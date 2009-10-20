Вони стартують

Театр починається з вішалки, а президентська кампанія – з висування кандидатів. Цій акції група підтримки будь-якого борця за головне крісло держави намагається надати максимально символічного відтінку. Адже те, як претендент оформлює своє кандидування, повинно відповідати стилеві всієї його подальшої кампанії.

Так, перший Президент України Леонід Кравчук 1991 року йшов на цю посаду безпосередньо з крісла голови Президії Верховної Ради. Вибори призначили в один день з референдумом про незалежність, що мало провести в свідомості виборців чітку паралель між появою нової держави та обранням її першого лідера.

Його наступник Леонід Кучма першим в Україні використав прийом під умовною наз¬вою «народний кандидат». 1994 року дострокові президентські вибори було призначено на липень, а в березні відбулись дострокові вибори парламенту. Кучма пішов на парламентські вибори, висунувшись за мажоритарним округом в рідному Новгород-Сіверському районі Чернігівщини, й отримав близько 97% голосів. Відтак у Президенти Кучму й висували не партія чи блок, а зібрання виборців у тому ж таки Новгород-Сіверському районі.

Щось подібне Кучма-Президент намагався повторити й тоді, коли йшов на цю посаду вдруге. ЗМІ зарясніли повідомленнями «від трудових колективів», які теж наперебій підтримували кандидатуру Леоніда Даниловича.

Менше пощастило Віктору Януковичу, кот¬рий 2003 року був обраний Кучмою наступником на посаді Президента. Намагаючись до останнього тримати владу у власних руках, Леонід Кучма не дозволив «спадкоємцеві» виступити у ролі всенародного улюбленця, організувавши натомість його підтримку політичним блоком у складі 33-х партій та рухів. Юридично Януковича в кінцевому рахунку висунула Партія регіонів.

Натомість опозиційний лідер Віктор Ющенко оголосив про своє рішення балотуватись у Президенти в рідному селі Хоружівка, отримавши благословення матері. Після того було організовано захід на Співочому полі в Києві, пафосно названий «Народним вічем». «Віче» зібрало у липні 2004 року близько ста тисяч учасників, тож, хоча формально Ющенко став самовисуванцем, опозиційна пропаганда успішно позиціонувала його як кандидата, висунутого «народом».

…Офіційне висунення кандидатів-2010 може початися лише з сьогоднішнього дня, коли формально стартують виборчі перегони. «Главред» з’ясував деякі подробиці відповідних акцій, запланованих прибічниками діючого Президента та двох головних претендентів на його посаду – прем’єра Юлії Тимо¬шенко і лідера ПР Віктора Януковича.

Партійний вождь без партії

Як розповів «Главреду» заступник голови партії «Наша Україна» Володимир Мойсик, у п’ятницю в Києві відбулося засідання президії та політради НУ. За їхніми підсумками було вирішено, що з’їзд партії, яка підтримає свого лідера, прогнозується на перше–восьме листопада включно. «І це абсолютно точні цифри», – наголосив пан Мойсик.

Водночас, як твердять численні джерела, Віктор Андрійович практично стовідсотково стане самовисуванцем. За словами компетентного джерела в НУ, приблизний план самовисування Ющенка виглядає так: похід у супроводі «народу» до Центрвиборчкому, реєстрація кандидата Ющенка та (можливо) його виступ просто на ґанку ЦВК. Утім, джерела «Главреда» не змогли навіть приблизно спрогнозувати кількість учасників такого мітингу.

Віктор Ющенко, швидше за все, зареєструється в ЦВК найпізніше з усіх основних кандидатів. За прогнозами пана Мойсика, ця реєстрація відбудеться 27–29 жовтня. Крім того, не виключено, що Ющенко на межі жовтня-листопада звернеться до народу із Софійської площі в Києві (можливо, це буде відеозапис, який ретранслюють телеканали). А крім того, за словами депутата Мойсика, діючий Президент може взяти участь в урочистостях з нагоди заснування Західноукраїнської Народної Республіки у Львові. Ці урочистості відбудуться 1 листопада, і на них глава держави, йдучи на другий термін, може виголосити свою програмну промову.

