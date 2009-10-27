Виктор Ющенко обеднел вдвое ради второго срока

Перед тем, как официально выйти на битву за главное кресло государства, Виктор Андреевич испросил благословения мамы. А потом вернулся в Киев, где его пафосно выдвинуло в Президенты более чем стотысячное собрание избирателей на Певческом поле.

Нынче стотысячные массовки собирают конкуренты Ющенко. Однако в остальном Президент традиционен. На второй срок он тоже двинулся с малой родины. 26 октября в рамках «рабочей поездки» Ющенко с семьей посетил Хоружевку, где выслушал церковную литургию и выступил перед односельчанами. В ответ, как сообщает официальный сайт Президента, селяне попросили Виктора Андреевича оставаться на посту как можно дольше и благословили его идти на второй срок, «вооружив» на дорогу хлебом из печи и пригоршней родной земли.

После этого, снова-таки как в 2004-м, Виктор Ющенко самовыдвинулся кандидатом в Президенты. Оправдав данный неделю назад прогноз «Главреда», слишком пышных акций в поддержку выдвижения Ющенко его сторонники устраивать не стали. Тем не менее, приблизительно двухтысячная толпа, встречавшая главу государства у здания Центризбиркома, выглядела весьма ярко: свезенным из разных регионов гражданам раздали добрые две сотни оранжевых флагов «Нашей Украины» и несколько десятков накидок той же цветовой гаммы.





В оранжевом озерце («морем» этот флеш-моб назвать было все-таки сложно) виднелись также несколько государственных полотнищ и с пяток красно-черных флагов Конгресса украинских националистов. Символика подзабытой многими партии, возглавляемой экс-шефом «Нафтогаза» Алексеем Ивченко, особенно привлекала операторов российского телевидения. Основная масса избирателей тем временем волновалась в ожидании лидера государства. Проведя в толпе буквально минуту, можно было без труда убедиться, во-первых, в том, что практически все эти люди приехали из самой что ни на есть провинции, а во-вторых, что они действительно являются сторонниками Виктора Ющенко. Связаны ли эти два факта между собой, судить, вероятно, профессиональным социологам.

На пороге ЦИКа тем временем ожидали немногочисленные ВИП-сторонники кандидата: министр по делам молодежи и спорта Юрий Павленко, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, губернаторы Арсен Аваков, Виктор Бондар и Валерий Асадчев, с десяток депутатов от «Нашей Украины», чиновники Секретариата Президента и, как говаривали в старину, «другие официальные лица». В целом ВИП-персон было негусто.

- Юрий Иванович, а по какому принципу приглашали политиков и чиновников? – поинтересовался «Главред» у прохаживавшегося здесь же первого замгглавы СП Юрия Еханурова.

Господин Ехануров развел руками.

- Ну вот вы лично какое-то приглашение получали? Может быть, даже письменное?

- Зачем? Я же глава Киевской организации «Нашей Украины», я прекрасно знал, когда и куда приходить, - удивился политик.





В стороне журналисты допрашивали и. о. главы исполкома НСНУ Романа Безсмертного.

- Роман Петрович, недавно вице-спикер Николай Томенко сказал, что Ющенко может занять третье место. Но ведь по рейтингам Виктор Андреевич идет на пятом-седьмом. Зачем БЮТовцам завышать возможности Президента?

- Я не хочу говорить о том, что говорит Николай Владимирович, - сердито ответил господин Безсмертный.

Впрочем, через пять минут он признал, что завышенными могут оказаться в первую очередь надежды избирателей Ющенко.

- Мы будем работать на победу, но готовы к любому результату, - заявил господин Безсмертный. Заодно он сообщил, что 2,5 млн. грн. залога, необходимого для участия в выборах, Виктор Ющенко внес из собственных средств. «Внес с собственного счета», - подчеркнул Безсмертный.

Напомним, в докризисном 2008 г. господин Ющенко официально задекларировал наличие на своих счетах чуть-чуть более 3 млн. грн. Правда, там же было указано наличие 2,4 млн. грн. на счетах членов семьи – так что слишком уж резкое сокращение семейного бюджета нынешнему главе государства все-таки не грозит. Кстати, в 2004 г., когда сумма залога составляла 500 тыс. грн., Ющенко для его внесения демонстративно заложил свою квартиру в центре Киева.

…С появлением у стен ЦИК Виктор Ющенко опоздал лишь на десять минут. В ожидании Президента народ слушал (очень громкое) воспроизведение диска с песнями Майдана – 2004. В одиннадцать утра, когда Президент должен был подъехать, как раз исполнялась композиция «Плачу Єремії» «Із янголом на плечі». Таким образом, у главы государства был шанс появиться под слова «А він йде і йде, хоча вже й не дихає свіча», или даже «І жене його у спину сірий маятник життя». Но появился он в итоге под козацкий марш.



Пройдя через расчищенный сотрудниками охраны коридор, Президент на миг остановился. Народ начал скандировать «Ю-щен-ко!». Получалось не так громко, как на Майдане пять лет назад, но не менее искренне.



