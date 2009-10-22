«Свободный» кандидат

Точно к назначенному времени в окружении коллег по партии, без охраны, пафоса и «красных дорожек» будущий выдвиженец зашел в скромный актовый зал «Киевпроекта», украшенный символикой «Свободы». На традиционное приветствие «Слава Украине!» зал хором разразился «Героям Слава!».Будущий выдвиженец скромно занял место на сцене в президиуме и без слез и роликов «о себе любимом», сидя, по-домашнему, разве что не в тапочках, рассказал партийцам последние новости. В частности, о том, что Богдан Бенюк – побратим «Свободы» – находится в США, где, помимо творчества, агитирует за партию. Он также поведал, что, по имеющимся у него данным, 30 мая, вместе с местными, скорее всего, состоятся и внеочередные парламентские выборы. Тягнибок отметил, что об этом говорит также анализ нынешней ситуации. Однако ни источники этих спорных данных, ни логику анализа претендент на президентский пост так и не раскрыл.После краткой политинформации и формирования руководящих органов съезда место за трибуной занял отнюдь не Тягнибок, что было бы логично, а Александр Сыч его заместитель. Ему вместе с еще тремя «друзьями» выпало почетное право выдвинуть лидера кандидатом в президенты.К реализации этого права он приступил незамедлительно. По словам Сыча, фатальной ошибкой националистов была поддержка чужих кандидатов в ходе прошлых избирательных кампаний – коммунистов Кравчука и Кучмы, «кагэбиста» Марчука и «либерала» Ющенко. Но это – пройденный этап. Отныне и в дальнейшем «Свобода» будет выдвигать кандидатов только из своих рядов и участвовать во всех выборах, пообещал Сыч.В конце выступления он, как и ожидалось, предложил выдвинуть от ВО «Свобода» кандидатом в президенты Тягнибока. Наградой оратору послужили бурные аплодисменты присутствующих.Лейтмотив других выступлений – «все остальные кандидаты одинаковые», продажные и ничего не делают для Украины. Зампредседателя партии Андрей Мохник для пущей убедительности процитировал Стуса: «Кубло бандитів, «кегебістів», злодіїв і гвалтівників у стольному засіли місці, як партія більшовиків». Это – не про большевиков, это – про нынешнюю власть, растолковал зампред «Свободы» пророческие слова поэта.Перечисление достоинств Тягнибока и критика его конкурентов заняли 40 минут. Дальше быстрое голосование – и Тягнибок стал официальным кандидатом в президенты от ВО «Свобода». «За» – 472 делегата, «против» и «воздержавшихся» - нет. «Пусть попробуют сказать против», – послышался шепот в зале.Тягнибок занял место за трибуной, зал встал. Делегаты смотрели на своего лидера с гордостью и торжественным ожиданием. Однако лидер торжественное ожидание не оправдал. Начало его выступления оказалось неудачным: длительный экскурс в историю создания «Свободы», перечисление всех успехов, даже малозначительных, как то уличные акции, заняло около 20 минут. Кто-то зевал, другие изучали содержимое своих мобильных телефонов. Быстрый темп, взятый на старте, был потерян.Покончив с историей, оратор наконец перешел к планам на будущее. Первый вопрос новоявленный кандидат задал себе сам - о шансах на победу – и сам же себе строго отрезал: «Националисты шансов не спрашивают. Скажите, а где бы мы были сегодня, ясли бы наши предшественники руководствовались не великой целью, а навязанными кем-то «шансами»? Если бы УПА спрашивала, есть ли шансы на победу в войне против стольких врагов? Имели бы мы теперь независимость? Говорили бы вообще о выборах президента и о том, какие у кого шансы?».Похоже, окрыленный пока единственной значимой победой на выборах в Тернопольский облсовет, Тягнибок замахнулся на коренное очищение государственной власти путем люстрации.Экономический блок программы оказался самым коротким и наименее детализированным. Заявления типа «карбамид в обмен на сжиженный газ», снижение энергетической зависимости, государственный контроль над промышленностью и банками, возвращение «заробитчан» в Украину – не давали полного представления о том, чем будет жить страна в 2010 году.Тем временем выдвиженец перешел к своей любимой теме – гуманитарной. В планах «Свободы» после победы на выборах значатся: признание деятельности ОУН-УПА национально-освободительной борьбой украинской нации, присвоение лидеру ОУН Степану Бандере звания Героя Украины (посмертно), ликвидация имперских символов, экзамен по украинскому языку для госчиновников и провозглашение 14 октября государственным праздником – Днем украинского войска. Далеко идущие планы делегаты больше 10 раз прерывали аплодисментами.Не остался Тягнибок в стороне и от избитой темы переписывания Конституции. Предложение сделать президента главой правительства, расширение полномочий у президента, сужение – у парламента и сокращение его до 300 человек – вот далеко не полный перечень предлагаемых новаций. Предложение ликвидировать автономию в Крыму было встречено овациями зала.