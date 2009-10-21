Печальный рекорд «Арианы»

Родственники членов экипажа судна «Ариана» устали ждать освобождения судна из пиратского плена и готовы к более решительным действиям.

В то же время в Службе внешней разведки Украины ожидают позитивных сдвигов в переговорах с пиратами в ближайшие недели.



Судно «Ариана» с украинским экипажем было захвачено у берегов Сомали 2 мая и находится в пиратском плену уже больше пяти с половиной месяцев. Это даже больше, чем своеобразный рекорд «Фаины», которую удерживали в плену немногим более четырех месяцев. Долгое время родственники членов экипажа «Арианы» не выходили в СМИ с громкими заявлениями, стараясь не мешать ходу переговоров с пиратами. Но с недавних пор терпение родственников исчерпалось – теперь они готовятся к громким акциям протеста, включая поездки в Киев.



«Родственники моряков «Арианы» дали все возможные сроки, чтобы переговоры велись в конструктивной обстановке без каких-либо эмоций, - говорит «Главреду» председатель Федерации профсоюзов рабочих водного транспорта и плавсостава Украины Евгений Омельчук. - Но все возможные сроки уже вышли».



Как рассказала «Главреду» мать матроса Юрия Зоя Васильченко, в этот понедельник стартовал сбор подписей во всех учебных заведениях Одессы в поддержку моряков «Арианы» и продлится до четверга. Сбор подписей организовали активисты общественной инициативы «Одесский морской форум». Уже в четверг утром родственники моряков намереваются пикетировать Генконсульство Греции в Одессе, а на следующий день пикет состоится уже около госпредприятия «Укркрюинг», которое нанимало украинских моряков на «Ариану».



Если раньше родственники молча слали всюду письма и терпеливо ждали завершения переговоров с пиратами и освобождения своих мужей и сыновей, то теперь их не остановить. Они говорят о том, что им нужно прорваться в греческое информационное пространство. Ведь там недавно после выборов в парламент поменялось правительство, поэтому ситуацию с «Арианой» необходимо донести до новых чиновников. Кроме того, по словам родственников, они уже не раз слали письма и просили о встрече и Юлию Тимошенко, и Виктора Ющенко, и Виктора Януковича, даже отправили письмо вновь назначенному министру иностранных дел Петру Порошенко, но безуспешно – никто их так и не принял и не выслушал.



«В начале сентября Нина Карпачева сказала нам, что договоренность с пиратами достигнута и судно скоро будет освобождено, но это «скоро» пока не наступило», - рассказала «Главреду» Наталия Лупачева, у которой на «Ариани» есть сын Сергей и муж Александр. «Главред» безрезультатно пытался связаться с Ниной Ивановной, потому что теперь была озабочена скандалом об изнасиловании детей.



На брифинге в понедельник спикер МВФ Валерий Джигун сообщил о том, что переговоры с пиратами проходят очень сложно. По его словам, экипаж «Арианы» обеспечен водой, продуктами и медикаментами, а всю информацию МИД получает из своего посольства в Греции. Сегодня глава МИД Петр Порошенко заявил, что его ведомство активизировало диалог с Грецией, а именно – соответствующее поручение дано украинскому послу в Греции. Он также сообщил, что в ближайшем будущем МИД презентует комплексную программу борьбы с пиратством.



В понедельник вечером родственники моряков через «Укркрюинг» в очередной раз разговаривали по телефону с греческим владельцем судна «Ариана». По их словам, совладелец рассказал, что в последний раз пираты выходили на связь три недели назад. Кроме того, по их словам, судовладелец уходит от ответов на вопрос, какой выкуп требуют за «Ариану». Между тем, в западной печати гуляет неподтвержденная информация о том, что за «Ариану» пираты просят выкуп в размере от $3 до $10 млн. Так или иначе, судовладелец успокаивает родственников тем, что деньги у него есть, и он готов сделать все, чтобы корабль с экипажем отпустили как можно скорее. Однако, несмотря на вроде бы объективное отсутствие препятствий в мирном освобождении украинских моряков, переговоры с пиратами длятся уже почти полгода.



«Никто толком не знает, почему задерживаются переговоры – то ли из-за финансовых проблем судовладельца, то ли из-за проблем в схеме работы и управления этим судном. То ли менеджмент осуществлял греческий судовладелец, то ли этим занималась компания-оператор. Возможно, компания-оператор и судовладелец перекладывают ответственность за ведение переговоров друг на друга, что, собственно, и задерживает эти переговоры. Вообще-то, по всем формальным признакам, ответственным за ведение переговоров является судовладелец», - утверждает Омельчук.



Омельчук также рассказывает о том, что в Лондоне есть известные фирмы, которые специализируются на ведении переговоров с пиратами. «Они чуть ли не рекламируют свою деятельность. Возникает вопрос, не организуют ли посредники эти захваты, - предполагает он. – Вот во время переговоров по «Фаине», когда посредникам нужно было связаться с руководителями пиратских племен, те почему-то не связывались с пиратами в присутствии представителей судовладельца. Они постоянно прерывали переговоры на несколько минут, выходили в отдельную комнату и делали вид, что звонят пиратам. А возможно, они просто делали вид, что звонили, а на самом деле принимали какое-то решение?»



Главный редактор тематического издания «Моряк Украины» Анатолий Венгрук в комментарии для «Главреда» обвинил в сокрытии информации «Укркрюинг». «За полгода эта компания так и не представила ни списки членов экипажа «Арианы», ни условия контракта. Все это скрывается», - говорит он. «Главреду» в «Укркрюинге» на вопрос о том, почему переговоры продолжаются так долго, сказали, что с этим не к ним. «Права моряков сейчас защищает государство, поэтому у государства и спрашивайте. Мы – крюинговая компания, после подписания контракта за моряков полностью отвечает судовладелец», - сказали нам в компании и поспешно бросили трубку, так и не дождавшись нашего напоминания о том, что эта компания прямо подчинена Минтрансу, поэтому именно она косвенно представляет государство. Такое отношение «Укркрюинга» Венгрук объясняет тем, что у нас под крюингом понимают сугубо кадровую посредническую деятельность, а на Западе крюинг – это компания на берегу, занимающаяся всем для жизнеобеспечения флота, – поставкой кадров, запчастей, топлива, воды, продуктов и прочего, а в контрактах моряков прописаны мельчайшие детали.



Сегодня на пресс-конференции глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил о том, что Служба внешней разведки Украины принимает меры по освобождению моряков из пиратского плена с согласия всех сторон, в том числе судовладельца. «В данной ситуации мы не получаем адекватного ответа от наших контрагентов. По нашим данным, на «Ариану» доставлена очередная партия топлива, пищи и воды. Наши моряки живы, корабль периодически перемещается. На данный момент идет вялый переговорный процесс. Что касается перспектив, то улучшения этого процесса можно ожидать в течение ближайших двух недель», - сказал Маломуж.



Родственники моряков преисполнены решимости и на акциях протеста в Одессе останавливаться не собираются. «После пикетов под греческим консульством и «Укркрюингом» мы поедем в Киев, чтобы там встретиться с представителями власти», - рассказывают они о ближайших планах.



Тем не менее, вопрос о том, почему при доброй воле и достаточных финансовых возможностях судовладельца украинские моряки на «Ариане» до сих пор ждут освобождения из пиратского плена, остается открытым. Более того, ввиду того, что чаша терпения у родственников пленных моряков переполнилась, вскоре президентская предвыборная кампания может ознаменоваться еще одним скандалом. Вот тогда уж достанется всем.