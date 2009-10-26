Из хорошего премьера не получился хороший президент

Михаил Погребинский и Олесь Доний о политическом будущем Виктора Ющенко
Президент Виктор Ющенко снова идет в президенты – завтра Виктор Андреевич сдает документы в ЦИК. Тем не менее большинство экспертов утверждает, что во второй раз президентом ему уже не быть.
Но кто сказал, что с окончанием президентской каденции заканчивается его политическая жизнь? О том, что ждет Виктора Андреевича после президентских выборов, в пресс-центре «Главреда» рассказали: директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский и руководитель Центра исследований политических ценностей «Акция», по совместительству - народный депутат, Олесь Доний.
Постпрезидентство Ющенко: лидер фракции ВР или глава Фонда
Михаил Погребинский сразу же успокоил: несмотря на слухи, что после президентских выборов Ющенко уедет из страны, Украина не потеряет Виктора Андреевича. Уверенность эксперта основана на вере в СБУ. «СБУ сказала, что это неправда, а Наливайченко я верю», - сказал Михаил Погребинский.
Если Виктор Ющенко остается в стране, какой деятельности он себя посвятит? «Он будет занимать скромное место в стране», - спрогнозировал эксперт. По его словам, наиболее вероятными являются два таких «скромных места»:
1.Лидер фракции Верховной Рады нового созыва
Михаил Погребинский уверен, что новая националистическая политическая сила Виктора Ющенко, которую тот способен создать, может получить гораздо большую поддержку, если парламентские выборы будут внеочередными, т.е. состоятся ранее 2012 года. «Тогда о нем еще не забудут», - сказал политолог. Если события будут развиваться по такому сценарию, Виктор Андреевич имеет шанс набрать на внеочередных выборах в Раду до 12% голосов избирателей.
Есть тут и ряд нюансов: в частности, на сегодняшний день в качестве лидера националистического движения в Украине позиционируется Олег Тягнибок. Поэтому вопрос заключается в том, согласятся ли сторонники национализма на то, «чтобы именно Ющенко был лидером этой политической силы».
Тем не менее Михаил Погребинский считает, что такой вариант развития событий возможен с вероятностью не более 10%.
2.Глава Фонда украинской памяти
Виктор Ющенко может стать «руководителем Фонда украинской памяти или Фонда с другим названием, куда перейдет большая часть сотрудников нынешнего Института национальной памяти», - объяснил Михаил Погребинский.
Эксперт считает, что таким образом Виктор Ющенко получит возможность быть на виду у СМИ, «давать интервью, говорить о сохранении украинской идеи и т.д.»
Этот вариант политолог считает более вероятным.
Из хорошего премьера не получился хороший президент: «тяжела ты, шапка Мономаха»
«Политическая жизнь не заканчивается после окончания президентской каденции», - сказал Олесь Доний. По его словам, Виктор Ющенко может возглавить не националистическое, а национал-демократическое движение, которое на будущих парламентских выборах может набрать 5-7%, «в лучшем случае – до 10%» голосов.
В этом контексте эксперт привел пример политической силы Владимира Литвина, которая, имея сравнительно небольшую поддержку электората, тем не менее смогла «умело ее конвертировать».
«На Виктора Ющенко ориентируется значительная часть национал-демократического электората, - сказал эксперт, - но захочет ли Виктор Андреевич возглавить это движение?» Олесь Доний обратил внимание на «неумение Ющенко строить вокруг себя организационную структуру и окружение». Этот факт дает повод сомневаться в том, что Виктор Андреевич захочет взять на себя роль лидера национал-демократов.
По мнению Олеся Дония, эту функцию должен возложить на себя другой лидер: боровшийся за независимость Украины. А это не Ющенко, не Тимошенко, не Янукович, не Литвин, не Яценюк, не Симоненко и не Мороз.
По мнению Олеся Дония, трагедией Виктора Ющенко является то, что «этот человек долгое время шел к вершине и надеялся, что эта вершина будет навсегда». Но из хорошего премьера не получился хороший президент – «шапка Мономаха оказалась достаточно тяжелой».
Должен ли Ющенко отвечать за ошибки?
Отвечая на этот вопрос читателя «Главреда», Михаил Погребинский сказал, что здесь важно соблюсти принцип: «Равная ответственность за равные проступки». «Если сажать Ющенко, то нужно посадить 80% нашего политического бомонда, а также 90% судей Украины и 70% глав районных администраций», - сказал он.
Исходя из этого, Михаил Погребинский предлагает отказаться от идеи воздаяния за прегрешения нынешнего Президента – вольные и невольные.
