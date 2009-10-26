Тимошенко собрала Майдан

26 октября 2009, 11:02

Свое выдвижение в Президенты Юлия Тимошенко постаралась обставить максимально торжественно, постоянно напоминая собравшимся на Майдане людям о событиях, имевших место на главной площади страны пять лет назад.

Впрочем, привкус искусственности происходящего смягчить так и не удалось. Киевский Майдан Независимости напоминал муравейник еще за несколько часов до начала мероприятия. Тысячи свезенных в Киев со всех концов страны граждан активно осваивали окрестности главной площади столицы. Впрочем, в свободное плавание их никто не отпускал – за представителями каждой области были закреплены «полевые командиры», следившие за порядком и не дававшие своим «подопечным» особо разбредаться по городу. Как выяснил «Главред», подавляющее большинство приехавших были членами региональных организаций «Батькивщины», при этом в Киев насильно их никто не вез. «Та ніхто нас не силував, самі си зголосили в Київ приїхати – хіба ж се місто не файне є? Хочу на Дніпро, ріку нашу українську, подивити си…», - с характерным акцентом сказала «Главреду» пожилая представительница Западной Украины. У отдельных приезжих мотивация была более приземленной: «Может быть, еще по магазинам прошвырнуться успеем, пока все не началось. Тут выбор хороший», - призналась «Главреду» женщина с Донбасса. Местные жители, большинство из которых составляла молодежь, в массе своей пили пиво, изредка окидывая сцену пресыщенным всякого рода зрелищами взглядом. Всего, по данным милиции, на Майдан вышли около 150 тыс. людей, организаторы же заявляли, что поддержать Тимошенко пришли «более 200 тысяч». Само мероприятие прошло без особых неожиданностей. Организатора съезда, первого вице-премьера Александра Турчинова, собравшиеся встретили довольно вялыми аплодисментами, но его это не смутило: давний соратник Тимошенко предложил собравшимся поддержать повестку дня ІХ съезда «Батькивщины», единственным пунктом которой было выдвижение Тимошенко в премьеры. После исполнения национального гимна на сцену начали поочередно выходить различные симпатики премьера (в том числе и первый Президент Украины Леонид Кравчук), а также члены парламентской фракции имени Тимошенко. Все они наперебой перебирали прошлые успехи и достижения Юлии Владимировны, проклинали ее оппонентов и обещали рай земной после победы ЮВТ. Толпа, правда, реагировала достаточно вяло, отзываясь лишь на упоминание имени самой Юлии Владимировны. Одним из первых на сцену поднялся бывший соратник Виктора Ющенко (11 номер списка «НУ-НС» на выборах 2007-го), лидер Народного Руха Украины Борис Тарасюк, заявивший о безоговорочной поддержке Рухом кандидатуры Тимошенко и важности недопущения к власти антиукраинских сил, а именно Виктора Януковича. Такая откровенность Тарасюка навела на мысль, что в его лице Тимошенко получит еще одного оратора, через которого в общество можно будет вбрасывать провокационные мессиджи, которые сама премьер по тем или иным причинам озвучить не может (подобную функцию сейчас исполняют депутаты от «Народной Самообороны»). Рядом со сценой небольшой кучкой стоял и ряд коллег Тарасюка по фракции «НУ-НС». «Главред» поинтересовался у одного из нардепов, пришел он на Майдан как частное лицо или как представитель политической силы. «Депутат никогда не может быть частным лицом. Нигде», - ответил народный избранник. Результаты президентских выборов он спрогнозировал так: «В первом туре: 36% - Янукович, 28% - Тимошенко, во втором за нее – 52-53%, за Януковича – 43-45%». Между тем, двухчасовая «разогревочная» программа подошла к концу. На сцене снова появился Турчинов, предложивший проголосовать за выдвижение Тимошенко кандидатом в Президенты. Результат был предсказуем – единогласное «за». Впрочем, на самом деле голосов, естественно, никто не считал. Наконец на сцену вышла та, ради которой все мероприятие и затевалось: нынешний премьер-министр и «будущий Президент Украины» - как безапелляционно называли ее соратники. В своем спиче Тимошенко изо всех сил пыталась провести параллель между Майданом 2004-го и Майданом 2009-го. Получалось не слишком убедительно – по крайней мере, «Ти-мо-шен-ко» народ кричал куда тише и менее слажено, чем когда-то «Ю-щен-ко». В целом, речь премьера была довольно сумбурной и построенной на многократно отточенных штампах: «плохие олигархи», «карманный Президент», «диктатура закона», «Украина станет сильной» и так далее. Тимошенко стремительно строила перед многотысячной аудиторией Новые Васюки. «Каждое слово, написанное в «Украинском прорыве» и пришедшее к нам в интернет-сообщениях в программе «Идеальная страна», будет реальностью в нашей жизни!». Народ аплодировал. Народ вряд ли знал, что текст «Украинского прорыва» отыскать в интернете можно лишь с большим трудом, а сайт «Идеальной страны» последний раз обновлялся еще весной 2007-го. Вряд ли помнил и народ об обещании, которое Тимошенко дала еще 27 сентября 2007 года в эфире канала «1+1» – уйти в отставку, если через два года каждый вкладчик Сбербанка СССР не получит своей «тысячи». Зато граждане поаплодировали очередному обещанию вернуть их вклад – но, естественно, уже «после победы». Местами Тимошенко откровенно заносило в злоупотреблении художественными приемами: пытаясь продемонстрировать свою близость к бедным студентам, премьер рассказала, как в молодости ночами разгружала шины «в два раза больше своего роста», чтобы подзаработать. Закончилось выступление ЮВТ достаточно мощным салютом, после которого началась явно ожидаемая народом «концертная программа». В стане соратников Тимошенко царила атмосфера радости – в пляс пустился даже Александр Турчинов. Народ начал постепенно покидать Майдан. Плакаты а-ля «Козятин за Юлю» массово валялись в осенней грязи. Группа явно нетрезвых лиц орала «Йуууууля!», отпугивая спешивших домой добропорядочных граждан. Попрошайка в подземном переходе вооружился плакатиком «За Тимошенко!», вероятно, надеясь увеличить дневную норму сбора средств… Атмосферой ТОГО Майдана и не пахло.
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