Разразился мировой финансово-экономический кризис – украинская экономика начала прятаться в «тень». Но что «испугало» нашу экономику больше – мировой кризис или другие, внутренние факторы? Чем опасна такая ситуация и можно ли ожидать ее улучшения?

В пресс-центре «Главреда» на эти вопросы ответили экономические эксперты - директор Института трансформации общества Олег Соскин, профессор Национальной академии управления Александр Кириченко и экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.

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Экономика прячется в «тень». Доказательства



Олег Соскин: «За девять месяцев этого года по сравнению с девятью месяцами прошлого года, по нашим оценкам, ВВП упал не меньше чем на 27-28%, а индексы базовых отраслей и промышленности - до 30%. С другой стороны, на 1 октября денежная масса в Украине находилась на уровне 470 миллиардов гривен - это уровень 1 февраля 2009 года. Таким образом, вся экономика падает, а количество денег в обращении почти в том же объеме, как это было до кризиса.

Очень характерно для теневой экономики то, что происходит с гривневой наличностью вне банковской сферы. Экономика формально вроде бы падает, а количество наличности растет. Это свидетельствует о том, что наличность все больше обслуживает теневую часть экономики.

Мы видим, что сегодня НБУ своими свободно конвертируемыми запасами тоже финансирует теневую экономику, выбрасывая и продавая доллар, причем по завышенной цене. Таким образом, НБУ сегодня фактически финансирует теневую экономику через соответствующие коррупционные банки и лобби, которые сегодня соединяют формальную и теневую экономику.

За январь-сентябрь этого года экспорт сократился на 48% по сравнению с прошлым годом - мы выходим из внешнего рынка. Импорт товаров сократился на 52,6%, но при этом у нас все равно отрицательное сальдо.

Объемы чистого притока прямых иностранных инвестиций сократились в 2,7 раза по сравнению с 2008 годом. Следовательно, сегодня нет притока капитала в Украину. Это значит, что процесс воспроизводства формально не может развиваться. Таким образом, спрос перемещается в теневую экономику, потому что на сегодняшний день именно теневая экономика наиболее активно влияет на спрос по пищевым продуктам, по товарам первой необходимости и т. д.

Очень интересный показатель тенизации - объемы прироста наличной валюты вне банков за январь-сентябрь 2009 года - 7,2 миллиарда долларов. В 2008 году было 7,8. Таким образом, сегодня все больше денег выводится за пределы банковской системы. Для чего наличная валюта нужна вне банковской системы? Для того, чтобы обслуживать теневую экономику.

Все больше валюты обращается на руках у населения вне банков. Мы можем говорить, что на сегодняшний день свободно конвертируемой валюты, обращающейся в наличной форме в Украине, - до 60 миллиардов долларов. Это валюта, исключительно обслуживающая теневую экономику.

Определенно можно сказать, что теневая экономика составляет 50% от всей экономики.

Правительство сегодня совершенно не контролирует ситуацию, теневая экономика вышла из-под контроля, она сама уже на сегодняшний день диктует правительству поведение».



Как вывести экономику из «тени»? Основные направления:



Александр Кириченко: «Я считаю, что нужно немедленно принимать другой Закон о Национальном банке, побуждающий к детенизации экономики.

Какие сегодня нужно принимать меры по детенизации экономики? Их много. У нас есть известные специалисты, создавшие фундаментальные труды по вопросам теневой экономики, но, к сожалению, никто ничего не делает.

Поэтому я укажу основные направления:

1.Совершенствование монетарной политики.

2.Создание условий для развития предпринимательства.

3.Налоговая система. Все понимают, что именно она побуждает называть экономику репрессивной. Налоги не побуждают к инновациям, инвестициям, а наоборот, загоняют наше предприятие в «тень».

4.Создание эффективной системы управления государственным сектором. По оценкам экспертов, 90-95% бюджетных средств разворовывается.

5.Противодействие отмыванию денег. Украина, слава Богу, пока еще не является траффиком для отмывания грязных средств мировой мафии, но является соответствующим траффиком для отмывания средств нашей мафии.



Экономика теневая: классификация



Александр Жолудь: «Что такое теневая экономика? Это экономика, нарушающая законы, действующие в Украине. Теневая экономика может быть двух видов: серая и черная. Черная экономика – это наркотраффик, торговля людьми, проституция, торговля органами и другие преступления против человека и общества.

