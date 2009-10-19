Паркетні саботажники

Проте зараз йдеться не про опозиційні сили, які вже давно залишили російський владний корабель й існують хіба що на вулицях і в Інтернет-просторі, а про «паркетну» опозицію, яка, здавалося б, і сама є частиною влади. Чи можна насправді вважати опозиційною партію «Справедливая Россия», лідером якої є голова Ради Федерації Сергій Миронов? Чи можна сподіватися на реальну опозиційність Жириновського чи Зюганова? Проте ці три лідери говорять про фальсифікації і вимагають зустрічі з президентом Дмітрієм Медвєдєвим. Щось подібне було після останніх парламентських виборів, коли про фальсифікації говорили представники «Яблока» і Союзу правих сил. Однак на їхні претензії тоді не звернули уваги. Не підтримали демократів і партії «паркетної опозиції». Чому ж зараз вони почали так голосно говорити про фальсифікації? Можливо, і Миронов, і Жириновський, і Зюганов усвідомили, що Росія стрімко наближається від демонстрації конкуренції і багатопартійності до однопартійного проекту. Справді, навіщо потрібні кілька партій, коли у країні один національний лідер, який і очолює «головну» й найкращу партію. Усі дискусії можна звести до внутрішніх розмов у самій цій партії, а іншим запропонувати позапарламентське життя. І навіть до місцевих зборів не допускати – ці збори затверджують губернаторів, тож не потрібні жодні неочікувані несподіванки. Адже тепер саме правляча партія пропонує президенту кандидатури на посади регіональних керівників. І симбіоз дій «Единой России», її лідера Путіна і президента Медвєдєва тут просто необхідний – щоб не було жодних прикрих випадків. Але де в такій системі місце для опозиції? Кілька років тому стало ясно, що владі не потрібні ліберали – у жодному вигляді. І навіть створена з кремлівського благословення партія «Правое дело» також виявилася непрохідною навіть у Москві, де у лібералів традиційно сильні позиції. Чи могло так статися насправді? Ну, скажімо, ні. Але й у сфальсифікованій системі народного волевиявлення в російській столиці – якщо погодитися, що фальсифікація дійсно відбулася, – не знайшлося місця для «Справедливой России» та ЛДПР. «Паркетні опозиціонери» усвідомили, що влада пропонує їм доволі вузький коридор можливостей – у такому коридорі можна й загубитися, про посади і вплив у ньому взагалі думати не варто. Однак це проблеми не тільки самих політиків, а й тих, хто стоїть за їхніми партіями, – чиновників, бізнесменів, тих, хто вкладав ресурси в ту ж саму «Справедливую Россию» чи ЛДПР і сподівався на певну віддачу. Ці люди не можуть просто так проковтнути витіснення їхніх партій із політичного поля, та ще й такого брутального. Саме тому вони погодились на відкритий конфлікт. Саме тому про фальсифікацію місцевих виборів сьогодні говорить не якийсь там Каспаров, а третя посадова особа в державі. Є ще одна важлива обставина – політики, які вирішили виступити з відкритим протестом проти дій «Единой России», усвідомлюють усю глибину розбіжностей між президентом і главою уряду. Саме тому вони наполягають саме на зустрічі з Медвєдєвим. Хоча до останнього часу вважалося, що принаймні Миронов та Жириновський зорієнтовані на Путіна. Проте вони зрозуміли, що Путіну не потрібні. І апелюють до президента, вимагаючи побачення з ним. Прес-служба Медвєдєва, щоправда, повідомила, що найближчими днями він не має наміру зустрічатися з фрондерами. Однак президент і не став відкрито на бік «Единой России», як це зробив прем’єр. Що ж це, початок політичного життя? Ще ні. Однак до справжнього початку – лічені місяці. Гостра економічна криза, яку переживає Росія, не може не призвести до головного – обмеженості ресурсу, який споживає її скорумпована егоїстична еліта. Незабаром ці хижаки почнуть боротися між собою, використовуючи для боротьби всі можливості. А значить, будуть потрібні політичні партії, засоби масової інформації, місця в парламенті й регіональних зборах. Може, навіть буде потрібен народ – ну просто як в Україні!