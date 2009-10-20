Симоненко выдвинули в «Прометеи»

Процесс выдвижения единого кандидата от левых сил пришел к своему логическому завершению. Им, как и ожидалось, стал лидер коммунистов Петр Симоненко.





Промозглый осенний день. Октябрьский дворец. Межпартийный съезд левых и левоцентристских сил. Свободных мест – хоть отбавляй. Из динамиков раздается старая советская песня «Надежда». Символично: что еще, кроме надежды, может толкать Симоненко на участие в выборах? Социология не оставляет ему никаких шансов.



Процесс создания блока проходил болезненно. Из шести левых партий на старте переговоров о создании Блока левых сил до финиша добрались только четыре – КПУ, «Союз левых сил», СДПУ(о) и «Справедливость». ПСПУ Витренко и СПУ Мороза «освящать» своим участием «Левый блок» не захотели - каждый по своим причинам.



В итоге 14 сентября 2009 года было подписано соглашение о создании Блока левых и левоцентристских сил, а на съезде 20 октября – документ без помпы и гламура ратифицировали делегаты блока. В том, что Симоненко выдвинут кандидатом в президенты от Блока левых сил, никто не сомневался.



Настоящий рейтинг – это идеи!

Даже беглого взгляда на убранство места проведения Межпартийного съезда левых, на строгое красно-белое оформление сцены «Октябрського» было достаточно, чтобы понять – шоу не будет. Сенсаций тоже ничто не предвещало. Оставалось надеяться на какую-нибудь выходку со стороны внутренней оппозиции КПУ или не в меру активных делегатов. Присутствующий на съезде Леонид Грач – извечный оппонент Симоненко – мирно сидел вдали от сцены.



С 20-минутным опозданием съезд открыл главный фигурант действа – Петр Симоненко. Его выступление было, по сути, традиционным набором обещаний (ликвидировать пост президента, отстранить олигархов от корыта и освободить рабочих), советских штампов («все вместе дадим идеологический и политический бой») и антизападной риторики («Украина – сырьевой придаток Запада»). Все то же самое про «нарастание» хаоса и «усугубление» кризиса можно услышать практически в каждом спиче Симоненко.



При этом сосредоточиться на выступлении коммунистического «трибуна» мешал холод в зале – здесь явно опаздывали с открытием отопительного сезона.



Партийцы стойко переносили неудобства, храня молчание. Они ни разу не перебили выступление своего «вождя» аплодисментами. Аплодисменты не прозвучали даже тогда, когда Симоненко, подводя итоги, пафосно заявил: «Мы готовы взять власть». Так и не уточнив, кто же им собирается ее просто так дать.



Между тем съезд продолжался, ораторы сменяли друг друга. Лидер «Союза левых сил» Василий Волга, известный своими пророссийскими и антинатовскими высказываниями, «прошелся» по личности лидера СПУ. Зуб на него Волга имеет еще со времен пребывания в СПУ. К слову, имя Мороза на съезде многократно упоминали по делу и без.



На съезде был также впервые «засвечен» новый символ блока – три красных схематически изображенных человечка неопределенного пола с флагами. Оставалось непонятным, почему человечков именно три, если у нового блока четыре лидера.



Тем временем слово взял лидер партии СДПУ(о) Юрий Загородний. «Петр Николаевич, станьте Прометеем, возьмите факел и выведите Украину из темноты», - пафосно воскликнул он. Его выступление резко контрастировало с выступлением Симоненко своей образностью, а также цитатами из Франко, Шевченко и других классиков.



Но всех превзошла эмоционально-экспрессивная коммунистка Екатерина Самойлик. Ее характеристика Симоненко – «такой, не такой, еще какой!» – вполне заслуживает стать новым слоганом его кампании вместо незапоминающегося «За народовластие, за социализм!».



«Проиграть мы не имеем права», – строго резюмировала товарищ Самойлик.



Первая часть съезда закончилась перерывом, в ходе которого Симоненко встретился с журналистами. В то время, как лидер коммунистов давал несколько размытые ответы на вопросы о кандидатском залоге в 2,5 млн грн и готовности поддержать какую-либо из кандидатур во втором туре, партийцы в кулуарах съезда на полном серьезе обсуждали выход Симоненко во второй тур. С кем бы он там ни оказался, равных ему нет, подбадривали друг друга делагаты съезда. На безумцев они явно не были похожи - наверное, плохо информированы о рейтингах Петра Николаевича (4% – «ФОМ-Украина», 3,6% - «Социс», 4,1% – Research & Branding Group).



После перерыва состоялось формально выдвижение Симоненко кандидатом в президенты в присутствии члена ЦИК Юрия Донченко. И надо ж такому случиться, что из 727 зарегистрированных кандидатов нашелся один «против» и двое «воздержались». Счастливая улыбка на лице заместителя председателя СДПУ(о), журналиста Алексея Мустафина, проголосовавшего против, здорово повеселила присутствующих.



Предвыборной программой Симоненко станет обращение к народу Украины под названием «Спасение Украины - в победе Блока левых и левоцентристских сил», утвержденное на съезде. Набор обещаний – традиционный для коммунистов: внеблоковый статус Украины, вхождение в Единое экономического пространство с РФ и Беларусью, статус государственного для русского языка, решение всех значимых вопросов жизни страны на референдуме. Если левые победят, после парламентских выборов в 2011 году пост президента будет упразднен. Чем займется Симоненко на политической пенсии, новоиспеченный выдвиженец в президенты общественности не сказал.





