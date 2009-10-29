Гадание на кандидатской гуще

29 октября 2009, 10:32

Только двое-трое политиков из нескольких десятков кандидатов будут реально бороться за пост президента на предстоящих выборах, у остальных будут качественно иные задачи.

Старт президентской кампании продемонстрировал, что желающих внести 2,5 миллиона гривен для участия в президентской кампании будет несколько десятков. Показательно, что первым сдал документы в Центризбирком Олег Рябоконь – неизвестный в политической тусовке юрист. Очевидно, в главной гонке пятилетия примут участие и другие нераскрученные кандидаты.

Отмена необходимости для кандидатов в президенты собирать подписи в свою поддержку лишила законного заработка студентов и пенсионеров, охотно ставивших автографы в подписных листах. Сегодня достаточно 2,5 миллиона гривен (которые вернут только кандидатам, вышедшим во второй тур), чтобы попробовать себя в президентской кампании. В гуще кандидатов будут не только искушенные политические бойцы, но и самородки предвыборной кампании, рассчитывающие на получение дивидендов от участия в выборах президента страны.

Всех участников президентской кампании, которым предстоит за три месяца вывернуться наизнанку перед избирателями и продемонстрировать готовность управлять крупнейшей европейской страной, можно разделить на несколько групп:

Фавориты. Очевидно, что для Виктора Януковича и Юлии Тимошенко в силу их рейтингов, наличия значительных финансовых, организационных и информационных ресурсов президентская кампания важна как самоцель. Хотя полномочия главы государства представляются сегодня не всеобъемлющими, бороться за них лидеры Партии регионов и БЮТ будут с максимальным напряжением сил. Поражение для обоих угрожает существенными проблемами с продолжением политической карьеры. Накал страстей вокруг противостояния Тимошенко и Януковича постоянно усиливается, словно ведомые ими политические силы и не пытались создать широкую парламентскую коалицию.

Двухходовочники. Для целой группы кандидатов в президенты участие в избирательной кампании станет прелюдией накануне парламентских выборов. Например, Виктор Ющенко заинтересован в максимальном результате, дабы продолжить политическую жизнь и спасти «Нашу Украину» от окончательной дезинтеграции. Бывают и подобные казусы с действующим главой государства после первой каденции. Арсений Яценюк еще только обещает презентовать политическую партию, которую возглавит, пока же он вынужден в одиночку бороться за укрепление пошатнувшегося рейтинга. Сергей Тигипко путем участия в президентской кампании стремится напомнить о себе как о «молодом и перспективном» уже на протяжении доброго десятка лет политике. Анатолий Гриценко пытается победить существующую систему, делает это старательно, но с ощущением безысходности. Владимир Литвин стремится конвертировать свои рейтинговые «слезы» в сохранение спикерского кресла до 2012 года. Петр Симоненко использует президентскую кампанию, чтобы установить монополию коммунистов на левом фланге, чем немало способствует потрясающая неспособность договариваться лидера СПУ Александра Мороза. Олег Тягныбок и Юрий Костенко, идеологически являющиеся союзниками, рано или поздно схлестнутся в борьбе за национал-демократический электорат. Инна Богословская, отдохнув после поражения проекта «Вече» в тихой «региональной» заводи, заявила о готовности стать вождем контр-элит.

При нынешней непростой политической ситуации кандидат в президенты, которому удастся вырваться за 2-процентный рубеж, может быть уверен, что ему имеет смысл баллотироваться на ближайших (возможно, внеочередных) выборах в Верховную Раду. Тот, кто преодолеет 1-процентный барьер, по крайней мере, будет готов к торгам в процессе формирования политических блоков. Не стоит забывать, что на 30 мая парламентарии назначили проведение местных выборов, и там тоже пригодятся мобилизованные штабы политических структур. Есть и еще один нюанс: в случае проведения второго тура президентской кампании его участникам будет необходимо заручиться поддержкой вчерашних конкурентов, в обмен на обещания кадровых преференций. Вот здесь-то и пригодятся собранные в первом туре голоса.

Технические кандидаты. Об их участии в президентской кампании не говорит, пожалуй, только ленивый. «Герои вчерашних дней» (преимущественно – парламентарии прошлых созывов) и энтузиасты политических движений без тени сомнений оглашают в штабах фаворитов прейскурант на оказание политических услуг. Кроме 2,5 миллиона на регистрацию к оплате предлагается делегирование своих представителей в избирательные комиссии (важно в базовых регионах для претендента на победу), готовность озвучивать пиар-изыски против конкурентов своего патрона, способность в судах портить нервы обладателям высоких рейтингов. Хотя финансовый кризис ударил по возможностям многих претендентов на президентское кресло, лидеры гонки обязательно выдвинут по паре технических кандидатов.

Политические авантюристы. По причине значительного залога, таких будет немного, буквально единицы, но они смогут внести некоторую сумятицу в избирательную кампанию. Политики, которые окажутся способными внести 2,5 миллиона гривен ради возможности в отведенных государством объемах критиковать всех и вся, могут появиться. Впрочем, следует понимать, что их возможности отнюдь не безграничны, и авантюристы могут оказаться на поверку техническими кандидатами.

По всей видимости, в бюллетене для голосования окажутся от двух до трех десятков претендентов на президентскую булаву, которые после регистрации Центризбиркомом получат право агитировать, предлагать, выдвигать инициативы. Только стоит не забывать, что излишнее раздувание списка кандидатов в президенты может спровоцировать общественную апатию и низкую явку, открывающую простор для махинаций с голосами.
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