Если же «кто-то может доказать, что Виктор Ющенко лично или его семья получали долю от «РосУкрЭнерго» - судите, но тогда, пожалуйста, всех, кто получал эту долю, – на ту же скамью», - предлагает эксперт.
Олесь Доний, в свою очередь, добавил, что судебная система Украины дискредитировала себя. Следовательно, у выигравшего президентскую гонку будет соблазн использовать суды для давления на политических оппонентов. «Через суды будут проходить дела в отношении финансистов, которые поддержали политическую силу оппонента, или политиков-аутсайдеров», - сказал он.
Единственное противоядие от такого рода преследований – участие в политике, - уверен Олесь Доний. Это послужит дополнительным мотивом для дальнейшего пребывания Виктора Ющенко в украинской политике. «Иначе есть опасность того, что две наибольшие политические силы – БЮТ и ПР – выберут наибольшего политического аутсайдера» - Виктора Ющенко - и устроят ему «показательную порку с показательными судами», - сказал политолог.
Что будет с детищем Виктора Ющенко – «Мистецьким арсеналом»?
«Мистецький арсенал» - «чуть ли не единственное, что останется хорошего от Виктора Андреевича», - сказал Михаил Погребинский.
Но судьба этого детища Президента пока под большим вопросом. Как всегда, нужны деньги. «Кто главные спонсорі? Олигархи с востока Украины. Почему они давали деньги? Потому что Ющенко – Президент. Почему они будут давать деньги, когда Ющенко не будет Президентом?» - спрашивает Михаил Погребинский и не находит ответа.
В любом случае историческое наследие Украины олигархов «точно не волнует», - сказал он.
«Как человек, близкий к жизни искусства», Олесь Доний признался, что ему было бы неприятно, если бы «Мистецький арсенал» прекратил свое существование. Вместе с тем эксперт не исключает, что «со временем украинские олигархи будут приходить к пониманию необходимости финансирования культуры».
У Виктора Андреевича не будет проблем с Виктором Федоровичем. А вот с Юлией Владимировной…
Что ждет Виктора Ющенко при президенте Януковиче или президенте Тимошенко?
По мнению Михаила Погребинского, в первом случае «ничего страшного точно не будет». А вот насчет лояльности Юлии Владимировны по отношению к Виктору Андреевичу эксперт «гарантий спокойной жизни» не дает.
На месте Тимошенко Михаилу Погребинскому было бы тяжело после президентских выборов «не разобраться с Ющенко».
Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Ющенко посоветовали создавать новую партию После выборов Тимошенко «разберется» с Ющенко? У Ющенко есть сутки, чтобы одуматься Ющенко должен брать пример с Литвина
Но кто сказал, что с окончанием президентской каденции заканчивается его политическая жизнь? О том, что ждет Виктора Андреевича после президентских выборов, в пресс-центре «Главреда» рассказали: директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский и руководитель Центра исследований политических ценностей «Акция», по совместительству - народный депутат, Олесь Доний.
Постпрезидентство Ющенко: лидер фракции ВР или глава Фонда
Михаил Погребинский сразу же успокоил: несмотря на слухи, что после президентских выборов Ющенко уедет из страны, Украина не потеряет Виктора Андреевича. Уверенность эксперта основана на вере в СБУ. «СБУ сказала, что это неправда, а Наливайченко я верю», - сказал Михаил Погребинский.
Если Виктор Ющенко остается в стране, какой деятельности он себя посвятит? «Он будет занимать скромное место в стране», - спрогнозировал эксперт. По его словам, наиболее вероятными являются два таких «скромных места»:
1.Лидер фракции Верховной Рады нового созыва
Михаил Погребинский уверен, что новая националистическая политическая сила Виктора Ющенко, которую тот способен создать, может получить гораздо большую поддержку, если парламентские выборы будут внеочередными, т.е. состоятся ранее 2012 года. «Тогда о нем еще не забудут», - сказал политолог. Если события будут развиваться по такому сценарию, Виктор Андреевич имеет шанс набрать на внеочередных выборах в Раду до 12% голосов избирателей.
Есть тут и ряд нюансов: в частности, на сегодняшний день в качестве лидера националистического движения в Украине позиционируется Олег Тягнибок. Поэтому вопрос заключается в том, согласятся ли сторонники национализма на то, «чтобы именно Ющенко был лидером этой политической силы».
Тем не менее Михаил Погребинский считает, что такой вариант развития событий возможен с вероятностью не более 10%.
2.Глава Фонда украинской памяти
Виктор Ющенко может стать «руководителем Фонда украинской памяти или Фонда с другим названием, куда перейдет большая часть сотрудников нынешнего Института национальной памяти», - объяснил Михаил Погребинский.
Эксперт считает, что таким образом Виктор Ющенко получит возможность быть на виду у СМИ, «давать интервью, говорить о сохранении украинской идеи и т.д.»
