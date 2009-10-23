Прыгай, Виктор!

23 октября 2009, 14:19

В преддверии президентской гонки популярные политики серьезно охладевают к парламентской рутине.

В 2004 году не блистал законодательными инициативами Виктор Ющенко, в 2009-м самоустранился от функций слуги народа Виктор Янукович. Чрезмерная уверенность в собственных силах может стоить Виктору Федоровичу политической карьеры.

Общепризнанная готовность Виктора Януковича выиграть первый тур президентских выборов заметно его расхолаживает. Хотя на публике лидер Партии регионов рассуждает о том, как неплохо было бы решить судьбу кампании в первом туре, вряд ли победитель главной политической гонки пятилетки определится 17 января. И вот здесь начинается, пожалуй, самое интересное.

Хотя Янукович был и остается признанным фаворитом кампании, внутри Партии регионов достаточно политиков, не заинтересованных в победе Виктора Федоровича. Одни считают, что ему уже пора на покой (сами понимаете, вторые подряд проигранные президентские выборы биографию украинского политика не украшают), другие просто умеют договариваться с его оппонентами. Продолжительные шашни БЮТ и Партии регионов на тему разделения власти в стране пополам не прошли бесследно и могут проявиться в самый неподходящий момент. Янукович рискует столкнуться с ситуацией, когда огромная фракция и миллионная партия на поверку могут оказаться малоэффективными, ведь во время президентской кампании врага надо бить не числом, а умением. Беззаботные прогулки главного «регионала» по юго-восточному электоральному заповеднику только подчеркивают терриконовый характер президентского рейтинга Януковича. Он сегодня не решает, пожалуй, главную для кандидата в президенты задачу – не борется за приращение своего электората. Ко всему прочему в «час Х» придется серьезно поработать над обеспечением явки и удержанием завоеванного результата. На дворе не 2004-й – год бурного экономического роста и общественных ожиданий, а продолжающийся кризис и растущая апатия. Конечно, оппозиционер из Виктора Федоровича некачественный, но высокое внутрипартийное звание «Лидер» ему нужно оправдывать. Иначе уволят без выходного пособия из решившей избрать своим председателем в 2003 году тогдашнего премьера партии.

Вождю Партии регионов было бы уместно уже сегодня продемонстрировать свою договороспособность и готовность вести эффективные закулисные переговоры. Десятки диванных партий, клянущихся в верности и преданности за толику малую избирательного фонда – не более чем ритуальная атрибутика. По всему похоже, что Яценюк, Симоненко, Литвин, Тигипко уже в декабре будут ждать от фаворитов президентской гонки предложений, от которых невозможно отказаться. Но пока ничто не говорит о том, что на Липской размышляют о возможности заручиться поддержкой вчерашних конкурентов. Может, стратеги кампании думают, что неприязненного отношения многих политиков к Юлии Тимошенко достаточно, чтобы расшаркаться перед Виктором Януковичем? Весьма сомнительно, откровенно говоря. Кроме того, полезно вести диалог с лидерами общественного мнения на местах, рисовать перспективы местной элите.

Кстати, и в отношения с Виктором Ющенко его «региональному» тезке целесообразно внести некоторую ясность. Трудно договариваться о чем-либо с действующим главой государства, когда его супругу активисты Партии регионов обвиняют в фальсификации факта отравления диоксином. Если рассуждать о перспективе, то Януковичу стоит проявить определенное благородство (пусть это звучит невероятно в отечественных реалиях) и нарисовать перед Виктором Андреевичем некое совместное политическое будущее, в котором их поменяют местами. Ющенко ведь способен на всплеск активности, который может смешать карты избирательной кампании.

Еще один важный для украинских политиков вопрос – отношения с большим северо-восточным соседом. Янукович смог бы существенно выиграть в рейтинге и политическом весе, если бы сумел прекратить лебезить и преклонять больные колени перед Россией. В Кремле не собираются идти на серьезные уступки Украине, даже если Дмитрия Медведева будут ежедневно кормить конфетами от «донецких». В условиях экономического кризиса и постоянного головокружения российского руководства от собственной значимости любой украинский президент будет вызывать раздражение в Москве, там хотят видеть в Киеве исключительно собственного наместника. Виктору Федоровичу было бы полезно провести ряд консультаций на эту тему с Леонидом Кучмой – тот не только прекрасно лавировал, но и ухитрился получать для страны дивиденды.

Януковичу сегодня нужнее не громкие крики на заданную тему, а нелинейные решения, способные вызвать к нему интерес впадающих в апатию граждан Украины. Понятно, что ему куда приятнее широко махать руками со сцены, произнося напыщенные тексты, обнимать старушек и обещать сиротам счастливое будущее. Единственное «но» - выборы так не выиграть, нужно прыгать выше головы.
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