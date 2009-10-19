Секс-скандал в извращенной форме

Самый громкий секс-скандал в истории Украины изобилует натяжками и противоречиями со всех сторон.
Виной тому, разумеется, политика. Люди, причастные к раскручиванию скандала, сегодня утверждают, что только благодаря политике удалось заставить правоохранителей все-таки взяться за дело. Возможно, это и так, но очевидно и другое – если бы не политическая составляющая, в этом деле сегодня было бы гораздо меньше вранья.
Увы, «разделить» политику и криминал в данном случае уже невозможно: инициаторы перевода дела в публичную плоскость сделали все, сумев остаться в тени.
Спустя почти неделю после начала скандала в деле все еще остается чрезвычайно мало фактов. Во-первых, это данные двух медицинских освидетельствований и экспертизы, которые подтверждают, что двое детей из семьи П., мальчик и девочка, могли подвергаться сексуальному насилию в извращенной форме. Причем насилие могло продолжаться в течение трех лет. То есть начаться, когда мальчику было девять, а девочке – шесть лет от роду.
Во-вторых, имеются данные опроса детей на полиграфе (детекторе лжи). Согласно показаниям прибора, уже попавшим в прессу, дети подтвердили факты насилия. По их словам, преступления группового характера совершались в 2006 – 2009 гг. на квартире в Киеве, а также в 2008 г. – на территории Международного детского центра «Артек» в Крыму, в гостинице «Адалар».
В-третьих, по подозрению в данном преступлении в августе задержан приемный отец обоих детей, журналист Дмитрий П. Сделано это по настоянию его бывшей супруги и приемной же матери детей - Елены.
Наконец, документальные источники свидетельствуют, что Елена П. впервые обратилась в милицию еще 16 апреля – по факту развращения приемной дочери Дмитрием П. Однако впоследствии речь зашла уже о групповых изнасилованиях детей, которые к тому же якобы снимали на камеру. При этом Днепровским РУ ГУ МВД столицы 24 апреля и 1 июня было дважды отказано в возбуждении дела по заявлению Елены П..
В июне следствие все-таки началось, и чуть более чем через месяц по решению прокуратуры дело передали в спецуправление ГУ МВД в Киеве. Однако 25 августа дело вытребовали в МВД, где оно находится поныне.
Все остальное в данном деле на сегодняшний день – лишь заявления заинтересованных сторон, вызывающие разную степень доверия.
«Доказательство» из камеры?
Толчком к скандалу послужили заявление народного депутата от Партии регионов Вадима Колесниченко и немедленное появление в Интернете двух документов, называющих имена пострадавших и «виновников» преступления. История с заявлением и фотокопиями вызывает много вопросов, но об этом ниже.
Что же до содержания документов, то это, во-первых, обращение Елены П. к народному депутату от фракции БЮТ, члену комитета по вопросам правосудия Григорию Омельченко. Во-вторых же – обращение самого Омельченко к Президенту Украины с просьбой повлиять на следствие, не желающее выполнять свои обязанности.
Как сказано в обращении матери, датированном 22 августа, дети «на допросе опознали своих насильников и дали соответствующие показания». Елена П. называет опознанных: по ее словам, это – генеральный директор МДЦ «Артек» Борис Новожилов, главный врач «Артека» Генрих Ратт, «бывший методист» Дмитрий Лепешев и ведущий геологического кружка Владимир Дунаев.
Организатором же (и тоже участником оргий) Елена П. называет своего бывшего мужа Дмитрия, находящегося сегодня под арестом. Как указано в том же документе, в ходе следствия был изъят персональный компьютер Дмитрия. По данным провайдера интернет-услуг, утверждает Елена, было обнаружено около 30 порносайтов, на которые заходили с этого компьютера. А из памяти машины восстановили более 30 тыс. порновидео и порнофото, среди которых теперь ищут изображения детей семьи П.
Наконец, пассаж в утверждениях Елены П., придавший всему делу яркий политический окрас, звучит так: «Я знаю, что мой бывший муж… рассказывает в камере обо всех участниках оргий, называет фамилии и суммы, которые он получал, продавая собственных детей. Я знаю, что он рассказывает об оргиях с другими детьми также священника Вадима Паевского (Уманская епархия) и народного депутата Виктора Уколова (фракция БЮТ)».
Во всех этих заявлениях есть сомнительные моменты. Во-первых, сама же Елена П. указывает, что «допрос», на который она ссылается, проведен ею же. При этом мать утверждает, что сделала видеозапись данного допроса, которую теперь у нее всячески пытается получить милиция, которой она не доверяет.
Остается неизвестным, как именно дети опознавали сотрудников «Артека». Очевидно, это было возможным только по фотографиям. Кроме того, неясно, откуда у матери сведения о том, что «рассказывает» ее муж в СИЗО.
