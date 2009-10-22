Путин отправляет к Януковичу группу поддержки

Делегация правящей российской партии сегодня приезжает поддержать Виктора Януковича. Оппоненты «регионалов» уверены, что Москва таким образом начинает прямое вмешательство в избирательный процесс в Украине.

Делегация партии «Единая Россия» будет находиться в Украине с 22 по 24 октября. Ожидается, что 23 октября российские парламентарии примут участие в съезде Партии регионов. Сами «единороссы» не смогли объяснить «Главреду» цели своей поездки. «У делегации пока нет билетов. Нет программы визита, поэтому ее руководитель Валерий Рязанский не дает интервью», - отметила нам его помощник Ольга Фокина. Это, понятно, не может не удивлять, поскольку до самой поездки «единороссов» остаются считанные дни. Не исключено, что российских депутатов мог испугать один из вопросов, интересовавший нас больше всего: не связан ли визит делегации с президентской кампанией в Украине?



Напомним, во главе «Единой России» сейчас находится Владимир Путин. Именно он в 2004 году трижды поздравил «с убедительной победой» Виктора Януковича. Дельнейший ход событий известен – позже Владимиру Владимировичу пришлось оправдываться. Мол, в России сложилась такая традиция – поддерживать политиков, являющихся преемниками действующей власти.



Впрочем, слова словами, а на деле «Единая Россия» никогда не скрывала своих симпатий к коллегам из Партии регионов. В ноябре 2005 года Виктор Янукович даже принял участие в съезде «единороссов», на котором сделал весьма скандальный подарок главе российской партии Борису Грызлову – символ власти - булаву с изображением Богдана Хмельницкого. Многими украинскими политиками презент Януковича был воспринят неоднозначно. Кое-кто даже возмущенно говорил: ему место в Госдуме, а не в Верховной Раде.



«Очевидно, Россия не вынесла уроков из 2004 года. Мировая практика ничего подобного не знает, но сегодня Москва пытается диктовать свои правила всей Европе», - отметила в комментарии «Главреду» народный депутат, член фракции НУНС Ольга Герасимьюк. «Минул год с тех пор, как Россия вторглась на территорию суверенной Грузии, что однозначно признано нарушением международного права. Сегодня Москва не выполняет никаких предъявляемых к ней требований, резолюций. Поэтому говорить о том, что эта страна будет придерживаться какого-то порядка и не попытается вмешаться в дела Украины, не приходится», - отметила политик, апеллируя к своему опыту нынешней работы в Парламентской ассамблее Совета Европы.



Сами «регионалы» достаточно спокойно относятся к приезду коллег из «Единой России». «Не только у нашей партии, но и у других политических сил есть дружественные, родственные партии в других странах», - отметил «Главреду» народный депутат, представитель Партии регионов Леонид Кожара. Он напомнил, что «регионалы» еще в 2005 году подписали протокол о сотрудничестве с «Единой Россией».



Его слова отвечают действительности – украинские партии давно пытаются выйти на «заграницу». Тесные и давние контакты с Европейской народной партией имеют блок НУНС и Блок Юлии Тимошенко. А во время июльского съезда партии «Батьківщина» глава французской партии «Союз за народное движение» Хавьер Бертран в своем обращении даже пообещал прибыть в Киев и лично поддержать на выборах Юлию Тимошенко. С «Единой Россией», кстати, пытались подружиться и представители Президента Виктора Ющенко. В 2005 году секретарь СНБОУ Петр Порошенко даже заявил, что у «Народного союза «Наша Украина» и «Единой России» есть много общего. Тогда ходили слухи, что протоколы о сотрудничестве стремились подписать как сторонники Юлии Тимошенко, так и «нашеукраинцы». Удалось это сделать лишь Партии регионов.



«Регионал» Леонид Кожара, кстати, в комментарии «Главреду» отметил, что на съезд приглашены не только российские политики, но и представители европейских политических сил. На уточняющий вопрос, каких именно, он смог назвать лишь «социал-демократов Европы» (возможно, депутат имел в виду группу Прогрессивный альянс социалистов и демократов в Европарламенте). Однако и они, по его словам, не смогут приехать, поскольку у них 23 октября тоже состоится съезд. (Никакой информации о нем нам найти не удалось. Хотя 21-22 октября евродепутаты действительно будут заняты – у них как раз пленарное заседание). Кожара рассказал, что для его политической силы крайне важна поддержка со стороны зарубежных партнеров, поскольку они смогут «защитить результаты выборов» в Украине.



Европейские наблюдатели осторожнее относятся к сотрудничеству с партией «Единая Россия». Итальянский журналист Джованни Бенси, который долгое время работал в российской редакции радио «Свобода», отметил, что в демократических странах не принято, чтобы иностранные политики вмешивались в политическую жизнь другого государства. «В неофициальной атмосфере политик политику может выразить свою поддержку, но это не делается публично. Я не могу представить открытую пропаганду или контрпропаганду. Не могу представить никакие официальные или полуофициальные письма одного руководителя к другому, в которых избирателям фактически диктуют, за кого не следует голосовать», - намекнул Бенси на нецивилизованную манеру общения российского президента с коллегами

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Бенси признал, что сотрудничество между партиями в Европе довольно распространено: «Выражение поддержки между однородными или идеологически близкими партиями – это нормальное явление, это не вмешательство во внутренние дела государства». Однако, отметил он, это правило не касается «Единой России». «Все-таки это не партия в чистом виде. В европейских странах, даже если партия имеет большинство в парламенте, она отделена от государственного аппарата. Поэтому партийные заявления не всегда совпадают с позицией премьера или президента, которые также входят в эти политические силы. Пример «Единой России» не подпадает под это правило. Любые шаги «Единой России» закономерно воспринимаются как шаги руководителей России, самого государства», - говорит итальянский журналист. Имеет ли право российская партия власти поддерживать кого-то из украинских политиков на выборах и не станет ли это вмешательством в наши дела? «Все зависит от формы, в которой прозвучит эта поддержка», - отмечает Бенси.



Впрочем, удивляет, что украинские политики до сих пор заинтересованы в поддержке России. Они, видно, не следят за тем, что происходит сейчас в самой России. «Единая Россия» - это уже не та партия, какой она была несколько лет назад. Из-за кризиса ее влияние неумолимо падает. Некогда «ручные» оппозиционные партии («Справедливая Россия», ЛДПР, коммунисты) осмелились на днях бойкотировать работу Госдумы. Они демонстративно покинули парламентский зал в знак протеста против фальсификации выборов в регионах. У Кремля уменьшаются ресурсы, с помощью которых можно держать на коротком поводке «удобную оппозицию». Поэтому коммунисты с либерал-демократами и отбились от рук. Пока «Единая Россия» - крепкая партия, но в данный момент ударение можно смело делать на слове «пока»…