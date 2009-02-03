Дело Змеиного решено. Все довольны?

Согласно этому решению, остров Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины в определении срединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Представители Украины и Румынии в Гааге уже успели отреагировать на решение суда, назвав его компромиссным и напомнив о его обязательности для обеих сторон. «Очень важно, что в украинско-румынских отношениях снята последняя проблемная ситуация, - отметил, в частности, заместитель министра иностранных дел Украины Александр Купчишин. – Линия компромиссная, а решение суда обязательно для обеих сторон». По его мнению, очень важно, что суд признал Змеиный островом с территориальным морем в 12 морских миль. Напомним, что в ходе рассмотрения дела Румыния настаивала на том, что Змеиный является скалой, поэтому не может считаться частью прибрежной линии Украины. Довольны решением Гаагского суда и представители румынской стороны. Их интернет-СМИ уже подают заглавия новостей наподобие «Румыния выиграла тяжбу за Змеиный против Украины». Сообщается также о реакции представителя Румынии при суде Богдана Адреску: он заявил журналистам, что суд признает право Румынии самостоятельно развивать площадь в 9700 км, которая составляет 79,34% спорной территории. Таким образом, решение суда дает Румынии доступ к месторождениям нефти и газа в Черноморском шельфе. Количество углеводородов, которые могут добываться из румынской части шельфа, оценивается в 70 миллиардов кубометров газа и 12 миллионов тонн нефти. Вскоре «Главред» даст расширенную реакцию представителей Украины на решение Международного суда ООН по делу о Змеином.