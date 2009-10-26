«Переворот» в НУНС: первые документы

Надо подчеркнуть, что копия эта досталась нам благодаря одному из тех, кто выступает против такой смены. Тем не менее, это не снимает вопросов, возникающих по прочтении документа, – а возможно, вызывает их еще больше.

Напомним, недавно в НУНС заговорили о том, что неплохо бы снять нынешнего главу фракции Николая Мартыненко и назначить на его место кого-нибудь другого. В частности, звучало имя экс-главы фракции, лидера внутрипартийной группы «За Украину!» Вячеслава Кириленко. Как заявили сторонники такого шага – в частности, представители «Единого центра» и Украинской народной партии – господина Мартыненко нужно снять, чтобы НУНС перестал «идти в фарватере БЮТ».

На прошлой неделе спикер Верховной Рады Владимир Литвин объявил, что фракция собрала 38 подписей за смену лидера. Математическое большинство во фракции НУНС – 37 депутатов. Как заявил в комментарии «Главреду» депутат Андрей Парубий, сам факт регистрации в аппарате ВР подписей о смене лидера (если их достаточно) уже автоматически ведет к такой смене.

Оппоненты же утверждают, что нужно все-таки провести собрание фракции, где за смену председателя «живьем» проголосуют депутаты. Кроме того, сразу несколько источников подтверждают информацию о том, что на самом деле подписи собирались в течение более чем полугода. То есть процесс был начат еще в марте, а уже в последние дни он был просто продолжен. На этом настаивают не только многочисленные источники «Главреда» в НУНС: аналогичное заявление открыто сделал депутат от этого блока, кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

Косвенно эту информацию подтвердил лидер Украинской народной партии Юрий Костенко. Его подпись в документе, полученном «Главредом», имеется, но сам он в воскресенье заявил «Главреду», что «весной подпись не ставил» (при этом признав, что весной такие подписи действительно собирались во фракции).

В целом документ вызывает немало вопросов. Например, почему все бумаги датированы одним числом – но при этом протокол явно разделен на два «массива» подписей.

Ведь в документе, попавшем в распоряжение «Главреда», пронумерованы лишь три из семи листов. При этом нетрудно заметить, что в целом речь идет о разных документах. Так, на первом листе подписи депутатов поданы лишь с их ФИО, номерами удостоверений и подписями. Листы, пронумерованные 3-4-5, такие же, однако озаглавлены «Продолжение сбора подписей». При этом в двух из этих листов – только по одному депутатскому автографу.

В то же время на двух оставшихся листах, которые также озаглавлены «Продолжением сбора…», поле для подписей разграфлено совершенно иначе. Причем один из них пронумерован как № 2, а второй – вообще никак.

Вероятно, это и есть разница между «весенним» и «осенним» сбором подписей за смену руководителя фракции.

В завершение следует сказать, что новый процесс сбора подписей удивительным образом совпал с активизацией заявлений о том, что Партия регионов вот-вот может создать новую коалицию, которая уволит правительство Юлии Тимошенко. Как это сделать технически, неясно до сих пор. Но слухами, как известно, земля полнится.

Кто расписался (как утверждается) в полученном «Главредом» документе (ФИО, номер депутатского удостоверения, примечания «Главреда»):

Палица Игорь Петрович, 399

Князевич Руслан Петрович, 340

Герасимьюк Ольга Владимировна, 337

Геращенко Ирина Владимировна, 350

Ключковский Юрий Богданович (номер пропущен)

Стецькив Тарас Степанович (номер пропущен)

Третьяков Александр Юрьевич (подпись вычеркнута).

Петевка Василий Васильевич, 391

Полянчич Михаил Михайлович, 366

Билозир Оксана Владимировна, 375

Оробец Леся Юрьевна, 349

Бут Юрий Анатольевич, 392

Криль Игорь Иванович, 371

Тополов Виктор Семенович, 387

Плющ Иван Степанович, 354.

Поляченко Владимир Аврумович, 363.

Яценюк Арсений Петрович, 334.

Кириленко Вячеслав Анатольевич, 333

Стойко Иван Михайлович, 377

Кендзер Ярослав Михайлович, 457

Ткач Роман Владимирович, 385

Вязивский Владимир Михайлович, 378

Карпук Владимир Георгиевич (номер пропущен)

Кульчинский Николай Георгиевич, 403, 395 (указано два номера, один из них, вероятно, принадлежит депутату Карпуку)

Григорович Лилия Степановна, 343

Ляпина Ксения Михайловна, 339

Мойсик Владимир Романович, 374

Шкутяк Зиновий Васильевич, 382

Гуменюк Олег Иванович, 365

Парубий Андрей Владимирович, 462

Аржевитин Станислав Михайлович, 394

Ющенко Петр Алексеевич (номер пропущен),

Костенко Юрий Иванович, 347

Заец Иван Александрович, 361

Слободян Александр Вячеславович, 373

Джоджик Ярослав Иванович, 454

Давиденко Андрей Анатольевич, 393

Клименко Александр Иванович (номер неразборчив).