В сопровождении представителя Президента в ЦИК Марины Ставнийчук, главы Госуправления делами Игоря Тарасюка и своего пресс-секретаря Ирины Ванниковой Ющенко вошел в здание ЦИК. Формальности заняли минут десять. Вскоре Президент снова появился в дверях. Стоявший в полуметре корреспондент «Главреда» заметил, как Виктор Ющенко щелкнул пальцами правой руки и сказал в пространство:

- Свершилось!

На лице у главы государства при этом было полусмущенное-полусчастливое выражение юноши, после долгих раздумий решившегося-таки попросить руки возлюбленной – и получившего согласие.



Пока Виктор Ющенко сдавал документы, на пороге ЦИК установили небольшую трибунку. Подойдя к ней, Президент сказал «краткую» тридцатиминутную речь к избирателям.

- Я выиграю, в этом нет никаких сомнений, - заверил новоиспеченный кандидат. – Но я не хочу, чтобы у кого-то, не дай Бог, возникла мысль, что Ющенко думает о власти!

Агитируя за себя, Президент рассказал, что, оказывается, в течение его президентства «Украина имела 7 и более процентов прироста ВВП», что является уникальным показателем для всей Европы, «кроме одной или двух стран в Прибалтике». И что «пять лет назад мы вели дискуссию о том, что минимальная пенсия у нас составляет 50 гривен, а зарплата – 500, а сегодня у нас минимальная пенсия – 500».

- И поднимите руку, кто хотел бы сегодня вернуться в тот ужасный 2004 год? Даже не в ноябрь, или июнь, или июль, а даже в январь? Я уверен: никто не поднимет руку! – уверенно сказал Ющенко.

По его мнению, жить украинцам стало бы еще лучше, если бы в стране имелось «украинское правительство, думающее о том, каким будет будущее нации, а не о том, где кто окажется через три или четыре месяца».

С этого момента Ющенко перестал рекламировать себя и обрушился на оппонентов.

- Не кажется ли вам, что то, что происходит в государственной правительственной политике, угрожает двум главным вещам, которые мы имеем сегодня: независимости Украины и ее свободе? – спросил глава государства.

- Не кажется ли вам, что потолок в нашей хате опускается? Что дышать кислородом становится все труднее? – продолжал он. – Не стыдно ли брать по 100 гривен, чтобы прибыть на святую площадь Украины – Майдан Независимости – и провести на несколько десятков миллионов долларов шоу лидера исполнительной власти?







По мнению Ющенко, в конечном итоге во всем виноват все-таки народ. «Вы привели во власть две самые сложные, самые одиозные силы, для которых целью есть поделить страну, а не дать ответ на то, как через демократию жить стране в завтрашнем дне!», - витиевато заявил глава государства. – «Почему в парламенте педофилы? Потому что вы им дали мандат. Почему в парламенте убийцы? Потому что вы им дали мандат. Почему в парламенте казнокрады? Уже вся земля киевская украдена группой народных депутатов из провластной силы, против которых в нынешней ситуации нельзя даже уголовное дело возбудить! Потому что вы им дали мандат», - добавил он.

Все эти заявления, удивительно противоречащие понятию презумпции невиновности, Виктор Ющенко густо перемежал морально-философскими отступлениями. Иногда они выглядели банально («нация начинается, извините, не с колбасы, не с сала, а с родной речи»), а иногда – наоборот, чересчур оригинально («вспомни историю своей нации, чтобы ты знал, где похоронен твой дед, твой прадед, и почему он там лежит!»).

Самой шедевральной, впрочем, следует все-таки признать фразу о необходимости повышения политической ответственности украинцев: «Когда Конституционный суд дает нам ответ о том, что в теле нашей Конституции нет ответа на вопрос, как нам выйти из этой коллизии, это еще и еще раз дает нам простой ответ: избиратели, будьте гражданами!».

Зато завершил выступление Виктор Ющенко достаточно афористично:

- Когда мы говорим, что мы должны идти в Европу, это значит, что мы должны идти домой! И быстро!

Провозгласив «Слава вам!», Президент сошел со ступеней. Пробираться сотню метров до проезжей части бульвара Леси Украинки, где припарковался президентский кортеж, ему пришлось минут десять: избиратели ни в какую не хотели отпускать своего кандидата.

- Я йому кричу: Віктор Андрійович, я з Житомира, пригадуєте, як ви до нас приїжджали? А він кивнув! – восторженно делилась с товаркой еле выбравшаяся из толпы пожилая женщина.









Остальные участники собрания фотографировались группами и поодиночке с оранжевой символикой, после чего бережно прятали маленькие флажки в сумки и плакатики. Большие флаги надлежало централизовано сдать. Но не будет удивительно, если в конечном итоге подчиненные Романа Безсмертного не досчитаются какого-то количества атрибутики. Все-таки провожавшие Ющенко в Президенты и спустя пять лет остались верны «оранжевому кандидату».

Проблема только в том, что их было очень мало.