Утім, як стверджують деякі джерела «Главреда» на Банковій, такий варіант є украй небажаним: адже він остаточно зафіксує за Віктором Ющенком імідж «західноукраїнського», а не «всенародного», кандидата.

Десять тисяч для «Лідера»

Віктор Янукович знову висуватиметься від рідної партії. Минулого тижня преса повідомляла, що його кандидатура вже схвалена в усіх місцевих осередках ПР. Насправді це не зов¬сім так: кілька обласних парторганізацій повинні були заявити про одностайну підтримку лідера у вихідні, уже після здачі цього номера «Главреда». Втім, жодних сюрпризів тут не очікується.

Як повідомив «Главреду» народний депутат Володимир Рибак, який курує підготовку до з’їзду ПР, з’їзд відбудеться 23 жовтня в Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві. «На з’їзді буде розглядатись одне-єдине питання – про висунення Віктора Федоровича кандидатом у президенти», – наголосив депутат.

Слухати «Лідера» будуть понад 500 делегатів та близько десяти тисяч (!) гостей. Як очікується, на з’їзд прибуде низка делегацій із-за кордону – зокрема, символізувати міжнародну підтримку кандидатури Януковича вже погодились парламентарі з Казахстану, Вірменії, Азербайджану, Молдови і, звісно ж, із Росії.

Також на з’їзді визначать довірених осіб кандидата в округах та п’ятьох довірених осіб на всеукраїнському рівні. При цьому може виринути чимало підзабутих особистостей – наприклад, довіреною особою по Одещині, як очікується, стане екс-голова МВС Василь Цушко. Що ж до «п’ятірки кращих», то, як сказала «Главреду» депутат Анна Герман, це мають бути «не керівники штабу, а авторитетні в суспільстві люди, представники трудових, наукових та творчих колективів». Нагадаємо, 2004 року серед довірених осіб Януковича значились академік Борис Патон, гендиректор ВАТ «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, художній керівник Театру російської драми Михайло Резнікович та інші.

Майдан для Юлі

У «народного кандидата» на цих виборах гратиме Юлія Тимошенко. Офіційне висунення Тимошенко в президенти, як повідомив «Главреду» голова київського осередку ВО «Батьківщина» та політради БЮТ у Києві Анатолій Семинога, відбудеться 24 жовтня. За планом, офіційна частина – з’їзд ВО «Батьківщина» або БЮТ – надвечір плавно перейде у велике шоу на Майдані Незалежності, що буде обставлене саме як висунення «народного кандидата», чи то пак, кандидатки в президенти.

За словами пана Семиноги, шоу розпоч¬неться о 18-й годині. В заявці, поданій до міської влади, зазначено кількість учасників у 70 тисяч осіб. За даними джерел «Главреда» в БЮТ, осередки блоку на місцях уже розпочали підготовку до направлення до Києва делегацій «пересічних виборців». За деякою інформацією, наприкінці минулого тижня відповідальний за організацію акції нардеп Ярослав Федорчук потрапив до лікарні. Замість нього управління підготовкою до «свята» Тимошенко став опікуватись перший віце-прем’єр Олександр Турчинов. Утім, жодних проблем на висуванні Тимошенко не очікується: зокрема, грандіозний концерт, що запланований на Майдані 24-го числа, не може не перекрити будь-які аналогічні акції опонентів. Недарма ж депутат від БЮТ Микола Баграєв зорганізував широко відомий тур «З УкраїноЮ в серці», авжеж?

За даними джерел у Міністерстві оборони, БЮТ проробляється й тема організації салюту ввечері 24 жовтня. Однак це потребує не просто урядового рішення (котре, як твердять джерела, вже є), але й певного погодження з міською владою та Банковою. Відтак, Ющенко та Черновецький можуть дещо зіпсувати Ти¬мошенко картину висування.

Утім, враховуючи прогнози синоптиків на наступний тиждень, найсерйозніше зіпсувати цю картину може сама природа. А може – і ні.