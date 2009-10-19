Щоденник євроатлантиста. Роздуми мерів про НАТО

Є багато способів подолати страх. Але коли йдеться про страх перед вступом до НАТО, який завдяки політикам бродить Україною, то один із найдієвіших способів – подивитися на Альянс зсередини. Тобто відвідати штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.
На жаль, не багатьом українцям вдається поїхати й побачити все на власні очі. Проте добре, що це можуть зробити принаймні люди, яких вони обирали. Коли я дізналась про поїздку мерів деяких українських міст до НАТО, вирішила поцікавитись у наших градоначальників їхніми враженнями від такого ознайомчого турне. Чи позначилось воно на мерських симпатіях чи антипатіях до Альянсу? Чи розповідали вони про свою подорож колегам-чиновникам та людям у своїх регіонах? Як ті реагували? Чи треба Україні, зрештою, вступати до НАТО?
Олександр Ісип, міський голова міста Кобеляки (Полтавська область)
В Україні завжди бракує часу й можливостей вивчити ті питання, які для держави є доволі важливими. У штаб-квартирі я не просто отримав корисну інформацію, яку, в принципі, міг прочитати в Інтернеті чи в журналі, а отримав її з перших джерел. Я зміг переконатися, що колективна безпека за системою НАТО вкрай потрібна для України.
Найбільше мене вразило те, що там усе досить демократично, відкрито, невоєнізовано й неагресивно. Штаб-квартира НАТО – це просто великий офіс координації багатьох країн, які пов’язує взаємний захист і система колективної добровільної безпеки, з якої ще ніхто не виходив. Окрім свого часу Франції, яка зараз знову бере участь в Альянсі.
Я написав відкриту статтю у місцевій пресі про свою поїздку, також говорив із депутатами, з керівництвом міста на цю тему. Постійно спілкуюсь про це з людьми. Вони розуміють, так само як і я, що Україні в НАТО заважає вступити сама Україна. Ззовні нам ніхто не стоїть на заваді. Альянс готовий нас прийняти, якщо ми виконаємо пункти ПДЧ. Зокрема ті, що пов’язані з демократизацією, свободою слова, реформами судів, самоврядування.
Багато хто з наших керівників каже: «Навіщо нам це треба?». Прості люди загалом погоджуються, що це варто зробити. Але я не знаю, чи вони погоджуються, аби не встрявати зі мною в суперечку, чи тому, що це дійсно відповідає їхнім внутрішнім переконанням. Я взагалі – людина, яка намагається мислити незаангажовано. На сьогоднішній день, вважаю, можна будувати будь-яку іншу систему колективної безпеки. Наприклад, на базі слов’янських країн (Білорусь, Україна, Росія), але чітко розумію одне: сьогодні в глобалізованому світі захистити себе мають змогу лише деякі країни, наприклад США чи Росія. Такі країни, як Україна, Білорусь, будь-яка країна Європи, не можуть відповісти на посягання зовнішнього ворога. Тому ефективними є тільки спільні колективні засоби безпеки. Постає питання: які саме засоби? Наразі ефективнішої системи, ніж НАТО, у світі немає. Українцям слід пояснити, що вона – неагресивна, натомість доволі прогресивна, адже дає можливість країні сплачувати членські внески й отримувати будівельні проекти, брати участь у виробленні тих чи інших рішень на рівні з іншими країнами. Але насамперед слід пояснити людям, що байки про те, що через рік чи три роки нас приймуть у НАТО, залишаться байками, якщо не буде реформована економіка, соціальна політика, судова система, органи місцевого самоврядування, не буде захищена свобода слова. Тільки після цього нас зможуть прийняти в будь-які колективні органи – ЄС чи НАТО.
Олександр Соколов, міський голова Чернігова
У мене особисто склалося враження, що нас ніхто не тягне в НАТО і скоро там не чекають. Найбільше мені цікава була думка нових країн-членів. В Україні не та ситуація, що ми повинні когось боятися, від когось захищатися, підтримувати той чи інший блок, хоча іншого (крім НАТО. – Ред.) я поки що не знаю. Багато з того, що висловили у штаб-квартирі хорвати, литовці, поляки, – позитив, який вони бачать від вступу країни до НАТО. Але яскравого переконання – хоча, можливо, вони й не мали на меті пропонувати чи агітувати за вступ до Альянсу – я особисто не відчув.
