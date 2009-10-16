19 октября в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Как отправить Кабмин в отставку?».

В пресс-конференции приняли участие:

- директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев; - директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала;

Андрій Єрмолаєв: Мене дещо здивувала тема, яку запропонував «Главред», тому що це завдання, скоріше, політтехнологічне.

Є об’єктивний і суб’єктивний бік справи. Об’єктивний бік справи полягає в тому, що дійсно, зараз виконавча влада - уряд, як це традиційно буває в ситуаціях криз, став своєрідним фокусом негативу, звинувачень і, він, власне, і несе відповідальність за ту економічну ситуацію, яка складається. Як на мене, є передумови для висловлення чергової недовіри уряду, що пов’язані із підсумками поточного бюджетного року. Я не відкрию таємницю, якщо скажу, що найбільш складним періодом 2009 року буде саме четвертий квартал. Про це уже відверто заявляють і економісти-експерти, і політики, до яких прислухаються. Зокрема, я можу проапелювати до роздумів екс-міністра фінансів пана Пинзеника, який висловив і свої оцінки стосовно виконання бюджету і загроз, які несе в собі ситуація наприкінці року.

Отже, ми маємо складну ситуацію з бюджетом, з дуже великим розривом, ми маємо загрози, пов’язані з початком опалювального сезону за умов низької платоспроможності населення, що несе в собі загрозу нової хвилі неплатежів, оскільки людям просто нічим платити по нових тарифах на ЖКП. Ми маємо вимогу наших кредиторів до уряду стосовно підвищення цін за послуги ЖКХ, що, в разі виконання, може лише погіршити ситуацію і викликати ефект доміно неплатежів, що спочатку віддзеркалиться на фінансовому стані постачальників, потім, як наслідок, - кредиторів, потім, як наслідок, - на бюджеті. Все це врешті-решт буде посилювати протестні негативні соціальні настрої. За цих умов, зрозуміло, суб’єктивний бік справи, - це посилює позиції критиків, позиції опозиції, яка буде вимагати чергового звіту уряду.

Але додається ще один момент, він і передвиборчий і загальнополітичний водночас: уряд є інструментом реалізації політики парламентської коаліції. В коаліції зараз непрості процеси, пов’язані з питанням відповідальності за урядову політику 2009 року. Нас чекають попереду два тижні з’їздів, на яких партії, в тому числі і партії, які складають основу коаліції, будуть підтримувати кандидатів, і, скоріше за все, буде розглядатися і питання політичної позиції цих партій в коаліції, їх відношення до уряду. Я не виключаю, що деякі партії, зокрема, зі складу блоку «Наша Україна - Народна самооборона», можуть розглянути рішення про свою неучасть у діючій коаліції. Це буде додатковим фактором дестабілізації роботи уряду.

Таким чином, з одного боку є підстави і передумови вимоги звітності уряду, що, як правило, своїм наслідком може нести висловлення недовіри в парламенті. З другого боку, є загрози вже не політичного, а формально юридичного розпаду коаліції, що також може призвести до підриву легітимності уряду, постановки питання про його зміну. Інша справа, - і це мабуть головна інтрига, - чи реальна зміна уряду. Я тут висловлю сумніви, оскільки одна справа - підірвати легітимність уряду чи то внаслідок розпаду коаліції, чи то внаслідок висловлення йому недовіри, інша справа - сформувати до кінця року новий легітимний уряд, який важливий лише за умови, якщо з’явиться нова коаліція, яка сформує свій уряд.

У мене великі сумніви стосовно появи нової коаліції. Зараз дуже багато чуток, навіть деякі міністри говорять мовою оперативної інформації, хто куди ходить, хто про що домовляється. Але якщо говорити загальними оцінками, мені здається, в парламенті зараз немає достатніх передумов для формування нової політичної коаліції своєї платформи і, відповідно, для формування уряду. Тому загрози дестабілізації уряду є, але підстав для формування нової коаліції і нового уряду, як на мене, мінімум.



Віталій Бала: Щодо створення/не створення коаліції я повністю солідарний з колегою. Можливо, якби не було передвиборчої президентської кампанії, мова могла б іти про створення коаліції. Зараз ми будемо свідками того, як у байці Крилова «Лебідь, щука і рак», кожен кандидат у президенти буде тягнути в свою сторону. В цьому сенсі я не думаю, що того возу, яким би був новий уряд, вони би хотіли потягнути і комусь віддати лаври чи переможця у боротьбі з Тимошенко, чи, можливого, чергового месії, який буде рятувати Україну. Я думаю, що цього не відбудеться.

