«Свободный» кандидат

В четверг, 22 октября, в президентскую гонку включилось Всеукраинское объединение «Свобода».
ХХІ съезд выдвинул кандидатом в президенты Олега Тягнибока. В отличие от помпезных съездов Литвина и Симоненко, Тягнибок имеет все шансы запомниться своей демократичностью, готовностью «вывернуть» карманы перед журналистами и отсутствием «понтов».
Точно к назначенному времени в окружении коллег по партии, без охраны, пафоса и «красных дорожек» будущий выдвиженец зашел в скромный актовый зал «Киевпроекта», украшенный символикой «Свободы». На традиционное приветствие «Слава Украине!» зал хором разразился «Героям Слава!».
Будущий выдвиженец скромно занял место на сцене в президиуме и без слез и роликов «о себе любимом», сидя, по-домашнему, разве что не в тапочках, рассказал партийцам последние новости. В частности, о том, что Богдан Бенюк – побратим «Свободы» – находится в США, где, помимо творчества, агитирует за партию. Он также поведал, что, по имеющимся у него данным, 30 мая, вместе с местными, скорее всего, состоятся и внеочередные парламентские выборы. Тягнибок отметил, что об этом говорит также анализ нынешней ситуации. Однако ни источники этих спорных данных, ни логику анализа претендент на президентский пост так и не раскрыл.
После краткой политинформации и формирования руководящих органов съезда место за трибуной занял отнюдь не Тягнибок, что было бы логично, а Александр Сыч его заместитель. Ему вместе с еще тремя «друзьями» выпало почетное право выдвинуть лидера кандидатом в президенты.
К реализации этого права он приступил незамедлительно. По словам Сыча, фатальной ошибкой националистов была поддержка чужих кандидатов в ходе прошлых избирательных кампаний – коммунистов Кравчука и Кучмы, «кагэбиста» Марчука и «либерала» Ющенко. Но это – пройденный этап. Отныне и в дальнейшем «Свобода» будет выдвигать кандидатов только из своих рядов и участвовать во всех выборах, пообещал Сыч.
В конце выступления он, как и ожидалось, предложил выдвинуть от ВО «Свобода» кандидатом в президенты Тягнибока. Наградой оратору послужили бурные аплодисменты присутствующих.
Лейтмотив других выступлений – «все остальные кандидаты одинаковые», продажные и ничего не делают для Украины. Зампредседателя партии Андрей Мохник для пущей убедительности процитировал Стуса: «Кубло бандитів, «кегебістів», злодіїв і гвалтівників у стольному засіли місці, як партія більшовиків». Это – не про большевиков, это – про нынешнюю власть, растолковал зампред «Свободы» пророческие слова поэта.
Перечисление достоинств Тягнибока и критика его конкурентов заняли 40 минут. Дальше быстрое голосование – и Тягнибок стал официальным кандидатом в президенты от ВО «Свобода». «За» – 472 делегата, «против» и «воздержавшихся» - нет. «Пусть попробуют сказать против», – послышался шепот в зале.
Тягнибок занял место за трибуной, зал встал. Делегаты смотрели на своего лидера с гордостью и торжественным ожиданием. Однако лидер торжественное ожидание не оправдал. Начало его выступления оказалось неудачным: длительный экскурс в историю создания «Свободы», перечисление всех успехов, даже малозначительных, как то уличные акции, заняло около 20 минут. Кто-то зевал, другие изучали содержимое своих мобильных телефонов. Быстрый темп, взятый на старте, был потерян.
Покончив с историей, оратор наконец перешел к планам на будущее. Первый вопрос новоявленный кандидат задал себе сам - о шансах на победу – и сам же себе строго отрезал: «Националисты шансов не спрашивают. Скажите, а где бы мы были сегодня, ясли бы наши предшественники руководствовались не великой целью, а навязанными кем-то «шансами»? Если бы УПА спрашивала, есть ли шансы на победу в войне против стольких врагов? Имели бы мы теперь независимость? Говорили бы вообще о выборах президента и о том, какие у кого шансы?».
Похоже, окрыленный пока единственной значимой победой на выборах в Тернопольский облсовет, Тягнибок замахнулся на коренное очищение государственной власти путем люстрации.
Экономический блок программы оказался самым коротким и наименее детализированным. Заявления типа «карбамид в обмен на сжиженный газ», снижение энергетической зависимости, государственный контроль над промышленностью и банками, возвращение «заробитчан» в Украину – не давали полного представления о том, чем будет жить страна в 2010 году.
Тем временем выдвиженец перешел к своей любимой теме – гуманитарной. В планах «Свободы» после победы на выборах значатся: признание деятельности ОУН-УПА национально-освободительной борьбой украинской нации, присвоение лидеру ОУН Степану Бандере звания Героя Украины (посмертно), ликвидация имперских символов, экзамен по украинскому языку для госчиновников и провозглашение 14 октября государственным праздником – Днем украинского войска. Далеко идущие планы делегаты больше 10 раз прерывали аплодисментами.
Не остался Тягнибок в стороне и от избитой темы переписывания Конституции. Предложение сделать президента главой правительства, расширение полномочий у президента, сужение – у парламента и сокращение его до 300 человек – вот далеко не полный перечень предлагаемых новаций. Предложение ликвидировать автономию в Крыму было встречено овациями зала.
Поскольку программа кандидата уже «потянула» на «кругленькую сумму», пришел черед объяснить, где ее взять. Один из главных источников, конечно же, - ¬ Россия, которая обязана извиниться и выплатить компенсацию, вернуть 83 млрд. советских рублей со счетов «Сбербанка», отдать часть алмазного и валютного фонда и так далее. Однако больше всего делегаты прониклись предложением присвоить Кубани, Холмщине, Лемкивщине и еще ряду территорий статуса депортированных, а гражданам предоставить соответствующие гарантии. Бурные аплодисменты, переходящие в овацию.
