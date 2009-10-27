Юрий Ехануров: «Тимошенко не нужны люди, которые что-то понимают»

Но затем наступили иные времена. В 2004 году Ехануров выступал категорически против союза Ющенко и Юлии Тимошенко, с которой имел возможность неплохо познакомиться во время совместной работы в правительстве Ющенко 1999 – 2001 годов. После отставки первого правительства Тимошенко в сентябре 2005-го именно Еханурова Ющенко подал на должность премьера. Тимошенко этого не простила: отставку кабинета Еханурова менее чем через год Рада приняла именно с ее подачи – формальным поводом послужили печально известные газовые договоренности, выведшие на рынок компанию «РосУкрЭнерго».Несмотря ни на что, Ехануров поддержал назначение второго правительства Тимошенко, причем его депутатский голос стал решающим. Сам Ехануров стал в этом правительстве министром обороны, и уже скоро громко побил горшки с премьером, резко критикуя ее экономическую политику. Тимошенко снова добилась отставки Еханурова руками Рады – по обвинению в коррупции.Сегодня многие бывшие враги Тимошенко забыли старое и тайно или явно работают на ее победу в президентских выборах. Однако Юрий Ехануров продолжает беспощадно критиковать ее, и похоже, что в случае президентства Юлии Владимировны политического будущего у него не будет. Впрочем, сам Ехануров утверждает, что его это совершенно не волнует.Вопрос в том, что это имитация деятельности депутатов. Они хотят сообщить избирателям, что они что-то сделали. А реально ведь можно было принять этот второй закон во втором чтении. Если бы его приняли тремястами голосов, а Президент подписал бы, то все: неприкосновенности нет уже завтра, условно говоря. А теперь это оттягивается на неопределенное время. То есть нынешнее решение, как и многое другое у нас, всего лишь имитация деятельности.За Президента говорить не стану, но законный вопрос остается: депутаты принимали решение или делали вид, что принимают решение?!Я думаю, что после президентских выборов будут назначены на осень новые парламентские выборы. Весной нужно провести выборы в местные органы власти, а осенью — в ВР. Такая перезагрузка в следующем году была бы вполне логична. Вспомните опыт Италии. У нас в этом смысле, я думаю, сходная картина. Молодая демократия, как молодое вино — все время какие-то изменения.Но если не последует изменений Конституции, то мы будем бултыхаться фактически в одной и той же воде.Нужны изменения, которые дали бы возможность реально распределить власть, чтобы в треугольнике Президент — парламент — правительство более четко были изложены их основные права и обязанности. И очень важно, чтобы мы все-таки определились с территориальными общинами, чтобы мы наконец вышли на экономически самодостаточные территориальные общины, которые могли бы действительно стать серьезной ячейкой самоуправления в Украине.Мы должны идти в направлении возрастания роли региональных элит, возрастания роли территориальных общин. Общины должны получить реальные средства для осуществления своих самоуправленческих функций. При этом, одновременно, следует создать эффективные механизмы ответственности, нормального распределения обязанностей, особенно в социальной сфере.Вопросы развития местного самоуправления интересуют меня уже достаточно давно. Какое-то время я непосредственно занимался проблемами административной реформы. Накопленный опыт был учтен при разработке Антикризисной программы «Прагматичный выбор», которую наша команда презентовала в конце лета.А президентский проект Конституции я действительно поддерживаю и считаю, что его обсуждение сегодня актуально. Глава государства предлагает изменения, необходимость в которых исходит из практики функционирования государственной власти в течение последних пяти лет. И если мы их сейчас не примем, то придется ждать еще несколько лет. Причем в итоге мы снова придем к тем же выводам, к которым пришел Виктор Андреевич Ющенко.Я работаю в команде Президента, и работаю на то, чтобы он победил.Это, скорее всего, будет зависеть не только от меня.Есть политическая сила, в которой я нахожусь, и мои дальнейшие действия будут во многом зависеть от решений нашей политической силы. Кроме того, я довольно самодостаточный человек, и у меня столько интересных работ, что вопрос занятости для меня не стоит. То есть в любом случае я буду работать в привычном напряженном режимеТо, что сейчас я занят судебными делами. Идет рассмотрение моего иска в Апелляционном суде, поэтому есть вполне реальный вариант.