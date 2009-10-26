Смертельный исход Соцпартии

В воскресенье, во время ІІ этапа XV съезда Соцпартии, разыгралось две трагедии.
Одна их них – со смертельным исходом. После недавно перенесенного шунтирования не выдержало сердце секретаря политсовета СПУ Михаила Мельничука.
Однако это не остановило Валентину Семенюк-Самсоненко, попытавшуюся сдвинуть с партийного пьедестала Александра Мороза. Свидетелем двух драм – человеческой и партийной – стал корреспондент «Главреда».
С утра ничто не предвещало беды. Александр Мороз радушно встречал делегатов съезда в Доме кино, держался уверенно, но без заносчивости, охотно раздавал интервью. Накануне, в субботу, члены политсовета после непростых дискуссий решили, что Соцпартия должна самостоятельно идти на выборы, отклонив союз с банкиром Сергеем Тигипко. А кандидатуру лидера СПУ Александра Мороза поддержали порядка 97% членов политсовета, о чем он сам сказал «Главреду». В это же время Валентина Семенюк-Самсоненко в ликующем розовом пиджачке на ходу бросила в сторону прессы, что выполнит любое решение съезда.
Перед началом мероприятия корреспонденту «Главреда» удалось расспросить лидера СПУ о ходе подготовки к предвыборной кампании.
– Александр Александрович, сколько вы прогнозируете взять процентов голосов на выборах?
– Достаточно для того, чтобы опереться на эту электоральную основу во время парламентских выборов, которые состоятся вскоре.
– Вы работаете с прицелом на парламентские выборы?
– Безусловно! Все работают с прицелом на парламентские выборы. Все кандидаты идут с предложениями изменения Конституции, предлагают новые тексты. Все, кроме меня. Я отстаиваю такую линию: Конституция неизменна, это – святое, а президент должен быть примером соблюдения Конституции для всех субъектов власти и должностных лиц.
– Кого вы поддержите во втором туре?
– Давайте доживем до второго тура.
– И все-таки, кого вы поддержите во втором туре – Януковича или Тимошенко?
– При любых обстоятельствах Тимошенко мы поддерживать не будем, потому что она – авантюристка.
– Расскажите об источниках финансирования вашей кампании.
– Кампанию финансируют члены партии. Их у нас 200 тысяч.
– Сколько уже собрали денег члены партии?
– Это – коммерческая тайна.
– В какую сумму планируете уложиться?
– 10-15 млн грн.
– Будете приглашать политтехнологов?
– У нас своих кадров хватает.
– Не жалеете, что союз с Тигипко не состоялся?
– Мы проводили консультации с разными политиками. Я с уважением отношусь к Сергею Леонидовичу. И программа его хороша, как программа премьера. За исключением нескольких пунктов, в частности государственного управления и земельных отношений. Но остаться, в конце концов, в лагере Юлии Тимошенко я не хочу. Именно этим было продиктовано решение идти на выборы самостоятельно.
– Под какими лозунгами будет проходить ваша избирательная кампания?
– В предыдущих кампаниях – парламентских и президентских – у нас были хорошие лозунги. Например, «вместе к лучшей судьбе», «власть – громадам», «за уверенность в завтрашнем дне». В разных интерпретациях мы будем использовать эти лозунги и во время нынешних выборов. Но не мессидж решает кампанию, а возможность дойти до сознания конкретного человека. Можно собирать съезды на площадях, можно на метле подлететь к ЦИК – это не повлияет на избирателя. Сегодня он больше доверяет разуму, а не эмоциям.
SOS-партии
Точно в назначенное время Мороз открыл съезд, прозвучали гимны Украины и партии. После формирования рабочих органов съезда лидер СПУ выступил с приветственным словом. «Поскольку голосование еще не произошло, плакать я не буду, – начал он со «шпильки» в адрес Литвина, расплакавшегося на открытии съезда Народной партии. – Это предложение (баллотироваться в президенты) не столько на высокое кресло, сколько на электрический стул».
