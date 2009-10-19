Главная угроза следующего года – тирания

: «Есть объективная и субъективная сторона дела. Объективная сторона дела заключается в том, что действующее сейчас правительство, как это традиционно бывает в кризисных ситуациях, стало своеобразным фокусом негатива, обвинений, и оно, собственно, и несет ответственность за сложившуюся экономическую ситуацию.Как по мне, есть предпосылки для выражения очередного недоверия правительству, что связано с итогами текущего бюджетного года. Я не открою секрета, если скажу, что самым сложным периодом 2009 года будет именно четвертый квартал. Об этом уже откровенно заявляют и экономисты-эксперты, и политики, к которым прислушиваются.Мы имеем угрозы, связанные с началом отопительного сезона в условиях низкой платежеспособности населения, что таит в себе угрозу новой волны неплатежей, поскольку людям просто ничем платить по новым тарифам на ЖКУ. Мы имеем требования наших кредиторов к правительству по повышению цен за услуги ЖКХ, что, в случае выполнения, может только усугубить ситуацию и вызвать эффект домино неплатежей, что сначала отразится на финансовом состоянии поставщиков, потом, как следствие, - кредиторов, потом, как следствие, - на бюджете. Все это в конце концов усилит протестные негативные социальные настроения. Это усиливает позиции оппозиции, которая будет требовать очередного отчета правительства.Но добавляется еще один момент. Он и предвыборный, и общеполитический одновременно: правительство является инструментом реализации политики парламентской коалиции. В коалиции в настоящий момент непростые процессы, связанные с вопросом ответственности за правительственную политику 2009 года. Нас ожидают впереди две недели съездов. Я не исключаю, что некоторые партии, в частности из состава блока «Наша Украина - Народная самооборона», могут рассмотреть решение о своем неучастии в действующей коалиции. Это будет дополнительным фактором дестабилизации работы правительства.Таким образом, с одной стороны, есть основания и предпосылки потребовать отчетности правительства, что может привести к выражению недоверия в парламенте. С другой стороны, есть угрозы уже не политического, а формально юридического распада коалиции, что также может привести к подрыву легитимности правительства, постановки вопроса о его замене.Другое дело - и это, по-видимому, главная интрига, - реальна ли смена правительства? Тут я выскажу сомнения, поскольку одно дело - подорвать легитимность правительства то ли в результате распада коалиции, то ли в результате выражения ему недоверия, другое дело - сформировать до конца года новое легитимное правительство, которое важно только в том случае, если появится новая коалиция, которая сформирует свое правительство.У меня большие сомнения по поводу появления новой коалиции. Мне кажется, в парламенте сейчас нет достаточных предпосылок для формирования новой политической коалицией своей платформы и, соответственно, для формирования правительства. Поэтому угрозы дестабилизации правительства есть, но оснований для формирования новой коалиции и нового правительства, как по мне, минимум».: «Возможно, если бы не было предвыборной президентской кампании, речь могла бы идти о создании коалиции. Сейчас же мы станем свидетелями того, как в басне Крылова «Лебедь, щука и рак», каждый кандидат в президенты будет тянуть в свою сторону. В этом смысле я не думаю, что этот воз, которым стало бы новое правительство, они бы хотели потянуть и кому-то отдать лавры то ли победителя в борьбе с Тимошенко, то ли возможного очередного мессии, который будет спасать Украину. Я думаю, что этого не произойдет.Я бы на месте советников Тимошенко сказал ей, чтобы она простимулировала этот процесс - это дало бы ей определенные козыри в борьбе за президентский пост, потому что на самом деле легче будет стартовать из оппозиции.Я действительно весьма удивлен, почему «регионалы» снова стали раскручивать эту тему. Мне лично не понятно, зачем все это делается. Мне кажется, результата как такового они все-таки не достигли. Тогда зачем было вообще затрагивать этот вопрос? Но характерная черта украинской политики: «назло всем». В эту логику оно нормально укладывается, другого серьезного объяснения нет.Я еще раз убеждаюсь в том своем тезисе, что в Украине выборы не выигрывают, а проигрывают, и все делается для того, чтобы Тимошенко укреплялась».: «Я не думаю, что избиратели, которые сейчас растеряны или не имеют каких-то конкретных симпатий, будут голосовать абсолютно против всех. Есть законы жанра президентской гонки: она очень персонифицирована. Более того, работает закон больших чисел - после первого тура, когда мы получим двух кандидатов, выходящих во второй тур, избиратели будут, в первую очередь, ориентироваться на голосование за того или другого кандидата, и в меньшей степени на позицию «против всех».