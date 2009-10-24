Янукович пошел. Впервые в жизни

О том, что сотрудники СМИ не смогут попасть в зал съезда наравне с делегатами и гостями, этих самых сотрудников вежливо предупредили наперед – но не через пресс-службу, а через доверительные разговоры депутатов с журналистами. Впрочем, никаких особых предупреждений и не требовалось: штабисты ПР еще накануне выдавали аккредитованным журналистам мини-схемы прохода в Международный выставочный центр. На схемах было четко видно, что делегаты должны проходить в одни помещения, а журналисты – в другие. Если верить слухам, собранным «Главредом» на самом съезде, такая идея пришлась по вкусу не всем высокопоставленным членам ПР. В частности, против выступили партийные медиа-дамы Анна Герман и Елена Бондаренко. Но суровое мужское большинство сослалось на решение самого «Лидера», а госпожу Герман даже цинично обязало оправдываться перед журналистами за идею, против которой она сама же и возражала. - Мы впервые проводим съезд в эконом-режиме, - оправдывалась Анна Герман. – Мы не приглашали ни 8 тысяч, ни 10 тысяч делегатов. Мы пригласили по минимуму! Слова госпожи Герман насчет количества делегатов съезда были более чем правдой: локальные парторганизации вообще направили на съезд только 597 человек (причем пятеро из них к началу съезда зарегистрированы не были). Тем не менее, в зале, где происходило действо, присутствовало несколько тысяч народу. «Тысяч пять», - оценил для «Главреда» масштабы собрания экс-генпрокурор и депутат от ПР Святослав Пискун. «Не меньше семи», - авторитетно предположил его коллега по парламенту. Увы, свой имидж сторонницы журналистов госпожа Герман в очередной раз подпортила, заявив, что выступает за возвращение в ряды ПР господина Олега Калашникова. Напомним, в 2006 году данный господин, будучи депутатом парламента, вместе со своими помощниками напал на съемочную группу телеканала СТБ – и хотя прокуратура не нашла в его действиях состава преступления, вследствие скандала г-н Калашников не был включен в списки партии на внеочередные выборы-2007. Теперь же, по мнению г-жи Герман, хулиган Калашников «достаточно дорого заплатил за свою ошибку», «покаялся» и «понял, что такое свобода прессы». Так что г-жа Герман готова лично «добиваться его возвращения» в список на следующих выборах Рады. Задолго до шести вечера вокруг Международного выставочного центра стали парковаться автобусы с частными номерами. Из них (то есть из автобусов) массово выгружали «гостей съезда». Вскоре стали появляться и дорогие иномарки. Звезды политики и звезды эстрады прибывали вперемежку. Фото- и видеокорреспонденты буквально разрывались, стараясь, с одной стороны, запечатлеть Яна Табачника и Таисию Повалий, а с другой – Рината Ахметова и Бориса Колесникова. У господина Колесникова буквально перед порогом МВЦ развязался шнурок – практически как у Юрия Гагарина во время знаменитого прохождения по Красной площади. Правда, как утверждают историки, проблема Гагарина была не в шнурках ботинок, а в специальных подтяжках к носкам, бывших в ходу полстолетия назад; к счастью, у господина Колесникова, как у человека современного, таких проблем, конечно же, быть не могло. К тому же, в отличие от товарища Гагарина, господин Колесников запросто остановился на мгновение и завязал шнурок как следует. Не на Красной площади все-таки. «Лидер» прибыл на съезд с достаточным запасом времени, но, тем не менее, торопился. Надев при выходе из авто пиджак (машины вроде тех, в которых ездит господин Янукович, имеют в салоне вполне пристойные вешалки для пиджаков), Виктор Янукович направился по синей дорожке ко входу в МВЦ. Вдоль дорожки мерзли молодые люди нестроевой наружности, державшие флаги ПР и облаченные в одноразовые жилеты с символикой партии (как правило, поверх пальто). За несколько минут до прибытия «Лидера» их инструктировал некий невысокий человек с яркими организационными замашками: - Флаги ровнее, ровнее держи! Это же самая важная работа в вашей жизни, вы что, не понимаете?! Почему речь шла именно о «работе», корреспонденту «Главреда» выяснить так и не удалось. Во всяком случае, никто из стоявших вдоль дорожки не признался в том, что ему платят за это стояние деньги, из которых он, в свою очередь, законопослушно выплачивает налоги государству и сборы в Пенсионный фонд… Возможно, именно поэтому молодые люди с флагами изобразили на лицах заметное облегчение, когда Виктор Янукович наконец-то прошествовал по дорожке, попутно отмахиваясь ладонью от слишком назойливых