Ночью в пятницу на эфире программы «Шустер.Live» известный адвокат Татьяна Монтян заявила, что Елене П. об этом по телефону рассказали… сокамерники Дмитрия, заинтересовавшиеся, надо понимать, специфической статьей обвинения. Причем «сидельцы» из СИЗО якобы созванивались с женщиной несколько раз, передавая ей утверждения бывшего мужа. Госпожа Монтян не исключила, что для выбивания этих утверждений сокамерники применяли к Дмитрию П. силу. А вот что в результате осталось неясным – так это, рассказывает ли подозреваемый и на допросах то же самое, что и в камере? Если, конечно, все вообще именно так и было.
Депутат к депутату
По словам Татьяны Монтян, она оформила контракт с Еленой П. на предоставление «юридических консультаций». Когда это произошло, остается неизвестным. По ее словам, заняться делом «чисто по-человечески» попросили некие знакомые депутаты. Пообщавшись с Еленой П. и ее детьми, госпожа Монтян пришла к выводу о полной правдивости чудовищных обвинений, а от услышанного даже стала плохо спать.
На эфире в шоу Шустера адвокат, по большому счету, пересказала собственную пресс-конференцию, расшифровка которой имеется в ее блоге. Во всех этих выступлениях госпожа Монтян выражает полную уверенность в вине троих депутатов – упомянутого выше Уколова, а также Сергея Терехина (экс-министр экономики в первом правительстве Тимошенко) и непубличного депутата Руслана Богдана, все – члены БЮТ.
Терехин и Богдан не упоминаются ни в одном из опубликованных на сегодня документов. Тем не менее, в сетевых СМИ их имена стали фигурировать уже в первый день скандала.
Отдельно стоит упомянуть публикацию газеты «Україна молода» от 15 октября. В этой публикации издание ссылается на стенограмму той самой аматорской видеозаписи, которую сделала мать. По данным УМ, на ней дети называют своими насильниками неких «дядю Сашу и Володю». Между тем, среди фигурирующих на сегодня в скандале лиц есть один Владимир и ни одного Александра, а самой стенограммы сегодня в Сети нет.
Также газета ссылается на обращения депутата Омельченко в Генпрокуратуру и к премьер-министру. В частности, именно из них газета черпает информацию о том, что дети опознали троих депутатов по фотографиям всех 450-ти парламентариев, распечатанных матерью с сайта Верховной Рады. Мать же пошла на это после того, как в следствие «начал странно вмешиваться» депутат Уколов.
То, что такие обращения были, сегодня подтверждено всеми участниками скандала, включая самого Омельченко. Однако в Интернете вывешивалось только одно из них – к Президенту - и ничего подобного там не сказано. Это, конечно, еще не повод ставить под сомнение версию Елены П. Зато серьезный повод задуматься об источниках «слива» закрытых депутатских запросов господина Омельченко.
Возвращаясь к утверждениям госпожи Монтян, нельзя не упомянуть и еще об одном: якобы дети свидетельствовали, что кроме них жертвами педофилов становились другие, «старомодно одетые» дети. Насколько можно судить, речь идет именно о событиях в «Артеке» - хотя главным образом насилие происходило в Киеве.
Как уверена госпожа Монтян, речь идет о детях из детдомов, что «объясняет невиданную щедрость бюджета, за счет которого этих детей каждый год возят в «Артек». В целом, Татьяна Монтян совершенно уверена, что в МДЦ «бизнес» педофилии поставлен на самую широкую ногу – хотя в опубликованных материалах дела свидетельств на этот счет нет.
«Артековский» след
Позиции сторон насчет причин конфликта в семье П. уже озвучены не раз. Версия Елены П. понятна: 16 апреля она обратилась в милицию по поводу развращения дочери, а 8 и 9 мая дети впервые рассказали ей о годах издевательств. После этого ужаснувшаяся Елена подала на развод и снова обратилась в милицию. Но правоохранители всячески не желали возбуждать дело, и мать стала обращаться к политикам и руководителям государства.
Кстати, по мнению Татьяны Монтян, эти обращения адресатами внимательно изучались: например, генерал Геннадий Москаль, ставший начальником Крымской милиции через два дня после обращения Елены П. к Юлии Тимошенко, был назначен именно для сокрытия следов преступления БЮТовских депутатов...
Есть и версия противной стороны. Так, мать Дмитрия П. Раиса Дмитриевна, выступившая на прошлой неделе с несколькими интервью в разных газетах, настаивает, что все дело в желании Елены П. отобрать квартиру мужа и его коллекцию антиквариата. Якобы подобные угрозы уже звучали с ее стороны в адрес Дмитрия. Особенно после того, как у Елены появился бойфренд – тоже журналист, по имени Артем Дегтярев.
