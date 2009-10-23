Щоденник євроатлантиста. Як Україну промоніторили з Брюсселя

Скажу чесно: його відшліфовані у Москві висловлювання (бо саме там він тоді «гостював»), не були надто приємними і для вашої покірної слуги, хоч на той момент вже було ясно, що німці та компанія так просто не здадуться. Під подвійним враженням – і від неточного перекладу російських колег, які вміють згущувати фарби, коли йдеться про НАТО та Україну, і від гіркої правди з вуст Сіммонса, спецпредставником генсека НАТО з Південного Кавказу та Центральної Азії (тобто, зовсім не України) – я навіть тоді не витримала і написала «Щоденник євроатлантиста» під назвою «Хто такий Сіммонс?» (сподіваюсь, він на мене за це не образився). Сьогодні, можливо, я б по-іншому відреагувала на тодішні висловлювання натівського чиновника, оскільки якраз такі відверті люди й дають зрозуміти, в якій системі координат ми перебуваємо. Бо якщо подивитись на ті «результати проведеної роботи», що направляють з деяких українських посольств у країнах-членах Альянсу в Київ, то може виникнути лише подив, як це ми ще досі не в НАТО. Це, до речі, може бути ще одне завдання для нинішнього і наступних міністрів закордонних справ України: заохотити послів писати про те, що відбувається, а не про те, що хоче почути керівництво в українській столиці.



Тепер прізвище Сіммонса постійно виринає в кабінетах і коридорах на Михайлівській, Грушевського та Банковій. А все тому, що тепер цей пан ще й моніторить, як відбувається виконання першої Річної національної програми між Україною та Альянсом. Для тих, хто не в курсі, нагадаю, що РНП – це такий собі ПДЧ-замінник, яким задовольнили євроатлантичні амбіції України міністри закордонних справ Альянсу у грудні 2008 року після того, як стало зрозуміло, що План дій щодо членства перетворився на, висловлюючись словами дружнього мені президента Естонії Тоомаса Хендріка Ільвеса, «політичний фетиш». Загалом, «операція» була проведена успішно – Україна думає, що виконує ПДЧ, після якого в будь-який зручний момент (а саме при сприятливих політичних обставинах) можна буде застрибнути в вагон оновленого НАТО, а Росія думає, що Україна виконує якийсь мертвонароджений РНП, після якого ще повинна буде подаватись знову на ПДЧ, і так далі тому подібне. Або інша комбінація: приблизно так, як і Україна, думають в Сполучених Штатах, країнах Балтії, Британії, Польщі, Словаччині. Приблизно так , як у Росії -- в Німеччині, Нідерландах, Франції, Бельгії.



Інше питання, що РНП була затверджена лише кілька місяців тому, а вже в грудні НАТО буде видавати свою першу оцінку з її виконання. Для того, аби зрозуміти, як в України просуваються справи з виконанням РНП, в Києві на цьому тижні і побував пан Сіммонс. З ним я зустрілась сьогодні у готелі «Хаятт», де за останні тижні проводиться вже щонайменше другий натівський захід (видно, НАТО економічна криза не зачепила так, як Україну).



Після всіх зустрічей з місцевими колегами, пан Сіммонс, на диво, не виглядав, як черговий західний гість, шокований українським бардаком. Навіть дечим був приємно здивований. Наприклад, міжвідомчою співпрацею в Україні з приводу Річної національної програми. Це дійсно щось новеньке, враховуючи, що раніше в Брюсселі те й робили, що нарікали на відсутність нормальної координації всередині самої України – чи це стосувалось європейської, чи євроатлантичної інтеграції. Натівці в неофіційних розмовах кажуть, що значною мірою тут є заслуга Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції, котре, як і офіс віце-прем’єра Немирі, базується на Грушевського. Це, між іншим, доволі показово, бо в той час, як Юлія Тимошенко не втомлюється заявляти про відхід від євроатлантичної інтеграції й наполегливо «переорієнтовує» Україну на Європейську політику безпеки та оборони (на що, до речі, й сам ЄС все ще не може переорінтуватись), люди, які фактично працюють під її (чи то її віце-прем’єра) началом тягнуть на своїх плечах чималу роботу саме на натівському напрямку.



