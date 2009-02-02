Чертики из табакерки

Вот и сейчас: Мельниченко дает пресс-конференцию, предварив свой прилет в Киев несколькими большими интервью не самым последним СМИ – одним словом, майор опять на слуху. И это – только начало его информационной атаки: сегодня Мельниченко предложил ключевым телеканалам пригласить его на свои «Свободы слова», чтобы он рассказал украинцам еще несколько секретов, записанных на его многочисленные диктофоны…



С какими новостями Мельниченко приехал к нам на сей раз?



Во-первых, он якобы может документально показать, как Леонид Кучма в конце 2004 года выторговывал у России гарантии своей неприкосновенности со стороны новой власти. Конечно, о том, что условием мирного разрешения ситуации-2004 стали какие-то гарантии тогдашнему президенту Украины, догадывались все, но вот «фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие процесс достижения такого соглашения, – согласитесь, новость незаурядная.



Во-вторых, по словам Мельниченко, в США еще с декабря-месяца продолжается независимая международная экспертиза оригиналов его записей. Отличие этой экспертизы от всех предыдущих – то, что ее санкционировала наша Генеральная прокуратура, а значит, ее теоретически можно будет использовать в качестве доказательства на украинских судебных процессах. Трудность, правда, состоит в том, что никто из лиц, якобы фигурирующих на записях Мельниченко – ни Леонид Кучма, ни Леонид Деркач, ни Владимир Литвин – не согласились предоставить экспертам образцы своих голосов.



В-третьих, Генпрокуратура Украины, работой которой раньше Мельниченко был не очень доволен, сейчас, по его же словам, взялась за дело. Она и к задержанию генерала Пукача в упор подошла, и разработала (вместе с самим Мельниченко) некий механизм, который не позволит в очередной раз «замять» дело Гонгадзе… – одним словом, стала локомотивом, едва ли не в одиночку тянущим это расследование.



Наконец, последняя часть нынешнего тома трудов Мельниченко целиком и полностью посвящена Владимиру Литвину и еще целой череде политиков.



Если верить майору, именно на нынешнего спикера, а не на Тимошенко или Януковича, собирается сделать ставку на предстоящих президентских выборах Кремль. При этом поддержка России прямо сейчас нужна Владимиру Михайловичу не только для того, чтобы увеличить свои шансы в грядущей избирательной гонке, но и чтобы обезопасить себя от вероятного преследования по делу Гонгадзе. Ведь если американская экспертиза докажет, что записи Мельниченко аутентичны, то дело может дойти и до уголовного преследования действующего главы ВР. А беглый майор не сомневается: Литвин – один из ключевых обвиняемых по этому делу, и в доказательство сегодня озвучивает еще одну новость: оказывается, именно ему непосредственно перед смертью звонил экс-министр внутренних дел Юрий Кравченко! Вот и получается, что если ставка Кремля сработает (а шансы на это имеются, и немалые, – предполагает Мельниченко, – ведь потенциальные конкуренты Литвина давным-давно себя дискредитировали), то ФСБ будет контролировать следующего украинского президента.



Единственный способ не допустить подобного развития событий – направить политическую волю всей правящей элиты страны на то, чтобы привлечь Литвина к ответственности на основании экспертизы пленок Мельниченко. Других доказательств вины нынешнего спикера попросту нет: даже генерал Пукач, будь он пойман, против Литвина свидетельствовать не станет, а максимум укажет на покойного шефа – Юрия Кравченко.



К кому обращен этот месседж Николая Мельниченко? Поскольку Генпрокуратура желание довести дело до конца якобы демонстрирует, к Президенту у майора тоже претензий нет… Остается только Юлия Тимошенко!



И действительно – Мельниченко утверждает, что если прецедент использования его пленок в суде будет создан, то государственный бюджет, потрепанный кризисом, можно будет пополнить десятками миллиардов гривен! Как? Очень просто – «раскуркулив» Виктора Пинчука.



