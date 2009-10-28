Тротиловые выборы

В известный анекдот «какая страна – такие и теракты», похоже, решили вдохнуть новую жизнь. Второй раз за последний месяц в Украине говорят о подготовке теракта против политика. Причем политики, судя по всему, подразумеваются разные, а вот озвучивают информацию одни и те же люди.

«Аль-Каида» по-украински

Как стало известно во вторник вечером, глава УМВД Украины в Крыму Геннадий Москаль обратился с просьбой лишить статуса беженца руководителя экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» в Украине. Таковым милиция считает некоего Худара Раада Махуммада Алжи Бура 1965 года рождения, проживающего в с. Щербаны Полтавской области.

Соответствующее обращение господин Москаль направил в Госкомитет по делам национальностей и религий, который, к слову, возглавлял в 2002 – 2005 гг.

Официальным поводом стало то, что г-н Худар, по данным милиции, является лидером террористической организации. Кроме того, по мнению милиции, именно он руководил подготовкой покушения на духовного лидера меджлиса крымско-татарского народа, народного депутата Украины от блока НУНС Мустафу Джемилева.

Как указано в обращении г-на Москаля, подозреваемый более года не проживал по месту регистрации и даже уничтожил документы, удостоверяющие его личность. В данный момент Худар находится на нелегальном положении, а правоохранители стремятся добавить его имя к списку лиц, задержанных по подозрению в подготовке терактов и все того же покушения на депутата Джемилева.

О подготовке такого покушения, напомним, заявил министр внутренних дел Юрий Луценко. «Была получена информация о том, что участники движения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» приговорили к смерти лидера меджлиса Мустафу Джемилева и его близких соратников, о том, что они готовились с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ осуществить ряд террористических актов», - заявил Луценко.

Это заявление было сделано после того, как украинские спецслужбы совместно с милицией задержали нескольких участников группировки «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Сама эта группировка - своего рода секта внутри довольно разношерстного «поля» радикального исламизма и борется за «идеологическую чистоту» в рядах исповедующих ислам. Метод этой борьбы крайне прост - террор. Также известно, что среди исполнителей теракта в США 11 сентября 2001 года был член «Ат-Такфир Валь-Хиджра»; сегодня эта организация запрещена в 46 странах.

23 октября пресс-служба СБУ сообщила о задержании пятерых членов группировки. Согласно сообщению, оперативники спецслужбы совместно с милицией провели ряд оперативных мероприятий в четырех районах АРК. В результате были задержаны пятеро мужчин – членов организации. При обыске у лидера организации нашли автомат Калашникова, взрывчатку, детонаторы, пропагандистскую литературу экстремистского толка и т. п.

Кроме того, согласно сообщению пресс-службы, трое членов данной организации были задержаны еще 3 октября. У них тоже изъяли оружие и боеприпасы, а в горах Крыма оперативники обнаружили два подготовленных членами «Ат-Такфир Валь-Хиджры» укрытия, где хранились взрывчатка, камуфляж, пища и все та же экстремистская литература.

Сообщение пресс-службы СБУ прошло мимо внимания большинства СМИ, однако после заявления Луценко вокруг данной информации разразился скандал. По словам министра, на самом деле правоохранители задержали только двоих, а не пятерых потенциальных террористов. А причиной тому стала якобы публикация новости на сайте СБУ: после задержания двоих злоумышленников остальные подались в бега.

Три плюс два

Как заявила «Главреду» пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко, информация милиции не соответствует действительности. «Я не хочу пререкаться с МВД. Но задержаны именно пять человек», - сообщила она. По словам госпожи Остапенко, все задержанные находятся в распоряжении МВД – ведь у СБУ «нет своих следственных изоляторов». Зачем милиция обвиняет спецслужбу во лжи, госпожа Остапенко предположить затруднилась.

В свою очередь один из главных героев этой истории – генерал и народный депутат Геннадий Москаль – заверил «Главред», что задержанных все-таки двое. При этом г-н Москаль впервые внес ясность насчет имен задержанных. По его словам, их зовут Ахмет Амиралиев и Исмаил Ибрагим. Первый является главой крымской ячейки «Ат-Такфира», второй же подозревается в попытке убийства муллы одной из крымско-татарских мечетей в 2008 году.

В то же время по вине СБУ (как уверяет г-н Москаль) правоохранители упустили двух чрезвычайно важных подозреваемых: уже упомянутого в начале материала Худара Алжи Бура и некоего Исмаила Пуштуна. Ранее некоторые газеты называли Исмаила Пуштуна в числе задержанных, однако генерал Москаль эту информацию опровергает. «И очень жаль, что мы его не схватили, поскольку это чрезвычайно опасный человек. Фактически он был «замом по джихаду» у лидера организации, он профессиональный террорист», - сказал «Главреду» Геннадий Москаль.