Я б на місці радників Тимошенко сказав би їй, щоб вона простимулювала цей процес, бо це б дало їй певні чергові козирі у боротьбі за президентську посаду, вона могла б знов апелювати. Я ще раз впевнююся в тій своїй тезі, що в Україні вибори не виграють, а програють, і все робиться для того, щоб Тимошенко посилювалася.

Насправді, як мені здається, під час виборчої кампанії розказувати про всі негаразди, які є в українській економіці, в соціально-економічному стані в Україні, - вони все роблять, щоб показати, як вони заважають уряду працювати, і це дає певні можливості апелювати і робити апеляційні приводи стосовно того, що: бачите, і так і так, вони не дають ніяким чином виконати того, що ми робимо. Більше того, зараз є певне зависання, і скоріше за все, варіант того, що може бути складно в четвертому кварталі, це якраз би дало чергові козирі опозиції. Але натомість вони роблять все для того, щоб тим чи іншим чином блокувати діяльність і в принципі це видно для всіх, і в принципі це досить легко буде довести до громадян і пояснити, чому це так чи не так.

Мені насправді досить дивно, чому вони почали знову розкручувати цю тему, бо звіт звітом, але створення того міфу, що ми будемо створювати нову коаліцію і таким чином скидати уряд. Ще раз хочу підкреслити: я би на місці Тимошенко простимулював цей процес, бо насправді легше буде стартувати з опозиції. Хоча в останніх повідомленнях, які робив лідер Партії регіонів, якраз він зараз схиляється до цієї думки, що краще все-таки йому стартувати з лідера опозиції на президентській кампанії, ніж тим чи іншим чином брати якусь відповідність на себе стосовно ситуації, яка є зараз в Україні.

Це чергові розмови, чергові віртуальні сценарії. Для мене особисто не зрозуміло, для чого це все робиться. Тобто, якщо ставиться якась мета, має бути якийсь певний результат. Результату як такого, мені здається, вони все-таки не досягли. Тоді навіщо було взагалі піднімати це питання? Але знову ж таки, характерна риса української політики: «на зло всім». В цю логіку воно нормально лягає, іншого серйозного пояснення немає, для чого вони затіяли цей процес, якщо вони не ведуть до результату. Це дасть можливість опонентам Партії регіонів говорити, що черговий раз вони щось почали, і черговий раз вже протягом останнього року вони нічого не можуть довести до логічного завершення. Робити це було не зовсім правильно.



Читатель «Главреда»: Селянин (электорат) (Ukraine, Kiev): А не лучше ли будет вообще без Кабмина, чем с этим, который "мает" всю страну? Правда ли, что при голосовании более 50% избирателей "против всех" в двух турах, выборы не будут считаться состоявшимися?



Андрій Єрмолаєв: Ми настільки вже загралися в політичні ігри - і передвиборчі, і тактичні, - що інколи забуваємо про речі загальні і дуже важливі: країні потрібна легітимна влада. Більше того, я думаю, що і ви як журналісти, і ми як експерти, стикаємося з таким феноменом, як формальна і неформальна вимога наших зовнішніх партнерів на Заході і на Сході мати справу з легітимним національним урядом в широкому сенсі. Вони не розуміють, чому постійно йдуть суперечки між парламентарями і депутаціями, які приймають участь у різноманітних форумах у Європі чи СНД з урядовою політикою. Урядова політика дуже часто конфліктує з тим, що заявляє і робить Президент. Це не зрозуміло в принципі, як модель політичного керування власною державою. Дуже простий приклад: майбутній форум Євросоюзу, на якому очікується задати питання про Україну. З ким мати справу? Хто буде відповідати за ті зобов’язання, які будуть закладені в нові угоди про співпрацю України та Євросоюзу. Якщо дійсно буде повторюватися сумна історія, коли Президент приймає участь, ігноруючи і не запрошуючи до цього уряд, то не зрозуміло, власне, хто відповідає у підсумку за цей підпис. Є ця загальна проблема: країні потрібен уряд.

