Что делать?

16 октября 2009, 14:47

Глубина падения Украины (экономического, политического, нравственного) уже давно стала притчей во языцах.

И каждый раз, когда,  кажется, что мы уже достигли дна, снизу раздается стук, который напоминает, -  нет, дружок, это еще не дно.
13 октября в Украине разгорелся педогейт, который вогнал украинское общество в шоковое состояние.  Насилие над детьми является самым страшным преступлением в любой стране во все времена. Поэтому, дело  педофилов затрагивает каждого  человека, у которого остались хоть какие-то нравственные понятия.  В  данный момент  - это вопрос выживания нашего социума как такового.  Если  это дело оставить просто так, не расставить над ним все точки, то наша нация действительно не заслуживает право на жизнь. Если мы не способны защитить наших детей, то на что мы вообще тогда способны?  
Возня вокруг растлителя (ей?)  показывает, что как и в случае с Лозинским,  дело могут спустить на тормозах, поскольку под  ударом оказывается вся политическая система. Я уверен, что при желании, таких же уродов,  можно найти и у регионалов и прочих «гарантов», происходящего в стране беспредела.   На самом деле вся верхушка регулярно пользуется услугами малолетних, а в Украине давно существует сеть  VIP-борделей, которые поставляют мальчиков и девочек для утех.  Все кто, пытается бороться  с этой сферой сталкиваются с бешенным сопротивлением. Достаточно вспомнить покойного Сироту, который незадолго до смерти начинал раскручивать дело педофилов в Одессе.
Поэтому данный вопрос неизбежно задевает всю систему власти, а значит вопрос  времени, когда они начнут торг.
Вот почему здесь нужна молниеносная реакция, чтобы получить  ответы на ключевые  вопросы – что произошло? кто виноват? И как наказать виновных?
Обществу нужно получить ответы на эти вопросы, потому что данная ситуация оказывает огромное деморализирующее воздействие. По сути, нормальный человек оказывается перед выбором – или бежать отсюда всеми возможными способами или начать стрелять во властных монстров.
В этой ситуации  главная угроза заключается в том, что виновные получат коридор и их выпустят из страны. Или в качестве козла отпущения выберут того же Полюховича,  с  которым  «вдруг» случится несчастный случай на производстве.
Поэтому нужно действовать очень быстро и поставить систему в рамки, которые она не может игнорировать. Для этого, на данном этапе,  нужно организовать сильное общественное давление на органы следствия.
Что делать?
А) Нужно поставить ультиматум , в течение 10 дней ГПУ должна дать ответы на все вопросы, которые волнуют  общество в этой ситуации. Если 10 дней недостаточно, то ГПУ должна озвучить, сколько ей необходимо времени и информировать общественность о ходе продвижения дела.
Б) Все обвиняемые должны пройти через детектор лжи, лучше всего публично, благо мы каждые выходные можем лицезреть шоу с использованием такой аппаратуры. Поскольку доверия к украинским органам власти отсутствует  как явление в природе, то публичный допрос на детекторе лжи был бы идеальным вариантом, который снял бы массу вопросов.
В) В случае если следственные органы не вписываются в отведенный срок и затягивают дело, предлагаю самим изловить всех подозреваемых и провести соответствующую «педагогическую» работу.
В конечном итоге, я не думаю, что в Украине живут одни трусы,  болтающие по кухням и форумам. Мужики в стране еще остались, а значит нужно организовать группу, которая позволит обеспечить в жизнь все вышесказанное.  В  органах также много нормальных людей, которые помогут и словом, и делом. Если у нас  нет государства, способного обеспечить элементарные функции, то нужно самим становится таким государством, заняться его организацией. В противном случае нас перебьют, перетравят, перепродадут, а наших детей по ходу еще и поимеют.
В качестве промежуточного действия, чтобы наверху поняли серьезность намерений,  предлагаю организовать марш протеста «Украина против педофилов» (другой вариант «Остановим беспредел!», еще есть день-два остановиться на окончательном названии) в котором будут участвовать  все заинтересованные в справедливом исходе этого дела люди.  Акция должна быть проведена во вторник, раньше вряд ли получится нормально ее организовать.
20 октября – первый день президентской кампании. На мой взгляд, это идеальный вариант для проведения такого мероприятия, которое подпортит малину всем субъектам,  яростно рвущимся в Президенты Украины  и покажет наше отношение к происходящему в стране и данной конкретной ситуации.
На марш протеста  можно брать с собой детей.  Итак, 20 октября, в 12-00 собираемся на Майдане. Маршрут и  прочие нюансы проработаем в рабочем режиме со всеми соорганизаторами, кои изъявят желание включиться в акцию.
Действовать нужно очень быстро, иначе повториться ситуация с Лозинским. В конечном итоге, если мы не будем прессовать эту так называемую власть, то она нас раздавит по-одиночке, как уже раздавила Гонгандзе и массу других никому неизвестных людей.

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