Что касается двух задержанных, то, как уверяет генерал, они находятся под надежной охраной, но ни в чем не признаются.

«С бандитом можно договориться, можно кинуть ему какие-то «разводки», - как всегда афористично объяснил начальник крымской милиции. – Но не с этими. Это же фанатики. Они только талдычат, что «вы не имеете права нас задерживать», и что «Аллах вас покарает». Они же не в себе, у них даже глаза красные».

По некоторым сведениям, полученным «Главредом» из вполне компетентных источников, вопрос с количеством задержанных на самом деле возник из-за того, что в СБУ «неаккуратно» добавили к двум лицам, задержанным в ходе спецоперации 23 октября, и тех троих, кого схватили еще 3 октября. Однако о последних, как уже сказано, пресс-служба СБУ напомнила отдельно. К тому же Марина Остапенко настаивает, что 23 октября были задержаны именно пять человек.

«Убить чем угодно»

Что касается возможной подготовки задержанными покушения на главу меджлиса, народного депутата Джемилева, то в милиции уверены в правдивости этой информации.

«Джемилеву объявили «такфир», - объяснил «Главреду» генерал Москаль. – Это приговор, но совсем не в том смысле, что кто-то наймет киллера и оплатит ему задание. Это просто значит, что всякий член группировки, оказавшись рядом с Джемилевым, обязан его убить. Ножом, топором, вилкой, ложкой – чем угодно».

Сам Мустафа Джемилев предположил, что за подготовкой покушения на него могут стоять российские спецслужбы, заинтересованные в том, чтобы накануне выборов президента Украины спровоцировать виток напряженности в Крыму. По его словам, подобную информацию он получил «из дипломатических кругов».

«При выдворении российского дипломата Лысенко ему предъявлялись обвинения в попытках смещения главы меджлиса, - рассказал г-н Джемилев «Главреду». - Правда, не уточняется, каким способом: демократическим или пристрелить».

По мнению депутата, это могло быть сделано «с тем, чтобы в руководстве крымских татар были пророссийски настроенные люди».

«Есть у нас такая партия, называющая себя «Миль Ит-тирка», в ней 8 или 9 человек, те, которые писали письмо Медведеву с просьбой защитить крымских татар от геноцида со стороны Украины – чушь такую писали, - рассказал Мустафа Джемилев. – И после грузино-российской войны Медведеву (президенту России. – Авт.) предлагалось сделать такой рейд в Украину... Появлялись публикации в СМИ о том, что в Крыму могут реализовать такой сценарий: чеченцы, приближенные к ГРУ (Главное разведуправление Минобороны России. – Авт.) или находящиеся у них на подпитке, убивают лидеров крымских татар, крымские татары тоже кого-то в свою очередь убивают, и это используется как повод для введения чрезвычайного положения и отмены выборов.

Если верить г-ну Джемилеву, его источники информации находятся в Киеве. «На эту тему мы недавно в Кабмине разговаривали. Мне сказали, что это никакие не чеченцы, это ГРУ. Я не готов назвать фамилии, кто это говорил, но это довольно компетентные люди», - заверил он «Главред».

Впрочем, тот же Геннадий Москаль не видит в этом деле никакого российского следа. «Речь идет о том, что когда крымские татары возвращались в Украину из среднеазиатских республик, с ними сюда могли попасть люди, связанные с «Талибаном». Ведь в «Талибане» были и узбеки, и пуштуны, и кто угодно… А мы, славяне, обычно затрудняемся отличить того же узбека от крымского татарина. И вот сейчас старые связи заработали вновь, и экстремистские элементы стали проникать в Крым», - полагает генерал.

К слову, по словам Геннадия Москаля, «наводку» на потенциальных террористов милиции дала… армейская разведка.

«Мы получили данные от ГУР (Главное управление разведки Генштаба Минобороны Украины. – Авт.). Они прекрасно работают! Они здесь, в Крыму, как радиация – их не видно, но они действуют», - восхищенно рассказал генерал.

Кстати, тот же Юрий Луценко еще 26 октября мельком сказал, что в задержании экстремистов, кроме «Альфы» СБУ и оперативников милиции, принимали участие сотрудники разведки Минобороны. Какое именно это было участие, министр не уточнил. Собственно же на «Острове», как называют ГУР между собой сотрудники спецслужб, комментариев прессе не дают: разведка есть разведка…



Убить Юлю?



История с возможным покушением на Мустафу Джемилева, между тем, вовсе не открывает тему терроризма в нынешней избирательной кампании. Около трех недель назад все тот же генерал Москаль также заявлял о подготовке покушения на некоего украинского «государственного и политического деятеля».