У мене не було упередженого ставлення до НАТО, але коли ми відвідували військову базу і нам розповідали про миротворчі операції Альянсу, то я з песимізмом вислухав їхню інформацію про дії в Афганістані. І поставив запитання: представники Збройних сил Радянського Союзу вже були в Афганістані, що з того часу змінилося і яку мету ви ставите перед собою? Вони відповіли, що охороняють. Якщо порівняти кількість загиблих, які були за часів Радянського Союзу і є нині, то останні доволі значні, а партизани, які нападають, як були, так і залишились. Особистого ентузіазму щодо завершення цієї операції від військових я так і не почув.
Найбільше вразило те, що коли ми заходили в політичне відомство (мається на увазі безпосередньо штаб-квартира НАТО. – Ред.), то пройшли жорсткий догляд: усі речі повитягували, на «прозвонку» перевірили, а коли приїхали на військову базу, все відбувалось значно простіше.
Я на загальній міській нараді доповів про цю поїздку. Передав усі матеріали у відділ із зв’язків із громадськістю. До речі, люди вміють готуватися: матеріали є на всіх мовах, зокрема й українською. І про доктрину НАТО, і про створення, і про цілі Альянсу. Великого ажіотажу в місті моя поїздка не викликала. В одній газеті, щоправда, був жартівливий заголовок: «Соколов на три дні вступив у НАТО». Однак якогось аналізу, чому я поїхав, які наслідки цієї поїздки, чи агітуватиме Соколов за вступ – не було. Окремі депутати спитали – як там Брюссель?
Якщо потрібна моя думка щодо членства в НАТО, то я хотів би, аби ми були більше схожі на Швейцарію. Вступ до того чи іншого блоку викликатиме непорозуміння і протистояння. У нас є Конституція України, ми повинні чітко її дотримуватись. Чи треба, чи не треба – у нас не так багато інформації про НАТО. Кожного міського голову цікавить, що це коштує для державного та місцевих бюджетів. Чи треба Україні йти в НАТО, чи ні – у мене таких переконань немає. Я хотів би, аби провели референдум. На питання – «чи ви за позаблокову державу» я, мабуть, відповів би ствердно, у будь-якому разі на нинішньому етапі. Моє ставлення не змінилося. Мені зрозуміло одне: НАТО на нас не нападатиме. Інше питання, чи чекають на нас там. Мені особисто здалося, що не дуже.
Володимир Чайка, міський голова Миколаєва
Під час поїздки до Брюсселя, ми, по-перше, побачили, що під колективну безпеку підпадають ті держави, які є членами НАТО. По-друге, рішення приймаються тільки тоді, коли між державами-членами НАТО в політичному й у військовому плані є консенсус. Незалежно від того, велика це чи мала держава.
Натомість я не побачив загрози для України з боку Альянсу. Там працюють нормальні люди, наш представник у політичному агентстві там теж є. Нам слід проводити велику роботу серед населення, серед людей, які політично заангажовані. Найголовніше – треба виходити на всеукраїнський референдум.
Мене вразило те, що люди в НАТО виконують свою роботу професійно. Ми зустрічались із представниками різних країн – як із військовими, так і з політиками. Вони всі ставляться одне до одного як партнери. Там немає агресії, недовіри. Кажуть: «Ми працюємо у своєму стилі, французи у своєму, англійці у своєму, але всі націлені на те, щоб не було в Європі військової загрози». А політики мають домовлятися...
Мене вразило те, що коли в ЄС приймали Конституцію, голландці виступили проти, і фактично прийняття євроконституції було заблоковане. Голландія – це лише чотири-п’ять мільйонів населення. У Франції – 50. Сам факт – там поважають людей, незалежно від того, яка це держава: маленька чи велика. Це відчувається. Перед нами виступали представники Чехії, Польщі, Голландії, і ми бачили, що вони спільно працюють заради однієї мети.
Коли ми повернулись із Брюсселя, я провів прес-конференцію, де прямо сказав: «Раніше, за часів Радянського Союзу, я служив у ракетних військах стратегічного призначення. Нас лякали, говорили, що це (НАТО. – Ред.) – ворог, що він може зруйнувати систему безпеки як у Європі, так і в СРСР. Сьогодні я на це більш виважено дивлюся».
