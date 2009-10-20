21 октября в «Главреде» состоялась пресс-конференция председателя правления Комитета избирателей Украины Александра Черненко на тему: «Президентская избирательная кампания: угрозы для кандидатов и избирателей»



«Главред»: Які найпоширеніші порушення виборчого законодавства будуть спостерігатися в цій виборчій кампанії?



Олександр Черненко: Кампанія практично почалася з порушення, якщо ми говоримо про порушення правил агітації. З 19 жовтня будь-яка агітація повинна бути заборонена і вона заборонена. Але ми бачимо, що жоден кандидат, повторюю – жоден. Хоча Гриценко заявив, що він свої білборди познімав, я в Києві буквально вчора бачив кілька. Але Гриценко тут не найбільший порушник.

Кампанія почалася з порушення, хоча карати нікого, санкції не передбачені. Самі кандидати кажуть, що це соціальна реклама. Але спитайте будь-кого на вулиці, звичайно, всі це сприймають як передвиборчу агітацію. Тому, якщо у нас штаби з самого початку кампанії починають думати не як виконати закон, а як його обійти, як знайти шпоринки в законі, то очевидно, так само вони і працюватимуть під час всієї кампанії.

Кандидати уже заявляють, що вони будуть включати членів своїх комісій, які дадуть гарний результат в списках на майбутніх місцевих виборах.

Я хотів би нагадати, що результат від членів комісії не залежить. Він залежить від агітаторів, від штабів. Члени комісії повинні лише порахувати те, як проголосують виборці. А якщо вже зараз члени комісії кажуть: дасте хороший результат, підете в списки на майбутні місцеві вибори, то виникає питання, яким чином цей результат буде забезпечуватися?

Якщо вже про це говорити, то сам Закон «Про вибори президента» дійсно, попри певні позитивні зміни Конституційного суду, все одно не знімає всіх цих проблем в законі. Дуже багато норм у цьому законі залишають можливість для маніпуляцій, фальсифікацій і звужують можливість контролю.



Телеканал «1+1»: Питання з приводу рішення Конституційного суду про зміни в законі. Наскільки, все ж таки, можливі після цього рішення фальсифікації?



Олександр Черненко: Ми позитивно оцінюємо зауваження, які висловив Конституційний суд. Але вони не вирішують всіх проблем. По-перше, не всі небезпеки в законі формально суперечать Конституції. Є речі, які порушують Конституцію, а є речі, які не порушують Конституцію, але порушують певні стандарти демократичних виборів, певні норми.

Звичайно, та норма, коли можна буде в комісію привозити з інших регіонів членів, зменшує можливість фальсифікацій, тому що певні кандидати в деяких регіонах просто не могли знайти людей в комісії. Фактично якби цього не було, ми б мали в певних регіонах монополію одного кандидата, і трохи його технічних кандидатів, і повну монополію в комісіях.

Назвемо це політичним туризмом, коли з одних регіонів приїдуть люди в комісії в інший регіон, хай це буде політичний туризм, але це буде певною запорукою того, що в комісіях буде плюралізм і хоч якийсь взаємоконтроль членів комісії між собою. Це позитивна норма рішення КС.

Також позитивною нормою є те, що скарги можна буде подавати, бо фактично зараз не було можливості оскарження. Безперечно, це спрямовано на покращення демократичності виборів. Але це не знімає всіх проблем. Зокрема, включення виборців в день голосування в список, яке є абсолютно не контрольоване і жодним чином не можна проконтролювати, якщо виборця в одній дільниці включили, то на всіх інших дільницях про це знати не будуть. Ці каруселі будуть крутитися дуже активно. Тут формального порушення Конституції немає, більше того, нібито, якщо виборця немає в списку, йому надається право реалізувати своє конституційне право і проголосувати. Але в українських реаліях це стане дуже гарним важелем фальсифікації. Тому, окрім того, що запропонував Конституційний суд, звичайно, депутати мали би і до нас прислухатися, до Венеціанської комісії, там дуже широкий перелік рекомендацій, і всі ці поправки внести.

Спостерігачі від громадських організацій за законом відсутні. Ясно, це не компетенція Конституційного суду їх туди рекомендувати.