Поводом для данного заявления стало выдворение в начале октября из Украины двух подозрительных осетин. По официальной версии, уроженцы Осетии обратили на себя внимание персонала одной из крымских гостиниц, в которой остановились еще в июле. Постояльцы, скрывавшие лица и не выходившие из номера в светлое время суток, настолько смутили бдительных работников гостиничного сервиса, что те позвонили в милицию. Прибывшая милиция проверила документы подозрительных гостей Крыма и, установив подлог одного из паспортов, отправила их обратно на территорию РФ.



При этом украинцы предупредили российских коллег, а те, в свою очередь, сняли «изгнанников» прямо с поезда. И узнали в них давно разыскиваемых преступников, подозреваемых в совершении ряда громких убийств. Во всяком случае это утверждал Геннадий Москаль.



По его данным, Таймураз Гаглоев и Роберт Табуев были причастны к банде, организовавшей в 2007 – 2008 гг. целый ряд громких убийств высокопоставленных госслужащих Северной Осетии - офицеров милиции, мэра Владикавказа, экс-вице-премьера автономии и других. В Украине же данные персонажи якобы готовили покушение на некоего украинского политика: при обыске милиция нашла у них некие карты местности, информационные материалы о способах приготовления взрывчатки и целый десяток сим-карт украинских мобильных операторов.



Всего этого, утверждал тогда г-н Москаль, оказалось слишком мало для задержания (?!), но вполне достаточно для того, чтобы «послать весточку» российским правоохранителям. Ну, а самое главное – в Украине тогда остались еще несколько соучастников готовящегося преступления.



13 октября в мини-интервью «Главреду» (публикуется впервые) генерал рассказал о тех событиях так:



- Эти двое, которые задержаны россиянами, дают показания: кто и как их приглашал в Украину.



- У вас уже есть сведения о тех, кто, как вы говорите, «приглашал» подозреваемых в нашу страну?



- Это те, кто организовал в сентябре стрельбу в Голосеевском парке.



- То есть вы связываете подозреваемых с народным депутатом от Партии регионов Эльбрусом Тедеевым?



- Я сказал то, что сказал. Но я не могу сегодня сказать то, что мне конфиденциально говорят оперативные сотрудники.



Факт в том, что в Украине находятся шесть человек, причастных к совершению тягчайших преступлений. Они же расстреляли почти все руководство МВД Северной Осетии, убили мэра Владикавказа, совершили еще серию заказных убийств. И вот эти киллеры ходят по Украине. Чего они сюда приехали?!



- А чего?



- Ну, дают же показания задержанные в России. Потом мы пошлем туда людей и все официально узнаем – кто лично их приглашал, кто прикрывал их здесь? По имени-отчеству.



- Соответствует ли истине информация о том, что при задержанных нашли записанные на флэш-картах схемы закладки взрывных устройств?



- Это же бывшие сотрудники спецслужб и МВД Северной Осетии. Они имеют, скажем так, опыт в разных направлениях. К сожалению, мы-то не могли их допросить как следует, поскольку у нас на них ничего не было. И мы не имели права забирать у них флэшки. А потом на этих флэшках уже россияне нашли карты. И инструкции по применению взрывчатки.



- Эти карты относятся к какому-то конкретному региону Украины?



- Это карты Киева.



Сегодня, однако, генерал Москаль не желает комментировать информацию по этому делу. «Деньги любят тишину, но и оперативные дела – тоже», - объяснил он «Главреду».



Развеять туман не смогли и в МВД Северной Осетии. Там «Главреду» порекомендовали обратиться в Следственный комитет Генпрокуратуры РФ. Но в СКП, согласно установленной процедуре, общаться с прессой по телефону отказываются. Неделю назад «Главред» направил туда запрос по почте, но реакции пока нет.



Таким образом, ситуация с якобы имевшей место подготовкой теракта против некоего «украинского политического и государственного деятеля» остается неясной: единственные подозреваемые находятся под стражей в России, а вся информация до сих пор исходила только от Геннадия Москаля, ссылавшегося на неофициальные источники.



Возможно, в конце концов в Украине задержат тех, кто, по словам генерала Москаля, готовил теракты вместе с высланными осетинами. Возможно, задержат и еще не задержанных участников группировки «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Но даже эти задержания вовсе не обязательно прольют свет на то, готовилось ли действительно покушение на Мустафу Джемилева, и кто тот обретающийся в Киеве политик, которого якобы хотели ликвидировать осетинские «гастролеры».



С уверенностью сказать можно одно: терроризм стал одним из факторов предвыборной кампании-2010. К счастью, пока виртуальным. Но кто знает, не воплотится ли он в жизнь, пока МВД и СБУ выясняют отношения в рамках все той же предвыборной пропаганды?