Але, те що в Україні має відбутися народний референдум – однозначно. Я як мер міста наголошую – Миколаїв наразі не готовий взяти на себе відповідальність і сказати: «Так, ми всі йдемо в НАТО». Миколаїв – це російськомовне місто, думка людей розділилася – 50 на 50.
У нас у міській раді 90 депутатів, 45 із них – представники Партії регіонів. Вони негативно ставляться до цього питання. Блок Вітренко також проти. Вони інколи навіть проявляють агресію до тих людей, які проводять у Миколаєві заходи на підтримку НАТО. Стримано до цієї теми ставляться депутати від БЮТ, «зелені», Блок «За чайку». Комуністи взагалі не сприймають. Є депутати, які розуміють, що все одно не може йтися про безпеку в Європі, якщо Україна не буде членом Альянсу. Мери, які були зі мною в НАТО, теж по-різному реагували: хтось промовчав, а хтось заявляв про те, що нічого поганого не буде, якщо Україна приєднається до НАТО. І не тільки як асоційований член, а як активний член цього блоку.
Віра Шелудченко, міський голова Житомира
Я вперше відвідала штаб-квартиру НАТО. Хочеться відзначити, наскільки всі чітко і злагоджено, демократично там працюють. Ми намагалися зрозуміти, що позитивного може дати нашій країні членство в НАТО. Брюссель відвідали голови міст із різних регіонів, не у всіх було однакове ставлення до цього питання, але вражало одне – ця штаб-квартира працює як злагоджений механізм.
У нас у державі негативне ставлення до НАТО, тому що ми не володіємо інформацією щодо цієї організації і не знаємо, чого від неї очікувати. Ми зустрічалися із багатьма представниками країн Альянсу, але найбільше мене вразила зустріч із новими членами НАТО – представниками Хорватії. Жінка, яка їх репрезентувала, розповіла, що вони почали з того, чого ми зараз не робимо: з інформаційної кампанії. До початку цієї кампанії у них лише незначна частина населення була не проти вступу до НАТО, а після того, як вони провели роз’яснювальну роботу, після того, як люди зрозуміли, що на них очікує, близько 90% хорватів проголосували за вступ до Альянсу.
У нас таке розуміння про НАТО: у ньому нібито усім керують лише представники США. Але НАТО – це насамперед колективне прийняття рішень, без згоди хоча б однієї країни-члена не ухвалюється жодного рішення. Раніше я вважала, що існує певна кількість країн, які давно виступають членами НАТО і диктують свою політику. Те, що я побачила, – це вже демократія вищого рівня. Мене вразила також розмова з поляками. Один з їхніх полковників розповів, що обов’язковою є сплата внесків, але від самого НАТО вони отримали в 10 разів більше коштів на розбудову власної інфраструктури, аніж вклали своїх. Поряд із військовими об’єктами будуються дороги, житло, готелі тощо.
Після повернення із Брюсселя я зібрала виконком, потім комісію, розповіла про свої враження. Аби визначитися щодо вступу в НАТО, нам бракує інформації. Люди мають знати більше, щоб зробити свій вибір. Я не кажу, що всіх можна переконати підтримати членство в НАТО, є багато таких, хто вважає, що Україна повинна бути нейтральною державою. Але для того, щоб кожна людина могла прийняти для себе якесь рішення, вона має володіти інформацією.
У нас є Європейський університет, де відбуваються дні Європи, зустрічі з європейцями. Саме з цими студентами ми проводитимемо інформаційні заходи, круглі столи. Молодь набагато більше цікавиться цими проблемами, ніж люди старшого покоління. На мою думку, якщо наша держава хоче мати незалежність і бути цивілізованою, розвиненою, то євроінтеграція і євроатлантична інтеграція – це наш шлях до демократії і процвітання. До поїздки я не мала такого чіткого переконання, натомість зараз у цьому впевнена.
