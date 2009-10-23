«Нафтогаз Украины». Скандал позади, скандал впереди

«Нафтогаз Украины» кое-как вышел из «дефолтного состояния». Однако, может быть втянут в новый международный скандал.
Официальные структуры НАКа сообщили, что собственники около 92% его еврооблигаций (ценных бумаг на 500 миллионов долларов, выпущенных еще в 2004 году, внешних заимствований, денег, которые «Нафтогаз» тогда же и потратил на собственные цели) согласились с предложенными руководством украинской госкомпании условиями: заплатить долги в 2014 году, увеличив купон (процент дохода по бумагам) с 8,125% до 9,5%.
Конец истории – не более чем начало следующей. Но вначале подытожим этот скандал с далеко идущими последствиями для международной репутации Украины.
Итак, все началось с пресс-конференции премьер-министра Ю. Тимошенко 10 июля 2009 года, которая заявила: «Следующий транш МВФ составляет 3,3 млрд. долларов. Из этих денег абсолютно точно 1,9 млрд. долл. будет направлен на погашение очередных, наступающих по графику внешних долгов Украины, что полностью убирает все риски относительно расчетов по внешним долгам». Такими долгами и были еврооблигации «Нафтогаза Украины» – эти самые 500 миллионов долларов.
Получив заверения лично от руководителя правительства, западные инвесторы – держатели ценных бумаг «Нафтогаза», должны были чувствовать себя спокойно. До 22 июля 2009 года; Кабмин в этот день опубликовал постановление № 764, которым поручил Минфину и «Нафтогазу» принять меры по реструктуризации своих обязательств.
Исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский при этом заявил, что Закон Украины о госбюджете определяет "возможность, в принципе, пересмотра условий сотрудничества с кредиторами, которые имели отношение с "Нафтогазом" по состоянию на 1 января текущего года" Слова Уманского многие эксперты расценили как тонкий намек на то, что «Нафтогаз» будет пытаться вовремя не заплатить. Более того, в определенный момент даже появились официальные заявления, что «Нафтогаз» не заплатит даже деньги по купону, к счастью не подтвердившиеся.
Следующий сигнал, от которого инвесторы «Нафтогаза» «пришли в восторг» - заявление и.о. министра финансов Уманского от 21 сентября: «ответственность за переговоры и за оглашение условий реструктуризации несет сам «Нафтогаз», поскольку долговые обязательства, которые реструктуризуются, принадлежат «Нафтогазу», а не государству Украина».
Потом ведущие инвестиционные банки и специализированные СМИ Украины получили информацию, что уполномоченным консультантом по проведению переговоров с держателями еврооблигаций «Нафтогаза» планируется зарегистрированная несколькими месяцами ранее на Кипре оффшорная компания "Squire Capital Ltd". Компания, никому не известная; неизвестны и ее учредители; обнаруживались лишь «подставные» кипрские директора и акционеры. Проще говоря, у держателей бумаг «Нафтогаза» появились все основания чувствовать опасность «кидка».
Выбор компании-консультанта для переговоров стал первым признаком такого потенциального «кидка». Для сравнения: другие украинские компании, пошедшие на реструктуризацию своих еврооблигаций, выбирали своими консультантами компании известные. «XXI Век» - "Ренессанс Капитал" (Киев), «Альфа-Банк Украина» – HSBC (Великобритания) и UBS (Швейцария). Эти же компании сделали свои предложения по реструктуризации как минимум за несколько месяцев до даты погашения. «Нафтогаз» сформулировал свою позицию 24 сентября 2009 года, т.е. за ШЕСТЬ дней до погашения еврооблигаций.
В сухом остатке: в условиях кризиса все страны и компании мира находятся в состоянии жесткой конкуренции за привлечение средств инвесторов. Украина в этой гонке будет гарантированно в конце списка. Как говорится в немецкой пословице в переводе на русский: «собаки кусают последнего».