У нас, к счастью, более проблемной является серая экономика – неполная уплата или неуплата налогов, предусмотренных действующим законодательством.

Существует несколько методов измерения теневой экономики. Обычно анализируют такие показатели, как потребление ресурсов – человеческих, энергетических, денежно-кредитных.

В Украине в течение последних 5-6 лет теневая экономика остается на достаточно высоком уровне – около 30-36% от уровня экономики, фиксируемого Государственным комитетом статистики. Это свидетельствует о том, что у нас есть неплохой потенциал роста нашей официальной экономики именно за счет теневой».



Правительство оказывает давление на предпринимателей вместо того, чтобы уменьшить финансирование самых богатых людей Украины



Александр Жолудь: «Выросла ли теневая экономика за период этого кризиса? Да, безусловно, выросла. Существует несколько факторов, свидетельствующих об этом, - рост наличности по сравнению с депозитами, рост доллара, меньшее падение потребления электроэнергии, чем падение производства в основных отраслях.

Тенизация происходит по основной причине – увеличение давления на предпринимателей. Спрос уменьшился на 50%, а налоги они платят на прежнем уровне. Соответственно, предприниматели идут в тень.

Отчего это происходят? Это происходит из-за того, что, к сожалению, в правительстве нет политической воли сокращения расходов бюджета. В бюджете всегда есть значительные резервы, которые можно использовать, но за ними стоят конкретные лица, желающие получать эти денежные потоки.

Кому помогало правительство с начала кризиса и до сих пор больше всего? Оно помогало металлургам и химикам, то есть тем отраслям, где есть большая концентрация капитала и где находятся самые богатые люди Украины. Несмотря на идущую социальную пропаганду, у нас в действительности помогали в первую очередь тем, кто очень неплохо жил до кризиса. В то же время во время кризиса мы помогаем именно им. Но мы забираем этот ресурс из других отраслей, где работает малый и средний бизнес – легкая и пищевая промышленность. Это промышленность, не способная себя защитить из-за того, что собственность там достаточно распылена, и они не могут сформировать лобби, которое продавит себе какие-то льготы.

Поэтому основной причиной «тени» в Украине остается именно то, что предприятия не могут работать в этих условиях. Поэтому этим нужно заняться, нужно изменять условия для работы предприятий».



Люмпенская революция неизбежна – стоит лишь зажечь спичку



Олег Соскин: «У нас сейчас классический революционный кризис - есть экономическая составляющая революционной ситуации, но пока еще нет политической силы, которая бы использовала это в своих интересах.

«Оранжевая революция» была мелкобуржуазной, антиклановой. Кланы воспользовались потенциалом мелкой буржуазии. А теперь у нас назревает люмпенская революция, потому что сегодня полностью сформировались два полюса: 5% - очень богатых, 70% - очень бедных. Сейчас «биомасса» уже не выдерживает, она может взорваться, она уже на грани. Уже формируются так называемые революционные комитеты – за новую Конституцию, за «перезагрузку республики», за конституционные собрания, за референдумы.

Экономический дефолт должен перерасти в политический дефолт».



Александр Кириченко: «Происходит накопление экономических противоречий в обществе. Нужно только зажечь спичку.

На Майдане в 2004 году выпустили пар, но ничего не сделали для реформирования экономических отношений. Оставили абсолютно советскую систему управления».



Олег Соскин: «Как только увеличится потребление газа и энергоносителей, система не выдержит. Она должна распасться. Я думаю, это январь-февраль. Еще одна критическая точка будет 7 ноября, когда мы узнаем, сколько газа Тимошенко купила у России, как она рассчиталась и чем. Если не будет четвертого транша от МВФ, у нее не будет денег, чтобы рассчитаться».



Александр Жолудь: «Вполне возможно, что система не развалится – сменится верхушка, но система останется. У нас есть опыт латиноамериканских стран: они нестабильны с ХІХ столетия, но существуют. У нас есть опыт Мексики, утрачивающей значительные части территории и постоянно имеющей дефолты – и все равно существующей.

Это вовсе не гарантирует изменение экономической ситуации и переход на высший уровень. Для такого перехода нужна политическая воля».

Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: НБУ финансирует «теневую» экономику? Для детенизации экономики нужен новый закон о НБУ – эксперт Резервы бюджета контролируют «конкретные люди» - эксперт Правительство помогает самым богатым – эксперт В Украине назревает революция?