Приятели Дмитрия П. также настаивают в прессе на этой версии. В свою очередь, гендиректор «Артека» Борис Новожилов на пресс-конференции в Киеве описал ситуацию со стороны. Он рассказал, что не был знаком ни с фигурирующими в деле депутатами, ни с супругой Дмитрия П., самого же его принял на полставки главным редактором артековского журнала.
- В марте текущего года ко мне пришел Дмитрий П., он как раз сдавал очередной номер журнала. У него были порезаны вены на руках, весь неопрятный, белый. Я спросил, что случилось? Он сказал, что жена обвиняет его в ужасных преступлениях и со своим новым партнером шантажирует его. . В мае надо было сдавать новый номер. Тогда он сказал, что с женой они снова вместе и все хорошо. Потом в сентябре, когда он сидел в СИЗО, он сделал два звонка. Один – руководителю пресс-службы, второй – доктору Ратту. Об этом мне сказала руководитель пресс-службы.
Господин Новожилов при этом не берется рассуждать о виновности либо невиновности Дмитрия. Но категорически отвергает вину свою либо кого-то из сотрудников «Артека».
Одному из авторов этих строк удалось связаться со школьной приятельницей, довольно долго работавшей в «Артеке». Ее зовут Татьяна Чеховская-Косцова, и в 2006 г. она была помощником Бориса Новожилова, а сейчас проживает в Киеве. Находясь в длительном отпуске по уходу за ребенком, Татьяна от господина Новожилова сегодня не зависит, а кроме того, не склонна изображать этого человека в сугубо положительных тонах (конфликтов у них, по ее словам, не было, но сотрудничество было «не особо комфортным»). Тем не менее, в возможную вину гендиректора Татьяна не верит.
- Борис Новожилов стал директором «Артека» в сентябре 2006 года», - рассказала Татьяна, - Вскоре после его назначения в Госуправление делами пошли письма о том, что Новожилов – якобы алкоголик и наркоман. Эти письма были подписаны реальными именами сотрудников «Артека», но эти люди потом за чашкой кофе уверяли, что не писали ничего подобного… Через три месяца подобная серия писем повторилась.
По словам Татьяны, в итоге Новожилов сам распространил среди сотрудников копии писем. При этом она, постоянно общаясь с шефом и будучи психологом по образованию, совершенно уверена, что никакой склонности к алкоголю или наркотикам гендиректор не имеет. «Поэтому когда вспыхнул нынешний скандал, я сразу вспомнила ту историю. Думаю, это связано с противостоянием вокруг «Артека». Наши сотрудники хорошо знают, что «наезды» на Новожилова продолжаются все три года», - говорит Татьяна.
Борьба за «Артек» действительно не является секретом. Сам Новожилов неоднократно объяснял ее заинтересованностью влиятельных людей из Киева в драгоценной крымской земле, которой у лагеря – 209 гектаров. Кстати, в ходе нынешнего скандала министр Луценко заявил, что, дескать, скандал «показал» необходимость вывести «Артек» из-под контроля Госуправления делами – то есть Президента…
Еще один аргумент Татьяны – перечень сотрудников «Артека», якобы участвовавших в оргиях. «Это слишком разные люди, и между ними никогда не было каких-то тесных отношений. Тот же Ратт – кстати, он уже не главврач, так как ему 72 года – это такой добрейший дедушка, он всегда добровольно помогал всем сотрудникам, если у кого в семье кто заболеет, и с Новожиловым у них были только рабочие отношения. А Лепешев вообще уволился семь лет назад», - сказала собеседница «Главреда» (по словам Монтян, Елена П. последнего факта не отрицает, но уверена, что Лепешев участвовал в преступных деяниях бывших коллег, приезжая в Крым. – Авт.).
Удар в пропаганду
Еще один интересный штрих: Татьяна Чеховская-Косцова уверяет, что депутат Колесниченко регулярно в последние годы появлялся в «Артеке» и проводил там немало времени. Хотя о роде его занятий в лагере она не знает. Напомним, именно депутат Колесниченко первым придал делу публичность, заявив через пресс-службу ПР, что следствие, в котором могут быть замешаны народные депутаты, тормозится, и он намерен придать ему огласку.
При этом господин Колесниченко заявил, что к нему обратилась мать двоих «изнасилованных в «Артеке» детей. Однако выяснилось, что это не совсем так: в дальнейшем депутат говорит уже о других источниках, раскрывать которые не желает.
- Об этом деле я узнал за два дня до публикации материала… Ко мне обратились люди, имеющие непосредственное отношение к этому делу. После анализа материалов и общения с депутатами, которые уже этим делом занимались, мне стало ясно, что дело действительно тормозится. И я сделал заявление, - рассказал господин Колесниченко «Главреду».
- В результате произошло именно то, на что мы рассчитывали – начались следственные действия, а Луценко признал, что дело блокировалось, - подчеркнул депутат.
Впрочем, у других участников свой взгляд на ситуацию. Так, Татьяна Монтян публично назвала предание дела огласке «идиотизмом», а на вопрос о том, было бы дело расследовано, если бы факты не вышли на публику, на своей пресс-конференции ответила «безусловно».