мастеров объектива. Зал, где происходило шоу, был далеко не самым большим в МВЦ. Зато его видеооформление, возможно, вызвало бы приступ ревности даже у создателей знаменитых украинских компьютерных игр, чье шоу киевляне могли видеть не так давно. На многочисленных экранах над сценой и по ее бокам мельтешили гербы областных центров страны, надписи по-украински и по-русски (типа «Время политики прошло – настало время перемен»). К тому же, на высоте середины стен зал огибал еще целый ряд экранов, на которых, в частности, «бегущей строкой» демонстрировались флаги разных стран. Благодаря этому «окольцовка» зала резко напоминала ограждение обычного футбольного стадиона, на котором во время ответственного матча чуть ли не ежеминутно меняются рекламные щиты. Делегаты съезда во главе с самим Януковичем при этом стояли подковой, как бы подчеркивающей стадионный символизм экранов. Таким образом, журналисты были частично вознаграждены за недопуск в зал. Ведь в «региональном» гетто, то есть, пардон, пресс-центре к их услугам имелись и кресла, и щедрый фуршет, и, разумеется, большие экраны, ретранслировавшие события из зала. Правда, уже упомянутые создатели компьютерных игр не могли бы не ухмыльнуться, увидев, как на этом самом экране показали проход Виктора Януковича. Дело в том, что г-н Янукович выступил перед собравшимися в пресс-центре журналистами одновременно в двух частях. Нижняя половина экрана показывала его от пояса до самого верхнего волоска прически – а вот верхняя, наоборот, от пояса до лакированных штиблет. То есть Янукович на глазах десятков журналистов Украины прошагал собственными ногами по собственной голове. В конечном итоге глава ПР благополучно занял место в первом ряду, в центре «подковы», образованной кольцом делегатов. Вокруг него и за его спиной стояли проверенные люди – от Николая Азарова и Рината Ахметова до Андрея Клюева и Нестора Шуфрича. При первом взгляде на господина Януковича возникала мысль, что мало кто в жизни может настолько четко осознать смысл словосочетания «чувство локтя». При втором, впрочем, можно было заметить, что соратники Януковича как-то сами сторонились его локтей. Высокотехнологичные устройства зала исполнили Государственный гимн (Янукович и Шуфрич подпевали, Азаров и Ахметов – нет). Потом – в виде музыки без слов – «гимн» Партии регионов (среди ВИП-партийцев не подпевал вообще никто). Потом слово взял главный орговик ПР, народный депутат Владимир Рыбак. Именно он объявил «историческое» голосование, и тут же провозгласил, что съезд «единогласно, единодушно» выдвинул Януковича в президенты. Это была неправда: даже на телеэкране в пресс-центре было хорошо видно, что некоторые делегаты съезда своих карточек не поднимали. В том числе – и сам Виктор Янукович. Впрочем, никто ведь не голосовал и «против»… Да и голосования «против» никто тоже не объявлял. - Позвольте, - с нажимом попросил господин Рыбак, - дать слово Виктору Федоровичу Януковичу! Не дожидаясь даже слова «Федорович», лидер ПР вышел из рядов соратников и двинулся к микрофону. Этот путь оказался непрост. Ведь микрофон установили на подиуме – самом обыкновенном подиуме, на котором проводятся показы мод. Таким образом, господину Януковичу надо было дойти до проема, из которого обычно выходят модели (проем на этот случай застили экраном с огромным изображением государственного флага), подняться по боковой лесенке, и уже по подиуму вернуться к «пятачку», на котором модели разворачиваются в ходе своих дефиле. Там и стояла мини-трибунка с микрофоном. Виктор Янукович справился с задачей блестяще: пройдя 36 шагов в направлении государственного флага, он поднялся на пять ступенек и совершил 20 шагов в обратном направлении – навстречу Ринату Ахметову, Николаю Азарову, Нестору Шуфричу и прочим, к кому он только что (как выяснилось, лишь на несколько секунд) повернулся было спиной. Свои «20 шагов навстречу некоторым людям» господин Янукович совершал, помахивая левой рукой и плотно прижимая к телу правую – и в этот момент трудно было не вспомнить точно такую же походку российского президента Дмитрия Медведева, который, в свою очередь, словно скопировал ее со своего предшественника Владимира Путина. После выхода Виктора Януковича авторы сценария применили еще один концептуальный прием: на сцену полетели ленточки и кусочки серпантина. Бело-голубая метель практически скрыла «Лидера» от глаз верных соратников – зато подарила несколько незабываемых секунд доброй сотне фотокорреспондентов. «Очистившись», главный оппозиционер явил себя народу Народ – себе, И всем – крайне неудачно – образ, явно