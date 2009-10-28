Черноморский флот РФ: беззащитный агрессор

Это событие позволило «Главреду» обратиться к вопросам: каковы на сегодняшний день перспективы выведения ЧФ РФ с территории Украины в 2017 году? Можно ли избавиться от флота раньше 2017-го? В чем заключается выгода и опасность для Украины в пребывании на ее территории войск другого государства? Отвечают ли действующему законодательству призывы кандидатов в президенты о пролонгации пребывания российской военной базы в Севастополе?«Принципиальный вес и важность этой встречи состоит в том, что это первая ласточка на пути, который, возможно, должен был начаться немножко раньше. Поднимается чрезвычайно актуальный для Украины вопрос инспекции - установление и налаживание контроля над тем, что происходит на территории дислокации Черноморского флота и объектов ЧФ РФ. В настоящее время ситуация выглядит парадоксально: ни местные власти АР Крым, ни городские власти Севастополя, ни центральные власти в Киеве не располагают не просто какой-то реальной информацией - они вообще не располагают никакой информацией об этом.Нужно перейти на следующий уровень, который должен был бы предполагать уже разработку того, что можно было бы назвать дорожной картой выведения Черноморского флота с территории Украины в 2017 году.Сейчас, как мне кажется, сложилась позитивная общая атмосфера - назначен новый министр иностранных дел. Он блестяще справился с задачей снятия повышенного градуса в украинско- российских взаимоотношениях - не изменяя по сути принципиальные вопросы, не отступая в этих принципиальных вопросах, была снята риторика с привкусом ссоры или истерики».«Наиболее серьезная проблема - это проблема, затрагивающая основы национальной безопасности Украины. Она связана с действиями сторон в кризисной ситуации. Нерешение этого вопроса втягивает Украину в военный конфликт, когда Украина не по своей воле может оказаться агрессором по отношению к другим странам. Мы фактически втянулись в российско-грузинскую войну в прошлом году из-за Черноморского флота.С другой стороны, Черноморский флот в такой неопределенной ситуации остается беззащитным. Что такое российская военно-морская база в Севастополе? Это всего лишь плавсклад, надводный и подводный флот и небольшая часть морской пехоты плюс воздушный компонент в виде фронтовых бомбардировщиков. Это все.Таким образом, Черноморский флот, находясь на территории Украины, оказывается без воздушного прикрытия и обороны базы. Военно-морская база - это, собственно, крепость, а флот - это войско. Чья крепость в Севастополе? Крепость украинская, флот российский. Следовательно, если по Черноморскому флоту в Севастополе будет нанесен удар, что это будет? Это будет агрессия против Украины и против России. Значит, если будет нанесен удар по силам Черноморского флота, будет нанесен удар и по городу Севастополь - украинскому городу. Кто должен защищать этот город? Украинские Вооруженные силы. Но в соглашении не указано, что украинские Вооруженные силы должны прикрывать действия Черноморского флота. Это, собственно, проблема обеих стран.Этот вопрос не первый раз ставится на повестку дня украинско-русских переговоров. Хорошо, что сегодня российская сторона откликнулась и согласилась обсудить этот вопрос за столом переговоров».«Остается ли ЧФ после 2017 года? Здесь у нас есть две противоположные позиции: украинская официальная позиция сформулирована в соответствии с национальными интересами Украины и с Конституцией Украины - по окончании 2017 года Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины быть не должно. Российская позиция: Черноморский флот Российской Федерации остается в Крыму навсегда.По этим позициям будет очень трудно найти компромисс. Практически его невозможно достичь».«На мой взгляд, флот будет выведен, но сейчас об этом говорить рано, потому что существуют немало препятствий - и объективных, и субъективных, и внутренних в том числе. Но мне кажется, что нам нужно было бы донести до партнера и до мировой общественности три тезиса:1. Вопрос относительно выведения ЧФ РФ в 2017 году не подлежит обсуждению, он должен быть выведен.2. Выведение Черноморского флота Российской Федерации с территории Украины не направлено против интересов Российской Федерации и не должно негативно отразиться на украинско-российских отношениях.3. Нужно вывести флот так, чтобы не вызвать катастрофу в Крыму - ни с какими-то военными осложнениями с применением военной силы, ни с возникновением каких-либо экономических или экологических проблем.