- Все закрутилось несколькими днями ранее, и «слив» был совершенно неуместен, - подчеркнула Монтян.
Депутатов, которые «уже этим делом занимались», известно как минимум трое. Это – все тот же начальник ГУ МВД в Крыму Геннадий Москаль, уже упомянутый Григорий Омельченко и коллега господина Колесниченко по фракции Елена Лукаш. Все они в свое время получали обращения Елены П. как члены парламентского комитета по вопросам правосудия.
- Получив от представителей матери лично в руки документы об этой трагедии, я и мои помощники немедленно отреагировали. Мои обращения были рассмотрены, а постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, - рассказала «Главреду» госпожа Лукаш.
- Соблазна сделать эти документы сенсационными, публичными у меня не возникло, так как я руководствовалась принципом «не навреди». Никакой политики - чистый криминал, - подчеркнула депутат.
Впрочем, по ее словам, сегодня надо думать уже не об уместности заявления депутата Колесниченко, а об обеспечении расследования. Для этого, уверена оппозиционер, дело нужно передать из МВД в Генпрокуратуру – ведь именно МВД до сих пор тормозило следствие. К тому же, напоминает госпожа Лукаш, не так давно глава милиции Юрий Луценко уже пытался выгородить депутата от БЮТ Виктора Лозинского.
О Лозинском же напоминает сегодня и депутат Колесниченко. Таким образом, политики – возможно, бессознательно – все-таки сами же переводят дело в политическую плоскость. К слову, если юридические перспективы дела пока неясны, то политический результат уже есть: Виктор Уколов, руководивший в БЮТ контрпропагандой, еще 15 октября заявил, что отходит от дел и удаляется из Киева. Как стало известно «Главреду», не появляется на работе и его супруга, работавшая по тому же направлению.
Другое дело, что милицию обоснованно можно упрекать и в (как минимум) непрофессионализме. Как напоминает Елена Лукаш, именно министр Луценко впервые публично объявил о том, что дети Дмитрия и Елены – приемные. При этом, указывает депутат, министр нарушил сразу три статьи УК – о тайне досудебного следствия, тайне усыновления и неприкосновенности частной жизни. К тому же злоупотребив служебным положением.
О чем молчат
Первыми, между тем, раскрыли тайну досудебного следствия и нарушили презумпцию невиновности интернет-СМИ, опубликовавшие документы, о которых шла речь в начале этого материала. Сайты «Рупор» и «Фром-юэй» якобы получили эти материалы «по почте» и, учитывая заявление Колесниченко, опубликовали их как общественно значимую информацию. Увы, «не додумавшись» заретушировать фамилии – в частности, фамилии пострадавших.
Если теперь окажется, что хотя бы один из «обвиняемых» невиновен, компенсации ему и его семье требовать будет не у кого. Между тем, выяснить источники, из которых информация попала в СМИ, правоохранителям было бы технически несложно. Это как минимум помогло бы разделить «политическую» и собственно криминальную части скандала, а также несколько умерить пыл любителей «слива». Увы, об этом моменте никто не упоминает – все ограничиваются морализаторством на тему журналистской этики.
А ведь гендиректор «Артека», если верить его пресс-службе, уже попал в больницу с сердечным приступом. А детям, да и самой Елене П., теперь крайне трудно будет жить где бы то ни было в Украине.
Не говорится и еще об одном крайне важном факте: угрозе жизни Дмитрия П. Его бывшая супруга справедливо утверждает, что в опасности находятся в первую очередь жизни ее и детей – особенно если ее заявления правдивы (хотя бы в части обвинения политиков). Но и жизнь ключевого обвиняемого в опасности, причем при любом варианте – и если обвинения ложны, и если они истинны.
Надо надеяться, правоохранители отдают себе отчет в том, что потерять столь важного свидетеля они не имеют права, сколько бы потом это ни сваливали на сокамерников, «расправившихся с педофилом». Даже если это будет правдой.
В принципе, происходящее может иметь только три объяснения. Первое – все это дело фальшивка от начала до конца. Второе – все обвинения обоснованы. И третье – правдой является только часть этих обвинений.
Против первого варианта говорят данные экспертиз, которые, к слову, не пытается отрицать ни один из сторонников «обвиняемых». А также – поведение Виктора Уколова, сначала пытавшегося завуалировать свое давнее знакомство с Дмитрием П., а потом скрывшегося из Киева (если не из страны).
Но есть неясности и со вторым вариантом. Три депутата, журналист, несколько нынешних и бывших сотрудников «Артека» плюс священник – это не только слишком странная компания. Это еще и слишком узкая компания для организации целого «бизнеса», о котором говорит – вроде как со слов Елены П. – адвокат Монтян. Тем более, если в «бизнес» вовлекали еще многих детей.
