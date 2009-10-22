Зомбирование избирателей – лучшее, что умеют делать политики

Каждый, кто хотя бы в общих чертах знаком с избирательным законодательством, знает: в момент старта избирательной кампании политическая реклама всех сортов запрещена. Тем не менее, проснувшись утром 19 октября, граждане Украины поняли: эта норма закона не выполнена. На улицах по-прежнему можно увидеть знакомые билборды со знакомыми лозунгами.«Это нарушение правил агитации», - оценил ситуацию Александр Черненко. Причем эксперт подчеркнул, что избирательное законодательство было нарушено всеми без исключения кандидатами – никто из них не снял свою внешнюю рекламу.Но «наказывать некого», поскольку Законом Украины не предусмотрены санкции к нарушителям. С другой стороны, нарушители утверждают, что их реклама – не политическая, а социальная, несмотря на то, что «все воспринимают ее как предвыборную агитацию».На основании этих фактов Александр Черненко делает вывод: если претенденты на пост главы государства «с самого начала кампании думают не о том, как выполнить Закон, а о том, как его обойти», точно так же они будут вести себя и на протяжении всей кампании.Показательным в этом плане Александр Черненко считает то, что уже сейчас кандидаты заявляют о намерении включить в состав избирательных комиссий своих представителей, которые «дадут хороший результат». Глава КИУ напоминает: «результат от членов комиссии не зависит. Он может зависеть от агитаторов, от штабов, а члены комиссии должны только подсчитать голоса избирателей».Отсюда возникает логичный вопрос: каким образом кандидаты намерены обеспечить хороший результат?..Позавчера Конституционный суд Украины признал неконституционными пять положений Закона «О выборах Президента Украины» в редакции от 21 августа 2009 года. Несмотря на это, по мнению Александра Черненко, в Законе остались «лазейки, которые оставляют возможность для манипуляций и сужают возможности контроля».В Законе «есть вещи, которые не нарушают Конституцию, но нарушают определенные стандарты демократических выборов», - сказал он.В числе «лазеек» глава КИУ назвал норму, разрешающую включать избирателей в список в день голосования. По его словам, таким образом в определенном смысле теряется контроль над списками: «если избирателя включили в список на одном избирательном участке, то на остальных участках об этом знать не будут».Александр Черненко признает, что формально это не противоречит Конституции, но «в украинских реалиях это станет рычагом для фальсификаций».Кроме того, в Законе не предусмотрено участие в избирательном процессе наблюдателей от общественных организаций. «Понятно, что это не компетенция Конституционного суда – их туда рекомендовать», - сказал глава КИУ.Отвечая на вопрос «Главреда», насколько сегодня граждане Украины настроены продавать свои голоса, Александр Черненко сказал, что, к сожалению, непростое финансовое положение большинства украинцев способствует пересмотру приоритетов. Он прогнозирует, что от «премий» за голос на выборах будут отказываться единицы.С другой стороны, есть и определенное социальное разочарование. Многие «подкупленные» будут искать самооправдание в мысли, что «все они одинаковые, так хоть денег заработаю».Что касается конкретных сумм, то глава КИУ порекомендовал сделать простой расчет: «все кандидаты потратят не менее миллиарда долларов, в Украине почти 38 миллионов избирателей». Поделив первое число на второе, получим среднюю стоимость голоса.Когда избиратель голосует «против всех», какова судьба его голоса? Отвечая на этот вопрос читателя «Главреда», Александр Черненко пояснил, что отметка в этой графе избирательного бюллетеня может повлиять на ход голосования только в одном случае: «если во втором туре вариант «против всех» наберет больше голосов, нежели оба кандидата».Т.е. фактически во втором туре принимают участие не два кандидата, а три: условный кандидат А, кандидат В и кандидат «против всех». Следовательно, если выигрывает кандидат «против всех», «надо проводить новые выборы», - рассказал глава КИУ.Александр Черненко добавил, что, в отличие от парламентских выборов, голоса «против всех» не распределяются между кандидатами.Несмотря на общее неудовлетворение украинцев всем политикумом, за кандидата по имени «против всех» проголосуют не более 7%. Александр Черненко прогнозирует, что фактически эта цифра будет еще ниже, поскольку «на этапе кампании люди говорят, что будут голосовать «против всех», но ближе к выборам, когда человек приходит на участок, он все-таки решает выбрать кого-то».Новых «майданов» не будет, поскольку «идея Майдана дискредитирована», прежде всего, благодаря «искусственным майданам», - уверен Александр Черненко.Глава КИУ считает, что «искусственные майданы» будут использоваться в начавшейся кампании в умеренных количествах. Но, с другой стороны, учитывая малую эффективность таких «майданов», кандидаты могут прибегнуть к «определенной остроте», - прогнозирует эксперт.«Не исключены провокации», - сказал он. А если при этом «что-то взорвется или где-то разобьют окна, начнется цепная реакция и последствия могут быть непредсказуемыми».Концерты в поддержку кандидатов Александр Черненко назвал неэффективным способом агитации. «Не понимаю, зачем платить такие деньги за концерты, куда, как правило, приходит молодежь, которая не голосует», - сказал он.Вместо такого рода рекламы глава КИУ посоветовал кандидатам больше общаться с избирателями – лично, через телевидение и другие СМИ. «Нужно не просто приехать в областной центр и выступить со сцены. Нужно как можно ближе идти к людям и отвечать на вопросы: что будет, когда я стану президентом страны?»«Это недорогая, но достаточно изнурительная технология, но проблема только в том, что ни у кого из кандидатов нет ответа на этот вопрос», - сказал Александр Черненко.Однако «зомбирование избирателей у нас получается лучше всего», - сказал глава КИУ, - через внешнюю рекламу, через рекламу на телевидении и даже через данные социологических опросов. «Технологии – это инструмент донесения идей, но когда технологии заменяют идеи, появляется опасность», - сказал эксперт. Однако в штабах кандидатов уверены, что «технологии сделают результат».