Не обошел вниманием кандидат и необходимость принятия нового Закона о гражданстве. Претендовать на украинский паспорт смогли бы те, кто родился в Украине, а также этнические украинцы, готовые приехать на постоянное жительство в Украину. Снова аплодисменты.
В перерыве Тягнибок охотно пообщался с прессой и устроил фотосессию для всех желающих. Попутно рассказал о финансировании своей кампании. Всего, по его словам, собрано 6 млн. грн. – от мелких и средних предпринимателей, граждан. Списки пожертвователей регулярно публикуются в партийной прессе, заявил он.
После общения с прессой Тягнибок еще некоторое время слонялся по коридорам института и общался со всеми желающими. Тогда же корреспондент «Главреда» стал невольным свидетелем его разговора с партийцами, из которого явственно следовало, что «свободовцы» не прочь похулиганить в преддверие выборов.
Дело в том, что Тягнибок, несмотря на предписание Закона о выборах, до сих пор не снял свою наружную рекламу с улиц городов, хотя на нынешнем этапе кампании размещение «наружки» де-юре запрещено. На слова однопартийца о том, что «могут быть проблемы с ЦИК», Тягнибок сделал радостный жест, мол, скандал – это то, что нужно! Пока Тягнибок не зарегистрировался в ЦИК (а он будет этот момент оттягивать), никто не может запретить ему популяризировать бренд партии и свой «портрет» на билбордах, пояснила «Главреду» соратница лидера «Свободы», которая не пожелала назвать своего имени. В крайнем случае, все можно списать на медиа-баинговые компании, которые намеренно не сняли щиты Тягнибока, чтобы его «подставить».
После перерыва участники съезда сосредоточились на малоинтересных, «технических» вопросах участия в кампании, как то подготовка членов избирательных комиссий. Поскольку ряд вопросов организации и ведения кампании оставались невыясненными, «Главред» обратился за уточнениями непосредственно к виновнику торжества. Тягнибок с охотой согласился пообщаться на тему выборов.
– Олег Ярославович, вы будете привлекать для участия в кампании политтехнологов? Украинских или отечественных?
– В этом нет необходимости, поскольку в партии создано отделение по связям с общественностью, есть отдел пропаганды и агитации. У нас все свое.
– То есть вы не собираетесь что-то менять в своей наружной рекламе, чем-то удивлять?
– У нас уже все разработано. Я вас могу познакомить с нашими ребятами – Левко Мартынюк, заместитель председателя партии, полностью координирует эту работу. Мы никогда не пользовались услугами политтехнологов, имеем свои воспитанные кадры. Эти люди с первых дней в нашей организации, они – профессионалы, одни из наиболее квалифицированных политтехнологов в Украине, хотя их нигде и не показывают. Управление пропаганды и агитации – одно из центральных в аппарате партии.
– Вы вели переговоры с другими партиями, чтобы они поддержали вашу кандидатуру на выборах?
– Сегодня мы одобрили решение-обращение к националистическим организациям о поддержке националистического кандидата, так как при наличии кандидата-националиста они почему-то начинают поддерживать кандидата-либерала, социал-демократа или еще кого-то. В центральном аппарате создан отдел по работе и координации деятельности с общественными организациями. В настоящее время около 30 общественных организаций готовы помогать нам в избирательной кампании, что для нас очень существенно.
– Помогать материально?
– Финансовые вопросы у нас концентрируются на экономическом совете, в партии создана такая структура. Заместитель Василий Павлюк координирует ее работу.
– Вы заявили, что для участия в выборах партия собрала 6 млн. грн. Это очень мало…
– Я надеюсь, что мы дособираем средства. Это – процесс. Это – на старт. Честно говоря, мы надеялись больше получить. Мы предлагаем перечислять деньги через сайт. В каждом номере газеты мы даем список людей, которые нам помогают.
– Не боитесь проблем с ЦИК: ваши билборды висят на улицах, несмотря на то, что агитация запрещена?
– Тут есть несколько моментов. Это определенная проблема наших отношений с рекламодателями. Мы подумали: а пусть бы меня сняли с регистрации, пусть суд примет решение о снятии с регистрации кандидата в президенты Олега Тягнибока. Если снимают меня, значит, должны снять и всех остальных – Тимошенко, Ющенко, Януковича, Яценюка. Я думаю, что это было бы очень неплохо, а «Свобода» найдет другую кандидатуру, которую можно будет выдвинуть на пост президента. Но если за мной после этого судебного прецедента все остальные утопятся, нация будет счастлива.
– Назовите условия, при которых вы готовы поддержать во втором туре Тимошенко или Яценюка, если он туда попадет?
– Если эти кандидаты согласятся реализовывать постулаты защиты украинцев. Пусть заявят об этом публично.
– Вы говорите о защите украинцев, а что ждать другим национальностям, если вы станете президентом?
– В Украине проживают 136 национальностей, и мы с уважением относимся к каждой из них. Мы не воюем против них, мы защищаем своих. Кстати, только в нашей программе предусмотрено принятие закона о пропорциональном представительстве во власти украинцев и представителей других национальностей. Кто еще из кандидатов защищает так права нацменьшинств, как мы? Если мы будем иметь возможность принять на референдуме такой закон, то каждое национальное меньшинство, которое есть в Украине, будет иметь право делегировать своих представителей в законодательные и исполнительные органы. Я часто общаюсь с представителями нацменьшинств в Украине, и большинство из них уверены, что именно националисты могут обеспечить их права. Мы концентрируем свое внимание на обеспечении прав национального большинства – украинцев, но не в ущерб остальным.