Мировые финансовые рынки никогда и ничего не забывают. Никто не ожидал и все запомнили ложь от политика уровня премьера. В отличии от украинских избирателей – у рынков длинная память. Все зарубежные (институциональные и частные) обязательно припомнят «Нафтогазу» или любой другой государственной украинской компании нецивилизованное в прямом смысле этого слова поведение по отношению к держателям еврооблигаций.
Если они в будущем и дадут «Нафтогазу» денег взаймы то под процент, который будет включать в себя повышенную премию за риск и под «железное» обеспечение.
Таким «железным обеспечением» не может быть украинская ГТС, ее закрепление в госсобственности, как известно, закреплено отдельным законом. Но впереди – еще один скандал.
Кроме переноса сроков оплаты и незначительного увеличения купона новым бумагам дали какую-то государственную гарантию. Это что такое? Юридически подобную гарантию может давать только полноценный министр финансов, отнюдь не и.о министра финансов Игорь Уманский. Статья 17 Бюджетного кодекса Украины четко регламентирует «гарантии относительно выполнения долговых обязательств. «Кабинет Министров в лице министра финансов Украины, Совет министров Автономной Республики Крым в лице министра финансов Автономной Республики Крым и городские советы в лице руководителей их исполнительных органов могут предоставлять гарантии относительно выполнения долговых обязательств субъектами исключительно в пределах полномочий, установленных в соответствии с законом о Государственном бюджете Украины или решением о местном бюджете.»
Возможность международного скандала очень высока. Например, осознав, что т.н. «государственные гарантии» - «фикция», кредиторы вполне логично могут прийти к выводу: когда придет время платить, им скажут: ввиду того, что «гарантии» подписывал не «полноценный» министр финансов, а «и.о.», их нет. Все претензии к Тимошенко, Диденко и Уманскому. А где они будут в 2014 году, один Бог знает.
«Нафтогаз» должен молиться, чтобы кредиторы, которые согласились на реструктуризацию его бумаг, просто не поняли, что им всучили, используя терминологию Игоря Коломойского, «тухлую собственность». Иначе им ничего не мешает назвать полученные «госгарантии» тем, с чем они могут работать в судах у себя на родине, вплоть до Международного арбитража в Стокгольме – некими документами, в которых просматриваются признаки мошенничества. Поживем – увидим.
Конец истории – не более чем начало следующей. Но вначале подытожим этот скандал с далеко идущими последствиями для международной репутации Украины.
Итак, все началось с пресс-конференции премьер-министра Ю. Тимошенко 10 июля 2009 года, которая заявила: «Следующий транш МВФ составляет 3,3 млрд. долларов. Из этих денег абсолютно точно 1,9 млрд. долл. будет направлен на погашение очередных, наступающих по графику внешних долгов Украины, что полностью убирает все риски относительно расчетов по внешним долгам». Такими долгами и были еврооблигации «Нафтогаза Украины» – эти самые 500 миллионов долларов.
Получив заверения лично от руководителя правительства, западные инвесторы – держатели ценных бумаг «Нафтогаза», должны были чувствовать себя спокойно. До 22 июля 2009 года; Кабмин в этот день опубликовал постановление № 764, которым поручил Минфину и «Нафтогазу» принять меры по реструктуризации своих обязательств.
Исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский при этом заявил, что Закон Украины о госбюджете определяет "возможность, в принципе, пересмотра условий сотрудничества с кредиторами, которые имели отношение с "Нафтогазом" по состоянию на 1 января текущего года" Слова Уманского многие эксперты расценили как тонкий намек на то, что «Нафтогаз» будет пытаться вовремя не заплатить. Более того, в определенный момент даже появились официальные заявления, что «Нафтогаз» не заплатит даже деньги по купону, к счастью не подтвердившиеся.