Да. Вот я зачитаю вам цитату из решения Окружного административного суда: «Вопрос увольнения министра обороны Украины носит исключительно политический характер, с выполнением истцом своих обязанностей на посту министра обороны Украины не связанный».Это формулировка Окружного административного суда. И это значит, что все лживые обвинения премьер-министра были отброшены.Это летом было.Идет соответствующая процедура, и я не могу сказать, когда это будет. Но процесс идет.Конечно.Конечно.Если он работал все время моим помощником, или руководителем службы, когда я возглавлял правительство, то это о чем-то говорит. Мы с ним работаем давно.Со времен работы в Киевской городской государственной администрации в 1992 году.Ну, вы же видите, он через суд доказал, что все эти обвинения безосновательны.Совершенно верно.Своим присутствием. Тем, что она понимала, что я понимаю. А ей не нужны были люди, которые что-то понимают, поэтому первым ушел Пинзеник (экс-министр финансов. –), а потом «ушли» меня…Вы же понимаете, я — специалист, я — экономист. Поэтому, конечно, по вопросам бюджета, по вопросам, связанным с экономической политикой, я не мог молчать.Дело не только в конкретных решениях, с которыми я был не согласен. Они - производные от более общего явления. В стране уже почти два года отсутствует экономическая политика как таковая. Имею в виду системное, предсказуемое и профессиональное управление процессами. Вместо этого доминирует желание руководить «всем и вся» в ручном режиме. Для этого не нужен тот же министр финансов — вот его и нет.Имеет место и обыкновенное экономическое невежество. Вот пример – двенадцать тысяч бюджетов, которыми собираются управлять из Киева (речь идет об изменениях в Бюджетный кодекс, согласно которым правительство планирует кардинально изменить структуру местных бюджетов и их взаимоотношения с госбюджетом, увеличив количество местных бюджетов с приблизительно 700 до более чем 12 000. –). Это только на первый взгляд — заманчивое предложение. На самом же деле его реализация окончательно дестабилизирует систему распределения и управления государственными финансами. Это уже не просто популизм, это — воинствующая безграмотность.Дело в том, что у тех бумаг, которые правительственные чиновники передали в Верховную Раду, нетдаже признаков законопроекта. Поскольку они не опираются на действующую нормативную базу. Поэтому, с точки зрения даже формальной юридической практики, эту кипу бумаг нужно вернуть назад в правительство, чтобы они подали настоящий законопроект. Хотя, думаю, никто и не собирался подавать проект бюджета как серьезный документ.Вот эти двенадцать тысяч местных бюджетов, не предусмотренных Бюджетным кодексом, попытались запихнуть непосредственно в закон о бюджете. Это была чисто попытка дать взятку, политическую взятку местным органам власти.Вы как-то странно взяли тему. На самом деле площадь вопроса очень велика, а вы взяли какую-то отдельную маленькую клеточку и спрашиваете, как я к этому отношусь.У меня большая просьба: лучше заниматься своими домашними делами, а не слушать премьера. Человек разбирается в одном вопросе — в газе. Да и то, столько вреда причинить Украине именно в этой сфере, как ОНА…Это наша большая глупость, считать, что серьезные экономические проблемы можно обсуждать в режиме ток-шоу, когда главное - перекричать, или свалить вину на оппонента. Тем, кто способен анализировать, могу предложить для примера одну деталь. Пусть люди поразмыслят. Все знают, что многомиллиардный кредит МВФ идет на затыкание бюджетных дыр. Так вот, по курсу доллара в 5 гривен, десять миллиардов кредита конвертируется в 50 млрд. грн., а по курсу в 8,5 грн — уже в 85 млрд. грн. Разница ощутимая — 35 миллиардов гривен. А теперь подумайте: кому выгодно, чтобы гривня девальвировала?!Кредиторы ведь уже приняли соответствующее решение. Конечно – где они еще такие условия найдут? А Украина в результате все больше в долгах. Что ж – будем потихоньку выплачивать. Наберем долгов в этом году — просто ужас!Я могу сказать, что в следующем году мы должны по долгам только процентов заплатить столько, что эта сумма составила бы бюджет Минобороны, Минобразования и Минздрава. Трех министерств вместе взятых. Это — «весело»...Понимаете, реальная жизнь заменяется виртуальными вещами. Вот возьмите картину по Министерству обороны. В январе-месяце нынешнего года правительство дает обещание, что профинансирует развитие Вооруженных сил – и строительство отечественного корвета, и многофункционального ракетного комплекса, и танковой программы, и прочего. СМИ публикуют большие сообщения о том, что вопрос будет решать лично премьер. Наступает май месяц — ничего не решено! Снова проходит совещание – и снова то же самое, снова большой мыльный пузырь о том, что якобы будет сделано.