З точки зору загроз, пов’язаних з виборчим процесом, я не думаю, що та кількість виборців, які зараз розгублені, чи не мають якогось конкретного вподобання, будуть голосувати абсолютно проти. Є закони жанру президентських перегонів: вони дуже персоніфіковані. Більше того, працює закон великих чисел - після першого туру, коли ми будемо мати двох кандидатів, які виходять в другий тур, виборці будуть, в першу чергу, орієнтуватися на голосування за того чи іншого кандидата, і меншою мірою на позицію «проти всіх». Вибори відбудуться, загрози зриву виборів, пов’язані з тим, що виборець проголосує «проти всіх», я ніякої не бачу. Цей відсоток буде несуттєвий.



Віталій Бала: Це черговий міф. Безумовно, як експерти, ми говорили, що є така можливість, що зможуть спробувати делегітимізувати результати виборів. Але всі трохи загралися. Майже всі кандидати в президенти говорять про те, що вибори можуть не відбутися в другому турі. Це насправді досить дивно. Який сенс їм брати участь у виборах, витрачати купу грошей, якщо вони знають, що вибори не відбудуться. Тобто, насправді мова йде трохи про інше. Ті, хто роблять ці заяви, не впевнені в тому навіть пристойному результаті, який би вони хотіли отримати. І готується громадська суспільна думка для того, щоб вони могли через судові процесі, які, можливо, будуть, хоча зараз це важко зробити по новому закону «Про вибори Президента».

До речі, я вас вітаю, із сьогоднішнього дня почався відлік до 17 січня, це вже стало цікавіше. Як колись в армії, можна брати календарик і або голкою дірочки робити, або хрестики малювати.

Насправді, це іде таке шаманство, серйозних підстав на сьогоднішній день я для цього не бачу. Єдине є у мене таке застереження, що почалася реально війна без всяких правил. Якщо така тенденція буде продовжуватися, то мені дуже важко сподіватися, що будуть встановлені якісь правила. Знову ж таки, є багато зацікавлених осіб у всіх політичних силах, в першу чергу це крупний серйозний бізнес, в другу чергу, це зовнішній світ, який не розуміє, що тут відбувається. І рано чи пізно не тому, що вони цього дуже хочуть, чи вони дуже люблять один одного, але вони змушені будуть піти на легітимізацію. Мені важко уявити, якщо, умовно кажучи, в 2010 році вибори якимось чином почнуть зривати, що нас тоді може чекати. Тут передбачити, як будуть розвиватися події в Україні, досить проблематично.



Андрій Єрмолаєв: Є така таємниця мови, коли іде судження, що зриваються вибори, то начебто «апокаліпсис нау» з непрогнозованим майбутнім. Це прогнозовано. Якщо, не дай Боже, з якоїсь причини, щось станеться 17 січня, то, за історичною необхідністю, ми будемо готувати наступний термін президентських перегонів, це буде максимум три-чотири місяці. Насправді, це таке відтермінування - як у хворого на капельниці. А з точки зору можливостей і інтересів, є лише один кандидат в президенти, який може отримати сумнівні бонуси – це діючий Президент, який на два-три місяці подовжить. Але, як не мене, він вже із тих, хто вимушений зараз готувати «дембельський альбом». Навряд чи для нього, оскільки Віктор Ющенко політик-прагматик, великий інтерес полягає в продовженні своєї каденції на два-три місяці, щоб потім остаточно зруйнувати своє реноме як демократа, націонал-демократа. Мабуть, для нього гідніше провести ці перегони, передати владу і спробувати залишитися у великій політиці. У всякому разі, в цьому є історичний сенс.

Хоча треба віддати належне: Віктор Ющенко декларує, і в декларації він послідовний, що він прибічник чесних виборів. Будемо сподіватися, що так воно і буде.



«Главред»: Виборча кампанія вже почалась, але на білбордах, як і раніше, «вона працює», а «він вартий вашої довіри». Як можна пояснити таке грубе порушення виборчого законодавства?



Віталій Бала: Почнемо з того, що «вона», «він» і «воно» не персоніфіковано, і це дуже важко довести. Інше питання, якби на білборді була фотокартка. Але я не думаю, що це зараз буде предметом серйозних обговорень чи засудження. Як на мене, більша частина громадян України хочуть скоріше проголосувати і йти далі.

Яне думаю, що політик, який зараз буде чіплятися за ці білборди, заробить собі «плюси». Я не бачу сенсу зараз влізати у якісь конфлікти.



Андрій Єрмолаєв: Дійсно, є недосконалості в законодавстві, яке регламентує політичну рекламу. Цим користуються політичні штаби, які постійно маніпулюють соціальною, партійною і передвиборчою рекламою. З формальної точки зору реклама, де не міститься закликів до голосування, начебто не підпадає під виборчий процес. Але законодавство має більш чітко регламентувати, що, власне, можуть робити політики з різними типами реклами в умовах виборчого процесу. Я думаю, що потрібно буде ставити крапку вже після цих виборів.

Є і другий бік справи. Незалежно від того, хто з’являється і ототожнює себе з «він», «вона» - як на мене, це найбільша маніпуляція масовою свідомістю за всі роки незалежності. Одна справа, коли маркетологи використовують приєднання до товару якогось позитивного образу – шампунь і красуня, - і інша справа, коли політики намагаються свій імідж поділити з іміджем країни.

Якби не було першого етапу «він»-«вона», якби до цього не було б ще й приєднання «його», то, можливо, друга хвиля реклами виглядала б досить безболісно. Але ця маніпуляція з мислеформами, з стереотипами масової свідомості – це вже на грані інформаційно-політичного зомбування. Це серйозна проблема. У нас немає інструментарію, який би не дозволяв політикам користуватись такими прийомами. На жаль.



«Главред»: Читачі сайту висловили протилежні думки: Сергей (Moldova, Republic of, Tiraspol) «Приближается то время, когда даже самым тупым юлеманам станет очевидна истина». Вари (Ukraine, Kiev): «Скоро все станет на свои места, после выборов будет новый порядок, и мы получим то, к чему так долго шла Тимошенко, и вся грязь, которую на нее льют, просто очередной развод».

На вашу думку, що усвідомить Україна після виборів?



Віталій Бала: Я не думаю, що після президентських виборів одразу настане епоха щастя, на Хрещатику почнуть рости банани замість каштанів. Цього не відбудеться.

Як би не завершились президентські вибори, дві людини, які вийдуть у другий тур, будуть змушені між собою співпрацювати. Якщо вони цього не будуть робити, нас знов чекатиме черговий реванш на парламентських виборах, на місцевих виборах.

Поки певні правила гри, поки система прийняття рішень не буде вироблена основними політичними гравцями, до того часу ми можемо говорити про закони, про фальсифікації, але це тільки констатація фактів. Іншого нічого не відбудеться.

Тобто два учасника другого туру повинні будуть розділити відповідальність, домовитися, знайти певний компроміс і співпрацювати. Було бажано, щоб вони також залучили й інших – тих, хто хотів би до того залучитися.



Андрій Єрмолаєв: Унікальна особливість виборчої кампанії 2009-10 полягає в тому, що переможець не має тих можливостей, які мав переможець в 1991 році, в 1994-му, в 1999-му і навіть у 2004-му, оскільки президент з першого дня набуття повного пакету своїх функціональних можливостей і прав не в змозі запропонувати уряду, який він сам затвердив, нав’язати свою програму, хоча він переможе з певним пакетом обіцянок, орієнтирів і т.д. Тобто сама політична система, навіть ця напівзруйнована, буде вимагати від президента певної логіки дій для того, щоб запустити роботу виконавчої влади, щоб співпрацювати з парламентом. Іншого Конституція не дозволяє.

Зворотній бік справи – якщо це неможливо, оскільки переможець отримає напівлегітимний уряд, хто б не переміг, парламент, в якому немає ні більшості, ні меншості, а такий собі «кисіль», виникає велика спокуса спробувати «порулити» нелегітимними методами. Я це визначаю як загрозу тиранії. Причому, мотивація буде абсолютно гуманістична: потрібно наводити лад в державі.

Ця спокуса тиранії, коли ти починаєш «рулити» Національним банком, урядом, виконавчою структурою, ігноруючи положення Конституції, - як на мене, головна загроза наступного року.

Якщо переможець все-таки налаштований на термінову стабілізацію, він буде шукати варіанти діалогу, широкого компромісу. Як на мене, є три позиції, які були б дуже важливими на цих виборах:

1.Хто б не переміг, визнати результат;

2.Враховуючи всі недоліки і не спрацювання політичної системи, дати певний карт-бланш переможцю, що означає визнання його права на пропозиції по формуванню влади;

3.Певний кредит довіри у часі, тому що, якщо криза продовжиться після перегонів, ніхто вже не виграє – виборці будуть проклинати і переможеного, і переможця за той бардак, який може виникнути.

