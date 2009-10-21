Литвин пошел в президенты. Сквозь слезы.

21 октября 2009, 18:39

В президентскую гонку официально включился спикер Верховной Рады Владимир Литвин. Он настолько проникся торжественностью момента, что не сдержал слез. Уверенности в успешном для спикера исходе кампании это не добавило.

На подъездах к Международному выставочному комплексу, где должен был состояться съезд, гостей встречали молодые люди, одетые в накидки с новой символикой Литвина – красная надпись «Время Литвина» и стилизованные часы на ярко-желтом фоне. Главным их заданием, очевидно, была помощь в нахождении места для парковки – машин возле МВЦ было пруд пруди, одних автобусов было не менее нескольких десятков. К размещению в зале нескольких тысяч приехавших гостей организаторы попытались подойти креативно – его участникам были розданы карточки, по цвету которых они должны были найти свое место. Впрочем, даже самая хорошая идея не всегда выдерживает проверку реальностью. «Честно говоря, можно было и лучше придумать: делегатов разбросали по всему залу, я свое место еле нашел, а там уже кто-то другой сидит», - жаловался «Главреду» делегат из центральной Украины. Четыре предусмотренных входа явно не справлялись с желающими попасть на съезд – как следствие, образовались огромные очереди и начало мероприятия постоянно откладывалось. Чтобы делегаты не заскучали, их начал развлекать духовой оркестр. Параллельно на двух огромных экранах показывали фотографии, запечатлевшие многогранную деятельность спикера ВР: Литвин дарит цветы ветеранам, Литвин бродит по пшеничному полю, Литвин выступает с трибуны ВР. Похоже, особого внимания все это у делегатов это не вызывало: «Та сколько ждать можно, дольше прождем, чем сам съезд будет идти», - вполголоса переговаривались они. А вот у партийной верхушки настроение было праздничным. «Мы обязательно победим», - делился оптимизмом с журналистами заместитель Литвина по партии нардеп Олег Зарубинский. «Конечно, на победу в первом туре мы не рассчитываем, но во второй выйдем и там победим», - заверил Зарубинский. «А с кем рассчитываете встретиться во втором туре?» - поинтересовались журналисты. «Та до лямпочки!» - через «Я», с улыбкой ответил нардеп. Он не упустил случая и лишний раз уколоть оппонентов: «У Яценюка и Тигипко – просто политтехнологические проекты, а за нами стоят люди». С пятидесятиминутным опозданием съезд все же начался. На сцену взошли несколько десятков делегатов, отобранных по непонятному принципу и составивших «торжественный президиум». Для затравки делегатам предложили посмотреть десятиминутный мини-фильм, созданный в духе «о каждом из нас заботится Сталин в Кремле». Закадровый голос уверенно рассказывал о крестьянских корнях спикера, его близости к народу, трудолюбии и честности. Подобрали также ряд комментариев от народных депутатов – от Чечетова до Яворивского – в которых те на все лады нахваливали спикера. Естественно, в видеонарезке нашлось место и самому благодарному народу: «Если Литвин пообещает, что в селе будет аэродром, то мы верим – он действительно будет!» - с надрывом сообщила с экрана безымянная крестьянка. По залу прокатился с трудом сдавливаемый смешок. Закончился ролик заставкой «Сын народа Владимир Литвин». После этого делегаты наконец-то перешли к рассмотрению повестки дня, включавшей два вопроса – об открытых списках на выборах депутатов местных советов и о выдвижении кандидата в президенты от Народной партии. Впрочем, «рассмотрение» - слишком громкое слово в данной ситуации. Ведущий съезда, народный депутат Сергей Гриневецкий, быстро зачитывал с бумажки заранее подготовленные решения, после чего повторял знакомую, наверное, еще по комсомольскому прошлому мантру «Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно». Правда, один