P.S. Я навмисне намагалась зберегти максимально автентичний стиль розповіді наших мерів, аби вийшли такі собі роздуми українських градоначальників про побачене та почуте в Альянсі. Як нескладно помітити, для деяких з них справжнім відкриттям стало те, як приймаються рішення в Альянсі – коли для схвалення будь-якого з них має бути згода ВСІХ членів. Водночас, стає зрозуміло, що прихильникам НАТО в Україні потрібно більше працювати з такими темами, як нейтралітет України (наскільки це задоволення може дорого обходитись країні, демонструє останнім часом навіть заможна Швеція, дедалі частіше заявляючи про намір вступити до Альянсу).
Олександр Ісип, міський голова міста Кобеляки (Полтавська область)
В Україні завжди бракує часу й можливостей вивчити ті питання, які для держави є доволі важливими. У штаб-квартирі я не просто отримав корисну інформацію, яку, в принципі, міг прочитати в Інтернеті чи в журналі, а отримав її з перших джерел. Я зміг переконатися, що колективна безпека за системою НАТО вкрай потрібна для України.
Найбільше мене вразило те, що там усе досить демократично, відкрито, невоєнізовано й неагресивно. Штаб-квартира НАТО – це просто великий офіс координації багатьох країн, які пов’язує взаємний захист і система колективної добровільної безпеки, з якої ще ніхто не виходив. Окрім свого часу Франції, яка зараз знову бере участь в Альянсі.
Я написав відкриту статтю у місцевій пресі про свою поїздку, також говорив із депутатами, з керівництвом міста на цю тему. Постійно спілкуюсь про це з людьми. Вони розуміють, так само як і я, що Україні в НАТО заважає вступити сама Україна. Ззовні нам ніхто не стоїть на заваді. Альянс готовий нас прийняти, якщо ми виконаємо пункти ПДЧ. Зокрема ті, що пов’язані з демократизацією, свободою слова, реформами судів, самоврядування.
Багато хто з наших керівників каже: «Навіщо нам це треба?». Прості люди загалом погоджуються, що це варто зробити. Але я не знаю, чи вони погоджуються, аби не встрявати зі мною в суперечку, чи тому, що це дійсно відповідає їхнім внутрішнім переконанням. Я взагалі – людина, яка намагається мислити незаангажовано. На сьогоднішній день, вважаю, можна будувати будь-яку іншу систему колективної безпеки. Наприклад, на базі слов’янських країн (Білорусь, Україна, Росія), але чітко розумію одне: сьогодні в глобалізованому світі захистити себе мають змогу лише деякі країни, наприклад США чи Росія. Такі країни, як Україна, Білорусь, будь-яка країна Європи, не можуть відповісти на посягання зовнішнього ворога. Тому ефективними є тільки спільні колективні засоби безпеки. Постає питання: які саме засоби? Наразі ефективнішої системи, ніж НАТО, у світі немає. Українцям слід пояснити, що вона – неагресивна, натомість доволі прогресивна, адже дає можливість країні сплачувати членські внески й отримувати будівельні проекти, брати участь у виробленні тих чи інших рішень на рівні з іншими країнами. Але насамперед слід пояснити людям, що байки про те, що через рік чи три роки нас приймуть у НАТО, залишаться байками, якщо не буде реформована економіка, соціальна політика, судова система, органи місцевого самоврядування, не буде захищена свобода слова. Тільки після цього нас зможуть прийняти в будь-які колективні органи – ЄС чи НАТО.
Олександр Соколов, міський голова Чернігова
У мене особисто склалося враження, що нас ніхто не тягне в НАТО і скоро там не чекають. Найбільше мені цікава була думка нових країн-членів. В Україні не та ситуація, що ми повинні когось боятися, від когось захищатися, підтримувати той чи інший блок, хоча іншого (крім НАТО. – Ред.) я поки що не знаю. Багато з того, що висловили у штаб-квартирі хорвати, литовці, поляки, – позитив, який вони бачать від вступу країни до НАТО. Але яскравого переконання – хоча, можливо, вони й не мали на меті пропонувати чи агітувати за вступ до Альянсу – я особисто не відчув.
