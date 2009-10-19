Не бовтай язиком!

Можливо, лідеру опозиції ввижається, що прояв одіозності (яка інколи межує з відвертим хамством) – це якраз і запорука виграшу у кампанії? Обидва Віктори «зірвалися» на побутових запитаннях. Ющенко – про рахунки, які залишає по ресторанах його син («кинь, синку, їм у морду чеки»). Янукович – про вартість дачі у Межигір’ї. На людях він порадив журналісту «Української правди» не бовтати язиком, бо, мовляв, «Бог усе бачить». Але запитань, крім Межигір’я, на які діючий лідер електоральних гонок так і не дав відповідей до початку кампанії, – маса. Спробую стисло їх сформулювати: • Перше і найголовніше. Президентство Януковича – це намір змінити країну, об’єднати її, навести лад чи це такий само банальний атрибут, як і державна дача, охорона та броньований мерседес? • Що станеться з країною, вкотре роздертою (не без допомоги «патріотичних технологів») на шматки передвиборними гаслами політиків, невиконаними обіцянками і опозицією на чолі з Тимошенко? • Чи лише під тиском суспільства Янукович виконуватиме закони на кшталт «Закону про основи національної безпеки» 2003 року, за який одностайно голосувала фракція Партії регіонів, очолювана Віктором Федоровичем? І де вступ до НАТО був одним із головних пріоритетів національної безпеки? І хто врешті-решт цю безпеку гарантуватиме? • Цікаво також, кого реально, з-поміж усіх груп, які так чи інакше впливають на Януковича, він назвав би носієм національної української ідеї, і хто, як він думає, реально відчуває загрози національної державності? Чи не відчуває? • Хто, крім Ріната Ахметова, може розраховувати на лояльне ведення бізнесу в Україні за президента Януковича? • І чи допоможе Віктор Федорович Ігорю Коломойському вибивати з Тимошенко заставні гроші за Одеський припортовий завод? • Коли почнуться процеси передачі влади у потрібні для Януковича руки? І чи, крім потенційного прем’єра Азарова, існують ще люди, які могли б звести цифри на макроекономічному рівні? • Що буде з Батурином, Мистецьким арсеналом і вшануванням Голодомору? • Що буде з визнанням Косова і чи відбудеться офіційний візит Януковича-президента в республіку Абхазія? • Чи стоятиме (образно кажучи) Віктор Федорович по три години під кабінетом в очікуванні Владіміра Путіна чи його одноплемінника Дмітрія Медвєдєва? І чи не відчуватиме він дискомфорту, якщо Україну будуть сприймати як частину відродженої імперії? • Чи, крім англійської, яку Янукович вивчає в Україні, він здатен буде розуміти й англійську американську? • Чи зможе Людмила Янукович переїхати з Донецька до Києва? І одразу: чи буде введена посада першої віце-леді для Ганни Герман? • І, нарешті, останнє. Яка все-таки улюблена поетеса Віктора Федоровича? P. S. З відповідями можна не поспішати.