Тому рішення Конституційного суду зменшує можливість фальсифікації, воно є кроком вперед по демократичності виборчого процесу, але не знімає всіх проблем, пов’язаних із законом.



«Главред»: Як ви вважаєте, скільки коштуватиме голос виборця?



Олександр Черненко: За найскромнішими прогнозами, всі кандидати витратять під час кампанії не менше мільярда доларів. Ми вже бачимо, що десятки мільйонів уже витрачаються, це за перший і другий тур. В Україні майже 38 мільйонів виборців. Треба поділити. Така в середньому буде ціна голосу.

Але ясно, що одні кандидати витратять більше, інші - менше. Може, для того, хто витратить багато, а проголосує за нього мало, голос буде голос дуже дорогий. Інші, які вже мають якийсь свій стартовий рейтинг, мають своїх сталих симпатиків, теж будуть витрачати гроші, але будуть мати більшу віддачу електорату. Тому тут важко вести обрахунки, але якщо ми говоримо про прямий підкуп виборців, який не виключається на цих виборах, і вже за деякими неофіційними даними мобілізуються мережі підкупу, ті піраміди, які були на виборах мера, на минулих парламентських виборах, то давайте згадаємо, що на виборах мера платили по сто, подекуди по двісті гривень, виборцю - це чистими на руки, вже не кажучи, скільки осідало по вертикалі посередників. Але це було, по-перше, до кризи, і це була столиця. А зараз ми бачимо в певних регіонах певну депресію - стоять заводи, люди без роботи, без грошей, тому будуть раді кожній копійці. Я думаю, п’ятдесят, максимум, у великих містах сто гривень - це ті суми, які зараз, не виключено, будуть пропонуватися політиками за те, щоб за них проголосували.



«Главред»: Тобто Ви вважаєте, що наслідки кризи переможуть демократичні процеси?



Олександр Черненко: Ви бачите, у нас демократичні київські вибори, і низка інших виборів показали, що демократичні процеси у нас уже були переможені, тому що, з одного боку, тоді і кризи не було, але уже було розчарування. А зараз на цю загальну апатію розчарування накладається ще і економічна криза. Тому люди думають: «всі вони однакові, а так хоч гроші зароблю». Чим більша апатія і зневіра, тим легше буде маніпулювати підкупом виборців.



«Главред: Чи буде популярний в цьому політичному сезоні адмінресурс?



Олександр Черненко: Адмінресурсу, який був у 2004 році, коли місцеві адміністрації, силовики, правоохоронці, директори заводів, ректори вузів, працювали однією потужною машиною на одного кандидата, - цього вже не буде.

Вертикаль Адміністрацій нібито під Президентом, але не дуже лояльно виконує його вказівки. Силовики: міліція - з одним, СБУ – з іншим, Генпрокуратура взагалі між трьома в розтяжці знаходиться. Мери міст є в командах мінімум п’яти, а то і більше кандидатів, так само ректори вузів. Тому адмінресурс буде А) розпорошений, Б) не буде стільки тиску на виборця, скільки створення умов для свого кандидата на території свого району, свого заводу чи свого університету.

У вуз Черкаської області приїхав один потенційний кандидат. Студенти одного вузу, ректор якого його підтримує, пішли замість пар на зустріч з цим кандидатом. В ту саму область приїжджає інший кандидат і студенти іншого вузу дисципліновано замість пар ідуть на зустріч. Тобто, знову ж таки, плюралізм або конкуренція цих адмінресурсів буде. Тому я б не перебільшував вплив адміністративного ресурсу. Тут будуть, швидше, технології, піар-технології і грошові ресурси.

Стосовно правоохоронного адмінресурсу, то дійсно, він буде використовуватися, наскільки можливо для переслідування якогось тиску. Як ми пам’ятаємо, в 2004 році податкова тиснула на бізнес, я сподіваюся, ми до цього не повернемося. Але цей ресурс буде використовуватися для оприлюднення якихось компрометуючих речей, які складають таємницю слідства і т.д. З іншого боку, міліція або інші правоохоронні органи не завжди будуть оперативно реагувати на порушення, якщо це будуть порушення з боку їхніх політичних команд. Тобто, ми дуже сильно хвалили міліцію під час парламентських виборів 2006 року, коли навіть у Комітету виборців в день голосування була пряма лінія, в міністерстві сиділа спеціальна людина, якій ми дзвонили, і вона реагувала на всі заяви. Це була вершина демократії. Зараз ми бачимо, на жаль, що і міліція, і інші правоохоронні структури не так відкрито будуть боротися за законність. Особливо якщо порушення будуть з боку їхньої політичної команди. Якщо конкурента, то, звичайно, будуть.