Судя по содержанию выступления, за два года пребывания в оппозиции Мороз не утратил чувства политической реальности и, в отличие от других выдвиженцев, не пытался убедить собравшихся в своей победе. Скорее наоборот, он несколько раз подчеркнул, что президентская гонка – это всего лишь разминка перед неизбежными парламентскими и местными выборами. Отсюда и ключевые мессиджи для избирателей: «голосуйте как хотите», «все они одинаковые, все они – либералы», «президент – это не мессИя, а мИссия». Ключевой же пункт программы Мороза – руки прочь от Конституции!
Такая постановка вопроса вызвала оживление в зале. Депутаты перешептывались: стоит ли Морозу идти на выборы, если ему ничего на них «не светит»? Не лучше ли сосредоточить и без того скудные ресурсы партии на подготовке к выборам в советы всех уровней? Но Сан Саныч был непреклонен.
В своем выступлении он четко обозначил основные электоральные ниши социалистов – это владельцы земельных паев, жители общежитий и дети войны. Основные постулаты экономической программы СПУ остались неизменными: поддержка отечественного производителя, выкуп государством земли и передача ее в аренду.
Роковое совпадение
Все шло по заранее намеченному сценарию. Первый сбой произошел в 11 дня. Когда Сан Саныч давал пресс-конференцию для журналистов, представители двух областных организаций – предположительно Черкасской и Кировоградской – вопреки решению политсовета выдвинули в президенты Валентину Семенюк-Самсоненко. Делегаты удивились, но не возмутились. Сама Семенюк-Самсоненко, когда ей предоставили слово, самоотвод не взяла.
Назревал скандал. «Модератор» съезда – секретарь политсовета СПУ Алексей Малиновский – первой поставил на голосование кандидатуру Мороза. И в этот момент произошло непоправимое: пока счетная комиссия усиленно считала голоса, а за Мороза их было явное большинство, схватился за сердце и начал медленно клониться к земле секретарь политсовета СПУ Михаил Мельничук. Однако всем было не до него.
Как позже рассказал корреспонденту «Главреда» социалист, сидевший в первом ряду, Мельничук сначала посинел, а потом потерял сознание. После того, как в зале стали кричать «человеку плохо», члены президиума наконец отвлеклись от подсчета голосов и попытались оказать ему первую помощь. Валидола под рукой не оказалось. Обливание Мельничука водой результата не дало. Его на стуле перенесли в соседнюю с залом комнату, где сделали непрямой массаж сердца.
Прошло 15 минут, а «скорой» все не было. Пререкания с диспетчером результатов не дали. Тогда делегаты вызвали врачей одной из частных столичных клиник, которые приехали через пять минут. Одновременно с государственными эскулапами. Все это время Мороз находился рядом с больным. Сан Саныч держался, но смотреть на него без сочувствия было трудно.
Пока Мельничуку ставили капельницу, делегатов снова пригласили в зал. Съезд решили не переносить, поскольку заново собирать делегатов – дело хлопотное. Малиновский в отсутствие Мороза еще раз поставил на голосование вопрос о поддержке его кандидатуры. «За» проголосовали 268 делегатов из 421-го. Таким образом, доверие лидеру СПУ высказали всего 63% делегатов.
Несмотря на то, что в соседней комнате врачи боролись за жизнь человека, партийные интриги это не остановило. После короткой перепалки между Семенюк-Самсоненко и Малиновским, суть которой журналистам расслышать не удалось, последний отказался поставить на голосование кандидатуру Семенюк-Самсоненко. Экс-глава Фонда госимущества недовольно изрекла: «Это – фарс».
Вернувшись, Мороз скупо поблагодарил делегатов за оказанное доверие. В кавалерийском темпе были приняты решения об утверждении программы кандидата, которая на 80% состояла из обращения к избирателям на тему «Почему я принимаю участие в выборах? На что рассчитываю?».