Эти три тезиса постепенно следует направлять в информационное пространство, чтобы они работали».: Я считаю, что это невозможно, поскольку идет речь не о наших решениях, а о договоренности двух стороны. Насколько я понимаю, Российская Федерация ни при каких обстоятельствах не пойдет на ускорение процесса, который она и так пытается затянуть.Так же, как мы не должны позволить откладывать срок выведения, так же Россия вряд ли позволит его ускорить.: Должен был быть предусмотрен, но его не предусмотрели.: Согласно норме этого соглашения, оно может быть пролонгировано автоматически еще на 5 лет, если ни одна из сторон за год не заявит о намерении его прекратить в 2017 году. В этом смысле есть достаточно много факторов, свидетельствующих о возможности оставления флота после 2017 года.На что надеется Россия? Она надеется, что придет новый президент Украины и будет заключено новое соглашение, которое закрепит его пребывание на 20, 50 или 100 лет. К сожалению, наши кандидаты в президенты сейчас пытаются подтвердить свою преданность, что они обязательно такое соглашение подпишут.Другой вопрос – вопрос стратегических интересов России и задач Черноморского флота, следующих из этих интересов. Если задача ЧФ - обеспечение обороны территории России с черноморского направления, тогда флот нужно выводить и переводить на побережье Российской Федерации.Если же задача ЧФ - контроль над внешней и внутренней политикой Украины, а также доминирование в Черном море, тогда его нужно оставлять на территории Украины для осуществления такого контроля.Что касается Украины, то здесь позиция абсолютно четкая: этот флот после 2017 года должен покинуть территорию Украины. Но если мы этот вопрос затронем в 2017 году, а не в 2016-м, то очевидно, что этот флот останется еще минимум на десять лет. Более того, флот может остаться надолго после окончания действия соглашения.: Даже без договора.: Поэтому Министерство иностранных дел постоянно обращало внимание: чтобы это выведение было безболезненным, нужно заранее говорить о процедуре его выведения. Должен быть план выведения, чтобы офицеры не остались без жилья и чтобы Россия за это время могла построить военную инфраструктуру для этого флота. Собственно, этими мотивами и руководствуется украинская сторона.Тут нет никакого антироссийского подтекста.: Относительно повышения цены за аренду. Вы знаете, что этот вопрос поднимался нашими политиками во время, кажется, последних парламентских выборов относительно решения проблемы Черноморского флота? Наша сильная сторона заключается в том, что мы четко придерживаемся соглашения. В соглашении четко прописана цена аренды, хотя фактически это не цена аренды, а договорная цена наших расчетов за газ или списание нашего долга за газ. В 1997 году долг составлял более 2 миллиардов долларов, они были реструктуризированы на 20 лет с отчислением за ту часть флота, которая была передана Украине. Таким образом, вышло 97 миллионов долларов. Но это виртуальные деньги. Их фактически нет, потому что Россия нам ничего не перечисляет за ЧФ – она просто ежегодно списывает с нас определенную сумму в счет долга.Соответственно мы не можем нарушить соглашение, поскольку это условие соглашения – мы должны его придерживаться. А значит, никакой речи о повышении арендной платы на срок действия этого соглашения быть не может, потому что это нарушение.С другой стороны, почему вы так уверены, что Россия согласится отойти от этого соглашения? Конечно, Россия не согласится. Ей выгодно списывать долг, а не платить реальные деньги.Поэтому я бы снял этот вопрос вообще. Мы будем действовать на тех условиях, которые отмечены в соглашении о статусе и условиях пребывания ЧФ.Что касается перезаключения соглашения уже на условиях новой арендной платы после 2017 года, то эти деньги никоим образом не покроют тот уровень безопасности, который мы должны обеспечить при наличии ЧФ. Тогда нам придется в десятки раз увеличивать расходы на то, чтобы отстроить соответствующую структуру, которая бы минимизировала риски от пребывания ЧФ на территории Украины.: Мне кажется, здесь формальных оснований нет – это позиция политика, на которую он имеет право. Формально здесь нет нарушения, хотя пребывание ЧФ – это нарушение Конституции Украины.