из гостей съезда как-то решил в шутку поднять руку «против», но был моментально одернут соседкой: «Коля, ты чего, опозориться решил?» Минут за пятнадцать определившись с единодушным решением призвать к изменению системы выборов в местные советы, съезд перешел к рассмотрению главного вопроса дня – выдвижению Литвина в президенты. На трибуну начали выходить граждане, все как один рассыпавшиеся в комплиментах Владимиру Михайловичу и призывавшие делегатов поддержать его. Более других публику потешил некий господин Акулов, сначала предложивший выдвинуть Литвина в «Председатели Украины», а потом обозвав его «Леонидом Михайловичем». Гости съезда, знакомые с деятельностью мэра Киева Леонида Михайловича Черновецкого, иронически засмеялись. После Акулова на сцену вышла некая Жанна Шафаренко, сообщившая присутствующим, что «она пять лет назад села на корабль под названием «Литвин», и не жалеет об этом. Последней выступала одноклассница Литвина, рассказавшая о юных годах нынешнего спикера, «когда он копал картошку и побеждал на школьных олимпиадах». Закончив выступление, она прямо на сцене подарила спикеру вышитый его мамой рушнык. Итог выступлений был предсказуем – единогласным решением Владимир Литвин был выдвинут в президенты. В зале под звуки заставки советской программы «Время» появились молодые гимнасты с флагами «Время Литвина», исполнившие незамысловатый хореографический номер. После этого на трибуну наконец-то вышел сам «сын народа». Спикера явно одолевали какие-то глубокие внутренние переживания, и он несколько минут не мог начать выступление – его переполняли эмоции. Эмоциональный накал нашел неожиданный выход – кандидат в президенты… заплакал. Литвин пытался продолжить говорить, но слезы мешали ему, подкатываясь к горлу. К счастью, под рукой оказался мамин рушник, предусмотрительно подаренный одноклассницей. Как рассказал позже сам Литвин, именно он и стал причиной спикерских слез. Гости решили поддержать Литвина аплодисментами, но тот смог лишь сдавленным голосом вымолвить: «В 1956 году…» - и снова заплакал. Десятитысячный зал поднялся на ноги и аплодировал стоя. Отдельные делегаты также всплакнули. Сумев все-таки взять себя в руки, Литвин перешел к собственному двадцатиминутному выступлению, в котором, по обыкновению, в самых общих словах рассказал о своем видении будущего страны. Единственная конкретика касалась внешней политики – Литвин категорически выступил против вступления Украины в НАТО. Большая часть зала зааплодировала. На этом съезд, длившийся не более часа, завершился, и делегаты начали расходиться. «Ну, во втором туре Януковича Литвин победит, а вот Юлю – не факт…» - рассуждала группка делегатов из разных областей. «А вы действительно верите, что Литвин имеет какие-то шансы на выборах?» - обратился к ним с вопросом «Главред». «А как же! Иначе нас бы тут не было», - рассмеялись делегаты. Однако чувство реальности потеряли далеко не все присутствующие. «Конечно, мы бы очень хотели, чтобы Владимир Михайлович стал Президентом, но ведь есть социология, а она, к сожалению, для нас неутешительна…» - с грустью в голосе сказал «Главреду» гость съезда из центральной Украины. Но о неприятной социологии думали далеко не все – в холле Выставочного центра начали бесплатно раздавать пластиковые пакетики, календарики и другие мелочи с символикой Литвина. Стремясь набрать побольше, гости съезда едва ли не отпихивали друг друга. «Лена, пошли, может еще где-то с Литвином сфоткаешься», - звала одна из делегаток свою знакомую. «Та, что мне Литвин, мне пакеты набрать нужно, в хозяйстве пригодится», - ответила та. Разобрав всю возможную сувенирную продукцию, делегаты покидали Выставочный центр. Были ли слезы одного из кандидатов в президенты порывом души или игрой на публику – они, как и все, вряд ли когда-то узнают.

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