«Вот, например, есть на пленках фрагмент, где Кучма дает Литвину забрать канал ІСТV и отдать его дочери Кучмы… Ведь те записи, которые сейчас проходят экспертизу, – это только начало. А дальше можно работать по каждому незаконно отобранному заводу. Возбуждение уголовного дела – экспертиза фрагмента пленки – решение суда – конфискация. Все просто», – убеждает в одном из интервью, данных перед нынешним приездом в Киев Мельниченко…



А еще, – выступает в роли заправского политолога Мельниченко, – мол, Тимошенко было бы выгодно «подвесить» Литвина, чтобы обрести абсолютный контроль над спикером: по его мнению, именно голоса парламентариев от БЮТ будут в случае чего решать, лишить ли Владимира Михайловича неприкосновенности…



Анализируя причины нынешней активности Николая Мельниченко, стоит четко уяснить для себя, что его роль в украинской политике уже давно вышла за рамки роли человека, когда-то включившего диктофон под президентским диваном. Мельниченко, не доверяющего всем институтам украинской власти по очереди, время от времени напоминающего о себе Украине обещаниями громких разоблачений и стремящегося словно deus ex machina своим появлением решать внутренние проблемы украинской политики, уже давно можно расценивать как некую политтехнологию, которую запускают в нужный момент с вполне определенной целью.



А поскольку «работает» эта технология в довольно узком диапазоне, – мало кого интересуют его суждения, не связанные с делом Гонгадзе, – то и «вычислить» очередное задание майора, как правило, несложно.



Рискнем предположить, что обещание поделиться с общественностью подробностями закрытых переговоров 2004 года или вестью о том, что Пукача вот-вот задержат, – это не то, ради чего Мельниченко прибыл в Киев на этот раз. Во-первых, в украинском информпространстве нет «зацепок» для развития майором этих тем, а во-вторых, для того, чтобы озвучить такие новости, лететь за океан не обязательно…



Путем исключения можно прийти к выводу, что главной целью Мельниченко на этот раз является спикер украинского парламента. Точнее, его политические позиции.



Конечно, предполагать, что Юлия Тимошенко, прочитав интервью Мельниченко, с энтузиазмом последует его советам и бросится наполнять бюджет за счет повторной приватизации тех же предприятий Виктора Пинчука, попутно «сдав» Литвина, по меньшей мере наивно.



Понимает это и сам Литвин, поэтому и делать никаких резких движений, направленных на отдаление от премьера не будет. Но на это вряд ли рассчитывали и сами инициаторы приезда Мельниченко в Украину.



Их задумка – всего лишь начать большую игру за Литвина, которая только будет набирать обороты в меру приближения президентской кампании. Сейчас Владимир Михайлович заметно сблизился с Юлией Владимировной – ходят даже слухи о том, что премьер может отказаться баллотироваться в президенты, при этом агитируя по всем городам и весям за нынешнего спикера – взамен ей якобы гарантируют безбедное пребывание в кресле главы правительства до 2012 года.



Новая же серия обвинений Мельниченко – признак наметившегося конца этой пока несостоявшейся идиллии. Конечно, в то, что развитие дела Гонгадзе может принять совсем уж нежелательный для Литвина оборот, – вплоть до лишения его неприкосновенности, – не верит никто: ведь в таком случае он потянет за собой на дно добрую половину нынешнего высшего эшелона украинского политикума.



Однако проблем Владимиру Михайловичу такая активизация Николая Мельниченко может принести предостаточно. Прежде всего, она может изрядно подпортить его имидж внутри страны и, что немаловажно, за рубежом (и недавняя резолюция ПАСЕ «Расследования преступлений, якобы совершенных высокопоставленными должностными лицами во время правления Леонида Кучмы» – лишнее тому подтверждение). Кроме того, если эта тема станет «долгоиграющей», то она вполне может стать одним из ключевых мотивов грядущей президентской кампании, а значит, существенно занизить шансы Литвина на приемлемый результат.



Избавиться от таких проблем Литвину на самом деле довольно просто. Не секрет, что прокуратура нынче довольно чутка к пожеланиям Банковой. А значит, адрес, куда следует идти «мириться», понятен.



Условия мира – предмет для обсуждения. Выход «литвиновцев» из коалиции, их неголосование за ключевые правительственные законопроекты, участие в следующей попытке свержения Тимошенко, активное участие во введении в стране чрезвычайного положения – словом, выбирать есть из чего…



Казалось бы, все просто. И тактика атакующих Литвина понятна: ведь заявления Мельниченко – не первый признак того, что спикера хотят посадить на короткий поводок. Но только задумываются ли инициаторы этих атак, что эта тактика постоянного давления со всех сторон может дать результат, полностью противоположный ожидаемому, и Литвин еще больше сблизится с Тимошенко, в результате создав огромнейшие проблемы своим нынешним оппонентам?



Если ради этого придется отказаться от баллотирования на ближайших президентских выборах – не страшно. Для Литвина эта кампания – не последняя, в которой он может поучаствовать в качестве реального претендента на победу. В отличие от его оппонентов…