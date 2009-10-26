Из хорошего премьера не получился хороший президент

Но кто сказал, что с окончанием президентской каденции заканчивается его политическая жизнь? О том, что ждет Виктора Андреевича после президентских выборов, в пресс-центре «Главреда» рассказали: директор Центра политических исследований и конфликтологиии руководитель Центра исследований политических ценностей «Акция», по совместительству - народный депутат,Михаил Погребинский сразу же успокоил: несмотря на слухи, что после президентских выборов Ющенко уедет из страны, Украина не потеряет Виктора Андреевича. Уверенность эксперта основана на вере в СБУ. «СБУ сказала, что это неправда, а Наливайченко я верю», - сказал Михаил Погребинский.Если Виктор Ющенко остается в стране, какой деятельности он себя посвятит? «Он будет занимать скромное место в стране», - спрогнозировал эксперт. По его словам, наиболее вероятными являются два таких «скромных места»:Михаил Погребинский уверен, что новая националистическая политическая сила Виктора Ющенко, которую тот способен создать, может получить гораздо большую поддержку, если парламентские выборы будут внеочередными, т.е. состоятся ранее 2012 года. «Тогда о нем еще не забудут», - сказал политолог. Если события будут развиваться по такому сценарию, Виктор Андреевич имеет шанс набрать на внеочередных выборах в Раду до 12% голосов избирателей.Есть тут и ряд нюансов: в частности, на сегодняшний день в качестве лидера националистического движения в Украине позиционируется Олег Тягнибок. Поэтому вопрос заключается в том, согласятся ли сторонники национализма на то, «чтобы именно Ющенко был лидером этой политической силы».Тем не менее Михаил Погребинский считает, что такой вариант развития событий возможен с вероятностью не более 10%.Виктор Ющенко может стать «руководителем Фонда украинской памяти или Фонда с другим названием, куда перейдет большая часть сотрудников нынешнего Института национальной памяти», - объяснил Михаил Погребинский.Эксперт считает, что таким образом Виктор Ющенко получит возможность быть на виду у СМИ, «давать интервью, говорить о сохранении украинской идеи и т.д.»Этот вариант политолог считает более вероятным.«Политическая жизнь не заканчивается после окончания президентской каденции», - сказал Олесь Доний. По его словам, Виктор Ющенко может возглавить не националистическое, а национал-демократическое движение, которое на будущих парламентских выборах может набрать 5-7%, «в лучшем случае – до 10%» голосов.В этом контексте эксперт привел пример политической силы Владимира Литвина, которая, имея сравнительно небольшую поддержку электората, тем не менее смогла «умело ее конвертировать».«На Виктора Ющенко ориентируется значительная часть национал-демократического электората, - сказал эксперт, - но захочет ли Виктор Андреевич возглавить это движение?» Олесь Доний обратил внимание на «неумение Ющенко строить вокруг себя организационную структуру и окружение». Этот факт дает повод сомневаться в том, что Виктор Андреевич захочет взять на себя роль лидера национал-демократов.По мнению Олеся Дония, эту функцию должен возложить на себя другой лидер: боровшийся за независимость Украины. А это не Ющенко, не Тимошенко, не Янукович, не Литвин, не Яценюк, не Симоненко и не Мороз.По мнению Олеся Дония, трагедией Виктора Ющенко является то, что «этот человек долгое время шел к вершине и надеялся, что эта вершина будет навсегда». Но из хорошего премьера не получился хороший президент – «шапка Мономаха оказалась достаточно тяжелой».Отвечая на этот вопрос читателя «Главреда», Михаил Погребинский сказал, что здесь важно соблюсти принцип: «Равная ответственность за равные проступки». «Если сажать Ющенко, то нужно посадить 80% нашего политического бомонда, а также 90% судей Украины и 70% глав районных администраций», - сказал он.Исходя из этого, Михаил Погребинский предлагает отказаться от идеи воздаяния за прегрешения нынешнего Президента – вольные и невольные.Если же «кто-то может доказать, что Виктор Ющенко лично или его семья получали долю от «РосУкрЭнерго» - судите, но тогда, пожалуйста, всех, кто получал эту долю, – на ту же скамью», - предлагает эксперт.Олесь Доний, в свою очередь, добавил, что судебная система Украины дискредитировала себя. Следовательно, у выигравшего президентскую гонку будет соблазн использовать суды для давления на политических оппонентов. «Через суды будут проходить дела в отношении финансистов, которые поддержали политическую силу оппонента, или политиков-аутсайдеров», - сказал он.Единственное противоядие от такого рода преследований – участие в политике, - уверен Олесь Доний. Это послужит дополнительным мотивом для дальнейшего пребывания Виктора Ющенко в украинской политике. «Иначе есть опасность того, что две наибольшие политические силы – БЮТ и ПР – выберут наибольшего политического аутсайдера» - Виктора Ющенко - и устроят ему «показательную порку с показательными судами», - сказал политолог.«Мистецький арсенал» - «чуть ли не единственное, что останется хорошего от Виктора Андреевича», - сказал Михаил Погребинский.Но судьба этого детища Президента пока под большим вопросом. Как всегда, нужны деньги. «Кто главные спонсорі? Олигархи с востока Украины. Почему они давали деньги? Потому что Ющенко – Президент. Почему они будут давать деньги, когда Ющенко не будет Президентом?» - спрашивает Михаил Погребинский и не находит ответа.В любом случае историческое наследие Украины олигархов «точно не волнует», - сказал он.«Как человек, близкий к жизни искусства», Олесь Доний признался, что ему было бы неприятно, если бы «Мистецький арсенал» прекратил свое существование. Вместе с тем эксперт не исключает, что «со временем украинские олигархи будут приходить к пониманию необходимости финансирования культуры».Что ждет Виктора Ющенко при президенте Януковиче или президенте Тимошенко?По мнению Михаила Погребинского, в первом случае «ничего страшного точно не будет». А вот насчет лояльности Юлии Владимировны по отношению к Виктору Андреевичу эксперт «гарантий спокойной жизни» не дает.На месте Тимошенко Михаилу Погребинскому было бы тяжело после президентских выборов «не разобраться с Ющенко».