Читач сайту «Главред»: Як саме впливатиме на загальні результати голосування виборців «проти всіх»? Як розподіляють голоси «проти всіх», якщо є така графа в бюлетені, між кандидатами? Як враховують голоси за тих, хто не пройшов у другий тур у другому турі? Чому нелегали, які працюють за кордоном, мають права голосувати без реєстрації будь-де без уточнення своїх даних в реєстрі виборців? За що їм такі пільги?



Олександр Черненко: Графа «Не підтримую жодного кандидата» в бюлетені буде. Вона не вплине ніяк. Вона може вплинути лише в одному випадку - якщо в другому турі «проти всіх» набере більше голосів, ніж обидва кандидати. Фактично, якщо в другий тур виходить кандидат А, кандидат Б і «проти всіх», і якщо «проти всіх» опиняється на першому місці, то треба проводити нові вибори. Якщо хоч один кандидат набирає більше, ніж «проти всіх», він стає Президентом України.

Голоси «проти всіх» ніяк не розподіляються.

З приводу «нелегалів», можливо, мається на увазі рішення Конституційного суду, бо якщо до рішення за кордоном могли голосувати лише ті, хто стоїть на консульському обліку, то ця норма відмінена. Але це не означає, що за кордом одразу будь-хто з вулиці зайде на дільницю і проголосує. Ця норма формально порушувала конституційні права громадян, але механізм реалізації голосування тих, хто не стоїть на обліку, немає. Фактично, списки виборців на закордонних дільницях будуть формуватися на підставі тих, хто у них є на консульському обліку і все. Зараз можна в день голосування включати у списки, і якщо хтось прийде з паспортом громадянина України, скаже, що хоче там проголосувати, то комісія має приймати рішення: на якій підставі, чому, а може, він тільки що з України прилетів. А там він уже проголосував. Тому фактично, я думаю, що в роз’ясненнях ЦВК про включення в день голосування в списки буде зазначено, що за кордоном будуть голосувати лише ті, хто є на консульському обліку.



«Главред»: Як Ви вважаєте, який відсоток голосів набере кандидат на ім’я «проти всіх»?



Олександр Черненко: Соціологія зараз дає найбільш сміливу цифру 7%. Я думаю, буде менше. Будь-який соціолог вам розкаже, що на етапі кампанії «проти всіх» завжди люди кажуть більше, але ближче до виборів, коли вже людина приходить на дільницю, вона все-таки думає: «як же так, я все одно когось виберу, треба подумати, кого». Тому, я думаю, ця цифра буде менша. У другому турі вона, звичайно, може бути більшою, тому виборець за тих, хто не пройде в другий тур, за інших не захоче голосувати, він або не піде на вибори, або проголосує «проти всіх». Але я не думаю, що об’єктивно ця цифра буде більше 3-4%.



Читач сайту «Главред» Дмитро: Чи можливий процес подальшого «консервування» України в ї територіальних, політичних і економічних кордонах, в інтересах її громадян включно? Від кого з кандидатів слід очікувати зміни ситуації?



Олександр Черненко: «Консервування» у будь-якому разі не буде. Тобто, я думаю, що у нас вибори так просто не закінчаться. Той, хто виграє, законно чи не законно, - у будь-якому разі, конкурент просто так відразу на другий день з поразкою не змириться. Нас чекає черговий виток політичної кризи. Але я думаю, що він буде швидким. Тому що навіть після парламентських виборів завжди є незадоволені, подають в суди. А зараз фактично суд має за два дні розглянути справу, якщо не розглядає – це теж не демократично.