Подтвердить любую из версий может только следствие и суд. Но хоть какой-то шанс на это есть только при условии сохранения свидетелей и доказательств. Если публичность в этом деле и может чему-то поспособствовать, то именно этому.
Увы, «разделить» политику и криминал в данном случае уже невозможно: инициаторы перевода дела в публичную плоскость сделали все, сумев остаться в тени.
Спустя почти неделю после начала скандала в деле все еще остается чрезвычайно мало фактов. Во-первых, это данные двух медицинских освидетельствований и экспертизы, которые подтверждают, что двое детей из семьи П., мальчик и девочка, могли подвергаться сексуальному насилию в извращенной форме. Причем насилие могло продолжаться в течение трех лет. То есть начаться, когда мальчику было девять, а девочке – шесть лет от роду.
Во-вторых, имеются данные опроса детей на полиграфе (детекторе лжи). Согласно показаниям прибора, уже попавшим в прессу, дети подтвердили факты насилия. По их словам, преступления группового характера совершались в 2006 – 2009 гг. на квартире в Киеве, а также в 2008 г. – на территории Международного детского центра «Артек» в Крыму, в гостинице «Адалар».
В-третьих, по подозрению в данном преступлении в августе задержан приемный отец обоих детей, журналист Дмитрий П. Сделано это по настоянию его бывшей супруги и приемной же матери детей - Елены.
Наконец, документальные источники свидетельствуют, что Елена П. впервые обратилась в милицию еще 16 апреля – по факту развращения приемной дочери Дмитрием П. Однако впоследствии речь зашла уже о групповых изнасилованиях детей, которые к тому же якобы снимали на камеру. При этом Днепровским РУ ГУ МВД столицы 24 апреля и 1 июня было дважды отказано в возбуждении дела по заявлению Елены П..
В июне следствие все-таки началось, и чуть более чем через месяц по решению прокуратуры дело передали в спецуправление ГУ МВД в Киеве. Однако 25 августа дело вытребовали в МВД, где оно находится поныне.
Все остальное в данном деле на сегодняшний день – лишь заявления заинтересованных сторон, вызывающие разную степень доверия.
«Доказательство» из камеры?
Толчком к скандалу послужили заявление народного депутата от Партии регионов Вадима Колесниченко и немедленное появление в Интернете двух документов, называющих имена пострадавших и «виновников» преступления. История с заявлением и фотокопиями вызывает много вопросов, но об этом ниже.
Что же до содержания документов, то это, во-первых, обращение Елены П. к народному депутату от фракции БЮТ, члену комитета по вопросам правосудия Григорию Омельченко. Во-вторых же – обращение самого Омельченко к Президенту Украины с просьбой повлиять на следствие, не желающее выполнять свои обязанности.
Как сказано в обращении матери, датированном 22 августа, дети «на допросе опознали своих насильников и дали соответствующие показания». Елена П. называет опознанных: по ее словам, это – генеральный директор МДЦ «Артек» Борис Новожилов, главный врач «Артека» Генрих Ратт, «бывший методист» Дмитрий Лепешев и ведущий геологического кружка Владимир Дунаев.
Организатором же (и тоже участником оргий) Елена П. называет своего бывшего мужа Дмитрия, находящегося сегодня под арестом. Как указано в том же документе, в ходе следствия был изъят персональный компьютер Дмитрия. По данным провайдера интернет-услуг, утверждает Елена, было обнаружено около 30 порносайтов, на которые заходили с этого компьютера. А из памяти машины восстановили более 30 тыс. порновидео и порнофото, среди которых теперь ищут изображения детей семьи П.
Наконец, пассаж в утверждениях Елены П., придавший всему делу яркий политический окрас, звучит так: «Я знаю, что мой бывший муж… рассказывает в камере обо всех участниках оргий, называет фамилии и суммы, которые он получал, продавая собственных детей. Я знаю, что он рассказывает об оргиях с другими детьми также священника Вадима Паевского (Уманская епархия) и народного депутата Виктора Уколова (фракция БЮТ)».
Во всех этих заявлениях есть сомнительные моменты. Во-первых, сама же Елена П. указывает, что «допрос», на который она ссылается, проведен ею же. При этом мать утверждает, что сделала видеозапись данного допроса, которую теперь у нее всячески пытается получить милиция, которой она не доверяет.
Остается неизвестным, как именно дети опознавали сотрудников «Артека». Очевидно, это было возможным только по фотографиям. Кроме того, неясно, откуда у матери сведения о том, что «рассказывает» ее муж в СИЗО.