Также на съезде было принято решение о создании общественно-политического блока левоцентристских сил для поддержки СПУ на выборах. По словам Мороза, данное объединение не имеет юридического статуса, но окажет посильную помощь социалистам на выборах. В него вошли организации, созданные при поддержке СПУ, в частности, «Женщины за будущее» во главе с Семенюк-Самсоненко, Союз владельцев земельных и имущественных паев, «Защита детей войны» и другие.
На этом Мороз закрыл съезд и предложил делегатам покинуть зал через центральные двери, а не через боковое помещение. Худшие подозрения журналистам подтвердил Малиновский: врачи не спасли Михаила Мельничука. Отметим, что в партии он отвечал за финансы и материально-техническое обеспечение.
Человеческое горе, разыгравшееся на глазах делегатов съезда, не повлияло на их аппетит: собравшиеся дружными рядами направились в буфет поглощать пирожки.
Тем временем негодующая Семенюк-Самсоненко собрала «жинок» из своей организации прямо в зале, чтобы рассказать им про все вехи борьбы с Морозом. Однако узнать сенсационные подробности дамам не удалось. Одна из делегаток, не выдержав цинизма происходящего, начала взывать к человеческим чувствам собравшихся и попросила их покинуть зал. «А что, мы мешаем его выносить? – переспросила Семенюк. – Ну, извините, я же не знала».
Покидая зал, Валентина Петровна нервно бросила журналистам, что подчинится решению съезда. Идущая рядом с ней делегатка раздраженно добавила: «Отказ подставить ее кандидатуру на голосование – это незаконно, мы уже сделали соответствующее заявление. Вы сами видели, по чьей команде это сделано».
Точнее всех итог съезда подвели две делегатки у выхода из Дома кино, пожелавшие статься неназванными:
– Педогейт, слезы и смерть – таков почин президентской кампании. То ли еще будет!
– Невезучий Мороз какой-то, – подхватила другая. – Трижды баллотировался в президенты и трижды приходил третьим. Зловещий знак какой-то.
По иронии судьбы на следующий день Соцпартия должна был отмечать 18-летие с момента учредительного съезда. Не сложилось…
Однако это не остановило Валентину Семенюк-Самсоненко, попытавшуюся сдвинуть с партийного пьедестала Александра Мороза. Свидетелем двух драм – человеческой и партийной – стал корреспондент «Главреда».
С утра ничто не предвещало беды. Александр Мороз радушно встречал делегатов съезда в Доме кино, держался уверенно, но без заносчивости, охотно раздавал интервью. Накануне, в субботу, члены политсовета после непростых дискуссий решили, что Соцпартия должна самостоятельно идти на выборы, отклонив союз с банкиром Сергеем Тигипко. А кандидатуру лидера СПУ Александра Мороза поддержали порядка 97% членов политсовета, о чем он сам сказал «Главреду». В это же время Валентина Семенюк-Самсоненко в ликующем розовом пиджачке на ходу бросила в сторону прессы, что выполнит любое решение съезда.
Перед началом мероприятия корреспонденту «Главреда» удалось расспросить лидера СПУ о ходе подготовки к предвыборной кампании.
– Александр Александрович, сколько вы прогнозируете взять процентов голосов на выборах?
– Достаточно для того, чтобы опереться на эту электоральную основу во время парламентских выборов, которые состоятся вскоре.
– Вы работаете с прицелом на парламентские выборы?
– Безусловно! Все работают с прицелом на парламентские выборы. Все кандидаты идут с предложениями изменения Конституции, предлагают новые тексты. Все, кроме меня. Я отстаиваю такую линию: Конституция неизменна, это – святое, а президент должен быть примером соблюдения Конституции для всех субъектов власти и должностных лиц.
– Кого вы поддержите во втором туре?
– Давайте доживем до второго тура.
– И все-таки, кого вы поддержите во втором туре – Януковича или Тимошенко?
– При любых обстоятельствах Тимошенко мы поддерживать не будем, потому что она – авантюристка.