Певне збурення в суспільстві буде, але питання, наскільки це збурення буде опиратися на соціальну базу. Майданів вже не буде, будуть демонстрації, пікети, але вони не будуть масовими, вони дуже часто будуть штучними, проплаченими, хоча певна кількість людей підуть щиро. Але сама ця ідея «майданів» дискредитована низкою штучних «майданів». Постоять вони, будуть махати прапорами, але це не значить, що країна зупиниться. А там уже далі, не знаю, як вони помиряться, не помиряться, але навіть якщо хтось визнає поразку, той, хто прийде новий, буде дивитися, як йому переформатувати парламент, а як йому певні приватизаційні речі відіграти, як йому розплатитися з усіма тими, хто в нього інвестував.

Тому, звичайно, триватиме подальший бурхливий політичний процес, який ослаблюватиме Україну, але через це треба пройти, іншого шляху немає.



«Главред»: Наскільки широко будуть застосовуватися штучні «майдани» під час цієї кампанії?



Олександр Черненко: Використовуватися вони будуть. Але, я думаю, може, розуму в штабах вистачить уже не витрачатись на це. Ну, вийдуть люди на вулицю, поставлять намети біля ЦВК, біля суду, може, на Майдані. Єдине, що в цьому насторожує, коли кандидати вже розуміють, що вони не можуть взяти масовістю, вони, очевидно, можуть брати не якістю, а скажімо, певною гостротою. Тобто, дії цих людей будуть радикальнішими. Не виключені провокації, тому що, якщо просто будуть з прапорами, хай сто, тисяча, десять тисяч чоловік, у нас на це вже не зважають. Але якщо щось, не дай Бог, вибухне, десь розіб’ють вікна або підпалять машину, там вже все буде йти як ланцюгова реакція і наслідки будуть непередбачувані. Тому тут небезпека, звичайно, є. Тому що, якщо брати Майдан 2004 року, коли було багато людей, а рівень злочинів скоротився в кілька разів, то зараз буде навпаки. Оскільки не буде такого щирого підйому, можливі певні провокації.



«Главред»: Тобто, ефективніше за штучні «майдани» будуть концерти на площі?



Олександр Черненко: Вони не є ефективні насправді. Я не знаю, навіщо платити такі гроші за ті концерти. На них приходить, як правило, молодь, яка не голосує, їм немає вісімнадцять років або просто вони на вибори не ходять. Єдине, що це постійно буде в пресі, фактично, це безкоштовна реклама на іншу цільову групу. Але гроші, які витрачаються, не мають високого коефіцієнту корисної дії.

Будуть суди, пікети, будуть блокування, але пошумить це тиждень-другий, а потім сядуть і подумають, як же далі жити.



«Главред»: Куди б Ви порадили спрямовувати свої кошти кандидатам?



Олександр Черненко: Ясно, що досі найбільш ефективним і доступним механізмом достукатись до виборців є телевізор, засоби масової інформації, в першу чергу, електронні. Кандидати це розуміють, і вже величезні гроші туди витрачаються. Але, дійсно, треба йти до людей, не просто приїхати в обласний центр виступити зі сцени і піти вечеряти з мером, губернатором чи місцевим олігархом у ресторан. Треба якомога глибше іти до людей, відповідати не на питання, хто педофіл або не педофіл, чи: «давайте, я стану президентом і у вас буде така зарплата, така пенсія, така доплата». А відповідати на питання: що буде з країною, коли я стану президентом, що буде з конкретним містом, що буде з тими проблемами, які є у цьому місті. І головне, відповідати як, яким чином, якими механізмами вирішення цих проблем можна забезпечити. Це не дорога, але досить виснажлива технологія. Просто проблема в тому, що у всіх кандидатів немає відповіді на ці питання. Тому ми будемо мати те, що маємо зараз.



«Главред»: Як Ви вважаєте, чи опанували вже кандидати навички певного «зомбування» виборців?



Олександр Черненко: Звичайно, це у нас найкраще виходить і через зовнішню рекламу, і через рекламу на телебаченні. Є певні технології. Навіть через соціологічні дані, я вже не кажу про фальсифікацію соціологічних даних, але якщо правильно сформулювати питання, наприклад: «чи знаєте ви, що кандидат Х ініціював закон, за яким із завтрашнього дня збільшать пенсії?», людина, яка про це навіть не знає, через це опитування відразу починає позитивно до цього кандидата ставитися. Це також є маніпуляція громадською думкою - навіть не думкою, а свідомістю.

