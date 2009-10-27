Нового президента определит газета?

27 октября 2009, 10:55

Правила выборов четвертого президента Украины окончательно «устаканят» на следующей неделе.

Такой прогноз с осторожным оптимизмом дают представители ведущих парламентских сил. Но торг, как обычно, не исключен – иначе на тот момент, когда вы читаете эти строки, все было бы уже сделано.
Напомним, поправки в закон о выборах Президента депутаты одобрили еще на внеочередной сессии 24 июля. Однако Президент Виктор Ющенко назвал депутатское решение «сговором» двух крупнейших фракций – Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко – и наложил на поправки вето. Вето парламент, правда, преодолел, но глава государства обратился в Конституционный суд.
19 октября КС вынес решение, которым признал правомерность некоторых возражений Президента. Выборам как таковым вердикт не угрожает – в этом единодушны как эксперты, так и политики. БЮТовец Андрей Портнов, например, даже специально подчеркнул, что суд-де отменил всего лишь четыре позиции из порядка сорока, которые обжаловал Ющенко. То есть «выборы Президента состоятся 17 января при всякой погоде, и избирательный процесс не будет сорван в связи с теми или иными юридическими технологиями», уверен депутат.
Тем не менее, замечания КС парламентариям теперь надо учесть. К чему они, в общем-то, были готовы с самого начала – еще с сентября, когда преодолевали вето на закон. Тогда сами инициаторы принятия закона обращали внимание на нестыковки в тексте – вроде того, что кандидатуры членов избиркомов предлагалось подавать за 50 дней до выборов, но сами комиссии формировались за 60 дней. Общее мнение было таково: «Все равно ведь придется переголосовывать!».
Вот это время и настало. По мнению главы Центризбиркома Владимира Шаповала, принять решение Рада могла бы буквально в пять минут. Как заявил господин Шаповал в эфире «5 канала», для этого достаточно принять «технический закон», который бы «просто учел замечания КС».
Однако депутаты решили особо не торопиться. Спикер Владимир Литвин, по данным «Главреда», еще 20 октября подписавший протокольное поручение о скорейшем принятии поправок, тем не менее, заявил, что неплохо бы в новом законе учесть и пожелания Венецианской комиссии. Об этой же комиссии вспомнил и уже упомянутый депутат Портнов. Между тем, замечаний у «венецианцев» довольно много. И хотя в целом на Банковой с ними согласны (например, в том, что избиркомы не должны «по своему хотению» выдворять с участков журналистов и наблюдателей), увеличение количества поправок повышает риск того, что они снова останутся только на бумаге.
Недаром представитель Президента в парламенте Игорь Попов в комментарии «Главреду» дал понять, что слишком увлекаться переработкой закона парламентариям нежелательно – если они примут «лишние» поправки или же если их поправки не будут соответствовать замечаниям КС, Ющенко не остановится перед повторным вето.
По данным «Главреда», одним из камней преткновения остается принцип обжалования хода выборов в судах. Особенно эта тема волнует БЮТовцев. Именно по их настоянию в закон была включена норма о том, что действия кандидатов и их команд во время кампании можно обжаловать только в Киевском апелляционном административном суде.
КС эту норму отменил - теперь на участников президентского забега по-прежнему можно жаловаться в любой суд. Как можно и обжаловать протоколы избирательных комиссий – ранее закон это запрещал.
Сегодня за основу новых поправок «властелины фракций» готовы принять ряд положений законопроекта БЮТовца Сергея Подгорного, зарегистрированного еще 15 сентября. Комитет ВР по госстроительству и местному самоуправлению уже рекомендует принять этот документ в качестве поправок к закону о выборах.
Какие именно из предложений господина Подгорного найдут понимание парламента, пока сказать трудно. Понятно, что это вряд ли будет, например, устаревшая идея назначить длительность избирательной кампании в 100 дней: кампания-то уже началась.
И все же проект содержит ряд интересных, хотя и не бесспорных, норм в части организации избирательного процесса. Например, предлагается установить, что полномочия окружной и участковой избирательной комиссии начинаются только после принесения присяги двумя третями ее членов (текст присяги прилагается).
Небесспорность этого предложения в том, что вообще-то оно касается статуса члена избиркома, который устанавливается другим законом – «О Центризбиркоме». Однако ясна и практическая направленность: по задумке депутата Подгорного, члена низового избиркома можно будет уволить от дел после двух решений о нарушении им присяги, которые должны принять не менее двух третей его коллег.
Таким образом законодатели надеются избежать случаев, когда некоторые члены комиссий срывают их работу. Однако таким же образом в комиссиях создастся и реальный «диктат большинства».
Другая важнейшая новация касается права граждан уточнять и исправлять свои данные в списках избирателей. По закону, принятому депутатами, это можно было делать аж до последнего часа голосования. Теперь предлагается, что внести себя в списки (или иначе уточнить их данные) можно не позже, чем за три дня до начала праздника демократии.
Избиратели, которые не могут передвигаться или по иным причинам вынуждены голосовать вне избирательных участков, должны будут подать заявление об этом не позже восьми вечера пятницы накануне голосования (которое состоится в воскресенье). Хотя по нынешнему закону это можно делать до вечера субботы.
Наконец, еще один интересный нюанс: законопроект предлагает сменить «официальное объявление» результатов выборов на их «официальное обнародование». По нынешнему закону, результаты выборов считаются установленными после того, как их официально объявляет председательствующий на заседании ЦИК.
Однако теперь предлагается вернуться к более старой практике: публикации этих данных в официальных газетах правительства и парламента – «Голос України» та «Урядовий кур’єр». Только после выхода в свет газет с этими публикациями страна и будет считаться избравшей нового президента. Не зря в 2004 году одна из акций оппозиции состояла в блокировании выпуска правительственного издания с публикацией о победе во втором туре Виктора Януковича. Сегодня, между тем, это издание подконтрольно Юлии Тимошенко…
Новациями господина Подгорного, впрочем, БЮТ не ограничивается. Уже в понедельник в парламенте зарегистрирован законопроект еще одного депутата от этой фракции – Валерия Писаренко. Как сообщает пресс-служба депутата, одним из принципиальных новшеств должна стать отмена графы «против всех». По мнению господина Писаренко, это будет весьма по-европейски, тем более, что голос «против всех» технически все равно равен отсутствию голоса. То есть не видите достойного кандидата – не ходите на выборы вообще.
Понятно, что в случае принятия этой нормы относительное количество голосов у фаворитов выборов вырастет. В то время как позиция принципиальных избирателей, решивших сказать всей власти в целом свое сакраментальное «Достали!», окажется сильно смазанной. Не факт, впрочем, что в ПР и БЮТ решатся включить данную норму в окончательный вариант поправок. В частности, соратник Писаренко по БЮТ Николай Томенко уже заявил, что фракция не поддержит такой инициативы своего коллеги.
На поиск единой позиции у реальных руководителей парламентских фракций есть целая неделя. Спикер Литвин, поручивший «ускоренно» подготовить поправки, еще в четверг признал, что проголосовать закон можно будет не ранее 3 – 6 ноября (нынешняя неделя в ВР – не пленарная). В то же время, представители фракций надеются, что это будет скорее 3-е, нежели 6-е ноября.
В конце концов, поле для маневра у законодателей не так уж широко: Президент Ющенко не упустит возможности рассмотреть поправки самым придирчивым образом. И только если глава государства будет доволен, закон о выборах его преемника наконец-то станет законом в полном смысле этого слова.
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