На практике было решение всего сто миллионов гривен направить на Харьковский танковый завод, да и то только потому, что там уже была предзабастовочная обстановка. Все остальные средств не получили. И теперь уже в третий раз используется тот же пузырь...Чтобы выполнять государственную программу развития Вооруженных сил, необходимо тридцать — тридцать два миллиарда гривен. Чтобы Вооруженные силы развивались на минимальном уровне, нужно около девятнадцати миллиардов гривен ежегодно.Реально же будет профинансировано на следующий год, я так думаю, где-то на уровне девяти, максимум десять миллиардов гривен. Это оборонный бюджет, например, Словакии, население которой составляет пять с половиной миллионов человек. Ощущаете разницу? То есть идет сознательное уничтожение Вооруженных сил и намеренное ухудшение ситуации безопасности вокруг Украины.Без сомнения.Я никого ни в чем не обвиняю. Давайте говорить о фактах, а не бросаться громкими фразами. Возьмите вопрос того же корвета: сейчас нужно платить за работу, которую сделал огромный коллектив проектировщиков и всех остальных, и нужно уже переходить к реальному строительству этого корвета. А как?Или взять тему боевой подготовки войск. Подготовка профинансирована на 6 % необходимого. На эти средства можно было только провести одни-единственные итоговые учения, которые и были недавно проведены на Яворовском полигоне и в Крыму. Что это, если не умышленное издевательство?! Вот что серьезно.Мне неизвестно об отставке начальника Генштаба.Сейчас начальник Генерального штаба находится на обследовании в госпитале. Когда он выйдет оттуда, будет что-то известно. Пока ничего неизвестно.В свое время было заявлено о том, что совет Киевской городской организации «Нашей Украины» выходит из состава партии. То есть большинство членов совета из партии вышли. Именно поэтому на съезде партии было принято решение о перерегистрации членов Киевской организации. Перерегистрацию было поручено провести комитету во главе с народным депутатом Мойсыком, и я должен сказать, что это была трудная работа. Но она была проведена. 57 % членов партии в Киеве подтвердили, что они остаются в «Нашей Украине». Правда, оказалось, что кое-кто вообще и не знал, что все это время был членом нашей партии.Потом был создан оргкомитет во главе со мной для проведения районных и городской партийной конференции. Было проведено десять районных конференций, избраны делегаты на городскую конференцию. Городская конференция избрала меня председателем партийной организации и выбрала делегатов на съезд «Нашей Украины».У Киевской городской организации долгов по состоянию на первое августа, так похоже, не было. Во всяком случае, мне об этом неизвестно.И я должен отметить, что в организации состоялась цивилизованная передача всех документов, поэтому у нас нет никаких претензий к предыдущему руководству. Это был образец цивилизованного поведения людей, которые вместе боролись за одну идею. Теперь они ушли заниматься своими делами, а мы пойдем своим путем.У нас с Николаем Владимировичем никогда не было проблем в отношениях, и я думаю, что не будет и в дальнейшем. Ну, есть у человека свои взгляды, ну что ж – он их исповедует.Это не вопрос отношений, это вопрос взглядов. Если вы скажете, какие взгляды – в первую очередь экономические, во вторую очередь политические – исповедует госпожа Тимошенко, то я скажу, возможно ли, чтобы мы, хоть когда-нибудь, стали союзниками. Или, скажем, попутчиками. Я занимаю последовательную позицию с тех пор, как эта политическая сила впервые пришла к нам в «Нашу Украину».Нет, такого не было, потому что все знают, что «убеждать» меня на эти темы — дело бесполезное. У меня устоявшиеся экономические и политические взгляды, и я их не собираюсь менять в угоду конъюнктуре.Вполне нормально: я всегда с уважением относился к Петру Алексеевичу Порошенко, независимо от того, какая ситуация была вокруг него.Нужно знать Петра Порошенко. Это — роботоголик, к тому же — талантливый человек, хороший организатор. Я думаю, что он справится.Мы приняли решение поддерживать Виктора Андреевича, и, конечно, состоится съезд партии, который примет это решение.Речь идет о партии, о блоке я ничего не могу сказать. По партии было заседание политсовета, на котором мы приняли решение в какой-то день с первого по восьмое ноября включительно провести съезд. Какой именно это будет день, решит президиум.Не обсуждался.