Демаю, было бы гораздо лучше, если бы в отношении 5-7 основных внешнеполитических стратегических вопросов было единство, независимо от цветов политических сил, независимо от борьбы за власть. Это вещи, которые представляют реальный национальный интерес государства.: У этого вопроса есть два уровня – юридический и политический. С юридической точки зрения, конечно, нет оснований для привлечения таких политиков к уголовной ответственности. Но с политической точки зрения, есть проблема.Я совершенно соглаен с господином Рудяковым, потому что у нас нет единства среди политиков. А почему нет единства? Потому что они не руководствуются национальными интересами. Единая точка зрения может быть только в отношении национальных интересов Украины.: Она предусмотрена, и украинская сторона постоянно на этом настаивает. Но, к сожалению, российская сторона всячески избегает или пытается оттянуть эту проблему, чтобы инвентаризация не состоялась.: Юридические основания есть. Есть основания ставить вопрос на обсуждение. Но в одностороннем порядке решить его невозможно.: Юридические основания существуют, они заложены в самом слове «аренда». Если это аренда, то в аренду должны быть переданы конкретные площади, конкретные здания. Для этого нужно произвести инвентаризацию. Но с другой стороны, термин «аренда» в соглашении понимается как политическая категория, а не как юридическая, потому что вычисление цены этой аренды исходило не из конкретных передаваемых объектов, хоть они и были отмечены в соглашении, но за Черноморским флотом осталась и часть тех объектов, которые не были отмечены, однако до сих пор эксплуатируются. Именно поэтому необходима инвентаризация.Тут есть разные позиции и понимание самого понятия аренды двумя сторонами этого соглашения.: Есть еще один нюанс. Дело в том, что кроме арендных отношений там есть еще и субаренда, причем в колоссальных объемах. Проблема инвентаризации задевает имущественные интересы очень разных по национальной принадлежности, в том числе местных граждан, имеющих от этого какую-то выгоду. Если бы удалось провести инвентаризацию субарендных отношений, это была бы бомба, сенсация.: Нет, не собирается.: У нашей страны основания есть. Кстати, на подобных встречах украинско-российской межведомственной комиссии по ЧФ украинская сторона еще с 1999 года вносила свои предложения об обеспечении экологической безопасности в Севастополе от деятельности ЧФ. Имеется в виду допуск экологических инспекций, оборудование кораблей ЧФ соответствующими танками для нечистот и другие меры контрольного характера. Но российская сторона постоянно избегала такого соглашения, и сейчас, к сожалению, мы находимся в неопределенной ситуации.: Конечно, что это ненормально. В ситуации, когда практически ни одна из возникших проблем не решена до сих пор, еще и поднимать вопрос о пролонгации просто нелогично.: Это действительно проблема, и в самом деле может возникнуть ситуация, когда договор не продолжен, потому что Украина в 2016 году заявила, что не собирается продолжать срок пребывания, но переходный период может длиться и 20, и 40 лет. Здесь очень много практических вопросов, вопросов юридических тонкостей, которые нужно сейчас обсудить и четко запрограммировать механизм выведения военной техники с территории Украины.: Есть официальная позиция и Брюсселя, и США о том, что дело пребывания ЧФ и его выведения – это дело двусторонних отношений. Никто не будет вмешиваться.Другой вопрос – когда Украина, дай Бог, станет членом НАТО, то тогда действительно, несмотря на двусторонний формат, Североатлантический альянс будет способствовать тому, чтобы эта проблема была решена мирным способом и чтобы ЧФ закончил свое пребывание на территории Украины в 2017 году.: Здесь есть еще одна теоретическая возможность. Если бы Украина вынесла на международное обсуждение проблему участия ЧФ в российско-грузинской войне и обосновала, что это было участие, которое поставило Украину в очень сложную ситуацию, то тогда, возможно, удалось бы добиться более приемлемой для нас формулировки брюссельской позиции.Это не вопрос двусторонних отношений. Пример – российско-грузинский конфликт. Но, к сожалению, мы не работаем в этом направлении.