У мене не було упередженого ставлення до НАТО, але коли ми відвідували військову базу і нам розповідали про миротворчі операції Альянсу, то я з песимізмом вислухав їхню інформацію про дії в Афганістані. І поставив запитання: представники Збройних сил Радянського Союзу вже були в Афганістані, що з того часу змінилося і яку мету ви ставите перед собою? Вони відповіли, що охороняють. Якщо порівняти кількість загиблих, які були за часів Радянського Союзу і є нині, то останні доволі значні, а партизани, які нападають, як були, так і залишились. Особистого ентузіазму щодо завершення цієї операції від військових я так і не почув.
Найбільше вразило те, що коли ми заходили в політичне відомство (мається на увазі безпосередньо штаб-квартира НАТО. – Ред.), то пройшли жорсткий догляд: усі речі повитягували, на «прозвонку» перевірили, а коли приїхали на військову базу, все відбувалось значно простіше.
Я на загальній міській нараді доповів про цю поїздку. Передав усі матеріали у відділ із зв’язків із громадськістю. До речі, люди вміють готуватися: матеріали є на всіх мовах, зокрема й українською. І про доктрину НАТО, і про створення, і про цілі Альянсу. Великого ажіотажу в місті моя поїздка не викликала. В одній газеті, щоправда, був жартівливий заголовок: «Соколов на три дні вступив у НАТО». Однак якогось аналізу, чому я поїхав, які наслідки цієї поїздки, чи агітуватиме Соколов за вступ – не було. Окремі депутати спитали – як там Брюссель?
Якщо потрібна моя думка щодо членства в НАТО, то я хотів би, аби ми були більше схожі на Швейцарію. Вступ до того чи іншого блоку викликатиме непорозуміння і протистояння. У нас є Конституція України, ми повинні чітко її дотримуватись. Чи треба, чи не треба – у нас не так багато інформації про НАТО. Кожного міського голову цікавить, що це коштує для державного та місцевих бюджетів. Чи треба Україні йти в НАТО, чи ні – у мене таких переконань немає. Я хотів би, аби провели референдум. На питання – «чи ви за позаблокову державу» я, мабуть, відповів би ствердно, у будь-якому разі на нинішньому етапі. Моє ставлення не змінилося. Мені зрозуміло одне: НАТО на нас не нападатиме. Інше питання, чи чекають на нас там. Мені особисто здалося, що не дуже.
Володимир Чайка, міський голова Миколаєва
Під час поїздки до Брюсселя, ми, по-перше, побачили, що під колективну безпеку підпадають ті держави, які є членами НАТО. По-друге, рішення приймаються тільки тоді, коли між державами-членами НАТО в політичному й у військовому плані є консенсус. Незалежно від того, велика це чи мала держава.
Натомість я не побачив загрози для України з боку Альянсу. Там працюють нормальні люди, наш представник у політичному агентстві там теж є. Нам слід проводити велику роботу серед населення, серед людей, які політично заангажовані. Найголовніше – треба виходити на всеукраїнський референдум.
Мене вразило те, що люди в НАТО виконують свою роботу професійно. Ми зустрічались із представниками різних країн – як із військовими, так і з політиками. Вони всі ставляться одне до одного як партнери. Там немає агресії, недовіри. Кажуть: «Ми працюємо у своєму стилі, французи у своєму, англійці у своєму, але всі націлені на те, щоб не було в Європі військової загрози». А політики мають домовлятися...
Мене вразило те, що коли в ЄС приймали Конституцію, голландці виступили проти, і фактично прийняття євроконституції було заблоковане. Голландія – це лише чотири-п’ять мільйонів населення. У Франції – 50. Сам факт – там поважають людей, незалежно від того, яка це держава: маленька чи велика. Це відчувається. Перед нами виступали представники Чехії, Польщі, Голландії, і ми бачили, що вони спільно працюють заради однієї мети.
Коли ми повернулись із Брюсселя, я провів прес-конференцію, де прямо сказав: «Раніше, за часів Радянського Союзу, я служив у ракетних військах стратегічного призначення. Нас лякали, говорили, що це (НАТО. – Ред.) – ворог, що він може зруйнувати систему безпеки як у Європі, так і в СРСР. Сьогодні я на це більш виважено дивлюся».
Але, те що в Україні має відбутися народний референдум – однозначно. Я як мер міста наголошую – Миколаїв наразі не готовий взяти на себе відповідальність і сказати: «Так, ми всі йдемо в НАТО». Миколаїв – це російськомовне місто, думка людей розділилася – 50 на 50.
