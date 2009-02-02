Отставки правительства не будет

Об этом на согласительном совете ВР заявил министр Кабинета министров Петр Крупко.



Сей маневр может означать лишь одно: твердую уверенность в том, что голосов за отставку правительства Тимошенко в Раде не наберется даже приблизительно.



Зато ротация в правительстве произойдет наверняка, причем результатом кадровых изменений станет усиление Тимошенко: введение в Кабмин Виталия Гайдука и Сергея Тигипко само по себе будет красноречиво свидетельствовать об этом. Экономический блок вряд ли претерпит серьезные изменения – даже министра финансов Виктора Пинзеника, похоже, никто трогать не станет. Зато могут изрядно потрясти квоту НСНУ в правительстве – речь идет, прежде всего, о руководстве МЧС (Владимире Шандре), Министерстве культуры (Василии Вовкуне) и вице-премьере Иване Васюныке, которым, вполне возможно, придется освободить свои кресла. Ну и о первых заместителях министров от НСНУ, которые, согласно коалиционным договоренностям, назначались министрам-бютовцам.



О судьбе правительства и возможных изменениях в его составе шла речь на сегодняшнем круглом столе «Принесет ли новая сессия Верховной Рады новые конфигурации правительства», прошедшем в «Главреде».



Константин Бондаренко, директор Киевского института проблем управления им. Горшенина:



{1-} С помощью различных политических сил правительство будет инициировать свою отставку, чтобы фактически получить вотум доверия в стенах Верховной Рады. Что касается возможных ротаций в правительстве, то они должны согласовываться со всеми участниками коалиции, в частности с фракцией НСНУ. И именно поэтому, я думаю, подобную ротацию будет провести очень сложно.



Хотя, на мой взгляд, прежде всего было бы целесообразно сменить экономический блок правительства, чтобы по крайней мере адекватно реагировать на кризисную ситуацию и принимать адекватные решения в сфере экономики. Другое дело, что подобные изменения вряд ли возможны, потому что на сегодняшний день экономическим блоком правительства руководит Блок Юлии Тимошенко.



Что касается пакетного голосования за изменения в правительстве и в президиуме Верховной Рады, то для этого нужно, чтобы произошли серьезные трения между Юлией Тимошенко и Виктором Медведчуком: Александр Лавринович не чужой человек этому политику. Коммунисты, которым якобы обещают кресло вице-спикера, и так сегодня достаточно прогнозируемы и не нуждаются в каком-либо дополнительном стимулировании.



Со стороны Банковой никаких юридических контрдействий укреплению Тимошенко в парламенте не будет: эти действия могут заключаться только лишь в саботаже правительственных распоряжений со стороны исполнительных структур на местах, то есть глав местных администраций.



Анатолий Луценко, политолог, директор GMT-group:



{2-} Как видим сегодня, инициатива коалиции об отчете правительства в парламенте свидетельствует о том, что голосов за недоверие правительству нет. Это некий тактический шаг, предпринятый политическими силами, которые как раз против отставки: согласно законодательству, вопрос о недоверии правительству может быть поставлен на протяжении парламентской сессии только один раз. То есть те, кто в настоящий момент инициируют вопрос об отставке правительства, фактически ограждают себя на весь период текущей сессии. Очевидно, что, во-первых, сегодня нет голосов за отставку, и, во-вторых, никакая политическая сила не заинтересована в смещении этого правительства именно сейчас.



Той же Партии регионов сейчас не выгодно приходить к власти. Дилемма Регионов, когда они инициировали отставку правительства, заключалась в том, чтобы продемонстрировать его несостоятельность. На данный момент ситуация в экономике непрогнозируема, и Тимошенко, в принципе, выгодно, чтобы ее отправили в отставку.



Кстати, вопрос об ответственности правительства Партия регионов инициировала в конце прошлой сессии, когда ситуация была несколько другой. На данный же момент Регионы просто действуют по инерции: они вынуждены продолжать игру, которую начали тогда. Теперь они попали в некую ловушку: если вопрос о вотуме недоверия правительству не набирает необходимого количества голосов, отставка правительства через парламент до сентября уже невозможна.



На сегодняшний день многие эксперты уверены, что изменения в действующем правительстве будут и, в зависимости от избранного сценария, приведут к усилению и расширению базы коалиции в парламенте. Что касается нарастания противостояния между Президента и премьер-министром, то максимум этого противостояния уже достигнут: ни одна, ни другая сторона по большинству стратегических вопросов уже не может подняться выше в этой борьбе. Поэтому если Тимошенко удастся расширить коалиционную базу в парламенте и заручиться стойким количеством голосов, центр политической власти окончательно переместится с Банковой на Грушевского, а Президент по факту потеряет очень многое.



Теперь же идет борьба за любые голоса, которые есть в парламенте, и «нашеукраинские» в том числе. Есть база и в других фракциях. Мне кажется, что изменения, которые очевидно произойдут в составе правительства, покажут, насколько были использованы все возможные варианты, чтобы расширить базу коалиции и правительства в Верховной Раде.



Олег Медведев, политтехнолог:



{3-} Правительству важно быть уверенным в своих силах и возможностях. Нет ничего хуже, чем «подвешенное правительство». Если этот вопрос уже внесен в повестку дня Партией регионов, то нужно принять меры, чтобы это произошло как можно скорее.



Мне сложно сказать, какой результат голосования будет худшим для правительства. Полагать, что находиться во главе правительства - это какая-то привилегия, можно было до кризиса. Теперь же премьерское кресло больше похоже на электрический стул. Украина страдает от ударов мирового экономического кризиса. К сожалению, в последние недели мы слышали только прогнозы по ухудшению ситуации в мировой экономике. Кто знает, возможно, для правительства было бы лучше уйти. Если вотум недоверия правительству будет проголосован результативно, то это не будет означать отставки, произойдет перевод правительства в длительный режим исполняющих обязанности. Статус премьера ухудшится, ведь возможности исполняющего обязанности ограничены.



На сегодняшний день интерес Президента и Партии регионов заключается в том, чтобы удары экономического кризиса по Украине были как можно сильнее. С их точки зрения, это будут удары по Тимошенко. Соответственно, их интерес заключается в том, чтобы Тимошенко еще на несколько месяцев оставалась на должности, пока не будет достигнуто дно экономического кризиса. Президент об этом довольно откровенно сказал в пятницу, когда говорил, чтобы глава правительства не рассчитывала на то, что ей удастся отсидеться в оппозиции.



Для Партии регионов здесь главное элемент пиара. Они просто скажут своим избирателям, что пытались отправить Тимошенко в отставку. Это делается по принципу «если не догоню, так хоть согреюсь». Я не вижу практического интереса для Януковича занимать сейчас премьерское кресло. Такой интерес возникнет только тогда, когда станет понятно, что уже достигнуто дно экономического кризиса и спустя некоторое время начнется подъем.



Конечно, сейчас важно, кто завтра проголосует «за» или «против» отставки Тимошенко. Много говорят о решающей роли коммунистов в этом вопросе.

Точно могу сказать, что за вотум недоверия наверняка не проголосуют БЮТ, Блок Литвина и какая-то часть НУНС. В значительной мере все предопределит расклад в блоке НУНС и то, сколько там преданных Президенту людей. Поэтому все зависит не только от коммунистов. С другой стороны, в последнее время против коммунистов ведется информационная кампания давления. Главный акцент делают на истории из личной жизни Петра Симоненко. В принципе, эта история возникла не вчера, но огласку она приобрела в канун решающего голосования. Также усилилось информационное давление на Литвина с реанимацией дела Гонгадзе.