Следующий сигнал, от которого инвесторы «Нафтогаза» «пришли в восторг» - заявление и.о. министра финансов Уманского от 21 сентября: «ответственность за переговоры и за оглашение условий реструктуризации несет сам «Нафтогаз», поскольку долговые обязательства, которые реструктуризуются, принадлежат «Нафтогазу», а не государству Украина».
Потом ведущие инвестиционные банки и специализированные СМИ Украины получили информацию, что уполномоченным консультантом по проведению переговоров с держателями еврооблигаций «Нафтогаза» планируется зарегистрированная несколькими месяцами ранее на Кипре оффшорная компания "Squire Capital Ltd". Компания, никому не известная; неизвестны и ее учредители; обнаруживались лишь «подставные» кипрские директора и акционеры. Проще говоря, у держателей бумаг «Нафтогаза» появились все основания чувствовать опасность «кидка».
Выбор компании-консультанта для переговоров стал первым признаком такого потенциального «кидка». Для сравнения: другие украинские компании, пошедшие на реструктуризацию своих еврооблигаций, выбирали своими консультантами компании известные. «XXI Век» - "Ренессанс Капитал" (Киев), «Альфа-Банк Украина» – HSBC (Великобритания) и UBS (Швейцария). Эти же компании сделали свои предложения по реструктуризации как минимум за несколько месяцев до даты погашения. «Нафтогаз» сформулировал свою позицию 24 сентября 2009 года, т.е. за ШЕСТЬ дней до погашения еврооблигаций.
В сухом остатке: в условиях кризиса все страны и компании мира находятся в состоянии жесткой конкуренции за привлечение средств инвесторов. Украина в этой гонке будет гарантированно в конце списка. Как говорится в немецкой пословице в переводе на русский: «собаки кусают последнего».
Мировые финансовые рынки никогда и ничего не забывают. Никто не ожидал и все запомнили ложь от политика уровня премьера. В отличии от украинских избирателей – у рынков длинная память. Все зарубежные (институциональные и частные) обязательно припомнят «Нафтогазу» или любой другой государственной украинской компании нецивилизованное в прямом смысле этого слова поведение по отношению к держателям еврооблигаций.
Если они в будущем и дадут «Нафтогазу» денег взаймы то под процент, который будет включать в себя повышенную премию за риск и под «железное» обеспечение.
Таким «железным обеспечением» не может быть украинская ГТС, ее закрепление в госсобственности, как известно, закреплено отдельным законом. Но впереди – еще один скандал.
Кроме переноса сроков оплаты и незначительного увеличения купона новым бумагам дали какую-то государственную гарантию. Это что такое? Юридически подобную гарантию может давать только полноценный министр финансов, отнюдь не и.о министра финансов Игорь Уманский. Статья 17 Бюджетного кодекса Украины четко регламентирует «гарантии относительно выполнения долговых обязательств. «Кабинет Министров в лице министра финансов Украины, Совет министров Автономной Республики Крым в лице министра финансов Автономной Республики Крым и городские советы в лице руководителей их исполнительных органов могут предоставлять гарантии относительно выполнения долговых обязательств субъектами исключительно в пределах полномочий, установленных в соответствии с законом о Государственном бюджете Украины или решением о местном бюджете.»
Возможность международного скандала очень высока. Например, осознав, что т.н. «государственные гарантии» - «фикция», кредиторы вполне логично могут прийти к выводу: когда придет время платить, им скажут: ввиду того, что «гарантии» подписывал не «полноценный» министр финансов, а «и.о.», их нет. Все претензии к Тимошенко, Диденко и Уманскому. А где они будут в 2014 году, один Бог знает.
«Нафтогаз» должен молиться, чтобы кредиторы, которые согласились на реструктуризацию его бумаг, просто не поняли, что им всучили, используя терминологию Игоря Коломойского, «тухлую собственность». Иначе им ничего не мешает назвать полученные «госгарантии» тем, с чем они могут работать в судах у себя на родине, вплоть до Международного арбитража в Стокгольме – некими документами, в которых просматриваются признаки мошенничества. Поживем – увидим.