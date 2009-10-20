Рада готовится к выборам

С началом избирательной кампании депутаты все сильнее стремятся понравиться избирателям – сегодня они симитировали борьбу с собственной неприкосновенностью, помогли бедным и озаботились судьбой пострадавших от растления детей.











Вторничное заседание парламента началось… с перерыва. Его потребовали фракции БЮТ и НУНС для «согласования позиций по кадровым вопросам». Впрочем, как удалось выяснить «Главреду», кадровые вопросы на согласительном совете как раз не поднимались – депутаты обсуждали законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности и создании временной следственной комиссии по делу о растлении несовершеннолетних. Единственным результатом «согласиловки» было очередное изменение повестки дня – вопреки вчерашнему заявлению Лавриновича, парламент начал свою работу не с кадровых вопросов, а с обсуждения неприкосновенности. Соответствующее решение было принято парламентом почти единогласно – 420 голосов «за».



После полуторачасового обсуждения проекта, поданного Иваном и Вячеславом Кириленко (по которому уже имелся положительный вывод Конституционного суда) и проекта Лавриновича-Януковича (внесенного на обсуждение впервые) депутаты приступили к голосованию. За проект от Партии регионов, предусматривающий возможность возбуждения уголовных дел против депутатов и Президента без санкции ВР, проголосовало 390 нардепов (все фракции, кроме НУНС почти в полном составе). А вот законопроект двух Кириленко проголосовали лишь 206 нардепов. Таким образом, проект ПР будет отправлен в КС для правовой оценки, что по сути дела означает, что принят он может быть не ранее конца зимы (то есть уже после выборов).



Как следует отпиарившись на неприкосновенности, депутаты перешли к другому, не менее популистскому законопроекту, - о повышении социальных стандартов, две недели ранее принятому во первом чтении. Провалив все предложенные ко второму чтению поправки, нардепы успешно приняли его без изменений – 254 голоса «за». БЮТовцы особого сопротивления не оказывали, очевидно, поняв бесперспективность борьбы в сессионном зале – по словам лидера фракции Ивана Кириленко, главную надежду они теперь возлагают на Президента – с тем, чтобы Виктор Ющенко закон не подписал.



До вопроса о рассмотрении скандала с растлением детей депутаты добрались лишь на вечернем заседании – вызвав в Раду Генпрокурора Александра Медведько, министра внутренних дел Юрия Луценко и Уполномоченного ВР по правам человека Нину Карпачеву. Предложение о закрытом формате заслушивания отчетов вышеупомянутых чиновников (на чем настаивал НУНСовец Николай Катеринчук) депутаты не поддержали.



Впрочем, из выступления Медведько ничего сенсационного депутаты так и не узнали (сам Медведько честно признался – «я вряд ли смогу сказать вам что-то, что не было раньше опубликовано в СМИ»). А вот Луценко, чье появление на трибуне сопровождалось свистом со стороны «регионалов», поведал депутатам о шантаже, которым занималась адвокат потерпевшей стороны по данному делу. По словам министра, следствием было установлено, что адвокат требовала от одного из депутатов от БЮТ 2 миллиона долларов – «чтобы дети перестали узнавать народных депутатов». Выводы из своего выступления сделал сам Луценко: на данный момент следствием установлены факты насилия над детьми со стороны отца и других лиц, а также факты шантажа с целью материальной выгоды. Заслушав отчеты Медведько, Луценко и Карпачевой, Рада второй раз за день проявила редкостное единодушие – за создание временной следственной комиссии по делу о растлении детей проголосовали 418 нардепов.



На этом интрига дня явно была исчерпана, и депутаты начали стремительно покидать зал. Настойчивые попытки Лавриновича привлечь их внимание к президентским предложениям к изменению Бюджетного кодекса успехом не увенчались – отклонив 29 из 87 президентских поправок, нардепы разошлись по домам.





