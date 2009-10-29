Смерти СНГ посвящается

Выражение «умирающий лебедь» приобрело новое значение. Теперь в отношении Содружества Независимых Государств.

Хотя разговоры об угасании СНГ ведутся давно, но, похоже, именно сейчас можно наверняка говорить о начале конца Содружества. По крайней мере, об этом говорят эксперты, оценивающие последний саммит СНГ, состоявшийся в начале октября.



Чемодан без ручки



СНГ сегодня не работает даже как клуб президентов, не говоря уже об иных форматах. Такого мнения придерживаются эксперты многих государств, входящих в состав Содружества, и в особенности стран, по праву считающихся основателями СНГ - Украины и Беларуси. К примеру, буквально на днях глава украинского государства Виктор Ющенко заявил, что, с точки зрения эффективности формата, Содружество давно утратило свою базовую актуальность. В пользу этого факта, по мнению Президента, говорит то, что общее количество имплементированных решений СНГ в национальном законодательстве стран составляет всего 4%, то есть содержательная часть встреч на уровне Содружества весьма невысока.

Недалеко от официального Киева в своих оценках ушел и Минск. По словам белорусского аналитика, руководителя аналитических проектов информационной компании БелаПАН (Минск) Александра Класковского, независимым экспертам Беларуси уже давно ясно: «Содружество сегодня - как чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко. Этот проект будет угасать долго, но неотвратимо», - заявил он в комментарии «Главреду».

С другой стороны, по его словам официальному Минску заявлять о политической кончине Содружества пока что не с руки. «Во-первых, в белорусской столице находится штаб-квартира СНГ - Исполнительный комитет. Во-вторых, президент Лукашенко не может расстаться с имиджем интегратора», - добавил политолог.

В конце концов, в полноценном функционировании СНГ заинтересован прежде всего белорусский президент Александр Лукашенко, который отлично пользуется Содружеством для личных целей. «Недавний саммит в Кишиневе белорусский официальный лидер мастерски превратил в личную пиар-акцию. Журналистам дело было представлено так, что именно он на пару с Виктором Ющенко резал там правду-матку, призывая от пустословия перейти к реальным совместным антикризисным мерам. Правда, с белорусской стороны это свелось в основном к выставлению претензий России: мол, вы самые богатые, раскошеливайтесь! В итоге дискуссия вылилась в перепалку Лукашенко с российским министром финансов Кудриным», - отмечает Класковский.

Однако помимо личной «пиар-выгоды» Лукашенко какую-либо другую «корысть» для Беларуси от членства в СНГ найти сложно. «Москва сегодня дает понять, что не готова вознаграждать союзничество с прежней щедростью. Равно как и широко открывать свой рынок для белорусских товаров», - подчеркивает эксперт. По его мнению, Москве, которая, безусловно, является главным заинтересованным в дальнейшем функционировании СНГ, в условиях кризиса очень сложно «оплачивать» лояльность партнеров на постсоветском пространстве, да и различные конфликты, возникшие в последнее время между российскими властями и руководством целого ряда других государств, тоже дают мало возможностей для продолжения полноценного сотрудничества. В связи с этим трещина, появившаяся в отношениях между Москвой и многими другими государствами - членами СНГ (среди них, безусловно, есть и Украина), в последнее время только увеличивается, что не может в будущем не сказаться на существовании всего объединения в целом.



Мертвое существо



В то же время ни для кого не секрет, что Россия-то как раз в СНГ заинтересована - ей Содружество дает прекрасный шанс доминировать на постсоветском пространстве и любой ценой сохранять свое лидерство, оттесняя другие страны на второй, а то и третий план. Это подчеркивают и в Европе, которая видит значимость СНГ прежде всего для России, таким образом утверждающейся на постсоветском пространстве. «Некоторые другие государства - члены СНГ, в частности Армения, счастливы находиться в формате Содружества, потому что они нуждаются в энергетической поддержке или гарантиях безопасности, которые может предоставить Россия, и согласны сотрудничать в рамках структур СНГ, увеличивая таким образом свои возможности в получении такой поддержки. Но для большинства государств-членов Содружество не имеет такой значимости. Встречи внутри СНГ используются преимущественно для развития двусторонних отношений с другими членами Содружества, а не для достижения целей на многосторонней основе. Это более или менее открыто дали понять молдавские власти на последнем саммите СНГ в Кишиневе», - подчеркивает представитель Исследовательской группы «Россия/СНГ» Фонда «Наука и политика» (Германский институт международной политики и безопасности) Сьюзан Стюарт.

Однако уже по всему видно, что далеко не все государства Содружества хотят мириться со второстепенными ролями и игнорированием собственных интересов. В данном случае речь, прежде всего, идет о центрально-азиатских странах. Если вновь вернуться к октябрьскому саммиту СНГ, то можно вспомнить, что его в этот раз проигнорировали сразу четыре азиатских государства (Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, на встречу прибыл только лидер Кыргызстана). И это лишь формально лидеры этих государств объяснили свое отсутствие «напряженным графиком», продиктованным кризисом и близящимся концом года. На деле все куда сложнее.

