Тимошенко выдвинули в президенты

23 октября 2009, 11:34

Юлия Тимошенко продолжает «обработку» целевых групп электората в рамках своей избирательной кампании.

Обещания «молочных рек и кисельных берегов», данные на массовых пафосных собраниях-шоу с ее участием, уже успели получить головы сельских и поселковых советов и учителя. Теперь дошел черед и до гражданских активистов на местах – лидеров разнообразных общественных организаций сегодня объединили во «Всеукраинское народное собрание», первым решением которого была поддержка выдвижения кандидатуры Тимошенко на пост главы государства.

Принцип отбора гражданских активистов на мероприятие, проходившее в Международном центре культуры и искусств (бывший Октябрьский дворец), так и остался до конца неясным. Пообщавшись с несколькими десятками делегатов, «Главред» пришел к выводу, что многие из них приехали на «Собрание» по банальному указанию «сверху», иногда даже не имея точного представления о формате самого мероприятия. «Нам позвонили оттуда»,- лидер ячейки одной из женских организаций выразительно показала пальцем вверх, - «и сказали: тогда-то приезжайте туда-то. Если бы мы знали, что тут такое поклонение Юле будет, ни я, ни девочки из ячейки ни за что бы не приехали». Стоящие рядом «девочки» одобрительно закивали. Большинству других опрошенных делегатов либо звонили «из центра» или «от начальства», либо их организованно привлекали по партийной линии «Батькивщины».

«Поклонение Юле» действительно красной нитью прошло через все мероприятие. Пока в Октябрьский, задержавшись на полчаса, не приехала сама Тимошенко, публику «разогревали» представители самых разных общественных организаций и объединений. Выступавшие наперебой уверяли присутствующую в зале аудиторию (по данным организаторов, около двух тысяч человек) в неизбежности победы Тимошенко на президентских выборах и том неописуемом словами благе, которое она принесла и еще принесет стране (после своей победы). «Кто единственный обладает качествами, необходимыми сейчас стране?» - грозно спросил со сцены делегат из Одессы. «Тимошенко!»- предсказуемо грянула аудитория. «Только с президентом Юлией Тимошенко возможен продуктивный диалог между общественностью и властью! Только тогда они смогут пожать друг другу руки!» - делегатка из Киева показала на висевший на заднем плане логотип «Собрания» - стилизованное под «бютовское сердечко» изображение двух рук. «Тимошенко покончит с властью олигархов, которые сейчас оккупировали страну!» - вещал со сцены очередной выступающий. Зал чуть не захлебнулся в восторге. О том, что Тимошенко сама в значительной мере опирается на спонсоров-олигархов, присутствующие благополучно забыли.

Отдельные выступающие, похоже, запамятовали, что до самих выборов еще далеко и стали говорить о президентстве Тимошенко как о свершившемся факте: фразу «Президент Украины Юлия Тимошенко» они повторяли многократно.

А лидер партии «Отчизна» Вилен Мартиросян назвал Тимошенко мужчиной. «В Украинэ савсэм нэ асталась мужчин, адын есть мужчин, и тот – женщин!» - с характерным акцентом сказал выступавший. Зал дружно рассмеялся – делегаты вернулись к реальности.

Наконец-то на сцене появилась сама Тимошенко. Широко улыбнувшись, она мигом настроилась с аудиторией на одну волну и принялась проникновенно рассказывать о проблемах, близких сердцу делегатов: бездействии и коррумпированности местной власти, ее безразличии к общественным инициативам, продажных судах и разворованных бюджетах.

Присутствующим в зале Тимошенко пообещала то же, что и сельским головам в начале сентября – помощь на выборах в местные советы всем желающим активистам, путем их включения в открытые списки, которые она пообещала внедрить в своей политсиле: «если вы хотите, можете подать такое обращение или напрямую мне, или Сергею Соболеву (нардепу от БЮТ и главе Оргкомитета «Собрания». - Авт.)». Учитывая, что гражданские активисты – не единственная и явно не последняя целевая аудитория, которую Тимошенко будет обрабатывать в рамках избирательной кампании, остается непонятным, где же найдется столько мест в избирательных списках БЮТ, чтобы вместить всех желающих пробиться туда. Ведь после окончания мероприятия как минимум каждый третий опрошенный «Главредом» делегат изъявил желание воспользоваться заманчивым предложением Тимошенко и попытать счастья на местных выборах.

Апофеозом популизма в выступлении премьера стало обещание сформировать новый Кабинет министров на основе рейтингового голосования представителей общественных организаций и профсоюзов соответствующего профиля за предложенные ими кандидатуры: «Таким путем мы впервые за времена независимости сможем создать по-настоящему открытый Кабинет министров». Отдельные делегаты саркастически заулыбались. «Я по глазам вижу, что не все присутствующие в это верят…» - опытный оратор Тимошенко уловила возникшее в зале недоверие и поспешила его рассеять: - «От этого своего слова, которое я даю публично, я никогда не отступлюсь!».
Возникал вопрос, что же мешало Тимошенко сформировать Кабмин подобным образом за две свои премьерские каденции, особенно в 2005 году, на волне всеобщей народной поддержки? Да, и по сути, создание действующего механизма рейтингового голосования за кандидатуры министров – вещь малореальная, к тому же согласованная работа сформированного таким образом правительства весьма сомнительна.

В полном соответствии с канонами пропаганды Тимошенко не упустила случая поднять самомнение аудитории. «Я иногда по ночам смотрю канал «Дискавери», - поделилась премьер сокровенным, - «и я там увидела, что наиболее тяжелыми и опасными профессиями в мире считаются отлов крабов и вал леса. Так я хочу сказать, что собравшиеся здесь с легкостью бы с этим справились, им ежедневно приходится проходить куда более сложные испытания». Польщенные делегаты довольно заулыбались.

Растроганные комплиментами, они тут же выдвинули Тимошенко кандидатом в президенты.

Очередное шоу имени Тимошенко закончилось. Похоже, на ее обещания вчера «повелась» еще одна электоральная группа.
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