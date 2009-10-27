ЧФ РФ: Новые перспективы. АНОНС

В пресс-конференции примут участие:



-директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков;

-директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.



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