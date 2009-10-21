Тимошенко и Януковичу указали на конституционную дверь

21 октября 2009, 12:35

Конституционный суд вынес свой вердикт относительно закона о выборах Президента Украины.

Жалоба на этот закон, принятая конституционным большинством парламента вопреки вето Президента, была подана самим главой государства.
Юристы Виктора Ющенко нашли в законе пять сомнительных (с конституционной точки зрения) моментов. Во-первых, это запрет голосовать тем гражданам Украины, которые пребывают в день голосования за рубежом, но не стоят на консульском учете.
Не секрет, что в Европе и России работают на постоянной основе 3 – 6 миллионов украинцев. Однако на консульском учете находятся не более 10 % из них. Остальные либо работают незаконно, либо ленятся встать на учет (все-таки консульства есть не в каждом городе), либо просто понятия не имеют о тонкостях своего юридического статуса.
Во-вторых, КС установил, что кандидат в члены местного избиркома не обязательно должен проживать на территории этого самого избиркома.
Здесь ситуация была предельно простой. Памятуя о некоторых моментах предыдущих выборов, юристы БЮТ и Партии регионов (именно эти политсилы и обеспечили принятие закона) указали: всякий сотрудник местного избиркома должен иметь прописку – то есть, пардон, регистрацию – именно в той местности, где этот избирком работает.
Сделано это было для предотвращения «нашествия варягов» - массового заезда в регион граждан, поданных соответствующими политсилами в качестве участников избиркомов. Предполагалось, что если участие «понаехавших» запретить, две ведущие политсилы более-менее соблюдут баланс на подконтрольных им «электоральных площадях»… Ну и заодно девальвируют возможности Президента, который «базовых» электоральных регионов, по сути, не имеет вообще.
Теперь КС отменил эту норму – то есть «понаехавшие» все-таки могут стать вершителями судеб кандидатов в Президенты. Другой вопрос – кто и куда «понаедет».
Две другие новации, определенные решением КС, куда серьезнее. Конкретно – КС отменил две нормы, и обе они стоят того, чтобы привести их содержание полностью.
Итак, во-первых, Верховная Рада решила, что любые злоупотребления избиркомов можно обжаловать в суде в течение только двух дней, включая день голосования. Причем в этот же сжатый срок суд должен и вынести решение по сути – если считать «два дня» с момента завершения голосования.
Этот момент КС оставил в силе. И это важно, поскольку практически на тех же основаниях – подсудности административных дел и защиты прав граждан – КС запретил другую новацию. А именно – отменил депутатский запрет на обжалование результатов выборов в целом.
То есть выборы на отдельном участке сейчас обжаловать трудно. А вот в целом – пожалуйста. Напомним, что именно обжалование результатов выборов Президента в 2004 году в Верховном суде стало предпосылкой к победе Виктора Ющенко…
В рассматривавшемся КС законе соратники Юлии Тимошенко и Виктора Януковича предусмотрели, что протоколы избиркомов – то есть результаты выборов как таковые, «в бумаге» – в суде не могут обжаловаться в принципе. Но теперь, согласно решению КС, все не так: жаловаться на результаты подсчета голосов можно. Как и раньше.
В ближайшее время «Главред» ознакомит своих читателей со всеми тонкостями решения КС. А также – с позицией ведущих фракций парламента, которым теперь надлежит внести изменения в новый закон. Пока что спикеры ведущих фракций комментировать тему не готовы, и это понятно: нет соответствующих решений реальных партийных лидеров.
Между тем, на Банковой решением КС «умеренно довольны». Об этом сообщил «Главреду» замглавы Секретариата Президента, представитель Президента в Верховной Раде Игорь Попов:
- Это очень хорошо, что КС принял решение. Это решение было ожидаемым. Четыре из пяти вопросов, по поводу которых обращался в КС Президент, признаны неконституционными, - рассказал г-н Попов. – То, что конституционной признана отмена открепительных талонов, против чего глава государства тоже имел свои возражения, я думаю, непринципиально. В целом, талоны - это скорее вопрос юридического крючкотворства, чем реальная технология фальсификации выборов. Я имею в виду, в нынешних условиях.
- Общались ли вы, как представитель Президента в ВР, с лидерами фракций на тему скорейшего внесения изменений в закон о выборах Президента согласно решению КС?
- Я могу вас уверить, что для профессионалов в депутатском корпусе это не является проблемой. Специалисты в конституционном праве готовы подать соответствующие предложения в течение суток, чтобы они были проголосованы максимум в пятницу. Но все же дело – в политических лидерах. Все они еще думают, как бы что-нибудь выиграть в этой ситуации лично для себя.
- Возможно ли, что после принятия изменений в закон Президент снова наложит на него вето? Ведь депутаты имеют право внести не только те изменения, которые «подсказаны» КС…
- Не хотелось бы. Но в принципе в нашем парламенте возможно все. В любом случае, я уверен, что выборы пройдут в срок, и проблемы законодателей препятствием не станут.
- Но по какому закону они пройдут? Частично – по новому, и частично – по старому? Ведь это возможно, если парламент так и не учтет поправки КС…
- Я не могу этого сказать. Это, снова-таки, вопрос к лидерам ведущих политических сил. Риски, к сожалению, существуют. Я смотрю сейчас вечернее заседание ВР – из тридцати вопросов, которые должны были голосоваться сегодня, депутаты дошли только до шестого. То есть не голосуются даже плановые законопроекты – что уж говорить о столь сложных вопросах!






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