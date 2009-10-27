Таможня дала электронике добро

27 октября 2009, 16:23

Электронной таможне – да. Увеличению коррупции и бюрократизма – нет. Таможня – не сонная улитка, а орган (фискальный), движущийся в ногу с современным миром.

Вот главные тезисы сегодняшней презентации, состоявшейся в Государственной таможенной службе Украины.

Свершилось! Украинская таможня технологически готова получать предварительную информацию о товарах, которые будут перемещаться через границу страны. Именно этому и была посвящена сегодняшняя презентация на Дегтяревской.

Руководитель Гостаможслужбы господин Макаренко галантен, по-военному краток и амбициозен. «Очень рад, что пришло столько людей. Почему девушки стоят? Непорядок», - после этих слов, словно по мановению волшебной палочки нашлись стулья. «Электронная таможня – завтрашний день не только Гостаможслужбы, а и всего внешнеэкономического пространства. Минимизация бюрократических процедур, субъективного фактора и. как результат, уменьшение коррупционных рисков - главная цель, которую мы закладываем при внедрении электронного декларирования», - пояснил Анатолий Викторович присутствующим. А потом – для тех, кто не понял, подтвердил сказанное слайдами. Визуализация пониманию важности системы помогла. Но вопросы все же остались. Например, такой: что даст внедрение электронной таможни обычному гражданину? И необычному? В смысле, бизнесмену. Ответ прост: упрощение прохождения контроля на границе. Если сейчас вас на границе проверяют два раза – пограничник и таможенник, то после внедрения новой системы, проверкой будет заниматься только таможенник. Кроме того, что немаловажно, контроль будет проводиться значительно быстрее, чем раньше.

Бизнес от такого нововведения, если верить таможенникам, тоже будет в выигрыше. «Генеральная линия таможни такова: прозрачный диалог с бизнесом», - обозначил Макаренко. В смысле, если субъект состоит в таможне на хорошем счету, не замечен в вывозе контрабанды и всяких разных излишеств, то зачем же его гнобить тщательными проверками? Лучше доверять. «На сегодняшний день вкус электронного документооборота почувствовали 22 предприятия, принимавших участие в пилотных проектах. Они остались довольны», - проинформировал министр.

Отсутствие денег – решаемая проблема. Были бы мозги

Разработка проекта «Электронная таможня» началась еще в 2005 году. Таможенники не дремали: создали технологическую базу, улучшили ведомственную электронную почту, телекоммуникационную сеть, ввели в действие соответствующие серверы и разработали комплексную систему защиты информации. Именно это дало возможность в 200 наконец-то наладить документооборот как минимум с двумя ведомствами - НКРЗ и «Лесхозом». Почему остальные ведомства не хотят «электронизироваться»? Говорят, нет денег. А вот таможенники нашли выход - все программы они пишут сами. В это верится с трудом? Но так оно и есть на самом деле. С огромной гордостью за «своих молодцев» об этом сообщил заместитель главы службы Павел Пашко. И скромно добавил, что из 305, 44 млн. грн.., выделенных Кабмином на электронную таможню в 2008 году, они получили «совсем чуть-чуть». А конкретнее - 20 миллионов.
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