Избирательная кампания стартовала. Ящик Пандоры открыт

Официально ее старт дал «Указ об обеспечении реализации конституционных избирательных прав граждан Украины, прозрачности и открытости избирательного процесса на очередных выборах президента Украины». Он подписан Виктором Ющенко и опубликован в «Официальном вестнике Президента Украины». То есть с сегодняшнего дня вступил в силу. Самое важное в документе – направленность на открытость и прозрачность избирательного процесса. Так считают в Секретариате Президента. Марина Ставнийчук, заместитель главы СП - представитель Президента в Конституционном суде - представитель Президента в Центральной избирательной комиссии: «Самым важным для Президента является сохранение демократических ценностей, в частности, свободы выбора. Президент Украины исходит из того, что этот указ направлен, прежде всего, на открытость и прозрачность избирательного процесса».

И именно к этому самому избирательному процессу все мы будем, как минимум до 17 января 2010 года, причастны. Кто-то – по доброй воле, другие – потому что не слышать, не видеть и не знать о выборах довольно сложно. Иными словами, все то, что лилось на наши головы с экранов телевизоров в каждом выпуске новостей до сегодняшнего дня – лишь разминка. Или цветочки. Ягодки – не за горами. Политолог Виктор Небоженко: «Я, конечно, вам скажу, чего еще ожидать от избирательной кампании, но крепитесь. Три вещи можем увидеть в ходе избирательной кампании: поджог ЦИК на любом этапе; выброс компромата сексуального порядка на кого-то из кандидата в президенты; возможно, юмор спецслужб подскажет сексуальный скандал с участием сразу двух кандидатов в президенты». И если до трагедии в «Артеке» такой сценарий казался вообще нереальным, то после нее – заставляет задуматься.

На выборах – как в театральной постановке - важна завязка, кульминация и развязка. И если в первом акте на стене висит ружье, в третьем оно должно выстрелить. Другими словами, если старт ознаменовался громким сексуальным скандалом – жди его продолжения. Кость Бондаренко, политолог, руководитель Киевского института проблем управления имени Горшенина: «Старт выборов демонстрирует, что наши политики не остановятся ни перед чем, и вряд ли у этой кампании будут какие-то моральные рамки. Еще неделю тому назад я думал, что же такого можно сказать людям, чтобы их задело за живое? Оказывается, можно. Главная опасность таких грязных войн и информационных технологий заключается как раз в том, что от них невозможно защититься».

Искренне жалея родных и близких политиков, оказавшихся заложниками тяжелой предвыборной борьбы, отметим, что еще жальче обычных граждан. Можно ли в принципе защитить психику от всего, уготованного нам на выборах? И по силам ли человеку голосовать, понимая, что, не ровен час, еще сегодня белый и пушистый кандидат завтра будет уличен в каннибализме? Психиатр Тина Берадзе, работающая в том числе с представителями политической и бизнес-элиты: «Предвыборная кампания всегда раздражает. Потому что есть понимание, что из многих предвыборных обещаний выполняется дай Бог одно. Нынешние выборы еще более сложные, потому что они наложились на кризис. Но, как ни парадоксально это звучит, нас защитит кризис. Люди стали настолько плохо жить и настолько устали верить, что что-то хорошее может случиться в этой стране, что нам не до выборов». Улыбайтесь, думайте о родных и любимых. Это нас спасет. И поможет закрыть ящик Пандоры под названием выборы. В конце концов, 17 января это все равно закончится.