Андрей Магера: Избиратель имеет право голосовать «против всех»

Согласно Закону «О выборах президента Украины», срок выдвижения кандидатов на пост президента начинается за 89 дней и заканчивается за 71 день до дня голосования, рассказал Андрей Магера.На сегодняшний день Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов, выдвинутых политическими партиями, избирательными блоками политических партий или путем самовыдвижения:1. Олег Рябоконь – самовыдвиженец;2. Анатолий Гриценко – самовыдвиженец;3. Арсений Яценюк – самовыдвиженец;4. Петр Симоненко – Блок левых и левоцентристских сил;5. Владимир Литвин – Народная партия Украины;6. Сергей Тигипко – самовыдвиженец;7. Инна Богословская – самовыдвиженка.Документы еще двух кандидатов в данный момент находятся на рассмотрении в ЦИК – Виктора Федоровича Януковича (выдвинут от Партии регионов) и Виктора Андреевича Ющенко (самовыдвиженец). «В ближайшее время будет заседание ЦИК, и мы примем решение», - сказал замглавы Комиссии.Что касается документов Юлии Тимошенко, то их в Центризбиркоме пока не дождались. «Она уже в статусе кандидата, но не в статусе зарегистрированного кандидата», - уточнил представитель ЦИК.Андрей Магера рассказал, что пока никто из претендентов на президентский пост не дал оснований для отказа в регистрации, «поскольку документы отвечали требованиям закона». По словам представителя ЦИК, в документах кандидатов были лишь «небольшие неточности, содержащиеся в декларациях о доходах». В частности, «в декларациях кандидатов были цифры, которые отчасти не соответствовали данным налоговой администрации». Но ошибки были быстро устранены.Андрей Магера пояснил, что основанием для отказа в регистрации может быть отсутствие документа, а не отдельные неточности или ошибки. «Закон четко говорит о том, что ошибки или неточности в декларации о доходах кандидата не являются основанием для отказа в регистрации, но подлежат исправлению», - сказал он.По прикидкам Андрея Магеры, избирательный бюллетень на выборах 17 января 2010 года будет содержать не более 30 имен кандидатов, а может быть даже «до двадцати».Отвечая на вопрос «Главреда» о том, есть ли среди перечисленных девяти кандидатов так называемые технические, представитель ЦИК уверил, что таковых в списке нет. «Каждый из них должным образом подал документы, предусмотренные законом».Но даже не принимая в расчет формальные признаки «техничности», Андрей Магера напомнил, что размер денежного взноса для кандидатов увеличен в 5 раз – с 500 тысяч гривен до 2,5 миллиона гривен. «Я не думаю, что технические кандидаты могут подать декларацию о доходах в 2,5 миллиона гривен, а после завершения выборов объяснить налоговой администрации или другим правоохранительным органам, что эти деньги были получены легально», - сказал замглавы Комиссии.По этой причине Андрей Магера не верит в «технических кандидатов». По его словам, этот механизм уже выработал свой ресурс на прошлых выборах и в ближайшей кампании будет неактуален. «Я не верю в эффективность этого механизма», - сказал он.26 октября народный депутат-бютовец Валерий Писаренко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предполагающий отмену графы в избирательном бюллетене - «не поддерживаю ни одного кандидата».По мнению Андрея Магеры, в случае, если такие изменения будут закреплены законодательно, то бюллетени, содержащие эту графу, можно будет использовать – накануне выборов в них достаточно будет «поставить штампик и эту графу закрыть». Если же бюллетени будут напечатаны без графы «Против всех», а Конституционный суд признает законность ее наличия, их придется перепечатывать.По личному убеждению Андрея Магеры, изъятие из бюллетеня этой графы «сузит содержание избирательных прав граждан». Вместе с тем представитель ЦИК уверен, что «парламентарии вряд ли захотят идти по такому пути».Говоря о состоянии финансирования подготовки и проведения выборов президента Украины, Андрей Магера напомнил, что расходы на эти цели должны быть предусмотрены двумя финансовыми документами - бюджетом текущего и следующего годов.Что касается бюджета-2009, «здесь вопросы закрыты», проблем с финансированием не будет. А вот что касается бюджета на следующий год, то «в силу определенных политических факторов» существует вероятность его непринятия.Тем не менее, Андрей Магера убежден, что выход будет найден, поскольку «в Верховной Раде Украины из пяти парламентских фракций у четырех есть свои кандидаты на пост президента Украины». Они придумают, как выйти из ситуации. И даже если бюджет на 2010 год не будет принят, появится «законодательный акт, который будет предусматривать расходы на проведение выборов».Митинги, проходящие под стенами ЦИК в поддержку регистрирующихся кандидатов, никак не отвлекают членов Комиссии от работы. «Я неожиданно для себя заметил, что под стенами Центральной избирательной комиссии проходят митинги», - признался Андрей Магера.А работы у членов ЦИК действительно много. «Рабочий день Центральной избирательной комиссии начинается задолго до 9 утра, заканчивается после 20 часов», - рассказал замглавы ЦИК. И все это ради того, чтобы «у кандидатов было время, чтобы сдать свои документы».В регистрации кандидатов задействованы абсолютно все сотрудники Комиссии – «управление документального обеспечения принимает и предварительно обрабатывает поступившие документы». Затем документы передаются члену комиссии, который будет работать с ними более детально. Тот, в свою очередь, задействует определенные подразделения ЦИК: организационное и юридическое управления, а также, «в меру необходимости, другие структурные подразделения».Затем проект постановления о регистрации кандидата вносится в повестку дня заседания ЦИК и рассматривается на нем.