ЧФ РФ: Новые перспективы. АНОНС

28 октября, в 14:00, в «Главреде» состоится пресс-конференция на тему: «Черноморский Флот Российской Федерации: новые перспективы пребывания на территории Украины».
В пресс-конференции примут участие:
-директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков;
-директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.
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