Янукович стал кандидатом без звука

«Подходите пораньше, у нас очень много прессы», - подчеркивала накануне в беседе с журналистом «Главреда» сотрудница пресс-службы ПР. Оказалось, однако, что прессы во дворе ЦИК можно было бы разместить еще два раза по столько же. Дело было вовсе не в пониженном внимании СМИ к оппозиционному кандидату в президенты, а в совсем незначительном количестве «массовки». Если днем ранее действующий Президент Виктор Ющенко регистрировался в ЦИК при стечении всего двух с лишним тысяч поклонников, то господин Янукович вообще обошелся семью-восемью сотнями. Главным образом это были граждане студенчески-пэтэушной внешности. Однако в первых рядах наблюдалось и несколько десятков дам постбальзаковского возраста. Они, как показали дальнейшие события, действительно принадлежали к избирателям Виктора Федоровича. Выстроившись в два отряда, между которыми должен был пройти кандидат, члены массовки развернули типовые транспаранты сине-белого окраса. Три из них на русском языке утверждали: «Янукович – президент Украины!». Еще семь уточняли: «Янукович – наш президент!». Поскольку последняя фраза пишется по-русски и по-украински совершенно одинаково, при желании можно было считать, что Партия регионов проповедует двуязычие не только словом, но и делом. Ответственные лица строили пришедших в прямом и переносном смысле слова. «Удочки ровнее!» - командовала группке молодежи, абы как размахивавшей телескопическими флагштоками со знаменами ПР, девушка яркой внешности. – «И теснее встать!». Весьма скромная численность группы поддержки, по данным «Главреда», объяснялась просто: акцию готовили впопыхах, буквально за день. Накануне документы Виктора Януковича уже подали в ЦИК – причем совершенно без его участия (сам политик в это время «благословлялся в президенты» на Афоне). Но не использовать лишний шанс засветиться по телевизору было просто-таки грешно – поэтому Янукович пришел в ЦИК не сдавать документы, а получать их. Вернее, получить один документ – свидетельство кандидата в президенты. В ожидании партийного лидера за оградой прохаживались народные депутаты. В целом сопровождать Януковича пришло добрых два десятка «регионалов» с депутатскими значками. Властелин знаменитого завода «Мотор-Січ» Вячеслав Богуслаев даже надел звезду Героя Украины. Впрочем, у него был свой личный повод: как оказалось, в этот же день г-н Богуслаев праздновал свой день рождения. В целом депутатская свита, вся, как на подбор, в однотонных деловых костюмах (кроме, конечно, партийных леди), выглядела достаточно серо. Не выделялся даже Нестор Шуфрич. Виктор Янукович не опоздал ни на секунду. Сначала он поздравил именинника Богуслаева, вручив ему букет красных роз. Затем какой-то поклонник, прорвавшись к политику, вручил ему какую-то фотографию. Как оказалось, на фотографии он был запечатлен с господином Януковичем, а теперь еще и хотел его подписи. Виктор Янукович разочаровывать избирателя не стал, и подписал фото. Затем он под приветственные крики собравшихся прошел в сопровождении своих депутатов в ЦИК. Там господину Януковичу зачитали его права… То есть, конечно же, права и обязанности кандидата в президенты. Получив из рук главы ЦИК Владимира Шаповала книжечку-удостоверение кандидата, Янукович под аплодисменты однопартийцев показал ее фото- и телеоператорам. Отныне он стал кандидатом под номером восемь. Искренние и не очень поклонники Виктора Федоровича тем временем наслаждались партийной музыкой, звучавшей из слабосильных динамиков. Если бы в зоне слышимости присутствовали деятели культуры и искусства, пять лет назад обвинявшие г-на Януковича в стремлении насадить в стране под видом двуязычия «язык попсы и блатняка», они могли бы отметить, что большинство композиций о том, что «Партія регіонів всім добра бажає», исполнялись по-украински. Но от этого они не переставали быть попсой – это, конечно, очень мягко выражаясь. Вдруг в дверях ЦИК показались двое охранников Януковича, пытавшихся вытащить наружу громоздкий стол. Предмет мебели упорно сопротивлялся, цепляясь ножками за дверной проем, но силы были неравны. Когда стол вынесли во двор, оказалось, что он призван играть роль трибуны, из-за которой господин Янукович обратится к собравшимся. Стол немедленно уставили микрофонами, а вокруг него столпились операторы и журналисты. - Девушка, мы же ничего не увидим! – возмутилась одна из зрительниц в адрес одной из журналисток. – Отойдите, или наклонитесь как-то! - Может, мне вообще лечь? – поинтересовалась та. Все это напоминало известный советский политический анекдот, заканчивающийся словами «…и так везде: шутки, смех, веселье!». Из здания ЦИК кандидат вышел с букетом шикарных роз. Этот букет был заметно больше, чем тот, который Янукович десятью минутами ранее подарил депутату Богуслаеву, а кроме того, розы в нем были не красные, а белые. Собравшиеся по команде стали скандировать «Я-ну-ко-вич!». Виктор Федорович улыбнулся и… отдал букет стоявшей рядом даме из массовки. Подойдя к укрощенному столу, Виктор Янукович начал говорить – и тут стало ясно, что о трансляции его слов через уже упомянутые динамики почему-то никто не позаботился. Таким образом, абсолютное большинство собравшихся не услышало ни слова. Между тем, лидер ПР сказал: - Сегодня 28 октября. Это – символическая дата, день победы (Янукович на мгновение задумался), день освобождения Украины от фашистов. Поэтому я тоже хочу победить (Янукович задумался снова) – чтобы преодолеть в Украине бедность! И для этого у меня есть конкретная программа! - Виктор Федорович, вы второй раз выдвигаетесь в президенты. Какие чисто человеческие чувства были у вас тогда, и какие – теперь? – спросила одна из журналисток. Янукович задумался в очередной раз. - Чисто по-человечески, - наконец сказал он, - я вам скажу, что мы победим. И эта победа будет убедительной! Журналисты переглянулись. Но задать второй вопрос никто не успел: именно в этот момент было найдено решение проблемы со звуком. Оно оказалось столь же простым, сколь и радикальным: - Спасибо, время брифинга истекло, - громко объявил пресс-секретарь Януковича. Объявление оказалось столь неожиданным, что журналисты буквально остолбенели. В то время как лидер ПР, наоборот, быстро развернулся и, окруженный толпой депутатов, так же быстро двинулся к выходу. За его спиной поклонницы делили белые розы из оставленного кандидатом букета. Некоторым досталось даже по три штуки.