Є дуже багато способів. Можливо, немає нічого кримінального в тому, що технології – це інструмент донесення ідеї. А коли технології заміняють ідеї, тоді вже є небезпека. Технології повинні інструментом, а не метою. В наших штабах вважають, що технологія зробить результат. А технологія лише допомагає підсилити той результат, який має цей кандидат.



«Інтерфакс-Україна»: Чи буде повною мірою реалізоване право громадських організацій спостерігати на виборах?



Олександр Черненко: Яка доля спостерігачів громадських організацій – це питання до депутатів. Це є в рекомендаціях Венеціанської комісії. Це не компетенція Конституційного суду. Тут ми апелюємо лише до свідомості депутатів. Але, як я вже казав, було між першим і другим читанням, перед прийняттям на другому читанні, дві поправки, фактично ідентичні, про громадські організації. Одна набрала 27 голосів, інша – 30. Я не знаю, що за ці місяці має статися, що змінить свідомість депутатів. Раптом вони всі вранці прокинуться, прозріють і стануть великими демократами. Таке буває тільки в дитячих фільмах. Хоча, я говорив вчора з тим самим Андрієм Шевченком, він сказав, що знову на хвилі цих змін до закону, які будуть прийматися, знову буде пропонувати цю норму, він нібито говорив з однопартійцями і, зокрема, з тими, хто за це відповідає, Портнов, Писаренко. Є сумніви, але принаймні, вони вже відразу з порога це не відкидають. Чим більше у засобах масової інформації будуть піднімати це питання, можливо, шанси збільшаться, і ми це будемо лише вітати.

Щодо реєстру виборців, пан Давидович знає, що говорить - він стояв у витоків, коли прийняли закон про реєстр. Наші оцінки збігаються, хоча Давидович вважає, що все-таки реєстр формують самі виборці активніше. Взагалі, законодавчо зобов’язати кожного виборця піти і перевірити. Задача держави і державного чиновника - обслуговувати наші інтереси, а не примусово гнати себе перевіряти. Тут наші погляди розходяться.

А у питанні якості реєстру - те, що він не якісний, і те, що це фактично уточнення списків 2005-2006 років, це абсолютно правильно. Тому що ті дані бралися за основу. Всі зміни, які були внесені на дільницях в ті списки на парламентських виборах 2006-2007 років так на тих дільницях і лишилися запаковані, здані в архів, в електронну базу не потрапили. А те, що взяли електронну базу реєстру за основу, всі недоліки 2006-2007 років там залишилися. Цей процес уточнення, який триває зараз, звичайно, якусь їх частину, дуже невелику, зняв. Як правило, зняли двійників, тому що це найлегше. Тому те, що казали 200-300 тисяч двійників в цій базі виловили, по перше, як вони туди потрапили. Потрапили вони туди дуже легко, тому що одна людина могла прийти і з паспортного столу, і з військової частини, але це не найбільша проблема. А ті речі, що хтось не включений, комусь виповнилося вісімнадцять років, хтось переїхав з одного місця на інше, - це жодна електронна програма не впіймає. Потрібно руками все робити, а часу дуже мало, органи ведення реєстру безвідповідально підійшли до цього процесу. Тому ці списки виборців, які вже нібито створені на основі реєстру, будуть не на багато кращі, ніж списки 2006-2007 років. Можливо, десь трохи краще, а десь трохи гірше.

Дуже показово - в кінці вересня були вибори мера Северодонецька, це містечко в Луганській області, там вперше за основу взяли дані Реєстру. Перед цим місцевий орган ведення Реєстру звітував, що6 «от ми так гарно почистили цей реєстр, всіх двійників і «мертвих душ» звідти видалили, цілих 2,5 тисячі незаконно включених». На виборах була ситуація, коли десятки, які голосували на попередніх виборах, прийшли проголосувати, а їх в списках немає. От так органи ведення реєстру у нас почистили реєстр, що навіть живі реальні виборці не могли проголосувати. Тому тут, звичайно, настрої песимістичні. Сподіваюся, після цих виборів, після цього виборчого циклу деякі зміни будуть внесені, наступний реєстр буд вже кращий. А поки що про це рано казати.