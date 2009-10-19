Паркетні саботажники

Голова Державної Думи Російської Федерації Борис Гризлов назвав саботажем дії трьох опозиційних фракцій нижньої палати парламенту, які вирішили бойкотувати засідання Держдуми на знак протесту проти фальсифікації виборів правлячою партією.
Проте зараз йдеться не про опозиційні сили, які вже давно залишили російський владний корабель й існують хіба що на вулицях і в Інтернет-просторі, а про «паркетну» опозицію, яка, здавалося б, і сама є частиною влади. Чи можна насправді вважати опозиційною партію «Справедливая Россия», лідером якої є голова Ради Федерації Сергій Миронов? Чи можна сподіватися на реальну опозиційність Жириновського чи Зюганова? Проте ці три лідери говорять про фальсифікації і вимагають зустрічі з президентом Дмітрієм Медвєдєвим. Щось подібне було після останніх парламентських виборів, коли про фальсифікації говорили представники «Яблока» і Союзу правих сил. Однак на їхні претензії тоді не звернули уваги. Не підтримали демократів і партії «паркетної опозиції». Чому ж зараз вони почали так голосно говорити про фальсифікації? Можливо, і Миронов, і Жириновський, і Зюганов усвідомили, що Росія стрімко наближається від демонстрації конкуренції і багатопартійності до однопартійного проекту. Справді, навіщо потрібні кілька партій, коли у країні один національний лідер, який і очолює «головну» й найкращу партію. Усі дискусії можна звести до внутрішніх розмов у самій цій партії, а іншим запропонувати позапарламентське життя. І навіть до місцевих зборів не допускати – ці збори затверджують губернаторів, тож не потрібні жодні неочікувані несподіванки. Адже тепер саме правляча партія пропонує президенту кандидатури на посади регіональних керівників. І симбіоз дій «Единой России», її лідера Путіна і президента Медвєдєва тут просто необхідний – щоб не було жодних прикрих випадків. Але де в такій системі місце для опозиції? Кілька років тому стало ясно, що владі не потрібні ліберали – у жодному вигляді. І навіть створена з кремлівського благословення партія «Правое дело» також виявилася непрохідною навіть у Москві, де у лібералів традиційно сильні позиції. Чи могло так статися насправді? Ну, скажімо, ні. Але й у сфальсифікованій системі народного волевиявлення в російській столиці – якщо погодитися, що фальсифікація дійсно відбулася, – не знайшлося місця для «Справедливой России» та ЛДПР. «Паркетні опозиціонери» усвідомили, що влада пропонує їм доволі вузький коридор можливостей – у такому коридорі можна й загубитися, про посади і вплив у ньому взагалі думати не варто. Однак це проблеми не тільки самих політиків, а й тих, хто стоїть за їхніми партіями, – чиновників, бізнесменів, тих, хто вкладав ресурси в ту ж саму «Справедливую Россию» чи ЛДПР і сподівався на певну віддачу. Ці люди не можуть просто так проковтнути витіснення їхніх партій із політичного поля, та ще й такого брутального. Саме тому вони погодились на відкритий конфлікт. Саме тому про фальсифікацію місцевих виборів сьогодні говорить не якийсь там Каспаров, а третя посадова особа в державі. Є ще одна важлива обставина – політики, які вирішили виступити з відкритим протестом проти дій «Единой России», усвідомлюють усю глибину розбіжностей між президентом і главою уряду. Саме тому вони наполягають саме на зустрічі з Медвєдєвим. Хоча до останнього часу вважалося, що принаймні Миронов та Жириновський зорієнтовані на Путіна. Проте вони зрозуміли, що Путіну не потрібні. І апелюють до президента, вимагаючи побачення з ним. Прес-служба Медвєдєва, щоправда, повідомила, що найближчими днями він не має наміру зустрічатися з фрондерами. Однак президент і не став відкрито на бік «Единой России», як це зробив прем’єр. Що ж це, початок політичного життя? Ще ні. Однак до справжнього початку – лічені місяці. Гостра економічна криза, яку переживає Росія, не може не призвести до головного – обмеженості ресурсу, який споживає її скорумпована егоїстична еліта. Незабаром ці хижаки почнуть боротися між собою, використовуючи для боротьби всі можливості. А значить, будуть потрібні політичні партії, засоби масової інформації, місця в парламенті й регіональних зборах. Може, навіть буде потрібен народ – ну просто як в Україні!