Этот вариант политолог считает более вероятным.
Из хорошего премьера не получился хороший президент: «тяжела ты, шапка Мономаха»
«Политическая жизнь не заканчивается после окончания президентской каденции», - сказал Олесь Доний. По его словам, Виктор Ющенко может возглавить не националистическое, а национал-демократическое движение, которое на будущих парламентских выборах может набрать 5-7%, «в лучшем случае – до 10%» голосов.
В этом контексте эксперт привел пример политической силы Владимира Литвина, которая, имея сравнительно небольшую поддержку электората, тем не менее смогла «умело ее конвертировать».
«На Виктора Ющенко ориентируется значительная часть национал-демократического электората, - сказал эксперт, - но захочет ли Виктор Андреевич возглавить это движение?» Олесь Доний обратил внимание на «неумение Ющенко строить вокруг себя организационную структуру и окружение». Этот факт дает повод сомневаться в том, что Виктор Андреевич захочет взять на себя роль лидера национал-демократов.
По мнению Олеся Дония, эту функцию должен возложить на себя другой лидер: боровшийся за независимость Украины. А это не Ющенко, не Тимошенко, не Янукович, не Литвин, не Яценюк, не Симоненко и не Мороз.
По мнению Олеся Дония, трагедией Виктора Ющенко является то, что «этот человек долгое время шел к вершине и надеялся, что эта вершина будет навсегда». Но из хорошего премьера не получился хороший президент – «шапка Мономаха оказалась достаточно тяжелой».
Должен ли Ющенко отвечать за ошибки?
Отвечая на этот вопрос читателя «Главреда», Михаил Погребинский сказал, что здесь важно соблюсти принцип: «Равная ответственность за равные проступки». «Если сажать Ющенко, то нужно посадить 80% нашего политического бомонда, а также 90% судей Украины и 70% глав районных администраций», - сказал он.
Исходя из этого, Михаил Погребинский предлагает отказаться от идеи воздаяния за прегрешения нынешнего Президента – вольные и невольные.
Если же «кто-то может доказать, что Виктор Ющенко лично или его семья получали долю от «РосУкрЭнерго» - судите, но тогда, пожалуйста, всех, кто получал эту долю, – на ту же скамью», - предлагает эксперт.
Олесь Доний, в свою очередь, добавил, что судебная система Украины дискредитировала себя. Следовательно, у выигравшего президентскую гонку будет соблазн использовать суды для давления на политических оппонентов. «Через суды будут проходить дела в отношении финансистов, которые поддержали политическую силу оппонента, или политиков-аутсайдеров», - сказал он.
Единственное противоядие от такого рода преследований – участие в политике, - уверен Олесь Доний. Это послужит дополнительным мотивом для дальнейшего пребывания Виктора Ющенко в украинской политике. «Иначе есть опасность того, что две наибольшие политические силы – БЮТ и ПР – выберут наибольшего политического аутсайдера» - Виктора Ющенко - и устроят ему «показательную порку с показательными судами», - сказал политолог.
Что будет с детищем Виктора Ющенко – «Мистецьким арсеналом»?
«Мистецький арсенал» - «чуть ли не единственное, что останется хорошего от Виктора Андреевича», - сказал Михаил Погребинский.
Но судьба этого детища Президента пока под большим вопросом. Как всегда, нужны деньги. «Кто главные спонсорі? Олигархи с востока Украины. Почему они давали деньги? Потому что Ющенко – Президент. Почему они будут давать деньги, когда Ющенко не будет Президентом?» - спрашивает Михаил Погребинский и не находит ответа.
В любом случае историческое наследие Украины олигархов «точно не волнует», - сказал он.
«Как человек, близкий к жизни искусства», Олесь Доний признался, что ему было бы неприятно, если бы «Мистецький арсенал» прекратил свое существование. Вместе с тем эксперт не исключает, что «со временем украинские олигархи будут приходить к пониманию необходимости финансирования культуры».
У Виктора Андреевича не будет проблем с Виктором Федоровичем. А вот с Юлией Владимировной…
Что ждет Виктора Ющенко при президенте Януковиче или президенте Тимошенко?
По мнению Михаила Погребинского, в первом случае «ничего страшного точно не будет». А вот насчет лояльности Юлии Владимировны по отношению к Виктору Андреевичу эксперт «гарантий спокойной жизни» не дает.
На месте Тимошенко Михаилу Погребинскому было бы тяжело после президентских выборов «не разобраться с Ющенко».
Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Ющенко посоветовали создавать новую партию После выборов Тимошенко «разберется» с Ющенко? У Ющенко есть сутки, чтобы одуматься Ющенко должен брать пример с Литвина