Тот же Казахстан в лице его президента Нурсултана Назарбаева в прежние годы всегда пытался использовать СНГ для претворения в жизнь различных интеграционных инициатив. Поначалу все шло успешно - именно на площадке СНГ впервые прозвучали предложения по созданию Союза центрально-азиатских государств, Таможенного союза, ЕврАзЭС… Однако многие инициативы натолкнулись на целый ряд осложнений, за которыми чаще всего стоит все та же Россия и ее интересы. Взять хотя бы Таможенный союз: пока Казахстан заявлял о своем желании четко определиться, как страны будут вступать в ВТО - все вместе или по отдельности - Россия взяла и заявила: Таможенный союз будет интегрироваться как объединение. Назарбаева (а вместе с ним, кстати, и Лукашенко) такой ход поверг в шок: он никак не ожидал, что Россия устроит такой демарш, не учтя интересы Казахстана. И несмотря на то, что потом Москва пыталась спасти ситуацию, обиду Астана на нее все-таки затаила.

«Россия не хочет признать остальных членов СНГ равными партнерами, желая не потерять свое влияние на постсоветском пространстве… Интересы России всегда выше, чем интересы остальных стран. Так что сейчас для того, чтобы сделать СНГ союзом действительно равных государств, России сначала надо уладить все отношения между государствами, которые в него входят», - заявила в комментарии «Главреду» политический аналитик Есенгул Кап (Алматы). При этом, по ее словам, следует учесть, что у Москвы сегодня есть разногласия не только с Астаной, но и с целым спектром стран, выступающих на площадке СНГ - Украиной, Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Молдовой… И в таких условиях Содружество просто не может работать эффективно. «Я поддерживаю мнение украинского Президента по поводу СНГ. Содружество уже давно превратилось в мертвое существо», - отмечает эксперт.

Сегодня в Казахстане считают, что октябрьский саммит стал своего рода маркером, весьма серьезным сигналом для СНГ. Как известно, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан вместе с Россией, Беларусью и Арменией входят в Организацию договора о коллективной безопасности. Фактически их можно называть самыми дееспособными членами СНГ, однако если уже и они открыто пренебрегают собраниями в формате Содружества, то впору действительно говорить о его постепенном закате.



Спасти СНГ?



По мнению экспертов, если в ближайшее время проблемы СНГ не начнут решаться, Содружество может снова ожидать «эффект Грузии» - другие государства тоже начнут его покидать. И прежде всего, говоря об этом, аналитики подразумевают Украину. «Когда Россия воевала с Грузией, СНГ молчало! В то время его возглавлял Кыргызстан, но он тогда никаких мер не принял, чтобы хотя бы отреагировать на эту ситуацию. В конечном итоге Грузия покинула СНГ. Аналогично может быть и с Украиной: если ее не поддержат остальные члены СНГ, то она тоже вполне возможно выйдет из Содружества», - подчеркивает Есенгул Кап.

К слову, сама Грузия прогнозирует скорее раскол Содружества: «На сегодня у стран СНГ настолько разные интересы и настолько разные ожидания от сотрудничества на постсоветском пространстве, что СНГ уже нельзя считать единой организацией или блоком - разве что географически. Поэтому, на мой взгляд, возможен раздел СНГ на группу, заинтересованную в интеграции и тесном сотрудничестве с Россией, и на группу, которой нужна не столько интеграция, сколько элементарная стабильность и элементарные правила игры внутри постсоветского пространства», - заявил «Главреду» Димитри Авалиани, политический обозреватель из Тбилиси, добавив, что, впрочем, даже и в этом случае никаких особых перспектив развития у СНГ не будет.

О необходимости поиска новых ролей СНГ говорят и в Европе. Там считают, что сегодня нет необходимости ни окончательно «убивать» Содружество, ни пытаться вывести его работу на новый уровень. Раз уж оно осталось лишь площадкой для двусторонних межгосударственных переговоров, то эту роль следует только укреплять. «С тех пор, как Содружество осталось полезным исключительно как платформа для интенсификации двусторонних государственных отношений, почему бы не позволить ему существовать до тех пор, пока эта функция не будет исчерпана? Будущая роль должна быть простой - СНГ должен обеспечивать площадку для двусторонних встреч», - считает Сьюзан Стюарт.

Однако, с другой стороны, по ее словам, с организацией таких встреч могут быть сложности, потому что это кажется невозможным с точки зрения российских интересов. «Поэтому, вероятно, этого не произойдет», - добавляет эксперт. По ее мнению, пространство бывшего СССР до сих пор остается преимущественно совокупностью регионов, находящихся в стадии развития, и специфику этого развития пока что можно охарактеризовать лишь термином «постсоветский». «Как только государства внутри этого пространства определят свои собственные идентичности и пути более ясно, они перестанут характеризоваться как «постсоветские», - утверждает Сьюзан Стюарт. Однако же, по мнению аналитика, именно этот момент избавления от советского наследия, вероятно, многое прояснит и на уровне СНГ. Государства - члены Содружества действительно выйдут на новую ступень развития, и вместе с тем на существующей площадке СНГ уже не останется никаких причин для того, чтобы продолжать его существование. Как скоро это случится, покажет время, однако пока что аналитики, говоря об СНГ, сходятся во мнении, что осталось ему недолго. Вероятнее всего, «умирающий лебедь» протянет еще от силы 5 лет, а вот дальнейшее его будущее весьма туманно.