя, правда, фамилии Тимошенко.



«Рассчитывать на победу в президентской кампании, как реалист, Тигипко не может. Наверное, он надеется со временем на поддержку от фаворита президентской гонки. Кто будет этим фаворитом? Если для него это имеет меньшее значение, то для партии, а значит, и для меня, это вопрос не второстепенный. Подобная тревога возникла у нас и во время переговоров с коммунистами, – заявил лидер СПУ.



Кандидат для галочки



В ходе опроса членов СПУ родилась еще одна версия «сбоя» переговоров: ключевые фигуранты не заинтересованы в оформлении альянса. У Тигипко есть варианты, с кем идти на выборы. Ранее в СМИ он намекнул, что, возможно, его поддержит партия «Трудовая Украина». Также шла речь о создании под него партии «с нуля». Антирейтинг СПУ ему не очень-то и нужен, а договориться о помощи социалистов на местах можно и без официальной поддержки его кандидатуры съездом СПУ.



Что касается Мороза, то, не исключено, что он играет в свою игру. «Переговорам помешали слишком большие претензии Мороза. Возможно, он предлагал даже заведомо неприемлемые варианты: он остается руководителем партии, а Тигипко и его людям предложили в нее вступить. Понятное дело, что они отказались», – поделился с «Главредом» своими соображениями экс-заведующий идеологическим отделом СПУ, социалист Михаил Коропатник.



В результате, Соцпартия оказалась на распутье: вопрос поддержки Симоненко отпал, а до союза с Тигипко, увы, не дотянули. У СПУ, переживающей тяжелые времена, список вариантов невелик:



I. Выдвинуть своего кандидата на выборах;

II. Поддержать кого-то еще, кроме Тигипко;

III. Отказаться от участия в кампании.



На сегодняшний день, согласно решению съезда 2008 года, официальным кандидатом в президенты от СПУ является Валентина Семенюк-Самсоненко. Опрошенные «Главредом» партийцы в один голос оценивают ее шансы на участие в гонке, как «невысокие». У нее нет решающего перевеса в политсовете партии, и, скорее всего, она будет действовать так, как ей скажет Мороз.



Собеседники «Главреда» в СПУ не исключили возможного участия в президентской гонке Александра Александровича, хотя иллюзий по поводу его перспектив на выборах никто не питает. По словам Малиновского, партии стоит начать раскрутку новых лиц, если она ставит своей целью изменение имиджа в глазах избирателя. Тем более, что ранее сам Мороз обещал уступить место у «руля партии», когда она вернется в парламент. В числе возможных преемников, которые могли бы со временем занять кресло лидера СПУ, он назвал Валентину Семенюк-Самсоненко, Виктора Субботина, Алексея Малиновского и Степана Бульбу.



Бывший союзник Мороза по «антикризисной коалиции» – Виктор Янукович, по информации из открытых источников, собирает пул партий, которые выдвинут его единым кандидатом. Потенциально в нем могла бы принять участие СПУ, даже в статусе «одной из многих партий». Вместе с тем, пока, по словам Коропатника, такой вопрос не обсуждался.



Но полностью исключать этот вариант нельзя. «Торги о поддержке какого-либо кандидата СПУ будет вести до последнего конца», – отметил в комментарии «Главреду» экс-социалист Евгений Филиндаш. Правда, условия, предлагаемые «регионалами», хуже, чем те, которые выдвинул Тигипко: пять мест в списке на парламентских выборах, которые получат Мороз и Ко. Однако работать на их результат будет вся партия, заметил Филиндаш.



Самый «минорный» вариант для СПУ – отказаться от участия в выборах, что сулит ей бесславный конец. Но, как заверил Мороз, «партия будет субъектом избирательного процесса».



Времени на раздумья у социалистов осталось совсем немного: 25 октября съезд СПУ должен принять окончательное решение по поводу участия в выборах.



Настойчивые попытки связаться с Сергеем Тигипко успехом не увенчались. Но «Главред» готов предоставить ему возможность высказать свою точку зрения по поводу срыва переговоров с Александром Морозом.