Рада таки повысила соцстандарты (результаты голосования)

За закон об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы проголосовали 254 депутата из 429, зарегистрированных в сессионном зале. Закон, автором которого является депутат фракции блока Литвина Олег Зарубинский, был принят в первозданном виде - депутаты не поддержали ни одной поправки к нему в ходе второго чтения. Закон устанавливает минимальную заработную плату с 1 ноября 2009 года - 744 гривны, с 1 января 2010 года - 869 гривен, с 1 апреля - 884 гривны, с 1 июля - 888 гривен, с 1 октября – 907 гривен, с 1 декабря - 922 гривны. Кроме того, закон предусматривает установить прожиточный минимум из расчета на 1 человека (в расчете на месяц) с 1 ноября 2009 года в размере 701 грн, с 1 января 2010 года - 825 грн, с 1 апреля - 839 грн, с 1 июля - 843 грн, с 1 октября - 861 грн, с 1 декабря - 875 грн. Принятие данного закона можно назвать победой Партии регионов, которая путем блокирования парламента добилась повышения соцстандартов. За принятие закона во вторник проголосовали 254 народных депутатов. Не голосовала в полном составе фракция БЮТ. В тоже время законопроект поддержали фракции 172 депутата фракции Партии регионов, 33 депутата блока "Наша Украина - Народная самооборона", 27 - Компартии и 19 депутатов Блока Литвина. "За" проголосовали также три внефракционных депутата. Фракция БЮТ в лице лидера Ивана Кириленко уже заявила, что будет просить Президента ветировать закон о повышении социальных стандартов. В свою очередь «регионал» Александр Лавринович выразил надежду, что Президент подпишет данный закон в кратчайшие сроки. В правительстве уже заявили, что доходы бюджета не позволят профинансировать такое решение. Заместитель министра финансов Владимир Матвийчук в ходе обсуждения документа в Раде заявил, что для реализации положений данного закона только в этом году необходимо 8 млрд.грн, в следующем году - 71 млрд.грн. Замминистра предупредил, что для получения необходимых средств необходимо будет сократить 1,6 млн. работников в бюджетной сфере или 45% от общей численности бюджетников.

Поіменне голосування про проект Закону про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати (№4762) - у другому читанні та в цілому 20/жовтень /2009 13:20 За:254 Проти:5 Утрималися:3 Не голосували:167 Всього:429