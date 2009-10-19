Питання до Юлі

Починаючи з цього тижня, Юлія Володимирівна і Віктор Федорович перебуватимуть в іншому статусі.

Тепер вони не сприйматимуться як лідери «коаліції» і, відповідно, «опозиції», а де-факто стануть кандидатами у президенти. Це означає, що і «главредівський» проект «Коаліція-опозиція» мусить змінити формат. Настав час думати над новими проектами. Отже, остання гастроль Юлія Тимошенко, вочевидь, стане президентом України. Не тому, що вона цього варта, а через те, що, окрім Юлії Володимирівни, насправді цього ніхто більше так завзято не хоче. В країні, де вибір завжди відбувається з двох бід, перемога нинішньої прем’єрки стане не такою вже й поганою новиною. Та поки ВОНА – лише майбутній кандидат. І мусить пройти через горнило формальних та юридичних процедур, які день за днем наближатимуть її до мети. А ще Юлія Тимошенко повинна відповісти на цілу низку запитань, так чи інакше сформульованих до неї суспільством. І хоча особисто я не належу до пастви БЮТ, хочу почути відповіді – однозначні, щирі та чесні, без риторичних піар-фігур. Отже, • Чи вважає Юлія Тимошенко, що приватизація газотранспортної системи України можлива? • Що думає особисто Юлія Володимирівна, а не армія її радників, про ситуацію з Лозинським та про «справу педофілів»? • Повинна чи ні Україна бути членом Європейського Союзу і НАТО? • Яким чином потрібно змінювати Конституцію України і чи повинна у разі виграшу на виборах Юлії Тимошенко країна перетворитися на президентську республіку? • Чому зовнішній вигляд, одяг, будинок, де мешкає Юлія Тимошенко, суперечать її фінансовим можливостям, зафіксованим у декларації? • Чи потрібна Україні армія і чи уряд годуватиме її? Коли скасують призов? • Скільки мусить отримувати лікар та вчитель, на думку кандидата у президенти? • Скасування депутатської недоторканності вирішить проблему неякісного парламенту? • Чому пані Тимошенко відвідує оперу під руку з охоронцем, де її чоловік та чим він займається? • Скільки повинні сплачувати за газ пересічні громадяни? • Популізм – обов’язковий аксесуар політика? • Чи потрібно повернути пану Коломойському заставні гроші за Одеський припортовий? • Як лідер політичного блоку та партії Юлія Тимошенко несе відповідальність за діяльність своїх депутатів у радах усіх рівнів? •Російський флот мусить залишити територію України у 2017 році чи термін його перебування може бути подовжено? • Що думає Юлія Володимирівна про свого зятя Шона Карра і чи щаслива вона за доньку? • Двопартійна система на парламентському рівні – добро чи зло для країни? Яким мусить бути прохідний бар’єр на найближчих виборах до Верховної Ради? • Потрібна чи ні країні люстрація та реприватизація? • Чи вважає Юлія Тимошенко, що голова Верховного суду Василь Онопенко – представник її політичного блоку – робить усе можливе для верховенства права в Україні? • Скільки коштує реформа ЖКГ і як запобігти техногенним катастрофам? • Навіщо Тимошенко президентство? Яку країну вона хоче залишити після себе? Де гарантія, що її правління не буде черговим експериментом над країною, де всупереч дійсності все ще живуть і народжуються люди?