Поскольку программа кандидата уже «потянула» на «кругленькую сумму», пришел черед объяснить, где ее взять. Один из главных источников, конечно же, - ¬ Россия, которая обязана извиниться и выплатить компенсацию, вернуть 83 млрд. советских рублей со счетов «Сбербанка», отдать часть алмазного и валютного фонда и так далее. Однако больше всего делегаты прониклись предложением присвоить Кубани, Холмщине, Лемкивщине и еще ряду территорий статуса депортированных, а гражданам предоставить соответствующие гарантии. Бурные аплодисменты, переходящие в овацию.Не обошел вниманием кандидат и необходимость принятия нового Закона о гражданстве. Претендовать на украинский паспорт смогли бы те, кто родился в Украине, а также этнические украинцы, готовые приехать на постоянное жительство в Украину. Снова аплодисменты.В перерыве Тягнибок охотно пообщался с прессой и устроил фотосессию для всех желающих. Попутно рассказал о финансировании своей кампании. Всего, по его словам, собрано 6 млн. грн. – от мелких и средних предпринимателей, граждан. Списки пожертвователей регулярно публикуются в партийной прессе, заявил он.После общения с прессой Тягнибок еще некоторое время слонялся по коридорам института и общался со всеми желающими. Тогда же корреспондент «Главреда» стал невольным свидетелем его разговора с партийцами, из которого явственно следовало, что «свободовцы» не прочь похулиганить в преддверие выборов.Дело в том, что Тягнибок, несмотря на предписание Закона о выборах, до сих пор не снял свою наружную рекламу с улиц городов, хотя на нынешнем этапе кампании размещение «наружки» де-юре запрещено. На слова однопартийца о том, что «могут быть проблемы с ЦИК», Тягнибок сделал радостный жест, мол, скандал – это то, что нужно! Пока Тягнибок не зарегистрировался в ЦИК (а он будет этот момент оттягивать), никто не может запретить ему популяризировать бренд партии и свой «портрет» на билбордах, пояснила «Главреду» соратница лидера «Свободы», которая не пожелала назвать своего имени. В крайнем случае, все можно списать на медиа-баинговые компании, которые намеренно не сняли щиты Тягнибока, чтобы его «подставить».После перерыва участники съезда сосредоточились на малоинтересных, «технических» вопросах участия в кампании, как то подготовка членов избирательных комиссий. Поскольку ряд вопросов организации и ведения кампании оставались невыясненными, «Главред» обратился за уточнениями непосредственно к виновнику торжества. Тягнибок с охотой согласился пообщаться на тему выборов.– В этом нет необходимости, поскольку в партии создано отделение по связям с общественностью, есть отдел пропаганды и агитации. У нас все свое.– У нас уже все разработано. Я вас могу познакомить с нашими ребятами – Левко Мартынюк, заместитель председателя партии, полностью координирует эту работу. Мы никогда не пользовались услугами политтехнологов, имеем свои воспитанные кадры. Эти люди с первых дней в нашей организации, они – профессионалы, одни из наиболее квалифицированных политтехнологов в Украине, хотя их нигде и не показывают. Управление пропаганды и агитации – одно из центральных в аппарате партии.– Сегодня мы одобрили решение-обращение к националистическим организациям о поддержке националистического кандидата, так как при наличии кандидата-националиста они почему-то начинают поддерживать кандидата-либерала, социал-демократа или еще кого-то. В центральном аппарате создан отдел по работе и координации деятельности с общественными организациями. В настоящее время около 30 общественных организаций готовы помогать нам в избирательной кампании, что для нас очень существенно.– Финансовые вопросы у нас концентрируются на экономическом совете, в партии создана такая структура. Заместитель Василий Павлюк координирует ее работу.– Я надеюсь, что мы дособираем средства. Это – процесс. Это – на старт. Честно говоря, мы надеялись больше получить. Мы предлагаем перечислять деньги через сайт. В каждом номере газеты мы даем список людей, которые нам помогают.– Тут есть несколько моментов. Это определенная проблема наших отношений с рекламодателями. Мы подумали: а пусть бы меня сняли с регистрации, пусть суд примет решение о снятии с регистрации кандидата в президенты Олега Тягнибока. Если снимают меня, значит, должны снять и всех остальных – Тимошенко, Ющенко, Януковича, Яценюка. Я думаю, что это было бы очень неплохо, а «Свобода» найдет другую кандидатуру, которую можно будет выдвинуть на пост президента. Но если за мной после этого судебного прецедента все остальные утопятся, нация будет счастлива.– Если эти кандидаты согласятся реализовывать постулаты защиты украинцев. Пусть заявят об этом публично.– В Украине проживают 136 национальностей, и мы с уважением относимся к каждой из них. Мы не воюем против них, мы защищаем своих. Кстати, только в нашей программе предусмотрено принятие закона о пропорциональном представительстве во власти украинцев и представителей других национальностей. Кто еще из кандидатов защищает так права нацменьшинств, как мы? Если мы будем иметь возможность принять на референдуме такой закон, то каждое национальное меньшинство, которое есть в Украине, будет иметь право делегировать своих представителей в законодательные и исполнительные органы. Я часто общаюсь с представителями нацменьшинств в Украине, и большинство из них уверены, что именно националисты могут обеспечить их права. Мы концентрируем свое внимание на обеспечении прав национального большинства – украинцев, но не в ущерб остальным.