оскорбляющий среднестатистического избирателя ПР. В ходе выступления Виктор Янукович заявил, что выступает за внеблоковый статус Украины, увеличение количества украинцев «хотя бы» до 50 миллионов и попадание «лучших украинских университетов» в ТОП-500 университетов мира. Ложкой дегтя в этой бочке теоретического меда выглядело разве что обещание создать в Украине контрактную армию в… 2011 году. То ли Виктор Федорович так ничему и не научился на примере Юлии Тимошенко, без зазрения совести обещавшей полностью контрактную армию уже сегодня – то ли, наоборот, научился слишком хорошо… Говоря о проблемах страны, кандидат не забыл заявить, что во всем виноват «эксперимент», начавшийся тогда, когда в Украину «экспортировали цветную революцию» (вероятно, он хотел сказать «импортировали»). Заодно господин Янукович пообещал, что сделает все, чтобы партия, завоевавшая на выборах относительное большинство, получала в парламенте не менее 226 мест. То есть если за ту же ПР отдадут голоса только 30, 20 или даже 10 % украинцев, она все равно станет правящей – при условии, что ни одна другая партия не наберет хотя бы процентом больше. В принципе, подобная новация (обсуждающаяся в ПР уже не первый месяц) требует изменения Конституции, и уже потому выглядит не более реальной, чем обещанный тем же Януковичем ускоренный переход на контрактную армию… Но чем черт не шутит, когда Донбасс порожняк не гонит? Впрочем, анализировать выступление Виктора Федоровича в целом бессмысленно. Предвыборные выступления можно анализировать, если в них изначально закладывается некая важная информация. Так бывает в «старых демократиях», где всякое выступление политика посылает сигналы самым разным целевым группам. В еще большей мере так бывает в «суверенных демократиях», где сигналы, правда, посылаются довольно узким группам – олигархам, силовикам и бюрократии – но зато уж предельно четко. Что же до «переходных демократий», к которым относится и Украина, то у нас пока единственный смысл предвыборной речи политика состоит в том, чтобы ее (то есть речь) разобрали на удачные цитаты верноподданные СМИ. И, наоборот, чтобы «вражеские» медиа нашли в ней (то есть речи) как можно меньше поводов придраться. Гораздо интереснее в этом смысле выглядело выступление Януковича после съезда – в эфире телеканала «Интер» на программе российского журналиста Евгения Киселева. Хотя пул журналистов, подобранных для эфира, был достаточно комфортен для лидера ПР, без неожиданностей не обошлось. Так, Янукович предсказуемо раскритиковал идею модернизации украинской газотранспортной системы «без участия России». Но, с другой стороны, говоря о Черноморском флоте, предложил «сесть и подсчитать», нужны ли ЧФ такие огромные площади земель, как те, которыми россияне почти бесплатно пользуются сегодня… В то же время Янукович в очередной раз показал, что в плане адекватности не отличается ни от Ющенко, ни от Тимошенко. «Я никогда не пойду по тому пути, по которому пошел Президент Ющенко и его команда «оранжевая» в 2005 году – выяснять отношения с избирателями оппонента… Или с самим оппонентом», - заявил Виктор Федорович. Учитывая, что «выяснение отношений» Ющенко и Януковича закончилось выдвижением последнего в премьеры, эта фраза выглядела загадочно. Не говоря уж о фразе насчет «выяснения отношений» с избирателями господина Януковича. Ведь такого «выяснения» не было в принципе – просто потому, что «оранжевые» политики уже на следующий день после победы забыли о существовании избирателей как таковых. Однако Виктор Янукович, видимо, всерьез верит не только в то, что его политические враги обещали «обнести Донбасс колючей проволокой». Но и в то, что они это таки сделали. Ну а самым красноречивым стало заявление Виктора Федоровича о том, что он, оказывается, впервые выдвигается в президенты Украины. - Это очень волнительно, - сказал Янукович о своих ощущениях по поводу съезда ПР. - Такие события не то что нечасто происходят в жизни - у меня впервые такое событие! Кто-то может предположить, что лидер ПР просто забыл 2004 год. Но, скорее всего, дело в другом: тогда он действительно не чувствовал себя в своей тарелке. В лучшем случае, это была тарелка Леонида Кучмы. А вот сегодня Виктор Янукович впервые верит, что является поистине народным кандидатом – кандидатом, который не может не победить. Верит так же искренне, как и в экспорт-импорт Оранжевой революции… Или в то, что журналисты гораздо лучше поймут его заявления, если будут наблюдать за ним не вживую, а с экрана. Который запросто может поставить господина Януковича с ног на голову.