Ночью в пятницу на эфире программы «Шустер.Live» известный адвокат Татьяна Монтян заявила, что Елене П. об этом по телефону рассказали… сокамерники Дмитрия, заинтересовавшиеся, надо понимать, специфической статьей обвинения. Причем «сидельцы» из СИЗО якобы созванивались с женщиной несколько раз, передавая ей утверждения бывшего мужа. Госпожа Монтян не исключила, что для выбивания этих утверждений сокамерники применяли к Дмитрию П. силу. А вот что в результате осталось неясным – так это, рассказывает ли подозреваемый и на допросах то же самое, что и в камере? Если, конечно, все вообще именно так и было.
Депутат к депутату
По словам Татьяны Монтян, она оформила контракт с Еленой П. на предоставление «юридических консультаций». Когда это произошло, остается неизвестным. По ее словам, заняться делом «чисто по-человечески» попросили некие знакомые депутаты. Пообщавшись с Еленой П. и ее детьми, госпожа Монтян пришла к выводу о полной правдивости чудовищных обвинений, а от услышанного даже стала плохо спать.
На эфире в шоу Шустера адвокат, по большому счету, пересказала собственную пресс-конференцию, расшифровка которой имеется в ее блоге. Во всех этих выступлениях госпожа Монтян выражает полную уверенность в вине троих депутатов – упомянутого выше Уколова, а также Сергея Терехина (экс-министр экономики в первом правительстве Тимошенко) и непубличного депутата Руслана Богдана, все – члены БЮТ.
Терехин и Богдан не упоминаются ни в одном из опубликованных на сегодня документов. Тем не менее, в сетевых СМИ их имена стали фигурировать уже в первый день скандала.
Отдельно стоит упомянуть публикацию газеты «Україна молода» от 15 октября. В этой публикации издание ссылается на стенограмму той самой аматорской видеозаписи, которую сделала мать. По данным УМ, на ней дети называют своими насильниками неких «дядю Сашу и Володю». Между тем, среди фигурирующих на сегодня в скандале лиц есть один Владимир и ни одного Александра, а самой стенограммы сегодня в Сети нет.
Также газета ссылается на обращения депутата Омельченко в Генпрокуратуру и к премьер-министру. В частности, именно из них газета черпает информацию о том, что дети опознали троих депутатов по фотографиям всех 450-ти парламентариев, распечатанных матерью с сайта Верховной Рады. Мать же пошла на это после того, как в следствие «начал странно вмешиваться» депутат Уколов.
То, что такие обращения были, сегодня подтверждено всеми участниками скандала, включая самого Омельченко. Однако в Интернете вывешивалось только одно из них – к Президенту - и ничего подобного там не сказано. Это, конечно, еще не повод ставить под сомнение версию Елены П. Зато серьезный повод задуматься об источниках «слива» закрытых депутатских запросов господина Омельченко.
Возвращаясь к утверждениям госпожи Монтян, нельзя не упомянуть и еще об одном: якобы дети свидетельствовали, что кроме них жертвами педофилов становились другие, «старомодно одетые» дети. Насколько можно судить, речь идет именно о событиях в «Артеке» - хотя главным образом насилие происходило в Киеве.
Как уверена госпожа Монтян, речь идет о детях из детдомов, что «объясняет невиданную щедрость бюджета, за счет которого этих детей каждый год возят в «Артек». В целом, Татьяна Монтян совершенно уверена, что в МДЦ «бизнес» педофилии поставлен на самую широкую ногу – хотя в опубликованных материалах дела свидетельств на этот счет нет.
«Артековский» след
Позиции сторон насчет причин конфликта в семье П. уже озвучены не раз. Версия Елены П. понятна: 16 апреля она обратилась в милицию по поводу развращения дочери, а 8 и 9 мая дети впервые рассказали ей о годах издевательств. После этого ужаснувшаяся Елена подала на развод и снова обратилась в милицию. Но правоохранители всячески не желали возбуждать дело, и мать стала обращаться к политикам и руководителям государства.
Кстати, по мнению Татьяны Монтян, эти обращения адресатами внимательно изучались: например, генерал Геннадий Москаль, ставший начальником Крымской милиции через два дня после обращения Елены П. к Юлии Тимошенко, был назначен именно для сокрытия следов преступления БЮТовских депутатов...
Есть и версия противной стороны. Так, мать Дмитрия П. Раиса Дмитриевна, выступившая на прошлой неделе с несколькими интервью в разных газетах, настаивает, что все дело в желании Елены П. отобрать квартиру мужа и его коллекцию антиквариата. Якобы подобные угрозы уже звучали с ее стороны в адрес Дмитрия. Особенно после того, как у Елены появился бойфренд – тоже журналист, по имени Артем Дегтярев.
Приятели Дмитрия П. также настаивают в прессе на этой версии. В свою очередь, гендиректор «Артека» Борис Новожилов на пресс-конференции в Киеве описал ситуацию со стороны. Он рассказал, что не был знаком ни с фигурирующими в деле депутатами, ни с супругой Дмитрия П., самого же его принял на полставки главным редактором артековского журнала.
