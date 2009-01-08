Помощник Госсекретаря США Даниел Фрид: Газ будет оставаться политическим вопросом до тех пор, пока газовые трансакции не станут прозрачнее

США и Европа имеют право на собственную позицию в вопросах цены на газ для Украины и цены на транзит - помощник Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Даниел Фрид.

Ситуация, сложившаяся в результате российско-украинского газового спора, волнует не только Европу. США тоже обеспокоены развитием последних событий на соседнем континенте. В Брюсселе помощник Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Даниел Фрид поделился своими наблюдениями и предложил рецепты, которыми могла бы воспользоваться Европа и новые независимые государства.



Какова реакция США на развертывание «газовой войны» между Россией и Украиной?



Новости последних 48 часов были очень тревожными. Проблема, начинавшаяся как коммерческий спор между Украиной и Россией, в котором ни Европа, ни США не должны были занимать определенную позицию, приобрела драматичную эскалацию с момента телевизионного появления премьер-министра Путина, приказавшего полностью перекрыть газ Украине. И мы видели новости – весь газ, который шел в направлении Украины, остановлен на 100 процентов. Это очень тревожное развитие событий, тотчас погружающее в кризис целый ряд европейских стран. Это подталкивает к необходимости решить проблему быстро.



США согласны с ЕС в том, что настоящая ситуация неприемлема. Эта ситуация также вынуждает европейские страны в долгосрочной перспективе искать альтернативные источники газа, которые не контролируются какой-либо страной или какой-либо одной компанией. Мы уверены, что Европа должна отработать устойчивую политику солидарности в условиях, когда отдельные страны-члены подпадают под удар в результате газового спора с привлечением других государств.



В 2006-м мы, и я лично, стали убеждать Европу в необходимости рассмотрения газового вопроса и диверсификации. Если бы США не сказали этого в 2006 году, мы бы сожалели. Но мы сказали это. И теперь, спустя три года, мы получили такую ситуацию. Безусловно, речь идет об энергетической безопасности Европы, а не США, поэтому Европа должна быть лидером в решении подобных проблем. Но в данный момент наиболее критична необходимость немедленного возобновления поставок газа.



Не считаете ли вы, что сейчас проблема переросла формат коммерческого спора и превратилась в политическое дело? Должен ли ЕС признать это обстоятельство?

Нет. Превращение ситуации в политическую проблему не облегчит ее решения. Это должно оставаться коммерческим спором, и решаться в коммерческом измерении.



Газовые контракты должны были действовать с 1 января 2009 года. Действительно, проблема имела характер коммерческого спора между Украиной и Россией. Это телевизионное появление Путина, его показательная беседа с руководителем «Газпрома» выглядела несколько театрально, хотя за этим последовало реальное прекращение поставок газа. Чешское руководство ЕС абсолютно право. Когда Россия просто прекратила поставки газа в Украину - наша позиция заключалась в том, что Украина и Россия должны решить проблему на двусторонней основе. Когда же был перекрыт весь газ - тогда это вдруг превратилось в совсем другую проблему.



Поэтому у людей есть все основания задать вопрос – не является ли все это свидетельством чисто политического давления?



Будем откровенны – газ всегда был политическим вопросом, которым, возможно, он и не должен быть. И он останется таким политическим вопросом, пока газовые трансакции не станут прозрачнее. Мы не берем одну или другую сторону (в этом споре. – Авт.), не определяем, какой должна быть цена на газ или на транзит - это не наше дело. В случае с Украиной США были всегда уверены, что энергетический бизнес должен быть прозрачным, открытым. Мы никогда не понимали роль посредника, масса вопросов появлялась к деятельности «РосУкрЭнерго» – почему эта компания была создана и какую роль она играет. Возникает очень много подобных вопросов, и я думаю, что высшее политическое руководство страны будет вынуждено решить эти проблемы.



Экономический аспект осложняется тем обстоятельством, что цена на газ для Украины ниже, чем в среднем для европейских стран. Страны, принадлежавшие к Варшавскому договору, в свое время тоже начинали платить европейскую цену, и это было очень тяжело для них в 90-е годы, но это был необходимый шаг.



Украина, насколько я знаю, документально согласились в октябре прошлого года перейти на европейские цены в течение трех лет. До того момента, пока это не будет сделано, разница между ценой, которую платит Украина и, например, Польша, постоянно будет служить источником напряженности. В конце концов, безусловно, рано или поздно, Украина будет вынуждена платить за газ по коммерческой цене на уровне стран Западной Европы.



Украинцы могут возразить - мы не можем себе этого позволить, в особенности потому, что экономика сейчас очень уязвима, поскольку финансовый кризис. Они правы. Я не говорю, что три года – это слишком короткий или слишком долгий срок. Это экономическая реальность. Другая экономическая реальность – это непрозрачность системы. Кто знает, каковы условия? Именно поэтому США и Европа имеют право на собственную позицию по вопросам цены на газ для Украины и цены на транзит.



В коммерческих диспутах, в том числе и в газовой сфере, вполне естественно, когда стороны в борьбе получают более выгодную цену. Поэтому цена – это не проблема. Что действительно является проблемой – так это то обстоятельство, что в зимний период полностью перекрыты поставки газа, идущего транзитом через территорию Украины. Это, безусловно, вредит репутации России как надежного поставщика газа. Украина, в свою очередь, должна была бы побеспокоиться о собственной репутации надежной транзитной страны. Но абсолютное прекращение поставок затрагивает вопрос именно о России как о стране-поставщике.



Будем надеяться, что этот спор решится быстро, и поток газа будет возобновлен в соответствии с необходимыми объемами и согласно какому-то новому договору о транзите и о цене.



На фоне ситуации в Газе и вокруг газа мы, возможно, несколько забываем о Грузии....

Я лично никогда не могу забыть о Грузии.....



Это отрадно слышать. Не кажется ли вам, что события в Грузии и текущие события в Украине подчинены одной логике, хотя события сами по себе абсолютно разные?



Россия публично заявила, публично предъявила претензию на так называемую зону своего влияния, в которую входят страны бывшего СССР. Это не обвинение со стороны США, это то, о чем заявили россияне. Это они объявили так называемые «привилегированные» отношения, равно как и право вмешиваться от имени так называемых «граждан России» или даже этнических россиян. Это порочная практика. Все страны заботятся о своих гражданах за рубежом, именно поэтому у нас есть консульства. Но это, я подозреваю, совсем не то, что имеют в виду россияне.



Украина и Грузия - суверенные страны. У них есть свои проблемы и свои достижения. Они должны получить возможность найти свой собственный путь в мире. Хотя украинская политика – это бесконечная серия конфликтов, которые невозможно решить, и это досадно, но Украина - это демократия. У Грузии много достижений со времен «Революции роз», но и огромные вызовы в развитии сильных институтов, она должна много работать, чтобы преодолеть очевидный экономический стресс и другие проблемы, вызванные войной с Россией. У обеих стран впереди много работы, весь спектр вызовов, типичных для постсоветских стран. США поддерживают суверенитет и независимость обоих государств, равно как и остальных стран, образовавшихся на осколках советской империи.



Мы поддерживаем право этих государств на поиск своего собственного пути в мире. Но только от них зависит достижение европейских стандартов, благодаря которым они хотели бы присоединиться к Европе.

