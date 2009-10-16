Выборы оспорят из-за «проблемы Писаренко»?

В понедельник официально стартует избирательная кампания, которая де-факто началась уже давно.

Выборы президента обещают быть непростыми – угрозы их срыва проявились еще до старта предвыборной гонки. Одна из «мин» заложена в самом сердце избирательного процесса – в Центральной избирательной комиссии. И проигравшая сторона вполне может активизировать «заряд» сразу после выборов.



Суть проблемы состоит в том, что один из членов ЦИК – Анатолий Писаренко – в марте текущего года достиг 65-летнего возраста, что, согласно закону о ЦИК, является основанием для прекращения его полномочий. Тем не менее, Писаренко продолжает принимать участие в работе комиссии и голосовать на ее заседаниях. В то же время, легитимность его действий вызывает сомнения: есть решение суда, по которому Писаренко не имеет права дальше находиться в составе комиссии; отдельные члены ЦИК также уверены, что он пребывает на своем посту незаконно. В контексте приближающихся выборов неразрешенность этой коллизии может привести к тому, что легитимность действий всей ЦИК может быть оспорена в любой момент (ведь один из ее членов не имел права голосовать). Как следствие, под сомнение будут поставлены все решения Центризбиркома, в том числе и результаты президентских выборов.



Попытки разрешить проблему в последнее время предпринимаются, однако процесс идет достаточно вяло. В соответствии с законом Президент 10 марта внес в Раду проект постановления об увольнении Писаренко. 20 марта рассмотрение этого вопроса было внесено в повестку дня. Затем – по требованию лидера фракции БЮТ Ивана Кириленко - вопрос был снят. 1 апреля согласительный совет депутатских фракций по рекомендации комитета ВР по государственному строительству и местному самоуправлению принял решение о целесообразности рассмотрения данного вопроса только одновременно с рассмотрением представления Президента Украины о назначении нового члена ЦИК.



О нерешенной проблеме депутаты сразу же «забыли» и больше к ней не возвращались. В то же время, сам Писаренко с середины июня возобновил участие в заседаниях комиссии, что и делает до сих пор.



Естественно, приближение начала избирательной кампании не могло не привлечь внимания заинтересованных сторон к данной проблеме. Первыми проснулись «регионалы» в лице депутата Владислава Лукьянова, подавшего иск в Окружной админсуд Киева с требованием признать участие Писаренко в заседаниях ЦИК неправомерным, и 21 сентября суд его удовлетворил. Писаренко, в свою очередь, сдаваться не собирался и подал апелляцию, чем временно приостановил вступление судебного решения в законную силу. 3 октября с письмом к Президенту обратился уже спикер Владимир Литвин, который попросил Ющенко внести в ВР представление на нового члена Центральной избирательной комиссии, Александра Осадчука, который сейчас является секретарем фракции Блока Литвина в парламенте. В ответ на это замглавы Секретариата Президента Марина Ставнийчук заявила, что Президент внесет соответствующее представление только после того, как парламент уволит Писаренко и в ЦИК появится вакансия. Никакой ответной реакции со стороны парламентариев до сих пор не последовало. Таким образом, проблема остается замороженной, что может негативно сказаться на всем избирательном процессе и его результатах.



Сам Анатолий Писаренко в комментарии «Главреду» заявил, что покидать свою должность добровольно не намерен. «Я принимаю участие в заседаниях комиссии, встречаюсь с избирателями, за мной закреплены две области, я не могу бросить этих людей на произвол судьбы», - сказал Писаренко. По мнению Писаренко, уволить его может лишь тот, кто принял его на работу – Верховная Рада – и пока такое решение не принято, он будет исполнять свои обязанности.



Мнения разделились



Однако коллега Писаренко по ЦИК Михаил Охендовский уверен, что отсутствие постановления об увольнении Писаренко не является поводом для продолжения им работы в комиссии. «Есть разные основания для досрочного прекращения полномочий члена ЦИК – объективные и субъективные. Например, нарушил ли член ЦИК присягу – вопрос субъективный и требующий юридической оценки со стороны председателя ЦИК, Президента и Верховной Рады. Решение об увольнении в этом случае может быть принято, только если все оценки совпадут. А вот достижение 65-летнего возраста – событие объективное и ни от чьей воли не зависящее. Кто сейчас может сказать, что Анатолию Аркадьевичу еще не исполнилось 65 лет? Точно так же никому не придет в голову утверждать, например, что член ЦИК, утративший гражданство Украины или признанный недееспособным по решению суда, может продолжать работу в комиссии до принятия постановления ВР о его увольнении. Это – абсурд», - считает господин Охендовский.



«В тех ситуациях, когда речь идет о наступлении, подчеркиваю, объективных фактов, с которыми закон связывает досрочное прекращение полномочий члена ЦИК, постановление ВР является лишь формальным, организационно-техническим документом, необходимым для увольнения человека с работы. Пока такого постановления нет, Писаренко может приходить на работу, даже может, если считает это для себя допустимым, получать зарплату, но исполнять обязанности члена ЦИК, в том числе участвовать в заседаниях, он не имеет права. Максимально возможный срок его пребывания на госслужбе истек и законно продолжить этот срок уже невозможно», - объяснил свою позицию член ЦИК. «Мое мнение разделяют большинство членов ЦИК. Очень бы не хотелось, чтобы «вопрос Писаренко» был законсервирован до момента установления результатов выборов, а потом использован для их обжалования», - добавил Охендовский.



У заместителя главы Центральной избирательной комиссии Андрия Магеры другое мнение. «Согласно законодательству, и принять, и уволить члена ЦИК может лишь Верховная Рада. Единственный случай, когда решение ВР не требуется – это смерть члена ЦИК», - сказал Магера. Комментируя ситуацию с решением суда, отстранившим Писаренко, Магера заявил: «В то же время, если апелляционный суд оставит в силе решение суда первой инстанции о незаконном нахождении Писаренко на должности члена ЦИК, Анатолий Аркадьевич от работы в комиссии будет отстранен. Это решение суда будет своего рода «защитой» для Писаренко, если кто-то решит внести в Раду постановление о нарушении им присяги, потому что он не ходит на работу. Но пока решения апелляционного суда нет, Писаренко ходить на работу обязан».



Бывший председатель ЦИК Ярослав Давидович считает, что одной из причин возникновения этой правовой коллизии является несовершенство законодательства. «Когда, к примеру, достигает пенсионного возраста судья, то в законе четко прописано: он может выходить на работу, получать зарплату, заниматься какими-то административными делами, но принимать решения уже права не имеет. А вот в отношении членов ЦИК такой процедуры нет», - сказал Давидович.



По мнению профессора права Виктора Мусияки, увольнение Писаренко – дело Верховной Рады. «Уволить Писаренко должна Рада, перед этим обязательно рассмотрев все формальные основания. А вдруг Писаренко представит документы, которые доказывают, что ему неправильно записали год рождения, и на самом деле он моложе?» - считает Мусияка. Юрист уверен, что если суд последней инстанции примет решение о незаконном нахождении Писаренко на должности, опротестовывать принятые при его участии решения оснований не будет. «Решение суда распространяется на правоотношения, возникающие после решения. И оспорить потом деятельность Писаренко, пока он находится на своем посту на законных основаниях, как на данный момент, оснований нет», - сказал Мусияка.



Директор Центра социально-политического проектирования Виктория Подгорная считает, что ключевым является вопрос о том, будет ли голос Писаренко решающим. «Если в ЦИК сложится ситуация равенства голосов, и голос Писаренко повлияет на принятие решения, проигравшая на выборах сторона вполне сможет использовать это как один из инструментов оспаривания результатов выборов», - считает Подгорная.



Вероятность того, что коллизия разрешится до выборов, невысока. «Конечно, все стороны, в первую очередь Юлия Тимошенко, должны быть заинтересованы в разрешении ситуации до выборов. Но это зависит от возможности достижения компромисса в парламенте. Пока что такого компромисса нет», - заявляет директор Центра социально-политического проектирования Виктория Подгорная.



Как говорит Михаил Охендовский, в этом вопросе создался замкнутый круг. «Представители отдельных фракций так называемой коалиции в парламенте заявляют, что не проголосуют за отставку Писаренко, пока Президент не внесет кандидатуру ему на замену, а у Президента заявляют, что внесут представление на нового члена ЦИК только после того, как парламент уволит Писаренко». Сам Писаренко особо спешить со своей отставкой не намерен. «Мы пока что подали лишь официальное обращение в апелляционный суд, чем приостановили действие суда первой инстанции. Для подачи полноценной апелляции мы еще готовим документы», - сообщил «Главреду» Писаренко.



Удастся ли оспорить результаты выборов из-за «проблемы Писаренко» - вопрос спорный, однако то, что проигравшая сторона попытается это сделать – несомненно.