– Расскажите об источниках финансирования вашей кампании.
– Кампанию финансируют члены партии. Их у нас 200 тысяч.
– Сколько уже собрали денег члены партии?
– Это – коммерческая тайна.
– В какую сумму планируете уложиться?
– 10-15 млн грн.
– Будете приглашать политтехнологов?
– У нас своих кадров хватает.
– Не жалеете, что союз с Тигипко не состоялся?
– Мы проводили консультации с разными политиками. Я с уважением отношусь к Сергею Леонидовичу. И программа его хороша, как программа премьера. За исключением нескольких пунктов, в частности государственного управления и земельных отношений. Но остаться, в конце концов, в лагере Юлии Тимошенко я не хочу. Именно этим было продиктовано решение идти на выборы самостоятельно.
– Под какими лозунгами будет проходить ваша избирательная кампания?
– В предыдущих кампаниях – парламентских и президентских – у нас были хорошие лозунги. Например, «вместе к лучшей судьбе», «власть – громадам», «за уверенность в завтрашнем дне». В разных интерпретациях мы будем использовать эти лозунги и во время нынешних выборов. Но не мессидж решает кампанию, а возможность дойти до сознания конкретного человека. Можно собирать съезды на площадях, можно на метле подлететь к ЦИК – это не повлияет на избирателя. Сегодня он больше доверяет разуму, а не эмоциям.
SOS-партии
Точно в назначенное время Мороз открыл съезд, прозвучали гимны Украины и партии. После формирования рабочих органов съезда лидер СПУ выступил с приветственным словом. «Поскольку голосование еще не произошло, плакать я не буду, – начал он со «шпильки» в адрес Литвина, расплакавшегося на открытии съезда Народной партии. – Это предложение (баллотироваться в президенты) не столько на высокое кресло, сколько на электрический стул».
Судя по содержанию выступления, за два года пребывания в оппозиции Мороз не утратил чувства политической реальности и, в отличие от других выдвиженцев, не пытался убедить собравшихся в своей победе. Скорее наоборот, он несколько раз подчеркнул, что президентская гонка – это всего лишь разминка перед неизбежными парламентскими и местными выборами. Отсюда и ключевые мессиджи для избирателей: «голосуйте как хотите», «все они одинаковые, все они – либералы», «президент – это не мессИя, а мИссия». Ключевой же пункт программы Мороза – руки прочь от Конституции!
Такая постановка вопроса вызвала оживление в зале. Депутаты перешептывались: стоит ли Морозу идти на выборы, если ему ничего на них «не светит»? Не лучше ли сосредоточить и без того скудные ресурсы партии на подготовке к выборам в советы всех уровней? Но Сан Саныч был непреклонен.
В своем выступлении он четко обозначил основные электоральные ниши социалистов – это владельцы земельных паев, жители общежитий и дети войны. Основные постулаты экономической программы СПУ остались неизменными: поддержка отечественного производителя, выкуп государством земли и передача ее в аренду.
Роковое совпадение
Все шло по заранее намеченному сценарию. Первый сбой произошел в 11 дня. Когда Сан Саныч давал пресс-конференцию для журналистов, представители двух областных организаций – предположительно Черкасской и Кировоградской – вопреки решению политсовета выдвинули в президенты Валентину Семенюк-Самсоненко. Делегаты удивились, но не возмутились. Сама Семенюк-Самсоненко, когда ей предоставили слово, самоотвод не взяла.
Назревал скандал. «Модератор» съезда – секретарь политсовета СПУ Алексей Малиновский – первой поставил на голосование кандидатуру Мороза. И в этот момент произошло непоправимое: пока счетная комиссия усиленно считала голоса, а за Мороза их было явное большинство, схватился за сердце и начал медленно клониться к земле секретарь политсовета СПУ Михаил Мельничук. Однако всем было не до него.