- В марте текущего года ко мне пришел Дмитрий П., он как раз сдавал очередной номер журнала. У него были порезаны вены на руках, весь неопрятный, белый. Я спросил, что случилось? Он сказал, что жена обвиняет его в ужасных преступлениях и со своим новым партнером шантажирует его. . В мае надо было сдавать новый номер. Тогда он сказал, что с женой они снова вместе и все хорошо. Потом в сентябре, когда он сидел в СИЗО, он сделал два звонка. Один – руководителю пресс-службы, второй – доктору Ратту. Об этом мне сказала руководитель пресс-службы.
Господин Новожилов при этом не берется рассуждать о виновности либо невиновности Дмитрия. Но категорически отвергает вину свою либо кого-то из сотрудников «Артека».
Одному из авторов этих строк удалось связаться со школьной приятельницей, довольно долго работавшей в «Артеке». Ее зовут Татьяна Чеховская-Косцова, и в 2006 г. она была помощником Бориса Новожилова, а сейчас проживает в Киеве. Находясь в длительном отпуске по уходу за ребенком, Татьяна от господина Новожилова сегодня не зависит, а кроме того, не склонна изображать этого человека в сугубо положительных тонах (конфликтов у них, по ее словам, не было, но сотрудничество было «не особо комфортным»). Тем не менее, в возможную вину гендиректора Татьяна не верит.
- Борис Новожилов стал директором «Артека» в сентябре 2006 года», - рассказала Татьяна, - Вскоре после его назначения в Госуправление делами пошли письма о том, что Новожилов – якобы алкоголик и наркоман. Эти письма были подписаны реальными именами сотрудников «Артека», но эти люди потом за чашкой кофе уверяли, что не писали ничего подобного… Через три месяца подобная серия писем повторилась.
По словам Татьяны, в итоге Новожилов сам распространил среди сотрудников копии писем. При этом она, постоянно общаясь с шефом и будучи психологом по образованию, совершенно уверена, что никакой склонности к алкоголю или наркотикам гендиректор не имеет. «Поэтому когда вспыхнул нынешний скандал, я сразу вспомнила ту историю. Думаю, это связано с противостоянием вокруг «Артека». Наши сотрудники хорошо знают, что «наезды» на Новожилова продолжаются все три года», - говорит Татьяна.
Борьба за «Артек» действительно не является секретом. Сам Новожилов неоднократно объяснял ее заинтересованностью влиятельных людей из Киева в драгоценной крымской земле, которой у лагеря – 209 гектаров. Кстати, в ходе нынешнего скандала министр Луценко заявил, что, дескать, скандал «показал» необходимость вывести «Артек» из-под контроля Госуправления делами – то есть Президента…
Еще один аргумент Татьяны – перечень сотрудников «Артека», якобы участвовавших в оргиях. «Это слишком разные люди, и между ними никогда не было каких-то тесных отношений. Тот же Ратт – кстати, он уже не главврач, так как ему 72 года – это такой добрейший дедушка, он всегда добровольно помогал всем сотрудникам, если у кого в семье кто заболеет, и с Новожиловым у них были только рабочие отношения. А Лепешев вообще уволился семь лет назад», - сказала собеседница «Главреда» (по словам Монтян, Елена П. последнего факта не отрицает, но уверена, что Лепешев участвовал в преступных деяниях бывших коллег, приезжая в Крым. – Авт.).
Удар в пропаганду
Еще один интересный штрих: Татьяна Чеховская-Косцова уверяет, что депутат Колесниченко регулярно в последние годы появлялся в «Артеке» и проводил там немало времени. Хотя о роде его занятий в лагере она не знает. Напомним, именно депутат Колесниченко первым придал делу публичность, заявив через пресс-службу ПР, что следствие, в котором могут быть замешаны народные депутаты, тормозится, и он намерен придать ему огласку.
При этом господин Колесниченко заявил, что к нему обратилась мать двоих «изнасилованных в «Артеке» детей. Однако выяснилось, что это не совсем так: в дальнейшем депутат говорит уже о других источниках, раскрывать которые не желает.
- Об этом деле я узнал за два дня до публикации материала… Ко мне обратились люди, имеющие непосредственное отношение к этому делу. После анализа материалов и общения с депутатами, которые уже этим делом занимались, мне стало ясно, что дело действительно тормозится. И я сделал заявление, - рассказал господин Колесниченко «Главреду».
- В результате произошло именно то, на что мы рассчитывали – начались следственные действия, а Луценко признал, что дело блокировалось, - подчеркнул депутат.
Впрочем, у других участников свой взгляд на ситуацию. Так, Татьяна Монтян публично назвала предание дела огласке «идиотизмом», а на вопрос о том, было бы дело расследовано, если бы факты не вышли на публику, на своей пресс-конференции ответила «безусловно».
- Все закрутилось несколькими днями ранее, и «слив» был совершенно неуместен, - подчеркнула Монтян.