Якщо спокуса тиранії не спрацює, нас чекає досить непростий, можливо, розтягнутий у часі, але діалог як пошук якоїсь нової рівноваги в політиці. Дуже хотілося б, щоб це не супроводжувалося спробами зруйнувати конкурента, а все-таки шукати шлях політичної моделі співпраці. У нас дуже багато політичних конкурентів, але там немає ворогів народу. Їх просто треба примушувати вчитися грати по законах політики, а не по законах вулиці.



Запитання із залу: Чи вважаєте ви, що наша влада – це прояв нашого народу? Хто задає тон – народ владі чи влада – народу?



Андрій Єрмолаєв: Є думка мудрого Гегеля, який, будучи закоханий у Велику Пруссію, говорив про те, що «народ достойний правителя, якого він має». У нас, правда, це по-іншому обігрують.

Є одна проблема, яка взагалі не пов’язана з політикою. Цей дискурс не затребуваний у розмовах з журналістами. Криза нормативної культури, яка є органічною після розпаду Радянського Союзу, радянської цивілізації могла б бути зупинена і подолана лише за умови, коли в суспільстві свідомо формується нова спільна соціокультурна платформа розвитку, оскільки, саме вона задає норматив.

Що таке норматив? Це межі - що гарно, що погано. Але за умов, коли постійно продукувалися соціальні і гуманітарні політики, які обмежували все суспільство і пропонували розвивати суспільство лише на основі ідеалу його частини, призводило до того, що спільний шар культурного співіснування руйнувався. Як говорять культурологи, коли знімається верхній шар культури, то постає не майбутнє, постає минуле. Тому, як це не парадоксально, на розвиток соціальних хвороб, «лозінщина» як індустріальний феодалізм і поведінка виборців, - а виборці дуже часто, хоча ми їх і хвалимо як громадянське суспільство, себе поводять, скоріше, як піддані, аніж свідомі громадяни, які не наважуються дати собі право на вибір, - на жаль, це є продукт ось такої подовженої кризи нормативної культури. Тут жодна партія, як на мене, не спроможна як політичний суб’єкт давати універсальну відповідь. Це справа всієї політичної еліти як суб’єкта - через боротьбу, конкуренцію, співіснування, діалог. Це довга розмова.

Але в поточній ситуації, насправді, суспільство в плані своїх можливостей сприйняття політики адекватне політикам. Суспільство влаштовує те, що політики своєю боротьбою, іноді навіть брудною боротьбою, компенсують те, що переживає кожен. Багатьох влаштовує, що все, що вони переживають в своєму житті з своєю родиною, на своєму місці роботи, дається через телебачення. Оскільки це компенсує, пояснює, що у мене так погано не тому, що я цього не вирішив, а тому, що подивіться, яка єрунда нами керує. Це класична компенсація. Тому проблема громадянського суспільства самокритичності і саморефлекції - ключова. Інша справа, як це вирішувати, як це розуміють політики.

Я не прибічник аристократичних теорій, але іноді думаю про те, що до влади в Україні прийшов другий ешелон. Це такий ешелон, який мав досвід керування великими соціальними системами або дискредитований, або залишився лише в імперському центрі – в Москві. Подивіться: більшість пострадянських республік скочуються в різноманітні сурогатні історичні форми самоіснування, - одні відроджують ханство, другі фактично напівбандитські держави. А у нас такий собі феодальний деграданс, при якому країна поділена по регіонах, по вотчинах, по підприємствах, де культивуються підданство, право-лівий популізм замість політичних ідеологій. Раціонального однорічного виходу тут немає, це наполеглива соціокультурна робота по конструюванню нового суспільства. Для цього потрібно: перше - потрібно визнати, що ми не є суспільством, яке впало в ХХІ століття з XVII, що ми стоїмо не плечах поколінь ХХ століття. Присвоєння ХХ століття – ключове соціокультурне завдання.

Якщо Вірменія зараз через свою гординю, через свої травми йде назустріч Туреччині, тому що розуміє, що доля унікальної транстериторіальної нації залежить від цих стосунків, - а з десяти мільйонів вірменів, здається, шість за межами національної держави, то в Україні культивуються, навпаки, факти, яки руйнують розуміння ХХ століття.