Как позже рассказал корреспонденту «Главреда» социалист, сидевший в первом ряду, Мельничук сначала посинел, а потом потерял сознание. После того, как в зале стали кричать «человеку плохо», члены президиума наконец отвлеклись от подсчета голосов и попытались оказать ему первую помощь. Валидола под рукой не оказалось. Обливание Мельничука водой результата не дало. Его на стуле перенесли в соседнюю с залом комнату, где сделали непрямой массаж сердца.
Прошло 15 минут, а «скорой» все не было. Пререкания с диспетчером результатов не дали. Тогда делегаты вызвали врачей одной из частных столичных клиник, которые приехали через пять минут. Одновременно с государственными эскулапами. Все это время Мороз находился рядом с больным. Сан Саныч держался, но смотреть на него без сочувствия было трудно.
Пока Мельничуку ставили капельницу, делегатов снова пригласили в зал. Съезд решили не переносить, поскольку заново собирать делегатов – дело хлопотное. Малиновский в отсутствие Мороза еще раз поставил на голосование вопрос о поддержке его кандидатуры. «За» проголосовали 268 делегатов из 421-го. Таким образом, доверие лидеру СПУ высказали всего 63% делегатов.
Несмотря на то, что в соседней комнате врачи боролись за жизнь человека, партийные интриги это не остановило. После короткой перепалки между Семенюк-Самсоненко и Малиновским, суть которой журналистам расслышать не удалось, последний отказался поставить на голосование кандидатуру Семенюк-Самсоненко. Экс-глава Фонда госимущества недовольно изрекла: «Это – фарс».
Вернувшись, Мороз скупо поблагодарил делегатов за оказанное доверие. В кавалерийском темпе были приняты решения об утверждении программы кандидата, которая на 80% состояла из обращения к избирателям на тему «Почему я принимаю участие в выборах? На что рассчитываю?».
Также на съезде было принято решение о создании общественно-политического блока левоцентристских сил для поддержки СПУ на выборах. По словам Мороза, данное объединение не имеет юридического статуса, но окажет посильную помощь социалистам на выборах. В него вошли организации, созданные при поддержке СПУ, в частности, «Женщины за будущее» во главе с Семенюк-Самсоненко, Союз владельцев земельных и имущественных паев, «Защита детей войны» и другие.
На этом Мороз закрыл съезд и предложил делегатам покинуть зал через центральные двери, а не через боковое помещение. Худшие подозрения журналистам подтвердил Малиновский: врачи не спасли Михаила Мельничука. Отметим, что в партии он отвечал за финансы и материально-техническое обеспечение.
Человеческое горе, разыгравшееся на глазах делегатов съезда, не повлияло на их аппетит: собравшиеся дружными рядами направились в буфет поглощать пирожки.
Тем временем негодующая Семенюк-Самсоненко собрала «жинок» из своей организации прямо в зале, чтобы рассказать им про все вехи борьбы с Морозом. Однако узнать сенсационные подробности дамам не удалось. Одна из делегаток, не выдержав цинизма происходящего, начала взывать к человеческим чувствам собравшихся и попросила их покинуть зал. «А что, мы мешаем его выносить? – переспросила Семенюк. – Ну, извините, я же не знала».
Покидая зал, Валентина Петровна нервно бросила журналистам, что подчинится решению съезда. Идущая рядом с ней делегатка раздраженно добавила: «Отказ подставить ее кандидатуру на голосование – это незаконно, мы уже сделали соответствующее заявление. Вы сами видели, по чьей команде это сделано».
Точнее всех итог съезда подвели две делегатки у выхода из Дома кино, пожелавшие статься неназванными:
– Педогейт, слезы и смерть – таков почин президентской кампании. То ли еще будет!
– Невезучий Мороз какой-то, – подхватила другая. – Трижды баллотировался в президенты и трижды приходил третьим. Зловещий знак какой-то.
По иронии судьбы на следующий день Соцпартия должна был отмечать 18-летие с момента учредительного съезда. Не сложилось…