Депутатов, которые «уже этим делом занимались», известно как минимум трое. Это – все тот же начальник ГУ МВД в Крыму Геннадий Москаль, уже упомянутый Григорий Омельченко и коллега господина Колесниченко по фракции Елена Лукаш. Все они в свое время получали обращения Елены П. как члены парламентского комитета по вопросам правосудия.
- Получив от представителей матери лично в руки документы об этой трагедии, я и мои помощники немедленно отреагировали. Мои обращения были рассмотрены, а постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, - рассказала «Главреду» госпожа Лукаш.
- Соблазна сделать эти документы сенсационными, публичными у меня не возникло, так как я руководствовалась принципом «не навреди». Никакой политики - чистый криминал, - подчеркнула депутат.
Впрочем, по ее словам, сегодня надо думать уже не об уместности заявления депутата Колесниченко, а об обеспечении расследования. Для этого, уверена оппозиционер, дело нужно передать из МВД в Генпрокуратуру – ведь именно МВД до сих пор тормозило следствие. К тому же, напоминает госпожа Лукаш, не так давно глава милиции Юрий Луценко уже пытался выгородить депутата от БЮТ Виктора Лозинского.
О Лозинском же напоминает сегодня и депутат Колесниченко. Таким образом, политики – возможно, бессознательно – все-таки сами же переводят дело в политическую плоскость. К слову, если юридические перспективы дела пока неясны, то политический результат уже есть: Виктор Уколов, руководивший в БЮТ контрпропагандой, еще 15 октября заявил, что отходит от дел и удаляется из Киева. Как стало известно «Главреду», не появляется на работе и его супруга, работавшая по тому же направлению.
Другое дело, что милицию обоснованно можно упрекать и в (как минимум) непрофессионализме. Как напоминает Елена Лукаш, именно министр Луценко впервые публично объявил о том, что дети Дмитрия и Елены – приемные. При этом, указывает депутат, министр нарушил сразу три статьи УК – о тайне досудебного следствия, тайне усыновления и неприкосновенности частной жизни. К тому же злоупотребив служебным положением.
О чем молчат
Первыми, между тем, раскрыли тайну досудебного следствия и нарушили презумпцию невиновности интернет-СМИ, опубликовавшие документы, о которых шла речь в начале этого материала. Сайты «Рупор» и «Фром-юэй» якобы получили эти материалы «по почте» и, учитывая заявление Колесниченко, опубликовали их как общественно значимую информацию. Увы, «не додумавшись» заретушировать фамилии – в частности, фамилии пострадавших.
Если теперь окажется, что хотя бы один из «обвиняемых» невиновен, компенсации ему и его семье требовать будет не у кого. Между тем, выяснить источники, из которых информация попала в СМИ, правоохранителям было бы технически несложно. Это как минимум помогло бы разделить «политическую» и собственно криминальную части скандала, а также несколько умерить пыл любителей «слива». Увы, об этом моменте никто не упоминает – все ограничиваются морализаторством на тему журналистской этики.
А ведь гендиректор «Артека», если верить его пресс-службе, уже попал в больницу с сердечным приступом. А детям, да и самой Елене П., теперь крайне трудно будет жить где бы то ни было в Украине.
Не говорится и еще об одном крайне важном факте: угрозе жизни Дмитрия П. Его бывшая супруга справедливо утверждает, что в опасности находятся в первую очередь жизни ее и детей – особенно если ее заявления правдивы (хотя бы в части обвинения политиков). Но и жизнь ключевого обвиняемого в опасности, причем при любом варианте – и если обвинения ложны, и если они истинны.
Надо надеяться, правоохранители отдают себе отчет в том, что потерять столь важного свидетеля они не имеют права, сколько бы потом это ни сваливали на сокамерников, «расправившихся с педофилом». Даже если это будет правдой.
В принципе, происходящее может иметь только три объяснения. Первое – все это дело фальшивка от начала до конца. Второе – все обвинения обоснованы. И третье – правдой является только часть этих обвинений.
Против первого варианта говорят данные экспертиз, которые, к слову, не пытается отрицать ни один из сторонников «обвиняемых». А также – поведение Виктора Уколова, сначала пытавшегося завуалировать свое давнее знакомство с Дмитрием П., а потом скрывшегося из Киева (если не из страны).
Но есть неясности и со вторым вариантом. Три депутата, журналист, несколько нынешних и бывших сотрудников «Артека» плюс священник – это не только слишком странная компания. Это еще и слишком узкая компания для организации целого «бизнеса», о котором говорит – вроде как со слов Елены П. – адвокат Монтян. Тем более, если в «бизнес» вовлекали еще многих детей.
Подтвердить любую из версий может только следствие и суд. Но хоть какой-то шанс на это есть только при условии сохранения свидетелей и доказательств. Если публичность в этом деле и может чему-то поспособствовать, то именно этому.