Выборы состоятся, угрозы срыва выборов, связанные с тем, что избиратель проголосует «против всех», я никакой не вижу. Этот процент будет несущественен».: «Почти все кандидаты в президенты говорят о том, что выборы могут не состояться во втором туре. Это действительно довольно странно. Какой смысл им участвовать в выборах, тратить кучу денег, если они знают, что выборы не состоятся?На самом деле происходит шаманство, серьезных оснований на сегодняшний день я для этого не вижу. Опять же, есть много заинтересованных лиц во всех политических силах.Мне трудно представить, что нас ожидает, если в 2010 году выборы каким-то образом начнут срывать. Здесь предусмотреть, как будут развиваться события в Украине, достаточно проблематично».: «Если, не дай боже, по какой-то причине, что-то произойдет 17 января, то, по исторической необходимости, мы будем готовить следующий срок президентской гонки через три-четыре месяца. В действительности, это лишь отсрочка - как у больного на капельнице. А с точки зрения возможностей и интересов, есть только один кандидат в президенты, который может получить сомнительные бонусы, – это действующий Президент, который на два-три месяца продлит свои полномочия. Но Виктор Ющенко - политик-прагматик. По-видимому, для него достойнее провести эти выборы, передать власть и попытаться остаться в большой политике. По крайней мере, в этом есть исторический смысл.Хотя нужно отдать должное: Виктор Ющенко декларирует, что он сторонник честных выборов. Будем надеяться, что так оно и будет».: «Я не думаю, что после президентских выборов сразу наступит эпоха всеобщего благоденствия, на Крещатике начнут расти бананы вместо каштанов. Этого не произойдет.Как бы ни завершились президентские выборы, два человека, вышедшие во второй тур, вынуждены будут сотрудничать. Если они этого не сделают, нас снова ожидает очередной реванш на парламентских выборах, на местных выборах.Пока не определены правила игры, пока не выработана система принятия решений основными политическими игроками, до тех пор мы можем говорить о законах, о фальсификациях, но это только констатация фактов. Ничего не будет.Два участника второго тура должны будут разделить ответственность, договориться, найти определенный компромисс и сотрудничать. Было бы желательно, чтобы они также привлекли и других – тех, кто хотел бы к этому приобщиться».: «Уникальная особенность избирательной кампании 2009-10 заключается в том, что у победителя не будет таких возможностей, как у победителя в 1991 году, в 1994-м, в 1999-м и даже в 2004-м. Сама политическая система, даже эта полуразрушенная, потребует от президента определенной логики действий, чтобы запустить работу исполнительной власти, чтобы сотрудничать с парламентом. Другого Конституция не позволяет.Обратная сторона дела – поскольку победитель получит полулегитимное правительство, парламент, в котором нет ни большинства, ни меньшинства, а некий «кисель», возникает большой соблазн попытаться «порулить» с помощью нелегитимных методов. Я это определяю как угрозу тирании. Причем мотивация будет абсолютно гуманистическая: нужно наводить порядок в государстве.Этот соблазн тирании, когда ты начинаешь «рулить» Национальным банком, правительством, исполнительной структурой, игнорируя положения Конституции, - на мой взгляд, главная угроза следующего года.Если победитель все-таки настроен на срочную стабилизацию, он будет искать варианты диалога, широкого компромисса. По моему мнению, есть три позиции, которые были бы очень важными на этих выборах:1.Кто бы ни победил, признать результат;2.Учитывая все недостатки и несрабатывание политической системы, дать определенный карт-бланш победителю, что означает признание его права на предложения по формированию власти;3.Определенный кредит доверия во времени, потому что, если кризис продлится после выборов, никто уже не выигрывает – избиратели будут проклинать и побежденного, и победителя за тот бардак, который может возникнуть.Если искушение тирании не сработает, нас ожидает достаточно непростой, возможно, растянутый во времени, но диалог как поиск какого-то нового равновесия в политике. Очень хотелось бы, чтобы это не сопровождалось попытками уничтожить конкурента, а все-таки поисками пути политической модели сотрудничества. У нас очень много политических конкурентов, но там нет врагов народа. Их просто нужно заставлять учиться играть по законам политики, а не по законам улицы».