Другий момент - культура політичного діалогу. В політиці є лише політичні переможці, але немає фізичних переможців. Розуміння того, що той, хто приходить до влади, отримає право придумати країну, як він бажає – це хибна уява, це феодальна уява. Таким чином свого часу лише знатні родини в Європі формували нові королівства, виходячи з того, як вони бажають, на якій території розповсюдити свою віру, свій герольд, свій вплив. Але в демократичних суспільствах політична перемога не тотожна фізичній, це, скоріше, відповідальність за те, що ти тепер отримуєш право, але співіснувати з усіма. Ти отримуєш право, і не більше того.

Я, на жаль, скептик стосовно тези про зміну еліт, тому що у нас вона знову розглядається крізь призму фізичного віку і кар’єризму. Зміна еліт – це зміна парадигм. Дуже простий приклад: зараз в Росії робиться величезна помилка, коли вони намагаються пояснити розвиток ХІХ сторіччя захопленням російської інтелігенцією, філософами, літераторами ідеєю амбітної месіанської нації. Проблема полягає в тому, що тодішній інтелектуальний рух, пов'язаний з формуванням ідеї «русской нации», яка загинула в горнилі Першої світової революції - це було формування контреліти, контрзапиту. Вони були прибічниками «Великой России» але противниками Російської імперії. А відповідно, їхнім ідеалом була нова Росія, національна Росія, демократична Росія. Ті ідеали, які були сформовані найбільш контраверсійно - Ставрогін і Нечаєв, - обидва були контрімперські, але це були два шляхи: або конструюємо утопічно, або пробуємо знайти якусь відповідь в народі.

В Україні робиться та ж сама помилка, але ще більш примітивно. Ми навіть не відроджуємо гуманітарні авторитети. Ми відроджуємо суто політичні символи – козацтво, досить контраверсійне з точки зору явища і з точки зору психології, становий феномен, тому що козацтво стало в основі народження специфічного малоросійського дворянства і т.д.

Такий підхід до соціокультурного конструювання, насправді, лише розбалансує систему. Чим більше таких конструктів, тим більше у нас вождів, які думають: якщо і це можливо, то я і свій варіант країни запропоную чи її частини.

Правда полягає в тому, що в 1991 році на цій території було високоіндустріалізоване, але не консолідоване суспільство з різними цивілізаційними платформами, з різною історичною пам’яттю - у когось двісті років, а в когось тисяча років, хтось з Магдебурзьким правом, а хтось максимум, що пам’ятає, це советы 17-го года. Мистецтво полягало втому, як поєднати це на новій платформі. Це новий проект. Та політична сила політична чи той політичний альянс, який дійсно буде позиціонувати Україну як новий проект, а не відродження чи як не примирення, - той буде мати історичну перспективу. Якщо вас цікавлять роки, то років десять ще нам до цього, як мінімум.



Читатель «Главреда» Философ (Ukraine, Dnepropetrovsk): Вы считаете, что безграмотный Янукович сможет управлять государством? Почему тогда Донбасс оказался самым бедным? И зачем пенсионеру Януковичу, не имеющему никаких корней в Украине, это президенство? Почему не попробывать стать Президентом в Гондурасе?



Андрій Єрмолаєв: Я не психоаналітик Віктора Януковича, але, враховуючи те, що цей політик має за плечима політичну силу - одну з найбільших в Україні - і зберігає позиції поки що електорального лідера, я думаю, що він має і моральне, і політичне право претендувати на цю посаду. Адже президентська посада - це не набір важелів, це позиція політичного національного лідерства. До речі, про це зараз дуже часто філософствує сам Ющенко, який саме на цей аспект звертає увагу. Але, розумієте, яка штука? «Не осуджай». Я думаю, що політикам треба давати право реалізувати себе в позитиві, оскільки, лише так можна позбавитися власних комплексів, які бурлять в цьому запитанні. Віталій Бала: У нас досить хибне уявлення того, що Президент ніби як батюшка. Насправді, кожний лідер має йти з серйозною командою. Ми умовно знаємо, що можуть робити БЮТ, Партія регіонів, Ющенко. Треба, щоб всі нові претенденти на третю силу мали б показати свої позиції і з ким вони будуть їх реалізовувати.