І чи не тому пан Сіммонс був абсолютно спокійний, реагуючи на моє питання з приводу того, як у Брюсселі сприймають натівські заяви ключових українських кандидатів: як чисто передвиборну риторику чи тривожний сигнал, що в наступному році Україна дійсно може змінити свій зовнішньополітичний курс. Сіммонс висловився на зразок того, що нічого страшного не бачить, бо активна співпраця між Україною та НАТО почалась, коли президентом був пан Кучма і продовжувалась, коли прем’єром двічі був Янукович: «Я особисто вважаю, що Україна перебуває на постійному і послідовному шляху наближення до НАТО. І навіть незважаючи на президентські вибори, і на те, хто б не прийшов на цю посаду, вважаю, що робота України з НАТО проводитиметься тим же послідовним шляхом, як і раніше».



Відповідаючи на моє інше питання (про які недопрацювання Києва пан Сіммонс буде звітувати в Брюсселі), він звернув увагу на два блоки проблем, що пробуксовують РНП. Перший - це так звані «негаразди на законодавчому рівні». Йдеться, передусім, про недопущення проведення міжнародних військових навчань на території України і питання, пов’язані з боротьбою з корупцією. Такі моменти, за словами Сіммонса, «не дають можливості Україні повною мірою долучатись до виконання Річної національної програми».



Другий блок проблем пов’язаний з економічною кризою. А саме: скороченням бюджетних видатків для міністерства оборони та обрізання коштів на проведення інформаційної кампанії з приводу НАТО. «Мушу чесно сказати, що особливо турбує мене, - вирішив підтримати свій прямолінійний образ пан Сіммонс, - це те, що кількість навчань, які покращують готовність українських військових і реформують українську армію були загальмовані через скорочення бюджету. Це дійсно , дуже турбує, бо призводить до зниження рівня готовності та взаємосумісності з силами НАТО. І навіть дозволю сказати собі, що таким чином ви втрачаєте ціле покоління експертів, які розуміються на подібних питаннях, бо вони не мають змоги брати участь в таких навчаннях. Але я розумію, що це не повністю вина уряду, а наслідки економічної кризи».



Не знаю, як у кого, а у мене відверте зізнання Сіммонса викликало, передусім, дежавю: подібні речі за останні кілька місяців мені особисто доводилось чути ледве не з десяток разів. Головним чином – від представників Сполучених Штатів, включно з заступниками міністра оборони США Александром Вершбоу та Селіст Валландер. Але виходить, що відміна навчань суперболюча тема не лише для Вашингтону, а й для Брюсселю.



Загалом, Сіммонс (хоч і після деяких вагань) погодився виставити оцінку виконання РНП за п’ятибальною системою, що попросила його зробити моя колега. Такі розділи, як безпековий і правовий він оцінив на оцінку чотири з половиною, що, погодьтесь не так вже й погано, зважаючи на те, що робиться зараз в двічі обезглавленому (без міністра і керівника Генштабу) оборонному відомстві, і взагалі в органах виконавчої та законодавчої влади, де напередодні президентських виборів гуляють зовсім не євроатлантичні настрої. А виконання такого розділу, як наприклад, «ресурсні питання» тягне на нижчу оцінку. Але й тут пан Сіммонс відразу дипломатично уточнив: «Але це не ваша вина, це вина економічної кризи». Що ж, подивимось, що поважний гість розповість у Брюсселі, а українцям пропоную ще раз ознайомитись з текстом РНП, аби зрозуміти, що нічого страшного Україна з НАТО не робить. Навпаки, все тільки нам на благо.



P.S. Деякі інші оцінки та реакції пана Сіммонса будуть відображені у моїх наступних «Щоденниках».

