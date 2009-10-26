Сербський приклад

Його візит висвітлювався як першорядна подія у місцевих ЗМІ, президент країни Борис Тадіч та інші сербські керівники підкреслювали, наскільки важливими є відносини між Москвою та Белградом. На перший погляд, нічого дивного в цьому немає. У Москви і Белграда давні відносини, а тепер для них з’явилося важливе економічне й політичне підґрунтя. Під час перебування російського президента в Сербії було підписано угоду про будівництво «Південного потоку» та газосховища «Банатський двір». Окрім того, Росія залишається серед країн, які категорично не визнають саму можливість незалежності Косова. І позиція Москви не змінилася навіть після того, як сама Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. І пояснила свої дії, до речі, також і косовським прецедентом. Тепер західні країни переконують Москву, що Косово – це щось особливе, а Москва наполягає: особливе – це якраз грузинські автономії. І така позиція, звичайно, влаштовує Белград.

Усе це, повторюю, зрозуміло, якби Москва не досягала успіхів у Сербії у спілкуванні з політиками, які ще кілька років тому сприймалися в російській столиці як «західні маріонетки». Нагадаю, що президент Тадіч є лідером партії, яка зобов’язана своєю присутністю на політичній арені Сербії постаті покійного Зорана Джинджича, першого демократичного керівника сербського уряду. У Мос- кві пану Джинджичу не могли подарувати рішення про видачу диктатора Слободана Мілошевича трибуналу в Гаазі. Про його орієнтацію на Захід державне російське телебачення згадувало – у брутальній формі – навіть після перемоги президента Тадіча на виборах глави держави, що спричинило гостру реакцію офіційного Белграда. І ось зараз із наступниками Джинджича підписують важливі угоди, і ніхто не дорікає їм за «прозахідність».

Це може означати просту річ: у Росії, нарешті, почали сприймати Сербію такою, якою вона є. І домовлятися з тими, хто сьогодні керує цією країною. Адже очевидно, що всі овації на адресу президента Медвєдєва не змінять проєвропейського курсу Белграда. Сербія й надалі, хай і повільно, просуватиметься і до Європейського Союзу, і до НАТО. І не виключено, що до цих організацій Сербію приведе не команда президента Тадіча, а політики, яких у Росії і самій Сербії звикли сприймати як проросійських. Адже так уже було в інших країнах Європи. Польські праві почали переговори з Брюсселем, а коли програли вибори, передали естафету польським лівим. І нічого від цього не змінилося, Польща стала членом НАТО і Євросоюзу за президентства Александра Квасьнєвського, політика, якого в Москві тривалий час сприймали як справжнього союзника, на відміну від непередбачуваного Лєха Валенси.

Чи може така ж еволюція розпочатися в російсько-українських відносинах? На відміну від багатьох прогнозистів, які роблять кар’єри на оповіданнях про неминучість війни, постійну колотнечу між Москвою та Києвом і неможливість досягнення компромісу, я впевнений, саме у такій еволюції. Уже після наступних президентських виборів в Україні російське керівництво переконається, що навіть за умови відсутності «ідеологізованого» і «проамериканського» Ющенка українське керівництво продовжує дбати про власні інтереси і не збирається ними поступатися. Ми маємо все ж таки зрозуміти, що насправді Москву цікавлять не Голодомор, Шухевич чи Мазепа, а саме те, заради чого президент Медвєдєв поїхав до Сербії – газові маршрути й газосховища. І коли обидві країни навчаться взаємовигідних економічних відносин, коли на зміну корупційним схемам прийдуть справжні домовленості, які не будуть торпедуватися залежно від зміни владної команди, – тоді й проблеми між Україною та Росією зникнуть. Але й на європейський вибір України сусідня країна вплинути також не зможе, бо Росії доведеться сприймати Україну, як Сербію – такою, якою вона є, а не такою, якою вона мала б бути у кремлівських фантазіях. Однак заради цього нам також варто навчитися не фантазувати...

До речі, така близька до Москви Сербія не має візового режиму з Росією і не має наміру його запроваджувати. Як і Україна. Проте Сербія тепер не має віз і з країнами Європейського Союзу. І це також важливий приклад для України – приклад, гідний наслідування.