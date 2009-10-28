Янукович стал кандидатом без звука

28 октября 2009, 17:02

Лидер Партии регионов Виктор Янукович должен был прийти в Центризбирком в десять.

«Подходите пораньше, у нас очень много прессы», - подчеркивала накануне в беседе с журналистом «Главреда» сотрудница пресс-службы ПР. Оказалось, однако, что прессы во дворе ЦИК можно было бы разместить еще два раза по столько же. Дело было вовсе не в пониженном внимании СМИ к оппозиционному кандидату в президенты, а в совсем незначительном количестве «массовки». Если днем ранее действующий Президент Виктор Ющенко регистрировался в ЦИК при стечении всего двух с лишним тысяч поклонников, то господин Янукович вообще обошелся семью-восемью сотнями. Главным образом это были граждане студенчески-пэтэушной внешности. Однако в первых рядах наблюдалось и несколько десятков дам постбальзаковского возраста. Они, как показали дальнейшие события, действительно принадлежали к избирателям Виктора Федоровича. Выстроившись в два отряда, между которыми должен был пройти кандидат, члены массовки развернули типовые транспаранты сине-белого окраса. Три из них на русском языке утверждали: «Янукович – президент Украины!». Еще семь уточняли: «Янукович – наш президент!». Поскольку последняя фраза пишется по-русски и по-украински совершенно одинаково, при желании можно было считать, что Партия регионов проповедует двуязычие не только словом, но и делом. Ответственные лица строили пришедших в прямом и переносном смысле слова. «Удочки ровнее!» - командовала группке молодежи, абы как размахивавшей телескопическими флагштоками со знаменами ПР, девушка яркой внешности. – «И теснее встать!». Весьма скромная численность группы поддержки, по данным «Главреда», объяснялась просто: акцию готовили впопыхах, буквально за день. Накануне документы Виктора Януковича уже подали в ЦИК – причем совершенно без его участия (сам политик в это время «благословлялся в президенты» на Афоне). Но не использовать лишний шанс засветиться по телевизору было просто-таки грешно – поэтому Янукович пришел в ЦИК не сдавать документы, а получать их. Вернее, получить один документ – свидетельство кандидата в президенты. В ожидании партийного лидера за оградой прохаживались народные депутаты. В целом сопровождать Януковича пришло добрых два десятка «регионалов» с депутатскими значками. Властелин знаменитого завода «Мотор-Січ» Вячеслав Богуслаев даже надел звезду Героя Украины. Впрочем, у него был свой личный повод: как оказалось, в этот же день г-н Богуслаев праздновал свой день рождения. В целом депутатская свита, вся, как на подбор, в однотонных деловых костюмах (кроме, конечно, партийных леди), выглядела достаточно серо. Не выделялся даже Нестор Шуфрич. Виктор Янукович не опоздал ни на секунду. Сначала он поздравил именинника Богуслаева, вручив ему букет красных роз. Затем какой-то поклонник, прорвавшись к политику, вручил ему какую-то фотографию. Как оказалось, на фотографии он был запечатлен с господином Януковичем, а теперь еще и хотел его подписи. Виктор Янукович разочаровывать избирателя не стал, и подписал фото. Затем он под приветственные крики собравшихся прошел в сопровождении своих депутатов в ЦИК. Там господину Януковичу зачитали его права… То есть, конечно же, права и обязанности кандидата в президенты. Получив из рук главы ЦИК Владимира Шаповала книжечку-удостоверение кандидата, Янукович под аплодисменты однопартийцев показал ее фото- и телеоператорам. Отныне он стал кандидатом под номером восемь. Искренние и не очень поклонники Виктора Федоровича тем временем наслаждались партийной музыкой, звучавшей из слабосильных динамиков. Если бы в зоне слышимости присутствовали деятели культуры и искусства, пять лет назад обвинявшие г-на Януковича в стремлении насадить в стране под видом двуязычия «язык попсы и блатняка», они могли бы отметить, что большинство композиций о том, что «Партія регіонів всім добра бажає», исполнялись по-украински. Но от этого они не переставали быть попсой – это, конечно, очень мягко выражаясь. Вдруг в дверях ЦИК показались двое охранников Януковича, пытавшихся вытащить наружу громоздкий стол. Предмет мебели упорно сопротивлялся, цепляясь ножками за дверной проем, но силы были неравны. Когда стол вынесли во двор, оказалось, что он призван играть роль трибуны, из-за которой господин Янукович обратится к собравшимся. Стол немедленно уставили микрофонами, а вокруг него столпились операторы и журналисты. - Девушка, мы же ничего не увидим! – возмутилась одна из зрительниц в адрес одной из журналисток. – Отойдите, или наклонитесь как-то! - Может, мне вообще лечь? – поинтересовалась та. Все это напоминало известный советский политический анекдот, заканчивающийся словами «…и так везде: шутки, смех, веселье!». Из здания ЦИК кандидат вышел с букетом шикарных роз. Этот букет был заметно больше, чем тот, который Янукович десятью минутами ранее подарил депутату Богуслаеву, а кроме того, розы в нем были не красные, а белые. Собравшиеся по команде стали скандировать «Я-ну-ко-вич!». Виктор Федорович улыбнулся и… отдал букет стоявшей рядом даме из массовки. Подойдя к укрощенному столу, Виктор Янукович начал говорить – и тут стало ясно, что о трансляции его слов через уже упомянутые динамики почему-то никто не позаботился. Таким образом, абсолютное большинство собравшихся не услышало ни слова. Между тем, лидер ПР сказал: - Сегодня 28 октября. Это – символическая дата, день победы (Янукович на мгновение задумался), день освобождения Украины от фашистов. Поэтому я тоже хочу победить (Янукович задумался снова) – чтобы преодолеть в Украине бедность! И для этого у меня есть конкретная программа! - Виктор Федорович, вы второй раз выдвигаетесь в президенты. Какие чисто человеческие чувства были у вас тогда, и какие – теперь? – спросила одна из журналисток. Янукович задумался в очередной раз. - Чисто по-человечески, - наконец сказал он, - я вам скажу, что мы победим. И эта победа будет убедительной! Журналисты переглянулись. Но задать второй вопрос никто не успел: именно в этот момент было найдено решение проблемы со звуком. Оно оказалось столь же простым, сколь и радикальным: - Спасибо, время брифинга истекло, - громко объявил пресс-секретарь Януковича. Объявление оказалось столь неожиданным, что журналисты буквально остолбенели. В то время как лидер ПР, наоборот, быстро развернулся и, окруженный толпой депутатов, так же быстро двинулся к выходу. За его спиной поклонницы делили белые розы из оставленного кандидатом букета. Некоторым досталось даже по три штуки.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять