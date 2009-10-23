Путин + Янукович = 0?

Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин и лидер Партии регионов Виктор Янукович решили дружить партиями. Несколько дней назад в Киев прибыла делегация российской партии власти «Единая Россия» с целью развития отношений с Партией регионов.

О целях и перспективах межпартийного украино-российского сотрудничества в пресс-центре «Главреда» рассказали: директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик и заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.



Стаж дружбы ВВП и ВФЯ – 5 лет



Виталий Кулик рассказал, что на самом деле Партия регионов и «Единая Россия» дружат уже около пяти лет. «В 2005 году был подписан Меморандум о сотрудничестве, тогда же Янукович принял участие в съезде «Единой России». Затем происходил регулярный обмен делегациями во время различных мероприятий», - сказал эксперт.

Более того, практика межпартийных связей политических сил Украины и России достаточно распространена. Так, «Наша Украина» дружит с «Союзом правых сил» Бориса Немцова. Имеет место также вполне логичное сотрудничество Компартии Украины с КПРФ. Виталий Кулик рассказал и о том, что с «Единой Россией» был бы не прочь подружиться Владимир Литвин со своей Народной партией. «В 2004 году Литвин говорил о таком намерении, но «Регионы» перешли дорогу».



Причины межпартийной дружбы – бизнес-интересы и пиар



Какова конечная цель сотрудничества Партии регионов и «Единой России»? Виталий Кулик считает, что оно, в первую очередь, выгодно лидеру ПР. «Янукович таким образом пытается политически усилиться, указать на поддержку его политической линии со стороны премьер-министра России Путина, на наличие формальных и неформальных коммуникаций с Кремлем и на способность решать вопросы украино-российских отношений», - сказал он.

Но эффект от дружбы будет невелик, - прогнозирует эксперт. «Как показывает практика, все эти партийные взаимоотношения ограничиваются лишь протокольными мероприятиями и официальными заявлениями».

Исходя из этого, Виталий Кулик делает вывод, что вся история с сотрудничеством – не более, чем пиар-акция и проявление «политического туризма».

Алексей Голобуцкий, в свою очередь, уверен, что цель Виктора Януковича – «чтобы население Украины поверило в то, что он не безразличен России».

Если интерес Партии регионов в дружбе с «Единой Россией» очевиден, то в чем он заключается для россиян? «Интереса «Единой России» нет – есть интерес Кремля», - ответил Алексей Голобуцкий.

Виталий Кулик добавил, что у депутатов Госдумы от «Единой России» есть определенная заинтересованность в Украине – с точки зрения бизнес-интересов и с точки зрения «использования украинской тематики для собственной политической раскрутки». Кроме того, никто не отменял межпарламентский диалог.

С другой стороны, роль «Единой России» в Думе не стоит преувеличивать – эта партия «не формирует внешнюю политику России по отношению к Украине», - подчеркнул Виталий Кулик.



В церкви Путин выглядит убедительнее Януковича. КГБшная школа!



Во время пресс-конференции эксперты также провели сравнительный анализ Владимира Владимировича и Виктора Федоровича на предмет набожности.

По словам Алексея Голобуцкого, «КГБистская школа, при всем к ней отношении, это все-таки школа», поэтому Путин в определенных ситуациях «умеет выглядеть более-менее натурально». В частности, во время участия в религиозных мероприятиях.

А наш Виктор Федорович даже во время известного «дарения конфеты» «выглядел как-то ненормально», - считает Алексей Голобуцкий. Отсутствие КГБшной школы выдает Януковича и в церкви – по мнению эксперта, он явно переигрывает.

Другой кандидат в президенты по имени «вона» действует разумнее, - считает эксперт. «Вы никогда не ответите на вопрос, к какой конфессии она принадлежит» - Юлия Владимировна пытается «засветиться» в максимально большем их числе.

Вместе с тем, в свете последних новостей об «Артеке», «Тимошенко будет трудно замолить грехи своих депутатов, даже получив благословение Папы Римского, Патриарха Варфоломея или Патриарха Кирилла», - добавил Виталий Кулик.

Он также отметил, что, несмотря на задекларированную отделенность церкви от государства, «церковники активно вмешиваются в политические дела и пытаются диктовать свои правила игры определенным политикам». Виталий Кулик усматривает в этом процесс возврата к византийской традиции «слияния власти и церкви».

Эксперт уверен, что политизация церковно-государственных отношений вредит церкви – институту, которому на сегодняшний день граждане Украины доверяют более всего. «Стремление политиков играть на своей «воцерковленности» способствует девальвации института церкви», - сказал Виталий Кулик.

«Набожность большинства наших политиков у населения будет вызывать непринятие», - прогнозирует Алексей Голобуцкий.



Путин + Янукович =…



Вместе с читателями «Главреда» эксперты попытались найти решение формулы: «Путин + Янукович = ?» Читателями был предложен вариант ответа, звучащий так: «Путин + Янукович = порядок в наших странах».

«Путин + Янукович = 0» - парировал Алексей Голобуцкий. «Потому что ни Путин, ни Янукович не имеют представления о том, как будет складываться дальнейшая ситуация», - объяснил эксперт. По его мнению, несмотря на налаживание межпартийных отношений, у президента Януковича будет масса требований к России в целом и к ее премьер-министру в частности, «которые Россия по многим причинам не сможет выполнять».

Виталий Кулик, в свою очередь, назвал свой вариант завершения формулы: «Путин + Янукович = миф». По его мнению, союз этих политических фигур «служит для достижения определенных политических целей, не более».

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