У нас у міській раді 90 депутатів, 45 із них – представники Партії регіонів. Вони негативно ставляться до цього питання. Блок Вітренко також проти. Вони інколи навіть проявляють агресію до тих людей, які проводять у Миколаєві заходи на підтримку НАТО. Стримано до цієї теми ставляться депутати від БЮТ, «зелені», Блок «За чайку». Комуністи взагалі не сприймають. Є депутати, які розуміють, що все одно не може йтися про безпеку в Європі, якщо Україна не буде членом Альянсу. Мери, які були зі мною в НАТО, теж по-різному реагували: хтось промовчав, а хтось заявляв про те, що нічого поганого не буде, якщо Україна приєднається до НАТО. І не тільки як асоційований член, а як активний член цього блоку.
Віра Шелудченко, міський голова Житомира
Я вперше відвідала штаб-квартиру НАТО. Хочеться відзначити, наскільки всі чітко і злагоджено, демократично там працюють. Ми намагалися зрозуміти, що позитивного може дати нашій країні членство в НАТО. Брюссель відвідали голови міст із різних регіонів, не у всіх було однакове ставлення до цього питання, але вражало одне – ця штаб-квартира працює як злагоджений механізм.
У нас у державі негативне ставлення до НАТО, тому що ми не володіємо інформацією щодо цієї організації і не знаємо, чого від неї очікувати. Ми зустрічалися із багатьма представниками країн Альянсу, але найбільше мене вразила зустріч із новими членами НАТО – представниками Хорватії. Жінка, яка їх репрезентувала, розповіла, що вони почали з того, чого ми зараз не робимо: з інформаційної кампанії. До початку цієї кампанії у них лише незначна частина населення була не проти вступу до НАТО, а після того, як вони провели роз’яснювальну роботу, після того, як люди зрозуміли, що на них очікує, близько 90% хорватів проголосували за вступ до Альянсу.
У нас таке розуміння про НАТО: у ньому нібито усім керують лише представники США. Але НАТО – це насамперед колективне прийняття рішень, без згоди хоча б однієї країни-члена не ухвалюється жодного рішення. Раніше я вважала, що існує певна кількість країн, які давно виступають членами НАТО і диктують свою політику. Те, що я побачила, – це вже демократія вищого рівня. Мене вразила також розмова з поляками. Один з їхніх полковників розповів, що обов’язковою є сплата внесків, але від самого НАТО вони отримали в 10 разів більше коштів на розбудову власної інфраструктури, аніж вклали своїх. Поряд із військовими об’єктами будуються дороги, житло, готелі тощо.
Після повернення із Брюсселя я зібрала виконком, потім комісію, розповіла про свої враження. Аби визначитися щодо вступу в НАТО, нам бракує інформації. Люди мають знати більше, щоб зробити свій вибір. Я не кажу, що всіх можна переконати підтримати членство в НАТО, є багато таких, хто вважає, що Україна повинна бути нейтральною державою. Але для того, щоб кожна людина могла прийняти для себе якесь рішення, вона має володіти інформацією.
У нас є Європейський університет, де відбуваються дні Європи, зустрічі з європейцями. Саме з цими студентами ми проводитимемо інформаційні заходи, круглі столи. Молодь набагато більше цікавиться цими проблемами, ніж люди старшого покоління. На мою думку, якщо наша держава хоче мати незалежність і бути цивілізованою, розвиненою, то євроінтеграція і євроатлантична інтеграція – це наш шлях до демократії і процвітання. До поїздки я не мала такого чіткого переконання, натомість зараз у цьому впевнена.
P.S. Я навмисне намагалась зберегти максимально автентичний стиль розповіді наших мерів, аби вийшли такі собі роздуми українських градоначальників про побачене та почуте в Альянсі. Як нескладно помітити, для деяких з них справжнім відкриттям стало те, як приймаються рішення в Альянсі – коли для схвалення будь-якого з них має бути згода ВСІХ членів. Водночас, стає зрозуміло, що прихильникам НАТО в Україні потрібно більше працювати з такими темами, як нейтралітет України (наскільки це задоволення може дорого обходитись країні, демонструє останнім часом навіть заможна Швеція, дедалі частіше заявляючи про намір вступити до Альянсу).